«Дорогой» Александр Григорьевич. Зачем Москве Лукашенко?

Опубликовано: 05/08/2021

«Экономика в основе всего»: Путин обещал Лукашенко кредит на 1,5 млрд долларов. На фото: Путин и Лукашенко в Сочи в феврале 2019. REUTERS - POOL New

Елена Поляковская

Беларусь в последние месяцы постоянно фигурирует в лентах мировых новостей почти во всех разделах — от темы мигрантов с Ближнего Востока до спортивных скандалов. Принято считать, что российский президент Владимир Путин единственный, кто может повлиять на Александра Лукашенко. Но пока никаких реальных результатов этого влияния эксперты не отмечают. Напротив, Лукашенко приезжает в Россию за деньгами и поддержкой, дает Путину обещания, но их не выполняет.

4 августа Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Процесс проходит в закрытом режиме, Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет тюрьмы.

И в Беларуси, и за ее пределами, вряд ли кто-то рассчитывает на то, что представителей оппозиции оправдают. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что исход судебного разбирательства предрешен и российская власть не станет вмешиваться в процесс, несмотря на то что Мария Колесникова была руководителем штаба Виктора Бабарико, считавшегося пророссийским кандидатом на прошлогодних выборах в Беларуси. Об этом Болкунец рассказал в интервью RFI.

«Белорусская система правосудия устроена по принципу, был бы человек, а дело найдется. Может ли Россия вмешаться в этот процесс? Думаю, что нет, потому что нет инструментов, которые могут позволить России влиять на принятие судебных и иных решений. Пример тому дело Виктор Бабарико. Известно, по крайней мере, от нескольких лиц, которые владеют информацией, что Владимир Путин неоднократно обсуждал с Александром Лукашенко дело Бабарико, но даже влияние российского президента не помогло, и Виктор Бабарико получил очень большой срок. Очевидно, что у Москвы нет механизмов и достаточных инструментов, либо, может быть, желания активно участвовать в этих судебных процессах. При желании, наверное, российская власть могла бы поставить Лукашенко жесткие условия, и такой прецедент уже был в 1997 году, когда в тюрьме находился журналист Павел Шеремет. Борис Ельцин принял решение — не пускать Лукашенко с визитом в Россию. Самолет, на борту которого был Лукашенко, практически в воздухе развернули, и он вынужден был вернуться в Минск. Этот скандал фактически привел к тому, что Павел Шеремет был освобожден, несмотря на то что он был гражданином Беларуси».

Имя Павла Шеремета, убитого пять лет назад в центре Киева, в последние дни снова появилось в новостных лентах, в связи с убийством в украинской столице главы «Белорусского дома в Украине» (БДУ) Виталия Шишова. 3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков. Если после убийства Шеремета белорусский след, был не столь очевиден, то сейчас, вполне вероятно, к нему могут вернуться. В январе 2021 года экс-силовик из Беларуси Игорь Макар опубликовал аудиозапись, из которой следует, что Лукашенко планировал убийства противников правительства за рубежом, на ней в том числе речь идет и о Павле Шеремете.

Критики Лукашенко сегодня нигде не могут чувствовать себя в полной безопасности. Вероятно, этим и продиктовано поручение президента Украины Владимира Зеленского предоставить дополнительную защиту прибывшим в страну белорусам, жизни которых могут оказаться под угрозой из-за их политической позиции.

Убийства, пытки и похищения за последний год стали характерными способами расправы Лукашенко с оппонентами. Самый известный «трюк» — посадка в Минске самолета, на борту которого находился бывший главный редактор Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После того, как Польша предоставила защиту белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую чиновники пытались насильно вернуть на родину из Токио, были опасения, что Лукашенко и его спецслужбы снова придумают нечто изуверское. Вероятно поэтому польские дипломаты в последний момент поменяли Тимановской рейс, и она благополучно прилетела сначала в Австрию, а потом и в Польшу. Позднее в лентах новостей отдельно отмечалось, что самолет, на борту которого находилась белорусская спортсменка, не пролетал над территорией Беларуси.

