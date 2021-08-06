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21 июля 2021 Источник: Meduza

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Александр Щербак / ТАСС

ФСБ опубликовала проект приказа с перечнем сведений «в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые… могут быть использованы против безопасности РФ». Этот подзаконный акт должен объяснить, в каких случаях российские граждане и иностранцы должны по собственной инициативе идти в Минюст регистрироваться в качестве «иностранных агентов». В противном случае им сразу будет грозить уголовное преследование.

Какие сведения теперь можно собирать только под угрозой превращения в «иноагента»?

Появление приказа ФСБ было предусмотрено недавней поправкой в «законе Димы Яковлева», существенно расширившей понятие физических лиц — «иностранных агентов». Теперь ими могут стать граждане любой страны, которые в интересах иностранного источника занимаются политической деятельностью или ведут «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

В самом законе было только подробное (очень подробное!) описание политической деятельности.

Фрагмент статьи 2¹ Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»

Политической деятельностью признается деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации, развития политической системы, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия.

Политическая деятельность осуществляется в следующих формах:

участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;

участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий;

публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;

распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;

финансирование указанной деятельности.

К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.





А вот перечень военных и военно-технических сведений, критичных для безопасности российского государства, должна была определить ФСБ. Ведомство решило включить в него 61 пункт, охватывающий самые разные аспекты: от информации о дислокации отдельных военных объектов и местах хранения оружия до прогнозов военно-политической обстановки и данных о содержании международных договоров и соглашений. В список попал также, например, сбор сведений «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках». То есть, например, подготовка статей о дедовщине.

Помимо армии, ФСО, СВР и ФСБ, большое внимание уделено госкорпорации «Роскосмос» — сведениям о ее целевых программах, финансировании научно-исследовательских работ и даже о проблемах, сдерживающих развитие. Эти сведения не должны содержать в себе гостайну — если же содержат, человек рискует быть обвиненным в шпионаже.

Сведения в области военной деятельности Российской Федерации, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну

Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки.

Сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне.

Сведения о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службы внешней разведки Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделений федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формирований (далее — войска (силы).

Сведения о дислокации, назначении, строительстве, степени готовности, эксплуатации и защищенности объектов войск (сил).

Сведения об оперативном оборудовании территории Российской Федерации в целях обороны.

Сведения о прохождении гражданами Российской Федерации военной службы, государственной службы иных видов в войсках (силах), о трудовой деятельности граждан Российской Федерации в войсках (силах).

Сведения о строительстве и развитии войск (сил).

Сведения о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск (сил).

Сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск (сил).

Сведения о потребностях войск (сил) в капитальных вложениях в строительство объектов войск (сил).

Сведения о потребностях войск (сил) в разработке, производстве, испытаниях, установке, монтаже, техническом обслуживании, ремонте и утилизации образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе робототехнических комплексов.

Сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск (сил).

Сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд войск (сил), в том числе сведения о единственных поставщиках товаров, работ, услуг.

Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках (силах).

Сведения о деятельности войск (сил), имеющие ограничения для публикации в средствах массовой информации.

Персональные данные военнослужащих (сотрудников, работников) войск (сил) и членов их семей, в том числе адреса проживания, посещаемые образовательные и медицинские организации, используемые транспортные средства и личные средства связи, сведения о соединениях и переписке с использованием средств связи.

Сведения о средствах и сетях связи, используемых в войсках (силах), в том числе сведения о номерах служебных телефонов, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров и соглашений.

Сведения об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации и органами государственной охраны в соответствии с решением Президента Российской Федерации, а также сведения о финансировании этой деятельности.

Сведения о методах профессионально-должностной, командирской и боевой подготовки военнослужащих войск (сил).

Сведения о режимных помещениях и специальных хранилищах на объектах войск (сил), а также лицах, имеющих право сдачи их под охрану.

Сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями органов федеральной службы безопасности и военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, за исключением сведений, преданных гласности в соответствии с законодательством Российской Федерации с разрешения уполномоченных сотрудников органов Федеральной службы безопасности и Следственного комитета Российской Федерации.





Сведения в области военно-технической деятельности Российской Федерации, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну.

Сведения о развитии вооружения, военной и специальной техники, содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники.

Сведения о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения, военной и специальной техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Сведения об используемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса комплектующих, материалах и сырье, в том числе импортного производства, ценовой политике в рамках государственного оборонного заказа, схемах финансовых расчетов.

Сведения о производственной кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе о разработчиках или изготовителях вооружения, военной и специальной техники, другой продукции, используемой для нужд войск (сил).

Сведения о предоставлении земельных участков для строительства или проведения изыскательных, проектных, строительно-монтажных и иных работ по созданию объектов войск (сил) и их расположении.

Сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Сведения о функционировании центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, сил и средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, осуществляющих свою деятельность в рамках оборонно-промышленного комплекса, а также о компьютерных инцидентах в информационных системах (сетях) предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сведения о проведении закупок в части программных и программно-аппаратных средств информатизации и защиты информации для нужд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сведения о составе и организации работы государственных информационных систем, виде, количестве и наименованиях модулей, местах расположения хранилищ данных и каналов связи, исходных текстах и дистрибутивах программного обеспечения, применяемого в работе государственных информационных систем, технической документации (техническом задании, моделях угроз и нарушителя) на создание государственных информационных систем и систем безопасности, в том числе для систем, обрабатывающих служебную информацию ограниченного распространения, действующих паролях, кодах систем доступа к служебной информации ограниченного распространения, настройках средств защиты информации.

Сведения об импорте продукции двойного назначения, используемой в интересах выполнения государственных программ Российской Федерации, целевых программ, государственного задания, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе связанных с развитием технологий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сведения о планах, силах, средствах, методах охраны и об оснащении инженерно-техническими средствами охраны (организация связи, охранной, пожарной и специальной сигнализации, их технические возможности и сведения, в них содержащиеся) объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, а также данные о финансировании этой деятельности.

Сведения о целевых программах Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», их финансовом и материально-техническом обеспечении, сроках их выполнения.

Сведения о порядке, сроках и объемах финансирования программ реструктуризации организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», состоянии расчетов с российскими организациями, результатах финансово-экономической деятельности за квартал (год), а также об итогах финансово-экономического прогнозирования деятельности на среднесрочный период по решению приоритетных задач в области космической деятельности.

Сведения о долевом финансировании Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», Министерством обороны Российской Федерации, организациями (в том числе иностранными) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области космической деятельности.

Сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в одной или нескольких областях деятельности.

Обобщенные сведения о конверсии, производственных мощностях, планах и результатах реструктуризации организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Систематизированные сведения о реализации конверсионных разработок новой продукции социально-экономического назначения на базе высвобождаемых производственных мощностей Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Сведения о техническом состоянии и готовности к выполнению задач по предназначению средств выведения космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры.

Сведения о планируемых работах по обеспечению эксплуатации и развития средств выведения космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры.

Сведения о планируемых работах по созданию и развитию автоматизированных систем информационного обеспечения деятельности Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Систематизированные сведения об организации работ по использованию ракетных систем оборонного назначения в качестве средств запуска космических аппаратов научного и социально-экономического назначения.

Сведения о разработке и совершенствовании средств поиска, эвакуации и утилизации отделяющихся частей ракет-носителей, средств нейтрализации и очистки промышленных отходов.

Сведения о ракетных технологиях, подпадающих под действие законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

Сведения о разработке и освоении перспективных базовых и критических промышленных технологий машиностроения, приборостроения и материаловедения, обеспечивающих производство перспективной космической техники нового поколения на основе материалов (включая композитные) и комплектующих российского производства, в том числе изделий на новых физических принципах.

Сведения о новых технологиях, материалах, комплектующих изделиях, которые придают новые свойства продукции Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Сведения о создании и внедрении космических технологий в интересах обороны страны и безопасности государства.

Сведения о развитии космической ядерной энергетики, включая создание и эксплуатацию принципиально новых космических средств (космических аппаратов, межорбитальных буксиров), напланетных аппаратов и станций, функционирующих без использования солнечной энергии и обладающих повышенной энерговооруженностью.

Сведения об обеспечении информационной безопасности при реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в части противодействия несанкционированному использованию спутниковых систем, а также незаконному оказанию на территории Российской Федерации услуг с использованием космической техники.

Сведения об оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации и систем вооружения специализированной аппаратурой в необходимом составе для использования данных, передаваемых космическими аппаратами, в ходе подготовки к боевым действиям и при ведении боевых действий.

Сведения о наращивании возможностей инфраструктуры перспективных средств системы контроля космического пространства, а также возможностей системы обнаружения и документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку космических аппаратов.

Сведения о результатах изучения научно-технического уровня, достигнутого иностранными организациями по отдельным направлениям космической деятельности или в целом по космической области.

Сведения о результатах и перспективах развития организациями ракетно-космической отрасли космических технологий, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Сведения о содержании и полученных результатах исследований, проведенных по заказу Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», которые могут быть использованы при разработке, модернизации и производстве продукции.

Сведения о результатах системных исследований по определению приоритетных разработок и основных технических и экономических характеристиках перспективных образцов космической техники.

Сведения о необходимости, потребности и объемах закупок у иностранных производителей высокотехнологичных материалов, комплектующих элементов, используемых в производстве космической техники, и оборудования для их производства.

Сведения о программах международного сотрудничества в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Сведения о позиции представителей Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на переговорах с иностранными (в том числе международными) организациями, разглашение которых может нанести ущерб Российской Федерации в одной или нескольких областях деятельности.

Сведения об экспорте и импорте космической техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Сведения, раскрывающие исходные данные для заключения международных договоров в области космической деятельности.





