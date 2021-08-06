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В Германии пришли к выводу: Россия искусственно создает дефицит газа в ЕС ради скорейшего ввода в строй "Северного потока - 2". DW - о возможных сценариях развития событий.

05.08.2021 Автор Андрей Гурков

Сомнений больше нет: предстоящей осенью Евросоюз подойдет к началу отопительного сезона с чрезвычайно низкими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Так, в Австрии, где находится принципиально важный для российского газового экспорта хаб в Баумгартене, они заполнены пока всего на треть, хотя привычный для начала августа уровень составляет примерно две трети. Наполовину пусты, что тоже крайне необычно, ПХГ в Германии, в значительно мере контролируемые "Газпромом". ФРГ обладает самыми большими во всем ЕС мощностями для хранения природного газа.

Цены на газ в Европе продолжают расти

"Не хочу распространять страшилки, но нынешнюю ситуацию комфортной никак не назовешь. До зимы заполнить используемые "Газпромом" хранилища полностью уже точно не удастся", - считает независимый берлинский эксперт по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломан (Heiko Lohmann).

Эксперт по газовому рынку ФРГ и ЕС Хайко Ломан

Он уже указывал в начале июля в беседе с DW (она легла тогда в основу статьи "Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть") на специфическую сбытовую политику российского концерна в этом году: он усиленно распродавал запасы из своих европейских ПХГ, и без того полупустых после весьма холодной зимы, но не увеличивал, несмотря на высокий спрос и взлетевшие цены, транзит через Украину, а также через Беларусь и Польшу.

Теперь, месяц спустя, эксперт констатирует, что "ситуация продолжает обостряться: цены еще больше выросли, а заполняемость газохранилищ по-прежнему низкая". Речь, по его словам, идет прежде всего о ПХГ в немецком Редене, крупнейшем в Евросоюзе, и в австрийском Хайдахе. Оба находятся под фактическим контролем "Газпрома".

"Газпром" сократил закачку газа в свои европейские газохранилища

Что за это время изменилось, напоминает Хайко Ломан, так это то, что ФРГ и США договорились не вводить новых санкций против газопровода "Северный поток - 2". Но вот что интересно, отмечает эксперт: это не привело к снижению цен на газ.

Наоборот: они еще больше выросли, поскольку в конце июля "Газпром" сократил, а в первых числах августа частично прекратил закачку газа в свои европейские ПХГ, а в Хайдахе, по сообщению агентства "Интерфакс", даже приступил к отбору газа, что для этого времени года весьма необычно. К тому же 2 августа российский концерн не стал бронировать на 4-й квартал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в Польше и не зарезервировал на тот же период дополнительные объемы прокачки через Украину.

Все это происходит на фоне снижения поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку основные производители предпочитают сейчас снабжать Азию, где цены на газ, в том числе из-за жары и большого спроса на электроэнергию для кондиционирования воздуха, пока все еще выше взлетевших европейских.

СМИ Германии: Россия намеренно взвинчивает цены на газ

Впрочем, за месяц изменилось и то, что специфическая сбытовая политика "Газпрома", наметившаяся еще в апреле, наконец-то попала в поле зрения уже не только специалистов, но и крупных немецких СМИ, которые до этого были сосредоточены главным образом на коронавирусе, на начавшейся в ФРГ предвыборной кампании, а затем на последствиях разрушительного наводнения.

"Стремительный рост цен: "Газпром" поставляет слишком мало газа?", задается вопросом общественно-правовой информационный портал tagesschau.de. "Газпром" взвинчивает цены на газ", - сообщает своим пользователям специализирующийся на сравнении цен портал check.24 и объясняет это стремлением подчеркнуть значение для снабжения Европы почти готового газопровода "Северный поток - 2".

К аналогичному выводу приходит и экономическая газета Handelsblatt: "Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу. Искусственно создавая дефицит, "Газпром" обеспечивает своему трубопроводному проекту "Северный поток - 2" хорошую стартовую позицию".

