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Путин сделал беспрецедентное объявление. Россия официально вступает в эру кибервойн – Dziennik Gazeta Prawna

04 августа, 2021

Западу следует детально проанализировать этот документ Путина "О стратегии национальной безопасности РФ"

Путин сделал беспрецедентное объявление. Россия официально вступает в эру кибервоен – Dziennik Gazeta Prawna

Сегодня три страны мира соревнуются в области кибербезопасности. Это США, Китай и Россия, которые имеют наибольший потенциал, а новым стратегическим видением является то, что все больше стран развивают собственные кибервозможности для защиты и атак, пишет Лукаш Олейник для польского издания Dziennik Gazeta Prawna.

Автор отмечает, что сегодня приоритетом является развитие кибервойск. И в этих соревнованиях уже есть несколько десятков стран. Но впереди США, Китай и Россия, у которых наибольший потенциал. Далее следуют Франция, Нидерланды, Великобритания.

Соседняя с Украиной Польша также строит Войска обороны киберпространства, хотя на сегодня Варшава не опубликовала ни одного стратегического документа, в котором бы говорилось о назначении этих кибервойск.

Одним из элементов в киберпространстве является недавний документ президента РФ Владимира Путина "О стратегии национальной безопасности РФ". В нем говорится о развитии "цифрового суверенитета". В документе также говорится о многих элементах, касающихся безопасности информации и кибербезопасности.

Странам следует детально проанализировать этот документ, предупреждает автор. В нем предусмотрено развитие безопасной инфраструктуры обращения государственной информации, создание системы прогнозирования угроз, определение их источников и выделение последствий, защита критической инфраструктуры от деструктивных атак, уменьшение количества утечек данных и нарушения безопасности и прочее, говорится на страницах Dziennik Gazeta Prawna.

Однако, продолжает автор, самым важным является скрытый пункт в документе Путина. Там говорится о "развитии сил и средств информационной борьбы". В российской номенклатуре речь идет о "безопасности информации". Это шире, чем западная терминология, которая говорит о безопасности в киберпространстве. Эксперт в статье пишет, что "дело - понятное: Россия в важном документе прямо заявляет о развитии средств для кибератак и информационной борьбы. И это беспрецедентное объявление", резюмирует Лукаш Олейник.

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