Чем можно интересоваться безопасно?

В семи пунктах проекта приказа ФСБ упоминаются исключения — сведения, которые можно будет свободно собирать без необходимости регистрироваться «иноагентом» и риска подвергнуться уголовному преследованию.

Содержащиеся в открытом доступе сведения:

о средствах и сетях связи, используемых в войсках (силах), в том числе сведения о номерах служебных телефонов;

о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения, военной и специальной техники;

об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей;

о результатах и перспективах развития организациями ракетно-космической отрасли космических технологий;

о программах международного сотрудничества в области космической деятельности;

об экспорте и импорте космической техники.

Еще с разрешения уполномоченных сотрудников ФСБ и Следственного комитета России можно предавать гласности сведения:

о рассмотрении сообщений о преступлениях и предварительном расследовании, которые производятся следователями ФСБ и военных следственных органов СК.

За сбор остальных сведений, упомянутых в проекте приказа ФСБ, даже если они находятся в открытом доступе, в итоге могут привлечь к уголовной ответственности.





Уголовная ответственность? Что-что?

Да. Люди, собирающие сведения из приказа ФСБ, должны самостоятельно объявить себя «иноагентами», подав соответствующее заявление в Минюст — в противном случае их может ждать уголовное наказание. Правда, для этого есть еще одно важное условие: сбор сведений должен каким-то образом поощрять иностранный источник. Именно «поощрять» — потому что это может быть не только прямое финансирование, но организационно-методическая помощь или любое другое «воздействие». В законе этот термин не раскрывается, так что его трактовка остается на усмотрение суда.

Дело в том, что «иноагенты» — и занимающиеся политикой (в понимании российских властей), и собирающие военные сведения — обязаны зарегистрировать себя в Минюсте самостоятельно. Но если «политики» этого не сделали, их первоначально ждет только административная ответственность, а «военных» — сразу уголовная.

Наказания предусмотрены самые разные:

штраф до 300 тысяч рублей (или зарплаты за два года)

до 480 часов обязательных работ

до пяти лет принудительных работ

лишение свободы на срок до пяти лет

Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации обязанностей по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 1 статьи 19.7.5-4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, совершенное лицом, осуществляющим на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными субъектами могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса), — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Кого это все коснется?

Дополнительная проблема закона заключается в том, что «иностранный источник» может действовать опосредованно — через российских граждан или российских юридических лиц. Как в таком случае потенциальному «агенту» понять, должен ли он вставать на учет, непонятно.

Поэтому потенциально под действие этого закона и приказа ФСБ могут попасть самые разные интересующиеся российской армией и космосом блогеры, исследователи, эксперты, российские журналисты, не аккредитованные при МИД иностранные журналисты. Вообще потенциально любой человек, интересующийся военной тематикой или космосом.

Закон также распространяется на граждан других стран, которые едут в РФ собирать военные сведения при поддержке «иностранных источников». Их ждет наказание, если они не уведомят Минюст о своем приезде.

Явных исключений очень немного:

дипломаты, представители иностранных государственных органов и международных организаций, находящиеся в России по официальному приглашению;

иностранные журналисты, аккредитованные при МИД России (власти все равно могут признать их «иноагентами», но от необходимости регистрироваться самостоятельно они избавлены);

журналисты, уже признанные СМИ — «иноагентами» (для них действуют другие правила и наказания за их несоблюдение).

Денис Дмитриев

«Священников будут выдворять из церквей, арестовывать и сажать в тюрьмы. Твоих детей заберут из твоего дома силой. Если ты опустишь руки и пойдёшь на уступки, решив, что не стоит возмущаться по этому поводу, тогда правительство в принудительном порядке будет обучать твоих детей и внуков бесовскому образу жизни – образу жизни «геев».

Cвященник Иосиф Глисон Jul 13, 2019

В 2015 году движение гомосексуалистов достигло исторической вехи в США. Верховный Суд постановил, что гомосексуальные "браки" должны осуществляться во всех 50 штатах.

Некоторые христиане пожали плечами и сказали: «На меня это не повлияет». Другие, изучив историю ЛГБТ-движения в других странах, обнаружили, что за легализацией всегда следуют преследования христиан, спонсированные правительством. Об этом говорится в замечательной проповеди отца Иосии Тренхэма "Чёрный день: верх безумия верховных".

Вскоре после того, как Верховный Суд объявил о своём решении узаконить содомию в Америке, отец Иосиф Глисон произнёс проповедь в небольшой православной церкви в южном Иллинойсе, предупреждая американских христиан о том, что их ожидает в результате этого решения. С целью защитить христианские семьи от будущих гонений в Америке, он организовал группу в фейсбуке Moving to Russia group («Переезд в Россию»), которая сейчас насчитывает более 1100 членов. Отец Иосиф также стал инициатором публикаций на сайте Русская вера материалов о людях со всего мира, которые переезжают в Россию.

