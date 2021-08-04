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Айдын Керимов, автор haqqin.az 1 августа 2021,

Турецкие власти расследуют причины лесных пожаров на юге страны, не исключается версия поджогов, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Накануне он сообщил, что расследование причин пожаров ведут полиция и разведка.

Все меньше сомнений в том, что пожары в Турции – не стечение обстоятельств, а продуманные поджоги. Жарко? Да! Но это уже привычная температура для июля и августа в прибрежных зонах. Далеко не засушливое лето. Страна ещё не отошла от постоянных оползней и ливней. В Анталии даже в июне были дожди. А кроме того, очаги возгорания слишком сильно разбросаны по побережью.

Мугла, Измир, Анталья расположены достаточно далеко друг от друга. Тут разный воздух, разная растительность. И пока все Средиземноморское побережье полыхает, огонь неожиданно возник в Самсуне. Это Чёрное море. 889 километров от Анталии и 1016 километров от Муглы.

Температура в Самсуне на этой неделе держалась на отметке в 29-30 градусов. В июне из-за сильных непрекращающихся осадков город страдал от наводнений и оползней. Вероятность возгорания лесов нулевая.

То есть, злоумышленникам пришлось хорошенько постараться, чтобы поджечь лес, ещё не просохший от июньских ливней. Что само по себе исключает версию пироманьяков-одиночек. Перед нами – спланированная кампания, в которой очаги возгорания тщательно просчитываются. С тем, чтобы нанести экономике максимальный ущерб. Как максимум – сорвать туристический сезон. Как минимум – скомпрометировать турецкие власти, представив их недееспособными.

Как уже сообщалось, задержано шесть поджигателей. Но это – исполнители, пешки, шушера. Которые, есть такое подозрение, заказчиков вряд ли сдадут. А вот пройтись по цепочке «человек с канистрой бензина – организатор файер-шоу - заказчик» было бы крайне интересно.

Многие в сегодняшнем мире хотят остановить Эрдогана

Поскольку на конце этой цепочки может оказаться кто угодно: и Рабочая партия Курдистана, и гюленисты, и коллективный Запад, и Башар Асад, чья агентура активна среди сирийских беженцев в Турции, и даже греки, у которых достаточно оснований, чтобы пакостить Турции по максимуму. Особенно после громкого визита Эрдогана в Северный Кипр, и обозначенной четкой позиции Анкары на продолжение активных усилий по международному признанию второй турецкой республики.

Турция сталкивается с новыми угрозами. Что ж, приходится платить высокую цену за трансформацию в мощную, самодостаточную региональную державу. И Турцию с ее ярким и смелым президентом надо остановить любой ценой.

Для борьбы с пожарами свою авиацию в Турцию направили Украина, Азербайджан, Россия, Беларусь и Иран. Причем, азербайджанские пожарники чуть не погибли при исполнении своего профессионального долга. Это и есть настоящая антитеррористическая коалиция. Когда всем миром отвечают на угрозу XXI века – экологический терроризм, а простые пожарные из разных стран встают не только на пути огня, но и против тех международных сил, которые поджигают Турцию.

Отдел международной информации и политики 1 августа 2021

В городе Дараа аль-Баляд в одноименной провинции на юге Сирии возобновились бои между сирийскими войсками и отрядами боевиков. Эта вспышка боевых действий наглядно демонстрирует слабость подхода властей к национальному примирению и ненадежность достигнутых соглашений.

О победных реляциях в духе «Асад полностью контролирует более 80% страны» нужно забыть. Примирение и договоренности здесь – как тонкая хрустальная палочка, ломающаяся при легком нажатии.

Вот и все "национальное примирение", вот и вся "стабильность"

И ведь вот что примечательно: за несколько дней до возобновления боевых действий Дамаск и боевики достигли соглашения, согласно которому сирийская армия должна была прекратить осаду кварталов, где засели боевики, отойти от города на военные базы, которые будут местами их постоянной дислокации. А боевики, в ответ, должны были сложить оружие, передать его армии, и вернуться к мирной жизни.

Внезапно – никогда такого не было и вот опять - соглашение рухнуло, а между сторонами на улицах Дараа вспыхнули бои. Сирийские военные то ли были плохо подготовлены к массированному наступлению боевиков, то ли их застали врасплох, но 15 солдат попали в плен, 8 погибли, несколько армейских блокпостов всего за сутки были утеряны. Кроме того, по некоторым данным, погиб также генерал Хасан Махмуд аль-Каузи, который курировал процесс национального примирения от имени армии.

В реальности же причина вспыхнувших боев примитивна как валенок: сирийского государства в таких местах как Дараа фактически нет. Ни администрации, ни инфраструктуры, ни социалки. Единственный признак присутствия здесь Дамаска - вооруженные люди, которые стригут с местных жителей деньги за проезд по трассе. Вот и вся стабильность, вот и весь хваленый контроль.

За десять лет в мятежной провинции сформировалась своя жизнь. Непростая, с криминальным душком, но своя, позволяющая выживать. Что-то мутят, покупают, перепродают, кого-то облагают данью.

И тут приходят военные из Дамаска, которые говорят: «Давайте национально примирятся». Что в переводе на человеческий означает: «Так, теперь контрабандой будет заниматься только Махер Асад, с бизнеса по столько-то, с фуры столько-то. Кто не согласен, тот террорист, а в подвалах Мухабарата мест на всех хватит. Не хотите мириться – подойдет корпус генерала Сухейля и все здесь артиллерией разнесет». Естественно, что люди в ответ на такую политику Дамаска берутся за оружие.

