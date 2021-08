архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.08.21 21:10 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Russian troops to operate modern PLA equipment for 1st time in joint exercise, ‘shows mutual trust’" Китай - 04 августа 2021 г. На совместных учениях, "демонстрирующих взаимное доверие", российские войска впервые будут оперировать современной военной техникой НОАК (+видео) Российские военнослужащие впервые сядут за рычаги и пульты управления современной техники НОАК By Liu Xuanzun Published: Aug 04, 2021 В рамках подготовки к августовским учениям «Запад»/«Взаимодействие-2021» в автономном районе Нинся-Хуэй на северо-западе Китая, рссийские военнослужащие учатся водить и применять вооружение среднего колесного танка и бронетранспортера НОАК . Фото: Скриншот с сайта Минобороны России. Китайские и российские войска активно готовятся к предстоящим учениям «Запад»/«Взаимодействие-2021» в Китае. Участвующие в них российские военнослужащие впервые будут обеспечены современным оружием и снаряжением Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что, по словам китайских экспертов. демонстрирует высокий уровень взаимного доверия и повысит совместные боевые возможности вооруженных сил двух стран. В рамках подготовки к учениям, запланированным с 9 по 13 августа на общевойсковой учебно-боевой базе Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе Северо-Западного Китая, военнослужащие российского воинского контингента из соединений и воинских частей Восточного военного округа впервые осваивают современные образцы военной техники и вооружения НОАК, говорится в сообщении Минобороны опубликованном во вторник. Военнослужащие Сил ПВО России учились водить и применять вооружение среднего колесного танка и бронетранспортера китайской армии, сообщает Минобороны России. Российским войскам были предоставлены колесные штурмовые орудия Тип 11 НОАК и боевые машины пехоты Тип 08, сообщает в среду Центральное телевидение Китая (CCTV). Обучение проходило при непосредственном участии военных инструкторов сухопутных войск НОАК, оно включало несколько этапов с теоретической подготовки, занятия на электронных тренажерах, а также практическое вождение и стрельбы как индивидуально, так и в составе частей, сообщается в российском пресс-релизе. В ближайшее время состоится ряд практических занятий с участием подразделений российских и китайских войск, в которых также примут участие авиационные подразделения обеих сторон, говорится в сообщении. Во время стратегических учений «Кавказ-2020», прошедших в России в сентябре прошлого года, китайские войска впервые применили основное боевое вооружение и технику, предоставленные российскими военными, в том числе танк Т-72Б3, боевую машину пехоты БМП-3 и зенитную систему Игла-С, сообщало тогда CCTV. Обмен оружия и техники между китайскими и российскими военнослужащими во время совместных учений является отражением взаимного доверия, заявил в среду Global Times военный эксперт из Пекина Вэй Дунсю. По его словам, это позволит обеим сторонам лучше понять способы ведения боевых действий друг друга и сформировать более четкое молчаливое взаимопонимание в будущих совместных военных операциях и антитеррористических миссиях, отметив, что оружие и техника двух стран могут дополнять друг друга, а это ведет к более эффективным действиям по сотрудничеству. Все участвующие российские войска и техника прибыли в Нинся к субботе, в том числе пять истребителей Су-30, сообщило CCTV в тот день. Китайские войска, в том числе армейская авиация, силы специальных операций и ПВО, также интенсивно готовятся к учениям. Во время недавней репетиции учений бригада армейской авиации, связанная с военным командованием Синьцзяна, отправила транспортные вертолеты Ми-171 и доставила не только солдат бригады спецназа НОАК, но и вездеходы Lynx для воздушно-десантных операций, сообщило Командование Западного ТВД НОАК в своем пресс-релизе в среду. Силы противовоздушной обороны НОАК будут развернуты и будут проводить тренировки с HQ-17, одним из самых мощных зенитно-ракетных комплексов полевого уровня НОАК, сообщило во вторник CCTV. Он будет дополнен четырехствольной зенитной артиллерийской установкой Type 95 калибра 25 мм и зенитным ракетным комплексом, говорится в сообщении. Об учениях "Запад"/"Взаимодействие-2021" министерство обороны Китая объявило на пресс-конференции 29 июля. В учениях будут участвовать, в общей сложности более 10 000 военнослужащихи и единиц военной техники - самолетов различных типов, артиллерийских орудий и бронетехники, в основном из подразделений Командования Западного театра военных действий НОАК и Восточного военного округа России. Задача учений - отработка совместных действий по разведке и раннему предупреждению радиоэлектронного информационного нападения и ударного потенциала противника. Целью учений является укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, углубление прагматического сотрудничества и традиционной дружбы, а также дальнейшее проявление решимости и способности обеих сторон бороться с террористическими силами и поддерживать региональный мир и безопасность, заявил представитель Минобороны Китая. Китай впервые проведет совместные учения с другой страной после вспышки COVID-19 в 2020 году, и это свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества, а также высоком уровне политического взаимного доверия, считает китайский эксперт по международным отношениям пожелавший остаться неназванным, сообщил Global Times. Ожидается, что учения продемонстрируют роль Китая и России как крупных держав в совместном обеспечении регионального мира и стабильности в Центральной Азии после безответственного вывода войск США из Афганистана, а также в укреплении военного сотрудничества в контексте того, что обе страны сталкиваются с давлением со стороны США, сказал эксперт. С 2018 года Китай участвует в стратегических учениях Восток-2018, Центр-2019 и Кавказ-2020 в России.

