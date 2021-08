архив



дата публикации 06.08.21 04:12 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Как Украина может дать отпор извращенной истории Владимира Путина 05.08.2021 Недавно опубликованная статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев вызвала множество откликов, большинство из которых были мрачными и тревожными. Хотим предложить сейчас нечто иное и немного более позитивное, но только признав, что основания для тревоги все-таки есть. Суть длинного пропагандистского трактата Путина находится в его заключительной части, где Путин пытается оправдать свое вторжение и оккупацию Крыма и юго-восточной Украины в двух тысячах слов, брызжущих ядом и откровенно ложных обвинений, направленных на политических лидеров Украины, а затем предупреждает, что их «антироссийский проект» «уничтожит их страну». Как информируют Экономические новости, об этом пишет Том Уорнер, бывший киевским корреспондентом Financial Times, для The Atlantic Council. Хотя все обвинения, приведенные в эссе Путина, уже неоднократно звучали в кремлевских СМИ, такая большая концентрация утверждений под подписью президента России вызывает тревогу. Самое главное, Путин ясно дал понять, что он упирается в две крайне конфронтационные позиции: что Россия имеет исторически обоснованное право контролировать Украину, и что отношения США и ЕС с Украиной — это злонамеренная империалистическая эксплуатация, направленная на ослабление России. Это явно статья, над которой сотрудники Путина работали в течение некоторого времени, и она была опубликована всего через три месяца после того, как Москва развернула войска вокруг Украины, словно готовясь к новому нападению. Неизвестно, что будет дальше, но мы должны признать, что Россия полностью настроена на конфронтацию, как в Украине, так и во всем мире, и будет оставаться таковой в обозримом будущем, ограниченная только ресурсами. При всем этом хотелось бы сосредоточить внимание и реакцию на вступительном разделе статьи Путина, где он утверждает историческую идентичность русских и украинцев, пересказывая их переплетенную историю последних тысячелетий. Этот несколько бессвязный раздел занимает более 3000 слов, попутно обвиняя почти всех, кроме русских царей и советских партийных секретарей, в «великой общей катастрофе» и «трагедии» нынешнего разделения России и Украины. Настоящая целевая аудитория Путина — это российская внутренняя аудитория. Основной целью его эссе было заручиться их поддержкой в то время, когда подключенная к Интернету молодежь в крупных российских городах, похоже, все больше устает от изоляции и конфронтации, в которую ее втянул Путин, и спустя несколько месяцев после того, как разоблачение Алексея Навального о фантастически расточительном личном дворце Путина превысило 100 миллионов просмотров на YouTube. Тем не менее, Путин по какой-то причине решил сделать ход, переведя и опубликовав статью на русском и украинском языках, хотя она настолько плотно набита оскорблениями в адрес украинцев, что дочитать ее до конца сможет только самый толстокожий украинец. Это привело к большому недоумению и некоторой растерянности среди украинцев, которые пытаются понять, действительно ли Путин пытается говорить с ними, и решить, стоит ли и как реагировать. Как человек, работавший корреспондентом в Украине в Financial Times на протяжении большей части 2000-х годов, я хотел бы поделиться своими мыслями по вопросу о том, как Украина может наиболее эффективно противостоять извращенной истории Путина. 1. Никогда не отвечайте напрямую на искаженную историю Все историки знают это правило, и на это есть очень веские причины. Реагировать на непрофессиональные псевдоисторические работы унизительно и придает им неуместное значение и внимание. Текст Путина — это, по сути, самиздат. Он не был опубликован в авторитетном журнале. Он не прошел экспертную оценку. В нем содержатся явно ошибочные утверждения, а многие правильные утверждения помещены в манипулируемый контекст скорее по формальным, чем по историческим причинам. Журналисты и аналитики обязаны реагировать на каждую публикацию российского президента. Но правильный ответ историков на попытку Путина написать историю — это гробовое молчание. 