Вот и все «национальное примирение», вот и вся «стабильность». И в примере с Дараа – вся грустная сирийская реальность, когда главная задача правительства Асада – обеспечить кормовую базу родственникам и приближенным правящего клана. За счет народа, естественно. Который, если он не соглашается быть «дойной коровой», тут же записывают в террористы.

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 31 июля 2021,

На Кубе при таинственных, не проясненных властями обстоятельствах из жизни один за другим уходят высокопоставленные военные, как действующие, так и отставные. Первым из них 17 июля был бригадный генерал (генерал-майор) и командующий одной из трех — Восточной армией страны Агустин Пенья Поррес. 20 июля за ним последовал генерал Марсело Вердесия Пердомо. 24 июля умер генерал Рубен Мартинес Пуенте, который в вооруженных силах руководил аграрным сектором. 26 июля мир покинули сразу два генерала — Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко и Армандо Чой Родригес. Наконец, 28 июля скончался дивизионный генерал (генерал-лейтенант) Хильберто Антонио Кардеро Санчес.

на Кубе при таинственных обстоятельствах скончались высокопоставленные военные

По острову поползли слухи о том, что все эти военные умерли не сами по себе. Обстоятельства их смерти действительно предельно таинственные. Все они ушли в другой мир в течение двух недель, последовавших за самым крупным протестом на Кубе за 62 года. Власти ничего не сообщили нации о причинах смерти. Более того, все они были немедленно кремированы сразу после кончины. Не было ни полагавшихся по чину и рангу траурных церемоний, хотя часть из них были активными участниками повстанческой борьбы в горах Сьерра-Маэстры под командованием Фиделя и Рауля Кастро, а также Че Гевары.

Единственное сообщение связано с кончиной Хильберто Антонио Кардеро. В коротком сообщении Министерства Революционных вооруженных сил говорится, что его останки будут какое-то время находиться в пантеоне ветеранов на гаванском кладбище Колон, а потом их перевезут в мавзолей Второго фронта Франка Паиса.

В отсутствии официального объяснения причин смерти шестерых генералов в течение двух недель появились по крайней мере две неофициальные версии. Первая связана с чудовищно быстрым распространением ковида на Кубе. Haqqin.az уже писал о крайне безответственном поведении властей, которые отказались получать вакцину из-за рубежа, в том числе бесплатно предлагавшийся им Спутник V из России. Правительство сделало ставку на производство собственных двух вакцин, но когда они с большим опозданием были созданы, в стране уже бушевала пандемия и вакцинации стало недостаточно.

власти Кубы сделали ставку на производство собственных вакцин, но когда они с большим опозданием были созданы, в стране уже бушевала пандемия

Кроме того, вызывает сомнения качество произведенной на острове вакцины Abdalla: свыше 50 процентов получивших две прививки заболели коронавирусом. В минувшую среду (последние официальные данные) на острове с населением 11,3 миллиона человек было зарегистрировано 9 323 заражения, это самое высокое число с начала пандемии в марте 2020 года.

Разумеется, легче всего было списать смерть генералов на ковид, тем более что подавляющее большинство из них находилось в преклонном возрасте. Не все – командующему Восточной армией Пенье Порресу было 58 лет. Но если ветераны стали жертвами ковида, то почему бы властям не признать это? И для чего понадобилась срочная кремация тел?

И тут возникает другая, поистине конспирологическая, но, на мой взгляд, имеющая право на существование теория того, что все шесть генералов стали жертвами чистки в армии.

В самом деле, они умерли вскоре после общенародных протестов, которые очень сильно всколыхнули страну, а до этого никакого подобного мора в стане высокопоставленных военных не отмечалось.

существует теория, что все шесть генералов стали жертвами чистки в армии

«Нужно принимать во внимание, как для этих людей, которые посвятили свою жизнь служению революции, было видеть, что подавляющее большинство сограждан отвергают этот режим» , - пишет на страницах независимой кубинской газеты «14 с половиной» писатель, в прошлом школьный учитель на Кубе Ариэль Идальго. И, по его словам, нет ничего фантастического в том, что все эти генералы могли высказать мнение о необходимости срочных и глубоких перемен в стране. За что, возможно, и поплатились.

Если бы в нынешней ситуации рядовой кубинский солдат или сержант высказали бы несогласие с жестоким разгоном мирных протестующих 11 и 12 июля, то их, конечно, сразу бы уволили. А если такое несогласие выражает генерал, например, командующий армией, имеющий огромное влияние на своих подчиненных? Его действия могут быть по кубинским законам квалифицированы как предательство.

В шестидесятые годы ближайший сторонник братьев Кастро команданте Убер Матос, который командовал повстанцами в провинции Камагуэй, потребовал отставки Фиделя из-за его коммунистических взглядов и был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Но тогда Кастро был исключительно силен. А теперь нынешнее правительство во главе с преемником Мигелем Диасом-Канелем весьма слабо и уязвимо. Кубинские правители, возможно, решили, что они не могут позволить себе не то что мятежа, а даже начавшегося брожения в армии?

История Кубы последних шести десятилетий полна мистификаций и часто необъясненных событий, о природе которых можно только догадываться. Трагическая гибель военных ветеранов при таинственных обстоятельствах стала одной из загадок, вероятно, далеко не последней.

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