Как и было предсказано, тем, кто поддерживает традиционный брак в Америке – в частности, христианам, – становится всё труднее удерживаться на работе и усыновлять детей. Подготовлена почва для широкомасштабных преследований консервативных христиан.

Что вы об этом думаете? Далека ли представленная ниже проповедь от реальности или содержит обоснованные прогнозы? За последние три года стала ли Америка более безопасным местом для христианской семьи? Или американское общество стало крайне враждебным к традиционной христианской семье? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в разделе комментариев внизу страницы. Мы хотим знать, что вы об этом думаете.

Предлагаем вашему вниманию проповедь отца Иосифа, произнесённую им 5 июля 2015 года.

Видите ли вы, как сжимается кольцо?

«[Братия], ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Римл., 8:18).

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Бог Един.

Тысячи лет назад Содом был одним городом. Теперь это континент. От Канады до Мексики, а теперь и на территории Соединённых Штатов Америки, признание содомии и гомосексуальных, однополых союзов является узаконенным.

Одна девушка написала в интернете, что она одобряет недавнее решение Верховного Суда США. Она была так счастлива за всех её друзей-геев и радовалась всем тем новым преимуществам и «правам», которые они получат в результате этого закона. Тем, кто был расстроен решением Суда, она говорила: «Не волнуйтесь. Возьмите себя в руки. На вас это никак не повлияет».

Это рисуется как нечто позитивное, просто дающее некоторые дополнительные преимущества определённой группе людей, к которым относились несправедливо и ограничивали в правах. Говорят, что им нет дела до христиан. Они не собираются нападать на тех, кто защищает традиционный брак. Они просто хотят иметь своё маленькое место в обществе, где могут быть свободными. По крайней мере, так они рассказывают.

Несмотря на то, что Америка вложила массу денежных, медийных и военных ресурсов в то, чтобы заново создать чуть ли не каждый народ на земле по своему образу и подобию, она довольно поздно по сравнению с другими странами вступила в игру на поле однополых союзов. Гомосексуальные «браки» к этому времени уже давно узаконены в целом ряде стран, таких как Канада, Мексика, Франция, Бразилия и многих других. Интересно посмотреть, какие изменения произошли в этих странах с тех пор.

К примеру, выступает ли ЛГБТ-движение за свободу слова, равные права для всех, честность и справедливость по отношению к христианам в той же степени, что и к гомосексуалистам? Или опасения христиан оправдались? А может быть, мы нагнетаем панику и просто потеряли здравомыслие? Мы сами выходим из тени или это они стремятся напасть на нас? Давайте посмотрим, что же случилось за последние несколько лет в других странах. А потом вы спросите себя: «Удастся ли нам избежать этого здесь?»

Канада

В 2005 году, десять лет назад, Билл Уоткотт распространил листовки, где говорилось, что гомосексуализм – это грех. Грешно женщине спать с женщиной или мужчине с мужчиной, как будто они муж и жена. Священное Писание очень ясно говорит об этом. Человек по имени Билл Уоткотт из Канады так же ясно высказался на этот счёт и выпустил несколько листовок.

Он был оштрафован на 17 500 долларов Трибуналом по правам человека провинции Саскачеван за распространение материалов, признанных трибуналом «разжигающими ненависть».

Последовала апелляция. Дело дошло до Верховного Суда Канады, и это не был случай, когда голоса разделились. Не имел места даже незначительный перевес. Решение Верховного Суда Канады в 2013 году было принято единодушно и согласно ему, «ключевым является определение возможного эффекта от выражения (использованного в листовках – прим. перев.) в адрес аудитории, принимая во внимание законодательные цели по сокращению или полному уничтожению дискриминации». «Трудность в установлении причинности и степени серьёзности нанесённого вреда уязвимым группам оправдывает применение превентивных мер, которые не требуют доказательства актуального вреда», – говорится в постановлении. [1].

По единогласному решению канадского Верховного Суда, нет надобности доказывать, что листовки наносят вред геям, а также раскрывать злые намерения человека, который их распространил. Один только факт, что они оскорбляют геев – это всё, что требуется для того, чтобы посчитать выпуск листовок незаконным. Судьям не нужны доказательства того, что эта литература повлекла за собой негативные последствия. [2]

Если вы напечатаете листовки против гей-браков или гомосексуальных интимных отношений, вы можете быть оштрафованы на 17 500 долларов. Согласно единодушному решению канадского Верховного Суда, в отношении этого человека будет применено финансовое наказание в 17 500 долларов, а несоблюдение постановления суда о прекращении распространения речей, разжигающих ненависть, может повлечь к оскорблению суда и помещению в тюрьму. То есть, если Билл будет продолжать цитировать первую главу Послания апостола Павла к Римлянам, его могут уличить в неуважении к суду и посадить в тюрьму. И это происходит недалеко от нас, в нескольких километрах на север, в Канаде. Большинство людей говорит там по-английски.

