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Росстат: Каждый четвертый ребенок в России живет в нищете

4.08.2021,

Росстат: Каждый четвертый ребенок в России живет в нищете

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Средний уровень бедности в России составляет 12,3%.

Практически каждый четвертый ребенок в России живет в семьях, находящихся за чертой бедности. Такие данные представил Росстат в ежегодном бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности», который содержит детальные данные о положении малоимущих и публикуется с задержкой в два года, пишет finanz.ru.

Последняя статистика покрывает период до конца 2019 года, когда средний уровень бедности в России составлял 12,3%.

В семьях с детьми этот показатель выше практически в 2 раза и достигает 23,6%. Причем, за 2019 год он вырос на 0,7 процентного пункта, а по сравнению с 2013-м - на 4,5 п.п.

Самый высокий уровень бедности - в многодетных семьях. Практически каждый второй ребенок в этой группе (48,3%) находится за чертой прожиточного минимума, составляющего 11,2 тысячи российских рублей.

В семьях, где более трех детей, 48% проживают за чертой нищеты. В семьях с двумя детьми каждый пятый ребенок - 21,5% - относится к группе бедных. При этом среди детей до 3-х лет уровень бедности достигает 39,5%.

Еще выше средний уровень бедности у детей, проживающих в сельской местности. Он достигает 44,5%, а в небольших населенных пунктах (до тысячи человек) превышает 50%.

В молодых семьях в нищете живет каждый третий ребенок (32,5%). Почти такой же уровень бедности среди детей в неполных семьях - 30%.

Содержание ребенка становится не по карману россиянам, страдающим от хронического падение реальных располагаемых доходов, которое началось после аннексии Крыма в 2014 году и продолжается вопреки всем прогнозам властей.

По мере того люди беднеют, в стране стране стремительно сокращается рождаемость, уровень которой по итогам 2020 года оказался минимальным за 18 лет.

В 2014 году в РФ родилось 1,942 млн детей, в 2015-м - 1,94 млн, в 2016-м - 1,88 млн, в 2017-м - 1,69 млн, в 2018-м - 1,6 млн, в 2019-м - 1,48 млн, в 2020-м - 1,436 млн.

Таким образом, за 7 лет рождаемость снизилась на 26%. В результате даже сокращение смертности на 6% в 2014-19 гг привело к естественной убыли населения на 617 тысяч человек за пять лет.

Пандемия со скачком смертности на 19%, рекордным с голода с 1947 года, ускорила естественную убыль до 702 тысячи человек в прошлом году.

Российские власти, напомним, в 2018 году поставили цель снизить до нуля естественную убыль населения к 2024 году.

В прошлом году эти планы были сдвинуты на 2030 год вместе с другими целями национальных проектов, среди которых - двукратное снижение бедности и технологический рывок.

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