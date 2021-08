Российские олигархи “забивают” западные СМИ своим богатством

Книга о Владимире Путине вызвала несколько судебных исков со стороны его дружков-миллиардеров, в том числе владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Это часть тревожной тенденции.

Casey Michel /August 2, 2021

BEN STANSALL/AFP/GETTY IMAGES

Роман Абрамович, российский владелец Челси, аплодирует игрокам, празднующим чемпионский титул на Стэмфорд Бридж в Лондоне в 2017 году.

Президент России Владимир Путин был одной из самых влиятельных фигур в мире за последние два десятилетия, но только в прошлом году англоязычный автор детально рассказала о его восхождении. В своей книге Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West (Люди Путина: как КГБ отвоевал назад Россию, а затем выступил против Запада), корреспондент Рейтер Кэтрин Белтон подробно описала превращение Путина из демократического реформатора в диктатора-реваншиста, изобразив его и его соратников грязной кликой, движимой не только жадностью, но и обидой. Книга получила широкое одобрение, но также сделала Белтон мишенью: ранее в этом году несколько российских олигархов подали иски против нее и ее издателя HarperCollins, обвиняя их в диффамации и клевете, слушания по этим искам начнутся на этой неделе.

Самый известный из разгневанных олигархов - Роман Абрамович, инвестор-миллиардер, возможно, наиболее известный как владелец футбольной команды «Челси». (Издатель книги Белтон недавно договорился с двумя другими российскими олигархами, которые подали аналогичные иски, согласившись изменить несколько абзацев в книге.) Как указывается в Putin’s People со ссылкой на несколько источников, решение Абрамовича о покупке легендарного футбольного клуба в 2003 году было принято не из любви к игре или желания улучшить стратегию «Челси». Отнюдь нет, это Путин якобы приказал Абрамовичу .купить футбольный клуб. Абрамович - лишь один из многих постсоветских олигархов, которые приобрели значительные активы на Западе, особенно в Соединенном Королевстве, чтобы получить доступ к высшим кругам культурной и политической власти.

Теперь Абрамович, который отверг утверждения Белтон, обратился к британской судебной системе в явной надежде помешать дальнейшему расследованию своего прошлого или происхождения его средств. Он нанял высококлассную британскую юридическую фирму, запустив то, что, по словам The Telegraph, «может оказаться самым прибыльным делом о клевете в истории британского права», как с точки зрения размера задействованных юридических групп, так и с точки зрения взимаемых ими ставок. Он также «рассматривается как проверка законов Англии о клевете и их влияния на журналистские расследования», - добавила The Guardian. Даже адвокат Абрамовича признал это, заявив, что это дело можно рассматривать как «нападение на свободу слова и журналистику, представляющую общественные интересы» (хотя он, естественно, не согласен). Тем не менее, хотя британский закон особенно благоприятствует влиятельным кругам, которые хотят заставить замолчать журналистов, это, конечно, не единственная западная страна, где олигархи стремились сделать это. Не нужно далеко ходить, достаточно, как вы увидите ниже, обратить свои взгляд на Соединенные Штаты.

Используя свои миллиарды долларов для найма лучших юристов и лучших фирм, олигархи стремятся подчинить СМИ и их журналистов.

Эта практика известна как «закон». Используя свои полные миллиардов карманы для найма лучших юристов и фирм - и зная, что юристы, особенно в таких странах, как США , редко заботятся о должной осмотрительности в отношении источника средств клиентов - олигархи стремятся заставить СМИ и их журналистов подчиняться. Похоже, что в последние годы эта стратегия резко набрала обороты по обе стороны Атлантики. Недавний опрос Центра внешней политики Великобритании обнаружил, что большинство журналистов-расследователей по всему миру получали юридические угрозы из-за своих репортажей. Но наиболее распространенная юрисдикция для этих юридических угроз исходила от одной страны: Великобритании, которая упоминалась почти так же часто, как ЕС и США вместе взятые. Роль Великобритании, «как пособника преступности и коррупции посредством широко известных злоупотреблений ее финансовой системой, а также источника большого количества юридических сообщений, угрожающих журналистам по всему миру… отличает ее от других стран», - пишет FPC. .