2. Не подражайте методам Путина Исторический трактат Путина — это стандартное произведение националистической историографии, с риторическими приемами, типичными для этого жанра. В основе его эссе лежит ничем не подкрепленное предположение о том, что история — это судьба, подкрепленное параллелями, проведенными между далеким прошлым и недавними событиями. Они тщательно подобраны, чтобы направить надежды читателя на будущее в нужное писателю русло. Подобное манипулирование людьми с помощью политически мотивированной историографии оказало огромное влияние на современную историю, особенно на формирование современных национальных государств, а также на оправдание великих войн XX века. Когда страна становится объектом враждебной псевдоистории, естественно желание противопоставить ей различные параллели из далекого прошлого, которые вдохновляют на сопротивление. В конце концов, людям, живущим в странах, которым угрожают более крупные соседи, необходимо поддерживать боевой дух и подбадривать друг друга. Проблема с романтизированными героическими легендами о прошлом заключается в том, что они, как правило, опираются и укрепляют то самое мрачное, депрессивное и неверное предположение, что история — это судьба. И вообще, сейчас не 19-й и даже не 20-й век. Кажется маловероятным, что романтические истории о средневековом периоде станут вирусными на TikTok. 3. Публикуйте настоящую историю Ценность подлинной истории непросто объяснить. На мой взгляд, наиболее близкой параллелью является комедия, которая нравится людям по более очевидной причине: комедия снимает наше беспокойство и выводит нас из него, когда мы рискуем принять себя слишком серьезно. История напоминает нам о том, как коротко наше время на земле, и насколько тщетными кажутся большинство человеческих начинаний, если наблюдать за ними с расстояния десятилетий или столетий. Для тех из нас, кто в итоге стал историком, это пьяняще увлекательно — исследовать странные и маловероятные цепи обстоятельств, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня. Драматизированная псевдоистория может быть очень занимательной. Но псевдоистория, которую предпочитает Путин, лишена логики и очень предсказуема. Только подлинная история увлекательна, и не только потому, что она произошла на самом деле. Некоторые исторические сюжеты, например, преддверие Второй мировой войны, могут служить важным уроком. Другие напоминают нам о том, что мир всегда более взаимосвязан, чем кажется, как, например, решающая роль экспорта зерна с территории нынешней южной Украины в войнах между древними Афинами и Спартой. 4. Копайте глубже с помощью новых технологий Нет, я не буду рассказывать о TikTok, как и об инновациях в оборонных технологиях, хотя это должны сделать другие. Я хочу сказать, что изучение позабытой истории становится все более технологичным. Мы все больше узнаем об истории под ногами, и Украина с ее многочисленными захоронениями и не найденными объектами всех эпох должна пригласить людей исследовать эти объекты. В 2015 году был сделан большой скачок вперед в извлечении человеческой ДНК из древних скелетов, которая, как оказалось, может оставаться живой в течение чрезвычайно долгого времени внутри очень плотной маленькой косточки внутреннего уха. По всей Украине погребено бесчисленное множество таких маленьких ушных косточек, которые только и ждут, чтобы их исследовали. ДНК не нужна, чтобы опровергнуть утверждение Путина в стиле 19 века о том, что русские и украинцы — «один народ» (обычно это переводится как «один народ», но на самом деле по смыслу ближе к «одной расе»). Нить Путина, которая якобы доказывает его утверждение, начинается тысячу лет назад. В этот период времени каждый из нас имеет в среднем более 30 миллиардов позиций на верхнем уровне своих родословных. Это примерно в 100 раз больше, чем было людей на Земле. А что если представить себе мир, в котором украинцы и русские каким-то образом произошли от прото-русско-украинских Адама и Евы? Стали бы украинцы охотнее принимать Путина как своего хозяина? Не отвечайте на этот вопрос. Есть слишком много других реальных и интересных вопросов, на которые еще предстоит ответить. Уникальное положение Украины на основных сухопутных, речных и морских путях, соединяющих Европу и Азию, сделало ее, возможно, самым оживленным местом миграции людей в мире с эпохи палеолита до современной эры. Сочетание современных методов археологии и извлечения древней ДНК дает необычайные возможности для восстановления историй миграции, о которых раньше можно было только догадываться. 