Неспортивное поведение

Случай Кристины Тимановской стал самым громким, но не единственным. Тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев заявил о давлении из-за «гражданской позиции» и решил не возвращаться в Беларусь. Уже известно, что легкоатлетка Яна Максимова приняла решение остаться вместе с семьей в Германии. Максимова, не понаслышке знает, что такое негодование белорусских властей. Ее муж Андрей Кравченко после задержания на протестной акции в Минске прошел через пыточный изолятор в Жодино. Генеральный директор и сооснователь Tribuna Digital — компании, издающей популярнейшие в России, Украине и в Беларуси спортивные сайты, Дмитрий Навоша в интервью RFI сказал, что бегство спортсменов из его родной страны будет продолжаться до тех пор, пока у власти будет оставаться Лукашенко.

«Будет ли это бегство массовым до такой степени, что весь белорусский спорт уедет, конечно, нет. Но спортсмены в Беларуси не могут рассчитывать на такую же поддержку, как их коллеги в западных странах. Лукашенко считает, что спортсмены зажрались, что у них слишком много денег, что они должны быть голодными, и приводит в пример спортсменов из Африки. Вот это тот идеал, по которому он сейчас будет вести белорусский спорт. Я думаю, что всё меньшее количество спортсменов это будет устраивать. Второй важный аспект, речь идет даже не о материальном обеспечении, а о человеческом отношении, о том бесправном положении, в котором находятся белорусские спортсмены, как и большинство граждан страны. Учитывая все это, я думаю, что последователи и у Тимановской, и у Максимовой будут».

Близкая далекая Россия

Дмитрий Навоша обращает внимание на то, что белорусские спортсмены, решившие покинуть страну, уезжают в европейские страны, а не в Россию, границу с которой им, так же, как и другим гражданам Беларуси, пересечь гораздо проще. Факты подтверждают, что на российской территории критикам Лукашенко находится небезопасно. В конце июля Россия, вопреки решению ЕСПЧ, экстрадировала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина.

«Если вы заметите, граждане Беларуси, которые находятся в самых отчаянных ситуациях, либо те, кому грозит уголовное дело, уже не едут в Россию, — говорит Навоша, — хотя это казалось бы самая близкая страна, с которой границы нет — просто приезжаешь и все. Но все понимают, что в России точно также, как и в Беларуси находишься в зоне риска, за тобой точно также могут прийти в любой момент и тебя, вопреки решению ЕСПЧ, могут выдать Лукашенко. Конечно, те, кто будут уезжать или решат уезжать, поедут не в Россию».

Сразу после начала протестов 2020 года Александр Лукашенко старался выдавить из страны оппозицию. Многие члены координационного совета белорусской оппозиции уехали в Польшу, Литву и Украину, некоторых вывезли из Беларуси насильно, исключением стала Мария Колесникова, порвавшая на границе свой паспорт. Сегодня, похоже, Лукашенко поменял тактику, он показывает своим оппонентам, что будет расправляться с ними, где бы они не находились. Дмитрий Навоша считает, что искать логику в поведении белорусского тирана бесполезно.

«Лукашенко, по-прежнему, совершенно не прочь, чтобы все уехали. Мы видим, что он готов ради сохранения власти пойти на любые меры африканизации страны — разрушает бизнес, образование, медицину. Если вы помните после выборов 2020 года мощным и сильным был протест врачей, и сейчас всех неугодных увольняют, несмотря на катастрофическую эпидемиологическую ситуацию. Он готов оставить полузаселенную или незаселенную пустыню, лишь бы быть там верховным правителем. Он по-прежнему хотел бы, чтобы люди уезжали — мест в тюрьме не хватает. Например, один из сотрудников редакции Tribuna сидит в четырехместной камере, в которой находятся 16 человек! Сажать людей уже просто некуда. Но по своим каким-то причинам Лукашенко усложняет выезд из страны, и границы, по сути, полузакрыты сейчас, кроме границы с Россией».

Пустить мигрантов в Европу

Белорусские границы если и полузакрыты для своих граждан, то вполне открыты для мигрантов из Ирака. Проблема на литовско-белорусской границе очевидна для европейских стран, но российское руководство не обращает на ситуацию внимания. А между тем, политолог Дмитрий Болкунец считает, что мигранты из стран Ближнего Востока могут стать серьезной проблемой для России.