«Туризм клеветы» стал синонимом Великобритании. В стране существует гораздо более низкий правовой порог для подачи так называемых «досадных судебных исков» (также называемых «стратегическими исками против участия общественности» или исками «SLAPP»), чем во многих других страны, возлагая на журналистов дополнительное бремя доказывания своих утверждений. Это остается верным даже после реформ в Англии и Уэльсе в 2013 году. И все может даже ухудшиться. Как сказал мне в прошлом году один британский журналист-расследователь эти цифры «намекают, что они очень богатые, а у нас ограниченные финансовые ресурсы, и они просто закроют нас. Это не всегда срабатывает, но действует сдерживающе. Это пугает, и это вышло из-под контроля». Призрака таких исков достаточно, чтобы приостановить расследование. Покойная Карен Давиша, которую многие считают одним из ведущих исследователей постсоветской коррупции, испытала это на себе в середине 2010-х годов, когда ее британский издатель внезапно отказался от публикации её капитального исследования «Путинская клептократия» . Причина была ясна: олигархи, упомянутые в книге, «будут мотивированы подать в суд и могут себе это позволить», - пишет издатель.

В конце концов Давиша нашла издателя в США для своей работы. Это неудивительно, поскольку меры защиты, предусмотренные Первой поправкой Америки, остаются широкими. Суды устанавливают гораздо более высокий порог для истцов, подающих в суд на журналистов, возлагая на первых бремя доказывания злонамеренности со стороны вторых. Но даже эта защита в последние годы подвергалась критике - часто со стороны тех, кто превратил британские суды в свою собственную карусель судебных исков о клевете.

В 2017 году находящийся под санкциями российский олигарх Олег Дерипаска подал в США иск против Associated Press, утверждая, что издание клеветало на него, сообщая о его связях с Полом Манафортом, председателем избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Другие олигархи подали иск SLAPP против гражданина Великобритании Кристофера Стила в США из- за решения BuzzFeed опубликовать так называемое «Досье Стила» - серию документов, которые Стил составил относительно предполагаемого культивирования Дональда Трампа российскими официальными лицами, в то время как гражданин России Алексей Губарев , упомянутый в досье, подал в суд на BuzzFeed . Американские судьи в конце концов вынесли решение в пользу подсудимых, но, тем не менее, указали на пробелы, оставшиеся в американском правовом режиме, такие как тот факт, что в США отсутствует федеральный закон против SLAPP или что в последние годы законы против SLAPP на уровне штата были смягчены .

Как и в Великобритании, простая угроза таких судебных исков имеет пагубный эффект в США. Один журналист из американского издания, который провел новаторскую работу по расследованию того, как эти олигархические фигуры отмывают свою репутацию на Западе, сказал мне, что более 50 процентов его расследования о некоторых олигархах и их сетях остается неопубликованным из-за юридических проблем. Как человек, который последние несколько лет освещал эту тему - и кто пишет книгу о том, как постсоветские олигархи, среди прочих, проникли в американскую политику и промышленность.- я уже потерял счет, сколько разговоров с другими журналистами я имел об этих юридических проблемах, даже до того, как когда-либо был возбужден какой-либо судебный процесс.

Недавние судебные иски против Белтон и ее издателя должны обеспокоить американские СМИ не только потому, что одна из их выдающихся коллег по ту сторону пруда подвергается нападению, но и потому, что олигархические касты распространили свое влияние по всему Западу, а мы знаем лишь о небольшой части их теневых сделок. . Они намерены сохранить это любой ценой.

Юрист: российские бизнесмены и издательство HarperCollins достигли соглашения по иску о книге “Putin’s People”

Reuters July 28, 2021

ЛОНДОН, 28 июля. (Рейтер). Адвокат российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена заявил в среду, что издательство Харпер Коллинз достигло соглашения с ними и согласилось принести извинения за некоторые аспекты книги о России Владимира Путина.

Хью Томлинсон, адвокат, представлявший истцов в слушании дела о диффамации против Харпер Коллинз, сказал Высокому суду, что "договоренность" была достигнута.

Связаться с юристами Harper Collins для получения комментариев не удалось.

