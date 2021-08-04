Русскоязычные СМИ США

Aug 1, 2021





ФБР разыскивает американца, участвовавшего в Оранжевой революции в Украине.

В редакцию “Славянско Сакраменто” попали документы суда округа Колумбия, свидетельствующие об участии американца по имени Эван Ньюманн в столкновении у Капитолия США 6 января 2021 года.

По информации ФБР, 48-летнему Эвану Ньюманну вменяется нападение на полицию Капитолия, гражданское неповиновение, сопротивление представителям правоохранительных органов и насильственное проникновение на территорию правительственного здания.

Согласно видеокадрам, попавшим в редакцию “Славянского Сакраменто”, после знаменитого выступления бывшего президента Дональда Трампа на «Марше Спасение Америки» Ньюман ворвался в здание Капитолия, попутно штурмуя кордоны охранявшей высшее правительственное учреждение полиции.

Как отмечается в Федеральном обвинении, наряду с другими участниками штурма, носившими бейсболки с лозунгом “Сделаем Америку снова великой” (Make America Great Again, MAGA), Ньюман надел шарф с надписью “Нас багато, нас не подалати”. Именно такие шарфы были популярны во время Оранжевой революции в Украине в 2004 г., подчеркивается в прикрепленном к делу аффидевите ФБР.

Эван Ньюманн с украинской символикой у Капитолия США 6-го января, 2021 г. (Фото: ФБР)

Эти видео-свидетельства стали достоянием суда благодаря нательной видео-камере одного из сотрудников полиции, охранявшего здание Капитолия.

Кроме украинской революционной символики у Ньюманна при себе имелся противогаз, который мужчина надел во время штурма.

Согласно аффидевиту ФБР, надев противогаз, Ньюманн обратился к одному из полицейских, заявив, что тот охраняет “людей, которые убьют его детей”, а его самого “отправят за решетку”. Речь Ньюманна перемежалась грубыми ругательствами и оскорблениями. Когда же полицейский потребовал от мужчины отойти от баррикады, Эван отказался, сказав, что тот “не имеет права ему указывать”.

В итоге противостояния с полицией Ньюманн бросил металлическое ограждение на офицеров, тем самым разбив линию охраны Капитолия.

Вскоре после событий 6-го января детективам Федерального бюро расследований удалось создать профайл Ньюманна и идентифицировать подозреваемого. Оказалось, что нападавший является жителем Северной Калифорнии – город Милл Вэлли.

По информации ФБР, некий Эван и Марк Ньюманны уже попадали в поле зрения правоохранительных органов Калифорнии в 2018 году. Тогда мужчины не подчинились требованиям местной полиции не входить в зону бедствия после пожара и были арестованы в округе Сонома. Тогда братья заплатили штраф и отработали на общественных работах.

“Обзор профиля Ньюманна в LinkedIn показывает, что он присутствовал на украинской оранжевой революции в 2004 и 2005 годах. На фотографиях и видео, описанных выше, Ньюманн изображен в желто-оранжевом платке. Исследования из открытых источников показывают, что шарф, посвященный украинской Оранжевой революции, по внешнему виду похож на шарф, который Ньюманн носил в Капитолии,” – говорится в материалах дела.

В феврале этого года Ньюманн был задержан агентами ФБР в международном аэропорту Сан-Франциско и допрошен по делу о нападении на Капитолий США. Подозреваемый признал свое участие в противостоянии с секретной службой Капитолия, однако участвовать в дальнейшем допросе отказался.

Запрошенные в Google данные интернет-траффика также подтвердили нахождение Ньюманна в тот злополучный день в здании Капитолия, округ Колумбия.

Свой калифорнийский дом Ньюманн продал в апреле этого года за $1,3 млн. На сайте ФБР Ньюманн находится в списке разыскиваемых за атаку на Капитолий США. Правоохранительные органы полагают, что мужчина мог скрыться за рубежом. Телеканал ABC подтверждает данную информацию, приводя слова нового владельца дома, который сообщил, что Эван Ньюман может находится в Украине.

Ранее сообщалось о возможном присутствии русскоязычных штурмовиков у стен Капитолия, а в Конгрессе пытаются отыскать иностранный след в событиях 6 января.