5. Откажитесь от исконного экстремизма Украинские историки часто жалуются, что их взгляды игнорируют, в то время как российские историки публикуются легче и иногда даже получают широкое международное признание своих националистических идей. Часто это действительно было так, но сейчас ситуация меняется, и коллективный научный улей международных академических кругов гораздо более открыт для убеждения, чем может показаться. Задача состоит в том, чтобы быть убедительным. Одна из главных причин, по которой украинские историки пытаются быть услышанными, заключается в том, что многие из них одержимы демонстрацией так называемого «автохтонного развития» своей страны, что означает развитие, происходившее среди местных жителей без влияния извне. Это интеллектуальная мода, восходящая к национализму XIX века, когда новые национальные государства считали важным прививать национальную гордость, демонстрируя, что их предки сделали то или иное раньше других людей. Историк стал своего рода группой поддержки давно умерших людей, а археологические раскопки превратились в соревнование за призы, в котором голубая лента доставалась нашедшему самую древнюю в мире штуковину. В США и некоторых странах Европы эта мода начала исчезать в начале XX века. Но в фашистских и коммунистических государствах она стала своего рода доктриной. А когда коммунизм рухнул и новая волна национализма прокатилась по Центральной и Восточной Европе, слишком многие историки превратились из марксистов, одержимых автохтонностью, в националистов, одержимых автохтонностью. Все бывшие советские республики и сателлиты в той или иной степени все еще отягощены этой традицией, и во многих азиатских странах ситуация аналогична. Настаивать на автохтонном развитии имеет большой смысл, если изучаешь доколониальную Америку. Почти везде, и особенно в такой перекрестной стране, как Украина, это превращает людей в чудаков и манипуляторов свидетельствами, которые проводят археологические раскопки без применения современных передовых методов и публикуют такие неточные и агрессивные интерпретации, что никто не может понять, что же на самом деле было найдено. В худших случаях, а таких случаев в Украине, к сожалению, было немало, законное финансирование иссякает, и процветает черный рынок раскопок, который сохраняет только коллекционные артефакты и уничтожает важнейший контекст, позволяющий историкам понять, когда, где и почему они были сделаны. 6. Создавайте альянсы с зарубежными историками Одним из результатов, которого я ожидаю от путинского захода в историографию, является то, что российские историки теперь будут испытывать повышенное давление, чтобы поддержать его, придерживаясь старомодной националистической линии в своих научных публикациях. Между тем, эксперты по России из-за ее пределов будут продолжать жаждать свежих, заслуживающих доверия исследований. Поскольку история России и Украины действительно очень сильно переплетена, украинцы не должны уклоняться от помощи в заполнении пробелов. Одной из очевидных областей пересечения является раннее основание государства Русь, которое пересекало современные границы Украины, Беларуси и России. Моя любимая недавняя работа на эту тему — превосходная книга Кристиана Раффенспергера об обширных связях Русского государства с остальной Европой. Естественно, Путин обошел эту тему в своем пересказе и едва упомянул о скандинавских корнях русинской элиты. Одна из самых больших проблем в раскрытии истории ранней Руси — объяснить, как и когда викинги распространились на юг Украины из своего самого раннего известного поселения к востоку от Балтики, в месте, которое сейчас называется Старая Ладога, к востоку от Санкт-Петербурга. По мере накопления доказательств того, что самые ранние авторы истории Руси, работавшие в 11 и 12 веках, имели лишь смутное представление о событиях 10 века и очень мало реальных знаний о 9 веке, ученые теперь пытаются соединить воедино другие свидетельства. В течение последних тридцати лет это сопровождалось большим количеством споров о том, слишком много или слишком мало внимания уделяется догадкам русских, украинских, скандинавских или других историков. Все это станет пылью на ветру, как только будут найдены решающие доказательства. Еще одна пограничная тема, нуждающаяся в дальнейших исследованиях, — ранняя история украинского, белорусского и русского языков. Поскольку Русское государство и его преемники до начала современной эпохи использовали для своей письменности слегка локализованный староболгарский язык, письменные свидетельства крайне редки, и многое приходится узнавать, изучая современные диалекты. Русские националисты предпочитают представлять, что славяне внутри Русского государства говорили на общем «древнерусском» языке, поэтому хороших работ по старому диалектному разнообразию мало. Некоторые из них еще сохранились в частях России к северу от Украины и к востоку от Беларуси и стран Балтии, но они неуклонно исчезают. Аналогичным образом, расширение Русского государства в Центральную Россию и славянизация финно-угорских народов до сих пор плохо изучены. Русские националисты, похоже, воображают, что признание наличия финно-угорских предков каким-то образом сделает их менее славянскими, что глупо. Со временем, я уверен, русские сами научатся любить свою финно-угорскую сторону, точно так же, как в Великобритании наблюдается огромное возрождение интереса к кельтской истории.

