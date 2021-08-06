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05.08.2021

По требованию Генеральной прокуратуры России соответствующие органы Германии экстрадировали бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова.

© Sputnik / Максим Богодвид

ЕРЕВАН, 5 авг — Sputnik. Германия экстрадировала бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщает "РГ".

По версии следствия, с 2004 по 2016 года Игорь Грыжанов и другие фигуранты вносили в документы заведомо ложные сведения для незаконного приобретения права собственности на земельные участки в Чеховском районе Подмосковья. Они изготовили подложные правоустанавливающие документы о передаче земельных участков большой площади в собственность различных организаций и предоставили их в отделы Росреестра и Кадастровой палаты.

На основании этих документов были совершены регистрационные действия, в результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 млн рублей.

По поручению Генпрокуратуры России Грыжанов, скрывавшийся от следствия, был объявлен в розыск. В августе 2020 года его задержали в Германии, после чего ведомство направило запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

05.08.2021

Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы.

© Sputnik / Janna Poghosyan

ЕРЕВАН, 5 авг — Sputnik. Самую большую зарплату на удаленке в августе в России предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter. Об этом свидетельствуют данные рейтинга сервиса "Работа.ру", сообщает РИА Новости.

Так, в компании по разработке мобильных приложений Flutter-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей. Специалист обязан будет проектировать архитектурные приложения. От кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от двух лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter.

Вторую строчку занял аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, который может рассчитывать на заработную плату в 230 тысяч рублей. Он должен будет заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. Работодатель ищет человека с трехлетним стажем работы, а также наличием базы данных и опыт работы с социальными сетями.

На третьем месте оказался рекрутер на удаленке. Он может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалиста обяжут заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчетность.

Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. Также 120 тысяч предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.

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