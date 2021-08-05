навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.08.21   Редакция

Российские летчики выполняют миссии в Сирии с использованием американских систем GPS

(0)
 
05.08.21  

Путин сделал беспрецедентное объявление. Россия официально вступает в эру кибервойн – Dziennik Gazeta Prawna

(0)
 
04.08.21   Редакция

3 августа 1948 года - «Беспомощный человек на верхней ступеньке лестницы» - Загадочный товарищ Сталин

(0)
 
04.08.21  

Русскоязычные СМИ США

(0)
 
03.08.21   Редакция

ФБР: Спонсируемые Китаем программы отбора талантов побуждают людей красть коммерческие секреты США

(0)
 
03.08.21  

Русскоязычные СМИ Израиля

(0)
 
03.08.21  

Подборка малоизвестных фотографий связанных с Россией

(0)
 
02.08.21   Редакция

Как положить конец гегемонии английского языка в научных исследованиях

(0)
 
02.08.21  

Турция эвакуирует паникующих туристов из районов охваченных лесными пожарами

(0)

последние за вчера, 04.08.21  
 
22:38   Редакция

3 августа 1948 года - «Беспомощный человек на верхней ступеньке лестницы» - Загадочный товарищ Сталин

(0)
 
21:10   Редакция

На совместных учениях, "демонстрирующих взаимное доверие", российские войска впервые будут оперировать современной военной техникой НОАК (+видео)

(0)
 
05:44  

Русскоязычные СМИ США

(0)
 
05:34  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
05:23  

Vovan и Lexus

(0)
 
05:14  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
05:04  

Русскоязычные СМИ Казахстана

(0)
 
04:24  

Рубрика “Призраки прошлого”

(0)
 
03:07   Редакция

Boeing и НАСА отложили запуск Starliner из-за неожиданной проблемы с клапаном

(0)
 
00:05   Редакция

«Евреи - белые?»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 05.08.21 17:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские летчики выполняют миссии в Сирии с использованием американских систем GPS

Навигационные системы американской компании Garmin установлены в кабинах  истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВВС России в Сирии. 

Dan Arkin | 3/08/2021 

By Vitaly V. Kuzmin - http://vitalykuzmin.net/?q=node/615, CC BY-SA 4.0, 

Летчики-истребители ВВС России используют американские системы GPS в боевых вылетах в Сирии. Об этом сообщил в соцсетях российский политик Виктор Алкснис, сам бывший летчик-истребитель ВВС России.  

Алкснис обратил внимание на недавние фотографии, показывающие, что американские системы GPS, произведенные компанией Garmin, были установлены в кабинах истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Сирии, и что российские летчики используют эти приемники во время боевых действий на севере Сирии для помощи сирийским ВВС. 

Эксперты подтвердили сайту Defense Blog, что системы действительно были приемниками GPS, произведенными Garmin, и что русские, возможно, установили их в своих самолетах на случай, если их навигационные системы не работают. Компания Garmin сообщает, что ее приемник предоставляет пилоту точные данные о навигации и местоположении даже в  условиях тяжелой  облачности  или  полета  в  глубоких каньонах.

статью прочитали: 46 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 