Напомним, что на днях суд впервые отправил за решетку обвиняемого по делу о нападении на Капитолий.





Aug 1, 2021

Photo: The White House

Что общего между караванами мигрантов, туалетами для транссексуалов и расизмом против белых? Это далеко неполный список «ужасов», подпитывающих паранойю членов культа Трампа. Трамписты могут говорить об этом до посинения, притворяясь, что это программа многочисленных врагов Дорогого Лидера. Здесь невольно вспоминается поговорка «у кого, что болит».

* * *

Одним из последних источников сфабрикованной ярости трампистов стала Критическая Расовая Теория (КРТ). Причём в данном случае ложь работает в три этапа для максимальной эффективности:

1) Трамписты искажают определение КРТ. Под эту теорию записываются самые экстремальные вещи. Например, трамписты приписывают КРТ идеи о том, что все белые люди расисты. Поскольку трампизм невозможен без расизма, трамписты используют КРТ для разжигания межрасового конфликта.

2) Трамписты заявляют, что эту экстремальную версию КРТ преподают в школах, университетах и внедряют на работе. Это делается, чтобы вызвать страх и ненависть у белых людей, которых «притесняют». Ничего подобного, конечно, не происходит.

3) Трамписты начинают запрещать КРТ в школах. Если на первом этапе, трамписты дают узкое (и неверное) определение КРТ, то на последнем этапе они запихивают в КРТ любую антирасистскую информацию, вплоть до того, что запрещается обсуждать любые расовые вопросы и честно преподавать историю США. В их понимании не нужно рассказывать белым детям про рабство, потому что они могут почувствовать себя виноватыми или станут менее патриотичными. Иными словами, те же самые люди, которые делают вид, что борются с советским социализмом и за свободу слова, хотят поменять школьную программу на что-то типа Истории КПСС.

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Что такое КРТ? Всё началось ещё в 70-х годах в юридических школах. Изначальная идея заключалась в том, что нейтрально написанные законы могут приводить к расистским результатам.

Например, можно принять закон, запрещающий предварительное голосование в воскресенье перед выборами. В субботу голосовать можно, в понедельник можно, а в воскресенье у нас будет выходной. В этом законе нет ни слова о расе. Но если темнокожее население обычно голосует после воскресной церковной службы, то этот закон непропорционально повлияет именно на эту группу людей. Доказать, что законодатели преследовали расистские цели очень сложно, но с точки зрения КРТ достаточно доказать расистский результат.

Классическая КРТ не интересуется расизмом отдельно взятых людей – только системным (или структурным) расизмом. О неоспоримых статистических доказательствах существования структурного расизма в США я писал в других статьях.

Многие противники КРТ считают, что если мы сделаем вид, что расизма больше нет, он сам исчезнет. И любые разговоры о расе только ухудшают ситуацию. Это напоминает старый анекдот, когда дом Штирлица окружили, советский разведчик вышел на балкон и сказал, что дома никого нет. От того, что мы объявим, что системного расизма больше нет, он не исчезнет. Зато, когда расизм действительно исчезнет, нам не нужно будет об этом торжественно объявлять.

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Но среди сторонников КРТ много разных противоречивых идей и направлений. Всегда можно найти перегибы.Например, профессор философии Джордж Йанси считает, что любой белый человек – расист просто потому, что он существует и таким образом помогает системному расизму. Аналогично, любой мужчина – женоненавистник, а любой гетеросексуал притесняет представителей ЛГБТ.

Его логика понятна, но это не значит, что с ней нужно соглашаться. Во-первых, это подмена причины-следствия, потому что системный расизм даёт белому человеку преимущество, а не наоборот. То есть бороться нужно с системой, а не с отдельно взятыми людьми. А во-вторых, у большинства людей, которые не будут вникать в этот аргумент, создаётся впечатление, что их коллективно обвинили в расизме, потому что они белые. А это уже можно интерпретировать как обратный расизм.

Можно привязать идеи Йанси к КРТ, но многие сторонники КРТ не признают его философию. В любом случае ничего подобного не внедряется ни в учебной программе, ни на рабочих местах.