Мексика

А теперь давайте отправимся на юг, в Мексику.

В декабре 2012 года, Верховный Суд Мексики постановил, что запрет гей-браков является неконституционным. Несколько месяцев спустя, в марте 2013 года, мексиканский Верховный Суд постановил, что антигомосексуальные высказывания не являются речью, защищённой свободой слова. Цитата из постановления: «В этом смысле, первая палата установила, что гомофобные высказывания или, другими словами, частые утверждения о том, что гомосексуализм – это не правомерный выбор, а ущербное состояние, являются дискриминационными высказываниями даже в том случае, если они выражаются в шутливой форме, поскольку могут быть использованы для призыва к нетерпимости в отношении к геям или её оправдания».[3]

Итак, в Мексике, если вы пошутите насчёт геев или только предположите, что быть в гомосексуальном «браке» – это всё-таки не то, что в гетеросексуальном, или если вы предположите, что это не рационально аргументированный выбор человека, тогда ждите повестки в Верховный Суд Мексики и обвинения в разжигании ненависти. [4]

Франция

Франция, 2015 год: французский суд установил судимость за антигомосексуальные высказывания в твиттере!

Вы знаете, что такое твиттер? И наверняка слышали о блогах? Люди выходят в интернет и печатают всё, что хотят, или пишут небольшую статью и – хоп! – она появляется в интернете. Это твой блог. Твиттер можно назвать микроблогом. Это всего лишь ещё один блог, но вместо выкладывания целых статей, ты вбиваешь пару предложений – просто мысль, которую думаешь в данный момент. Твиттер очень популярен, им пользуются миллионы людей.

Кто-то зашёл в твиттер и высказался по какому-то поводу, бросив в эфир: «давайте сожжём геев». Понятно, что до дела не дошло – никто никого не сжёг. Никто не создавал ситуацию, в результате которой могли быть убиты геи. Был оставлен всего-навсего комментарий, где присутствовала фраза: «давайте сожжём геев». Это напечатали три человека, после чего им было выдвинуто обвинение в разжигании ненависти к гомосексуалистам на территории Франции. Три человека предстали перед судом в Париже, и крупнейшая группа по защите прав ЛГБТ назвала это событие «серьёзной победой».[5]

Группы по защите прав ЛГБТ во Франции регулярно сообщают о гомофобных хэштегах, после чего твиттер удаляет их из актуальных тем ленты, чтобы их увидело как можно меньше людей. «Президент ЛГБТ-ассоциации SOS: гомофобия, которая также занимается отслеживанием гомофобных твитов, сказал в интервью интернет-версии газеты «Индепендент»: «Наша деятельность доносит до людей идею о том, что интернет – это не игра без правил, где ты можешь делать всё, что вздумается».[6]

Естественно, я не выступаю в защиту самосуда. Если некий человек виновен в совершении преступления, я не думаю, что кто-то из нас, находящихся в этой комнате, имеет право выйти и по собственной инициативе застрелить, сжечь, арестовать или оштрафовать его, даже если тот действительно нарушил закон. Если я узнаю, что ты не платишь подоходный налог, я могу отвести тебя в налоговую инспекцию, но я не имею права прийти и взять твои деньги или оштрафовать тебя, или поместить в тюрьму самостоятельно. Мне просто интересно, что публичный твит, где есть фраза «сожжём геев», во Франции может стать причиной уголовной судимости.

Остаётся только догадываться, что произойдёт, если набрать во французском твиттере несколько предложений из первой главы Послания к Римлянам:

Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение.

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют. (Римл., 1:26-32)

Будьте уверены, братья православные, если у вас есть полная Библия и вы откроете первую главу Послания к Римлянам, то в ней говорится, что гомосексуалисты – грешники, заслуживающие смерти. Интересно, насколько бы я преуспел во Франции, если бы я процитировал этот отрывок из Библии.

Англия

Англия. Должно быть, хорошее место. И по-английски говорят прямо как мы. Наверняка, там безопасно, верно?

В Англии правительство обязало все школы регистрировать случаи т.н. гомофобного буллинга, т.е. травли в отношении гомосексуалистов. Подобно американскому реестру сексуальных преступлений, в Англии есть реестр преступлений на почве ненависти.[7] Дети в возрасте всего от пяти лет подвергаются риску попасть в этот реестр, если на детской площадке из их уст прозвучат гомофобные дразнилки! [8] [9]

Пять лет назад, в 2010 году, десятилетний Питер Друри назвал одного ученика геем за стенами школы. Мама обиженного мальчика сообщила об инциденте главному преподавателю начальной школы Ашкомба. Пенни Друри рассказала газете «Дейли мейл»:

«Он даже не в курсе про тычинки и пестики, как он может быть гомофобом? Питер – невинный ребёнок, он не ведал что творил, и сейчас он очень расстроен из-за возникших серьёзных проблем в школе. Это вовсе не означает, что с возрастом он превратится в гомоненавистника».

