В честь Дня солдата, Северная Корея приказала военным провести праздник собачьего мяса

Radio Free Asia

В то время, когда в стране не хватает еды, военные чиновники должны накормить солдат дорогим собачьим мясом.

2021-08-03

Собака идет по площади Ким Ир Сена, на плитах видна разметка, которая использовалась для координации движений различных групп во время парада в Пхеньяне, Северная Корея, в субботу, 15 сентября 2018 года. AP

Северная Корея приказала своим вооруженным силам провести День признательности солдатам страны, дополненный праздничным банкетом из собачьего мяса, которое, как считается, повышает выносливость, счет за пиршество должны оплатить военные чиновники, сообщили RFA источники в вооруженных силах.

В условиях, когда экономика страны рушится под совокупным грузом многолетних международных ядерных санкций и почти полной приостановки импорта из-за пандемии коронавируса, воинские части в Северной Корее недоукомплектованы и плохо питаются.

Даже до пандемии солдаты в сельской местности нередко проводили большую часть года, работая на фермах, выращивая кукурузу, рис и другие продукты питания для своих подразделений.

День солдата - это ежегодное мероприятие, учрежденное лидером страны Ким Чен Ыном, чтобы воины страны могли насладиться приличной едой для разнообразия. В одни годы воинские части могут проводить его в разгар зимы, а в другие годы - в самые жаркие дни лета.

Но в этом году День солдата будет буквально одним из так называемых “собачьих дней” лета.

«Главное политическое бюро Корейской народной армии издало приказ организовать День солдата в самый жаркий период этого лета», - сообщил корейской службе RFA военный источник в северо-восточной провинции Северный Хамгён.

«Согласно приказу, чтобы кормить солдат в День солдата, все военные чиновники должны выделить одну собаку от двух чиновников, и они категорически против этого приказа», - сказал источник, пожелавший остаться неизвестным.

В Северной Корее трудно найти мясо любого вида, а мясо собак, считающееся летним деликатесом с якобы повышающими мужественность свойствами, стоит дорого.

Согласно источнику, хотя многие официальные лица в Северной Корее могут использовать свои полномочия для сбора взяток с людей, многие военные чиновники, не контактирующие с граждаскими, не могут пополнять свой доход взятками, поэтому покупка собачьего мяса является для них серьезной статьей расходов.

«Если дома у них нет собаки, им приходится покупать собачье мясо на рынке на собственные деньги», - сказал источник.

«Если они не выполнят приказ под предлогом отсутствия денег, должностные лица и даже их семьи столкнутся с унижением из-за того, что их придется публично критиковать за халатное выполнение приказов Верховного главнокомандующего Ким Чен Ын. Многие военные берут взаймы деньги на покупку собачьего мяса», - сказал источник.

Источник сообщил, что в прошлые годы День солдат был обузой для военных и их семей, потому что им приходилось готовить пир для солдат, но в этом году дополнительное требование предоставления собачьего мяса ложится еще большим бременем на них и их семьи.

«Чиновники сопротивляются приказу властей, потому что в наши дни даже военные не получают достаточного снабжения, а их семьи страдают от голода».

Другой военный источник из северо-западной провинции Северный Пхёнан сообщил RFA, что продавцы собачьего мяса, узнав о приказе, повысили цены.

«Раньше было 15 000 вон (2,50 доллара США) за килограмм (2,2 фунта), но теперь это уже 20 000 вон, а цена целой собаки выросла до более чем 200 000 вон, поэтому военные чиновники начинают беспокоиться», - сказал второй источник, который пожелал остаться анонимным.

По данным японского агентства Asia Press, цена килограмма риса в эти дни составляет около 6200 вон (0,99 доллара США). В 2018 году Korea Joongang Daily сообщила, что среднемесячная заработная плата, предоставляемая государством, составляла 4000 вон, что в то время составляло около 0,50 доллара США.

Стоимость соблюдения приказа на собачье мясо настолько высока, что некоторые чиновники даже рискуют своей жизнью, чтобы выполнить его.

«Несколько дней назад произошел несчастный случай с унтер-офицером части 8-го корпуса, когда он пытался взобраться на поезд с фасолью в рюкзаке, доставленном ему от семьи жены, который он намеревался использовать для того чтобы купить собаку на День Солдата». - сказал ещё один военный источник.

«Он не выдержал веса рюкзака, упал с поезда и умер», - сказал второй источник.

Согласно источнику, военные спрашивают о приказе - почему их заставляют жертвовать всем ради собачьего мяса, когда у них такие большие проблемы с едой.

«Главное политбюро не рассматривало фактическое положение воинских частей и использует их только для того, чтобы хорошо выглядеть перед главнокомандующим», - сказал второй источник.

«Военные говорят, что не понимают, для кого и для чего на самом деле предназначена Народная армия».

Собачье мясо доступно на рынках как в Северной, так и в Южной Корее, но торговля собачьим мясом имеет сомнительную законность на юге. В 2018 году южнокорейский суд постановил, что убийство собак из-за их мяса было незаконным, но закон конкретно не запрещал продажу или употребление собачьего мяса.

Общая численность военнослужащих Северной Кореи, составлявшая в 2018 году 1,47 миллиона человек, поставила северокорейскую армию на третье место в мире после армий Китая и Индии, и страна технически остается в состоянии войны с Южной Кореей и ее союзником США.

Согласно данным CIA World Factbook за 2019 год, в период с 2007 по 2017 год Северная Корея тратила от 22 до 24 процентов своего ВВП на военные нужды, или примерно от 3,7 до 4,2 миллиарда долларов США в год.

Об этом сообщил Мён Чхоль Ли для корейской службы RFA. Перевод Джинха Шина. Под редакцией Юджина Вонга.

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