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Вообще, меня всегда поражало, удивляло и умиляло, когда мне, жителю США, начинают рассказывать о моей ужасной жизни в Америке. Недавно я узнал от людей, которые никогда здесь не были, что я должен становиться на колени перед афроамериканцами и целовать их ботинки.

Я, конечно, не растерялся, и объяснил, что мы делаем это добровольно и получаем от этого массу удовольствия до такой степени, что афроамериканцев на всех не хватает, выстраивается очередь, в том числе по записи. Я даже предложил по блату прислать ношеную обувь.Но если серьёзно, то я ни разу не столкнулся с расизмом против белых ни на работе, ни в учёбе. И я лично не знаю ни одного человека, который испытал нечто подобное в Америке. Вся эта галиматья практически всегда исходит от трампистов.

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Почему трамписты постоянно выискивают точки потенциального конфликта, раздувают их и искажают до неузнаваемости?У трампизма нет идеологии. Если рассматривать трампизм как наследника республиканской партии, то вскоре становится понятно, что от платформы республиканцев ничего не осталось. До Трампа республиканцы выступали за свободную международную торговлю – Трамп развязал торговые войны сразу с несколькими странами. До Трампа республиканцы выступали за сильную внешнюю политику – Трамп предавал союзников и «обнимался» с врагами. До Трампа республиканцы переживали за национальный дефицит – Трамп добрался до новой кредитной карты.

Республиканцы породили трампизм и вырастили его, пока эта злокачественная опухоль не захватила весь организм. Платформа партии превратилась из фасада консерватизма в откровенный культ личности Трампа: «мы за то, что скажет Дорогой Лидер».

Если вы спросите демократов и к ним примкнувшим об их политических позициях (или найдёте республиканца, который последние 5 лет пробыл в коме), то вам дадут какой-то позитивный ответ. Многие скажут, что они хотят победить пандемию, инвестировать в инфраструктуру, реформировать медицинскую систему и так далее. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но скорее всего вы сможете вести какой-то рациональный диалог.

Но если вы спросите трампистов, они выдадут длинный список «обид», окрашенный страхом и ненавистью. Они не могут сказать, «за что» они, только «против чего». Против «социализма», демократов, журналистов, учителей, учёных, иммигрантов, мусульман и вообще всех, кто выглядит по-другому. В этом разговоре их обиды и эмоции всегда будут козырять над вашей правдой и фактами.

И эти эмоции не нуждаются в логике или последовательности. Если до КОВИДа трамписты боролись «за жизнь», спасая эмбрионы от абортов, то во время эпидемии они отказались носить маски и делать прививки, чтобы спасти себя и своих близких. Если год назад трамписты защищали полицейских от движения БЛМ, то 6-го января они избивали полицейских Капитолия флагами в поддержку полиции. Трамписты постоянно кричат о том, как притесняют их «свободу слова», но не стесняются атаковать любого, кто посмеет критиковать Дорогого Лидера.Не имея убеждений и принципов, трампизм нуждается в постоянной эмоциональной подпитке. В 2016-м году они боялись мусульман. В 2017-м они спасали памятники конфедерации. В 2018-м Америку должен был уничтожить караван беженцев. Как паразиты, трамписты вынуждены искать новый источник ярости, когда предыдущий источник иссякает.

В результате развилась информационная экосистема, в которой генерируются новые объекты страха и ненависти. Этим занимаются целые организации, типа Fox News, и отдельные персонажи, такие как Бен Шапиро.

Зачастую авторы сами не верят в собственные сказки. Например, сотрудники Fox News уже давно сделали себе прививки от КОВИДа. Но это не мешает им идти в эфир и распространять дезинформацию о вакцинах. Потому что их задача не вещать правду и даже не спасти чью-то жизнь, а заработать. И чем невероятнее и скандальнее их произведения, чем больше негативных эмоций они вызывают, тем больше просмотров, кликов и денег.

* * *

Трампизм – это движение интеллектуального банкротства, которое не способно честно побеждать на выборах. Трамписты не могут соревноваться идеями, которых у них нет. Они не могут сравниться компетентностью с администрацией Байдена. И даже демографические изменения в стране работают против них. Их единственный путь к победе лежит через пропаганду страха и ненависти.

Не поддавайтесь на провокации!

Dmitry Abramson

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