Родители мальчика попросили руководство школы убрать его имя из реестра, но им отказали. Миссис Друри сказала «Дейли мейл»: «Теперь я переживаю, повлияет ли это на его поступление в университет в будущем. Я только думаю, что ситуацию можно было бы разрешить лучшим образом, если бы учитель или родитель объяснили детям, что обзываться и использовать такие слова неправильно, и не стоит этого делать снова». Обратите внимание, что эта мама считает, что быть геем нормально. Эта родительница не воспитывала своего ребёнка в системе христианских ценностей. И просто потому, что её ребёнок вне стен школы назвал кого-то геем, десятилетний мальчик помещён в реестр преступлений на почве ненависти.[10] [11] [12]

Детские благотворительные фонды выразили обеспокоенность тем, что школьники могут фактически считаться преступниками за поддразнивания на детской площадке. Мишель Эллиот из фонда Кидскейп сказала газете «Дейли Экспресс»: «Дети возводятся в ранг преступников в очень юном возрасте, когда они ещё не в состоянии осознать, что делают». В заявлении Департамента по делам детей, школ и семей говорится: «Если не решать проблему буллинга в школе, то таким образом мы ясно даём понять детям, что дискриминация приемлема не только в школе, но и в обществе в целом». [13] То есть, они намерены трансформировать каждый кусочек социума, и это новости пятилетней давности!

Швеция

Швеция. Пастор Эйк Грин произнёс проповедь в церкви, назвав гомосексуальное поведение грехом.[14] Он был арестован, обвинён в том, что говорил в манере, которая расценивается как неуважительная по отношению к геям, и был приговорён к тюремному сроку. [15] Когда этот закон был введён в действие, шведский премьер-министр публично заявил в качестве примера, что согласно новому закону будет считаться преступлением ссылаться на гомосексуальный образ жизни как на что-то неестественное. [16]

И снова, если бы я был священником в Швеции и проповедовал на тему первой главы Послания к Римлянам, что бы со мной сделали? Открыть Библию в церкви и просто зачитать первую главу к Римлянам вслух – такое мероприятие может закончиться тюрьмой.

Многие другие страны по всему миру

Согласно Агентству Европейского союза по основным правам, «в двенадцати странах-членах ЕС (Бельгии, Дании, Германии, Эстонии, Испании, Франции, Ирландии, Латвии, Нидерландах, Португалии, Румынии и Швеции), а также в Северной Ирландии и Великобритании, считается уголовным преступлением провоцировать ненависть, насилие или дискриминацию на почве сексуальной ориентации»[17]

Это общемировое движение. Чувствуете, как сжимается кольцо?

Я знаю некоторых христиан (это мои друзья), которые говорят: «Да, это ужасно, но на нас это не повлияет. У нас есть свобода слова. У нас есть первая поправка. У нас есть домашнее обучение. Даже если они, в конце концов, запретят его, то можно отправить детей в частную христианскую школу. Всегда останется безопасное место, куда можно будет уйти. Они же не могут ворваться в наши дома. Они не собираются отнимать наших детей».

Давайте ненадолго вернёмся в Канаду. В 2012 году, всего три года назад, «по новому закону об образовании провинции Альберта, родителям, самостоятельно обучающим детей дома, и религиозно ориентированным школам в рамках образовательной программы не будет разрешено говорить детям о том, что гомосексуальные действия являются грехом». «Вне зависимости от формы обучения – будь это домашнее образование, частная школа, католическая школа – мы не потерпим неуважения к различиям». Первая цитата принадлежит министру образования Канады Томасу Лукашуку. Вторая – Донне МакКолл, его помощнице по коммуникациям (см. её интервью газете «Лайфсайт Ньюс».[18]

Статья 16-ая нового законодательства вновь повторяет требование Закона о школах касательно того, что школы «отражают разнообразную природу» провинции Альберта в их учебном плане, но добавляет, что они также должны «соблюдать и уважать» противоречивый Закон Альберты по правам человека, направленный на христиан с традиционными взглядами на гомосексуальность. В понятие «школа» помимо государственных школ входят обучение на дому и частные школы». Статья подтвердила позицию правительства, отсылая к постановлению Верховного Суда Фрайдэй, который признал обоснованным отказ властей освобождать семьи от обязательства участвовать в противоречивой программе, посвящённой этике и религиозной культуре. Эта программа призвана представлять спектр мировых религий и взгляд на выбор различных образов жизни с «нейтральной» позиции, и обучаться по ней обязаны все школьники, включая тех, кто учится дома.[19]

Добро пожаловать в Америку завтрашнего дня. Это не просто ближайшее будущее. Во многих странах мира это уже настоящее.