Россия занимает второе место среди зарубежных поставщиков нефти в США 05.08.2021 Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой зарубежный производитель, за исключением Канады, поскольку американские нефтеперерабатывающие компании ищут по всему миру сырье для производства бензина, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо. Импорт США сырой нефти и нефтепродуктов от своего противника по холодной войне вырос на 23% в мае до 844 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, показали правительственные данные. Мексика была оттеснена на второе место, поскольку ее поставки северному соседу выросли менее чем на 3%. Об этом информируют Экономические новости. Россия стала излюбленным источником топлива для американских производителей в основном потому, что она производит достаточное количество полурафинированных масел, таких как мазут 100, идеальное сырье для американских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших перерабатывать густую, жидкую нефть из Венесуэлы и Ближнего Востока. Грузы из Венесуэлы иссякли из-за санкций, а ограничения добычи, установленные ОПЕК, ограничили поставки из Венесуэлы, оставив возможность для российских экспортеров. Рост российских поставок происходит, несмотря на усиление вражды между Вашингтоном и Кремлем из-за кибератак российских хакеров на инфраструктурные объекты США, а также разногласий из-за спорного трубопровода, по которому будет поставляться российский газ в Германию. Но в отсутствие фактических санкций американские компании не связаны дипломатическими и геополитическими целями Белого дома. Российское сырье «похоже, служит хорошей заменой венесуэльской нефти, особенно в летний сезон с высоким спросом», — говорит Ширин Лахани, директор глобального нефтяного сервиса Rapidan Energy Group. Несмотря на рост поставок из России, она не представляет угрозы для Канады как крупнейшего иностранного поставщика нефти в крупнейшую экономику мира. Фактически, на Канаду приходится почти половина импорта США, поставляя почти в пять раз больше, чем Россия, свидетельствуют данные. Тем не менее важность американского рынка имеет большое значение для Москвы, где, согласно данным Федеральной таможенной службы, Америка является единственным крупнейшим покупателем тяжелых нефтепродуктов в стране, в категорию которых входит «Мазут-100». За первые пять месяцев этого года американские покупатели приобрели почти пятую часть российского экспорта тяжелых нефтепродуктов. Большая часть российской нефти, поставляемой в США, причаливает к Западному побережью, чтобы снабжать нефтеперерабатывающие заводы, такие как завод компании Phillips 66 в 100 милях (160 км) к северу от Сиэтла и калифорнийские НПЗ, принадлежащие Chevron Corp. и Valero Energy Corp. Нефтеперерабатывающие предприятия в Техасе и Луизиане также покупают российские нефтепродукты. Только на прошлой неделе в регион было поставлено 1,5 миллиона баррелей из Черного и Балтийского морей. Этот приток был достаточно значительным, чтобы снизить цены в Хьюстонском судоходном канале на 3% ранее на этой неделе. По словам Лахани из Rapidan, в будущем российские поставки на американские берега будут только расти. Более низкие цены по сравнению с другими доступными источниками аналогичного топлива будут способствовать еще большим закупкам, подчеркнула эксперт. Избежит ли Байден российской ловушки Обамы 05.08.2021 Когда президент США Джо Байден возрождает представление о России как об умирающей империи с мало развитой экономикой, которая производит лишь нефть и газ, американцы должны надеяться, что он в это не верит. То, что это неправда, — лишь половина проблемы. Когда американские лидеры повторяют это утверждение, они навлекают на себя неприятности, поскольку российский президент Владимир Путин ненавидит и очень любит, когда его недооценивают. 27 июля Байден сказал о Путине следующее: Когда я встречался с г-ном Путиным, у него есть реальная проблема — он сидит на своей экономической крыше, у него есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего. Больше ничего. А их экономика — что это? Восьмая по величине в мире сейчас — самая большая в мире? Он знает, что у него реальные проблемы, что делает его еще более опасным, на мой взгляд. Об этом пишет Bloomberg, информируют Экономические новости. Подобные разговоры имеют богатую историю в политических кругах США. Покойный сенатор Джон Маккейн любил называть Россию «бензоколонкой, маскирующейся под страну». Реальность разительно отличается. По данным Международного валютного фонда, Россия занимает 11-е место в мире по номинальному ВВП в долларах США, а по паритету покупательной способности — шестое, лишь немного уступая Германии, поскольку Россия занимает лишь девятое место в мире по численности населения, это совсем неплохо. Официальное статистическое агентство России, Росстат, недавно оценило полную долю нефти и газа в российском валовом внутреннем продукте, включая вклад в другие сектора, и пришло к выводу, что в 2020 году она составит 15,2% по сравнению с 21,1% в 2018 году. Это примерно в два раза больше 8% доли сектора в ВВП США. Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ, которые, вероятно, будут приносить надежный доход еще долго после смерти 68-летнего Путина, но у нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик. Экономические менеджеры Путина успешно выжимают больше денег из внутренней экономики и меньше из энергоресурсов. Россия по-прежнему зависит от нефти и газа на 27,9% от доходов федерального бюджета, но эта доля значительно сократилась за последние годы. В 2020 году совокупные доходы от налогов на добавленную стоимость, акцизов и корпоративных подоходных налогов впервые в истории России превысят отчисления от углеводородов в бюджет. Другими словами, Путин ни по каким меркам не находится в «реальной беде» из-за российской экономики, страдающей от дисбалансов, коррупции и анемичного роста, какой она, безусловно, является. Почему предполагаемое экономическое отчаяние «сделает его более опасным», также неясно. Настоящие трудности действительно делали советских и российских лидеров скорее уступчивыми, чем агрессивными в конце 1980-х и до 2000-х годов. Так что если Байден имел в виду то, что сказал, то он сильно дезинформирован и делает поверхностные выводы из неверно понятой информации. Это может привести к неприятным последствиям. Путин не терпит публичного унижения, как выяснил бывший начальник Байдена Барак Обама в ущерб интересам США. Когда Обама назвал Россию «региональной державой», Путин не скрывал, что считает это «неуважением». Вскоре после этого Обама столкнулся с российской интервенцией в Сирии, которая нарушила его ближневосточные планы и показала, что Россия может проецировать силу далеко за пределы своих непосредственных окрестностей. Если верить в то, что Россия успешно вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, как считают многие демократы, то эта проекция может дойти до Белого дома. Динамичная, открытая экономика, производящая популярные потребительские товары или программное обеспечение для домашних пользователей, не является, как убедительно показал Путин, предпосылкой для геополитического влияния. Превзойти свой экономический вес относительно легко, когда есть достаточно денег на инновационное оружие и штат отчаянных технарей — и когда авторитарная политическая система позволяет принимать быстрые, часто лично мотивированные решения. Недооценка такого опытного игрока, как Путин, имеющего в своем распоряжении огромную страну, не просто злит его — она дает ему возможность при каждом удобном случае выходить из себя и проливать кровь. Поскольку ситуация в Украине все еще нестабильна, военное присутствие США на Ближнем Востоке сокращается, а большая часть Африки охвачена беспорядками, возможности для продвижения интересов России будут появляться регулярно. Россия будет выигрывать в некоторых случаях — как в Сирии и, возможно, в Венесуэле — и проигрывать в некоторых, как в Ливии и на Западных Балканах, но она всегда будет представлять серьезную угрозу для интересов Запада. К счастью для США, Байден, возможно, не так сильно недооценивает Россию, как это может показаться, и уж точно не так сильно, как Обама. В начале саммита с Путиным в июне, например, он назвал США и Россию «двумя великими державами» — ничего общего с «региональным» бизнесом, как с восторгом отметили некоторые сторонники Путина. Но у Байдена тогда была своя повестка дня. Он не хотел, чтобы бедный по содержанию саммит стал полной катастрофой. И сейчас, когда он недавно выступил с пренебрежительными замечаниями, у него тоже была своя цель: отвести критику своей сделки с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая позволила российскому газопроводу в Германию «Северный поток — 2» продолжить строительство, несмотря на попытки США заблокировать его. Насмешки над Россией в стиле Маккейна, похоже, сделали свою работу настолько хорошо, насколько это могла сделать простая риторика — комментарий «нефтяные скважины и ничего больше», похоже, вытеснил сделку с Меркель из заголовков мировых СМИ. Если отделять действия от слов, то более ранняя встреча Байдена с Путиным, ослабление давления на «Северный поток-2» и отказ Байдена возложить вину за недавние крупные кибератаки на американские объекты непосредственно на российское правительство являются признаками того, что Байден будет оказывать Путину больше уважения, чем Обама, просто из осторожности. Не похоже, что он стремится унизить Путина. Скорее, он старается показать, что будет отвечать на враждебные действия со стороны Путина. В отношении Путина это должно быть более эффективной стратегией, чем публичное унижение. Если он будет знать, что его всерьез воспринимают как угрозу, он будет более осторожно рассматривать возможности для агрессивных действий. Уважение к оппоненту — даже к такому, как Путин, у которого нет понятия честной игры — может быть более мощным оружием, чем оскорбления.

