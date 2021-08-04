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опубликовано редакцией на Переводике 04.08.21 21:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

На совместных учениях, "демонстрирующих взаимное доверие", российские войска впервые будут оперировать современной военной техникой НОАК (+видео)

Российские военнослужащие впервые сядут  за рычаги  и  пульты  управления  современной  техники НОАК

By Liu Xuanzun

Published: Aug 04, 2021 

Russian troops learn how to drive and use weapons on a medium wheeled tank and an armored vehicle of the PLA in preparation for Zapad/Interaction-2021 exercise in Northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region in August. Photo: Screenshot from the website of Russia's Defense Ministry

В рамках подготовки к августовским учениям «Запад»/«Взаимодействие-2021» в  автономном районе Нинся-Хуэй на северо-западе Китая,  рссийские военнослужащие учатся водить и применять вооружение  среднего колесного танка  и бронетранспортера НОАК . Фото: Скриншот с сайта Минобороны России.

 Китайские и российские войска активно готовятся к предстоящим учениям «Запад»/«Взаимодействие-2021» в Китае.  Участвующие  в  них российские военнослужащие впервые будут  обеспечены современным оружием и снаряжением Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что, по словам китайских экспертов. демонстрирует высокий уровень взаимного доверия и повысит совместные боевые возможности  вооруженных сил  двух  стран.

В рамках подготовки к учениям, запланированным с 9 по 13 августа на общевойсковой учебно-боевой базе Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе Северо-Западного Китая, военнослужащие российского воинского контингента из соединений и воинских частей Восточного военного округа впервые осваивают  современные  образцы военной техники и вооружения НОАК, говорится в сообщении Минобороны опубликованном во вторник.

Военнослужащие Сил ПВО России учились водить и  применять вооружение среднего  колесного  танка  и бронетранспортера  китайской армии, сообщает Минобороны

России. Российским войскам были  предоставлены колесные штурмовые орудия Тип 11 НОАК и боевые машины пехоты Тип 08, сообщает в среду Центральное телевидение Китая (CCTV).

Обучение проходило при непосредственном участии военных инструкторов сухопутных войск НОАК,  оно включало  несколько этапов с теоретической подготовки, занятия  на электронных тренажерах, а также практическое  вождение и стрельбы  как индивидуально, так и в составе частей, сообщается в российском пресс-релизе. 

В ближайшее время состоится ряд практических занятий с участием подразделений российских и китайских войск, в которых также примут участие авиационные подразделения обеих сторон, говорится в сообщении.

Во время стратегических учений «Кавказ-2020», прошедших в России в сентябре прошлого года, китайские войска впервые применили основное боевое вооружение и технику, предоставленные российскими военными, в том числе танк Т-72Б3, боевую машину пехоты БМП-3 и зенитную систему Игла-С, сообщало тогда CCTV.

Обмен оружия и техники между китайскими и российскими военнослужащими во время совместных учений является отражением взаимного доверия, заявил в среду Global Times военный эксперт из Пекина Вэй Дунсю.

По его словам, это позволит обеим сторонам лучше понять способы ведения боевых действий друг друга и сформировать более четкое молчаливое взаимопонимание в будущих совместных военных операциях и антитеррористических миссиях, отметив, что оружие и техника двух стран  могут дополнять  друг   друга,  а  это ведет  к более эффективным действиям по сотрудничеству.

Все участвующие российские войска и техника прибыли в Нинся к субботе, в том числе пять истребителей Су-30, сообщило CCTV в тот день.

Китайские войска, в том числе армейская авиация, силы специальных операций и ПВО, также интенсивно готовятся к учениям.

Во время недавней репетиции учений бригада армейской авиации, связанная с военным командованием Синьцзяна, отправила транспортные вертолеты Ми-171 и доставила  не только солдат бригады спецназа НОАК, но и вездеходы Lynx для воздушно-десантных операций, сообщило Командование Западного ТВД НОАК  в  своем  пресс-релизе в среду.

Силы противовоздушной обороны НОАК будут развернуты и будут проводить тренировки с HQ-17, одним из самых мощных зенитно-ракетных комплексов полевого уровня НОАК, сообщило во вторник CCTV.

Он будет дополнен четырехствольной зенитной артиллерийской установкой Type 95 калибра 25 мм и зенитным ракетным комплексом, говорится в сообщении.

Об учениях "Запад"/"Взаимодействие-2021" министерство обороны Китая объявило   на  пресс-конференции 29 июля.

В учениях будут участвовать,  в  общей сложности более 10 000 военнослужащихи и  единиц военной техники - самолетов различных типов, артиллерийских орудий и бронетехники, в основном из подразделений  Командования Западного театра военных действий НОАК и Восточного военного округа России.  Задача  учений -  отработка  совместных  действий  по   разведке и  раннему предупреждению радиоэлектронного информационного нападения и ударного потенциала  противника.

Целью учений является укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, углубление прагматического сотрудничества и традиционной дружбы, а также дальнейшее проявление решимости и способности обеих сторон бороться с террористическими силами и поддерживать региональный мир и безопасность, заявил представитель Минобороны Китая.

Китай впервые проведет совместные учения с другой страной после вспышки COVID-19 в 2020 году, и это свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества, а также высоком уровне политического взаимного доверия, считает китайский эксперт  по  международным отношениям  пожелавший остаться неназванным, сообщил Global Times.

Ожидается, что учения продемонстрируют роль Китая и России как крупных держав в совместном обеспечении регионального мира и стабильности в Центральной Азии после безответственного вывода войск США из Афганистана, а также в укреплении военного сотрудничества в контексте того, что обе страны сталкиваются с давлением со стороны США, сказал эксперт.

С 2018 года Китай участвует в стратегических учениях Восток-2018, Центр-2019 и Кавказ-2020 в России.


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