Ты проповедуешь против содомских извращений, против скверны гомосексуальности. Ты ясно говоришь, что люди, практикующие такие вещи, не наследуют Царствия. Ты чётко и ясно заявляешь, что согласно Писанию, люди, практикующие такие действия, достойны смерти. Священников будут выдворять из церквей, арестовывать и сажать в тюрьмы. Твоих детей будут забирать из твоего дома силой. Если ты опустишь руки и пойдёшь на уступки, решив, что не стоит возмущаться по этому поводу, тогда правительство в принудительном порядке будет обучать твоих детей и внуков бесовскому образу жизни – образу жизни «геев».

Я говорю не просто о некоем секс-просвещении в старших классах. По всей стране в подготовительных и начальных школах работают классы, где учителя читают дошколятам детские книжки о детях, у которых два папочки или две мамочки. [20] [21] [22] К седьмому или восьмому классу, 12-ти и 13-летних детей просвещают на такие темы и в такой демонстративной форме о некоторых сторонах сексуальной жизни, что я даже не могу описать их вам в присутствии людей. Они тщательно и всесторонне «образовывают» ваших детей![23] При всей этой гиперсексуализации детей вы, наверное, обеспокоены тем, что девочки станут беременеть? И не думайте! В двенадцать лет вашей дочери могут вставить внутривлагалищное устройство и не сообщат вам об этом.[24] [25] [26]Такие действия в школах уже узаконены.

В штате Вирджиния, прямо сейчас уже является обязательным просвещать в школах детей на предмет однополых сексуальных отношений и «браков», а также связанных с ними половых актов и их осуществления.[27]Родителям не разрешено выбирать. Вы чувствуете, что кольцо смыкается?

Если в Швеции священник в собственном приходе не может говорить о Послании к Римлянам без угрозы попасть в тюрьму; если в Канаде ты не можешь обучать своих детей дома и рассказывать о том, что говорится в Послании к Римлянам, не рискуя быть оштрафованным или даже не потеряв своих детей; если в Англии десятилетний ребёнок за использование слова «гей» в неодобрительном ключе вносится в реестр преступников на почве ненависти – вы действительно думаете, что находитесь в безопасности? Вы глупы настолько, чтобы думать, что они не придут за вами?

Скорби и притеснения

Так или иначе, скорби приближаются. И этот не тот случай, когда вы можете выбирать, терпеть вам их или нет. Страдания приближаются, и единственный выбор, который у вас будет, это выбрать, какие именно вы хотите претерпевать.

Святой апостол Павел сказал: «Братия, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Римл., 8:18). Слава откроется только в том случае, если вы верны Христу. В Писании ясно говорится, что, если вы исповедуете Христа перед людьми, то и Он исповедует вас перед Отцом Его Небесным, но если вы отречётесь от Христа перед людьми, то и Он отречётся от вас перед Отцом Его Небесным (см. Матф., 10:32-33). Итак, если вы собираетесь сохранить верность Христу так, чтобы слава Его открылась в вас, в вашем распоряжении два варианта, и в обоих случаях придётся страдать.

Вы можете остаться здесь и ждать, пока в вашу дверь постучатся. Вы можете готовиться к этому постом и молитвой. Прилежно изучать Писание. Прилежно изучать жития святых. Ежедневно обучать катехизису своих детей, так, чтобы, когда их заберут у вас, они были настолько укоренены в вере, что даже когда приёмный родитель – который теперь будет заботиться о вашем ребёнке, не позволяя вам видеться с ним, – отведёт его в общеобразовательную школу, и ребёнок увидит изображения половых актов на стенах класса, когда приёмный родитель отнимет у вашего ребёнка Библию и бросит её в камин, чтобы тот перестал быть «ханжой», когда одноклассники будут издеваться над ним, потому что он «святоша», ваше дитя имело бы такую глубокую веру, что могло бы противостоять такого рода нападениям в одиночестве, потому что вас уже не будет рядом.

Приуготовьте ваших детей к мученичеству. Знайте, что, если ваш ребёнок столкнётся с такими испытаниями, он погубит свою душу или, возможно, потеряет жизнь. Он попадёт в ад или собственной кровью удостоится Рая, если годы пагубного воздействия на его ум и сердце не возымеют действия, и учителя, в конце концов, поймут, что ваш ребёнок не будет придерживаться их взглядов. Одноклассники могут забить его до смерти где-нибудь на задворках школы, и об этом не напишут в новостях. Такое дело будет замято, поскольку они скажут: «Мы знаем, что он был просто-напросто «ханжой», в любом случае». Или: «Да он, кажется, в реестре, на учёте, и вообще, заслужил и сам виноват». Это вариант номер один.

Вариант номер два. Уезжайте туда, где ваши дети и внуки могут быть воспитаны как благочестивые православные христиане и по большей части быть оставлены в покое. Уезжайте куда-нибудь, где план по защите прав геев позорно провалился. Уезжайте туда, где правительство не кланяется в ноги содомитам. Уезжайте туда, где вы можете проповедовать против гомосексуальности и вместо «ханжи» услышать: «Конечно, это омерзительно!» Уезжайте туда, где вы можете рассказывать детям о том, что традиционный брак – это брак между одним мужчиной и одной женщиной, и каждый, кто при этом услышит вас, скажет: «Аминь».