«Мне кажется, что ситуация с мигрантами для России представляет риски террористической угрозы. Дело в том, что Лукашенко уже привез в Беларусь более пяти тысяч мигрантов из Ирака и других взрывоопасных регионов. При поддержке белорусских пограничников и спецслужб их перебрасывают на территорию Литвы, но в последние дни их начали разворачивать на границе. Очевидно, что в Беларуси эти мигранты оставаться не будут, они поедут в Россию, а это уже угроза для самой России, потому что часто в Европу едут люди, которые имели боевой опыт, воевали в „горячих“ точках — в Сирии и в Ираке».

«Действующий президент»

Несмотря на то, что поддержка Лукашенко грозит России не только репутационными, но и финансовыми потерями, Кремль продолжает кредитовать белорусскую власть. Российский политолог Андрей Суздальцев в интервью RFI отметил, что в нынешней ситуации у России немного вариантов.

«Во-первых, есть такая вещь как обоюдная зависимость, когда ты кого-то кредитуешь, ты уже от него зависишь, чтобы он деньги тебе отдал. Это проблема для любого кредитора. Естественно, нам бы не хотелось, чтобы Лукашенко и Белоруссия грохнулись в дефолт, что вполне грозило в прошлом году в августе—сентябре. Тогда оперативно дали кредит в 1,5 млрд долларов, правда, отдали за него пока только миллиард двумя траншами. Но эти деньги остались в России, потому что они заплатили за обслуживание кредитов, которые когда-то выдавали Лукашенко. За 20 лет мы вогнали, что называется, безвозвратно в эту республику на 1 января этого года 137 млрд долларов! Мы просто не можем столько дотировать! Если сказать, какому-нибудь российскому региону, там в обморок будут падать, революция начнется. Вот и возникает вопрос — что нам сейчас делать, учитывая, что Лукашенко проиграл все, что можно? В прошлую пятницу он обещал номенклатуре, что в случае чего спасать их придет вся российская армия, как он говорит. А что Москва? Вот так просто бросить этот чемодан без ручки, тоже нельзя. Россия признала, что Лукашенко вроде как победил на выборах, хотя Путин оговорился в октябре прошлого года, сказав: „Действующий президент Беларуси“. Не избранный, не легитимный, а именно действующий».

Дмитрий Болкунец отмечает, что граждане России не понимают, что именно они оплачивают своими налогами режим Лукашенко. А белорусский тиран использует российские деньги для решения своих проблем.

«Дело в том, что сейчас в отношении Беларуси вводятсясанкциисо стороны западных стран, и Лукашенко уже выставляет счет Москве, чтобы Россия компенсировала ему все убытки, которые несет Беларусь. Тем самым, Лукашенко перекладывает бремя ответственности на российских налогоплательщиков. Известно, по некоторым данным, что Лукашенко запросил только в этом году кредитов от России на сумму больше 5 млрд долларов по разным направлениям. Поэтому содержать режим Лукашенко для России становится очень дорого».

В последнее время Александр Лукашенко с завидной регулярностью приезжает в Россию. Во время многочасовых встреч с Владимиром Путиным Лукашенко раздает обещания, но пока ни одно из них не выполнено. Политолог Андрей Суздальцев напоминает, что одним из первых обещаний Лукашенко, данных российскому президенту после выборов 2020 года и начавшихся сразу после этого протестов, было изменение белорусской Конституции.

«Вообще-то, Конституция должна была быть принята еще зимой, а уже в апреле—мае в Белоруссии должен был быть новый президент. Путин-то давал, в принципе, под Конституцию 1,5 млрд долларов. Конституция вроде появилась. Лукашенко под ней еще не подписался, но… Согласно этой Конституции, в Белоруссии устанавливается монархический режим, Лукашенко никуда не переизбирается, он просто становится главой Президиума Всебелорусского народного собрания и имеет невероятные полномочия! Он может выгнать, отдать под суд действующего президента, выборы президента остались, но он может их отменить, то есть он выше президента. Естественно, он не переизбираемый, он вечный. Как с такой страной интегрироваться?»

Известно, что на 9 августа намечена встреча Александра Лукашенко с журналистами. Официально она называется «Большой разговор с Президентом». Предположительно, Лукашенко объявит о дате референдума по изменениям в Конституцию и действующее законодательство.

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