Видите, этот путь – тоже путь страдания, поскольку я не знаю такого места, куда можно было бы уехать и где при этом говорили бы на английском языке. Поэтому если вы выберете этот вариант, тоже придётся страдать. Придётся отложить пульт от телевизора. Придётся отложить семейные выезды на природу, каникулы и время, посвящённое себе. Придётся подняться с дивана, отбросить подушку, встать с кровати. Это будет одним из тяжелейших испытаний для вас. Вам придётся выучить другой язык, изучить другую культуру. Вместо того чтобы тратить деньги на развлечения, вам придется вложить их в эмиграцию.

Страдания приближаются. Пришло время выбирать, какое из них вам больше по душе. Но, как сказал апостол Павел: «братия, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Римл., 8:18). Другими словами: «Я заглянул в конец Книги – мы победили» (слова из песни о конце времён – прим. перев.).

Есть стопа Христа, стопа Церкви, и есть голова дракона, голова змея, и она раздавлена. Но вы знаете, как это бывает. Даже если его голова раздавлена на Голгофе, тело змея всё еще бешено дёргается. Вы когда-нибудь отрубали змее голову? Разве она при этом сразу перестаёт двигаться? Нет, она двигается ещё быстрее! Вы бьёте по голове, а тело, которое ещё недавно тихонько ползало, начинает страшно извиваться и дёргаться. Голова змея сокрушена на Голгофе! Каждый раз, когда вы причащаетесь Крови и Тела Христа на Евхаристии, вы вспоминаете о победе над сатаной.

То, что мы видим сегодня в мире, это предсмертные судороги змея. И он ни перед чем не остановится, чтобы забрать с собой в ад как можно больше людей, по мере того, как он сползает вниз. Ситуация ухудшилась настолько, что в мире осталось не так много мест, куда можно уехать, чтобы избежать этих предсмертных судорог.

В Канаде ты не можешь выпустить памфлеты против гомосексуальности. Ты не можешь спокойно обучать своих детей на дому, если не внушаешь им, что гомосексуальность – это норма. В Англии десятилетнего мальчика внесли в национальный реестр преступников на почве ненависти. В Швеции священника, цитирующего первую главу Послания к Римлянам, могут арестовать и дать срок.

В России однополые браки запрещены. Не существует и таких вещей, как «гражданские союзы» для геев. В стране действует федеральный закон, запрещающий гомосексуальную пропаганду среди малолетних.[28] [29] Буквально несколько дней назад был выпущен закон о серьёзном сокращении количества абортов.[30]

Россия – это рыба, плывущая против течения. Если вы посмотрите на реку, то увидите, что по течению плывёт мёртвая рыба. Если вы хотите быть такой мёртвой рыбой, идите вслед за мейнстримом, плывите вниз по течению. Миритесь с тем, что происходит в этой стране и большинстве других стран мира. Это мёртвые рыбы, плывущие по течению. И прямо посреди всего этого Россия, плывущая в обратную сторону.

Итак, выбирайте своё испытание.

Вы остаётесь здесь, в Америке, готовите своих детей и внуков к мученичеству, и ждёте, пока вооружённые люди не постучат в вашу дверь и не заберут ваших детей. Или вы становитесь бедным эмигрантом в чужой стране. Вы начинаете жизнь заново, учите новый язык, знакомитесь с новой культурой. Другими словами, вы будете испытывать серьёзные трудности. Это будет тяжелый путь, но я согласен с апостолом Павлом. «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Если мы останемся верными в таких обстоятельствах, если мы исповедуем Имя Его перед людьми, Он исповедует наши имена перед Отцом Его Небесным.

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Бог Един.

Эпилог

Три с половиной года прошло с момента этой проповеди в небольшом православном приходе южного Иллинойса. В течение этого времени, что нового произошло в Америке? Проповедь не имела отношения к реальности или в ней прозвучали вполне разумные прогнозы?

За очень короткий отрезок времени в Америке имели место следующие примеры гонений на христиан:

2015:

Сентябрь 2015 — Секретарь округа помещена в тюрьму за то, что отказалась участвовать в выпуске свидетельств о «браке» гомосексуальным парам

2016:

Март 2016 — Федеральный судья заявил, что агентства по усыновлению в Миссисипи обязаны разрешать гомосексуальным парам усыновлять детей

2017:

2018:

2019:

Январь 2019 — Священника выдворяют из храма за то, что он назвал гомосексуальность грехом

И к северу от американской границы, в Онтарио, уже прошёл утверждение закон, позволяющий властям забирать детей у родителей-христиан. Сколько времени понадобится правительству США, чтобы выпустить такой же?

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