Таким образом, затеянную "Газпромом" игру немецкие СМИ восприняли как недвусмысленный сигнал: крупнейший поставщик газа в ЕС, контролирующий примерно 40% рынка, уже нынешней осенью и зимой (начиная с 4-го квартала) твердо намерен снабжать европейских клиентов главным образом по своим двум трубопроводам на Балтике (первый и второй "Северный поток"), сведя до минимума поставки по прежним транзитным маршрутам.

Значительный рост экспорта по газопроводу "Турецкий поток"

Из этого сигнала Евросоюзу, видимо, следует сделать вывод, что надо как можно быстрее выдавать разрешение на полномасштабную эксплуатацию фактически достроенного "Северного потока - 2". Ведь в случае холодной зимы, тем более если она наступит довольно рано, газа при недостаточно заполненных хранилищах может и не хватить. Иными словами, речь, похоже, идет о откровенном давлении со стороны Москвы, хотя к слову "шантаж" немецкие СМИ (пока) не прибегают.

Такая версия происходящего, правда, не стыкуется, на первый взгляд, с сообщением "Газпрома" от 2 августа о том, что с января по июль концерн увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (когда экспорт из-за коронавируса значительно упал). Однако этот прирост обеспечило в значительной мере утроение поставок в Турцию, учетверение продаж в Румынию и значительное увеличение прокачки газа в Сербию, Болгарию и Грецию. Но все это связано с газопроводом "Турецкий поток", обслуживающим Южную Европу в обход Украины.

А сейчас в центре внимания - возможные проблемы обеспечения газом Центральной и Западной Европы, где отопительный сезон начинается существенно раньше и холодная зима куда более вероятна. Впрочем, в отчете "Газпрома" указывается и на рост экспорта в Германию на 42%, но тут основную роль мог сыграть бестранзитный "Северный поток". К тому же не исключено, что "Газпром" включает в свою экспортную статистику продажи европейским клиентам газа из своих ПХГ в Европе, что, кстати, во многом объясняло бы нынешний низкий уровень заполнения газохранилища в Редене и, тем более, начавшийся отбор газа в Хайдахе.

Ввод в строй "Северного потока - 2" связан с длительной юридической процедурой

Как бы то ни было, факт остается фактом: газа в крупнейших западноевропейских ПХГ сейчас рекордно или по крайней мере необычно мало. В этой ситуации расчет "Газпрома" на то, что к их ускоренному заполнению уже в ближайшие месяцы со всей своей мощью подключится "Северный поток - 2", представляется довольно рискованной игрой ва-банк.

Ведь "когда и сколько газа на каких (предварительных) условиях потечет, предсказать трудно", предупреждают эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. В статье, опубликованной на немецком и английском языках в конце июля после достигнутой Берлином и Вашингтоном договоренности по "Северному потоку - 2", они предупреждают: теоретически разрешение на эксплуатацию газопровода может поступить лишь в феврале 2022 года.

И дело тут не во все еще возможном политическом противодействии проекту со стороны конгресса США или ряда стран Евросоюза, а в чисто юридических процедурах. Ведь принадлежащая "Газпрому" швейцарская компания Nord Stream 2 AG добивается признания ее независимым оператором газопровода. Это нужно для того, чтобы вывести "Северный поток - 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС, поскольку в противном случае российский концерн сможет использовать мощности газопровода лишь наполовину (только одну из двух ниток). На принятие соответствующего решения и его согласование с Еврокомиссией закон отводит немецкому регулятору, Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), многомесячные сроки.

Перспективы нового газопровода: благоприятный и неблагоприятный сценарий

К тому же все еще неясно, кто проведет сертификацию нового газопровода, поскольку в январе норвежская фирма Det Norske Veritas (DNV) из-за санкций США вышла из проекта, напоминают эксперты SWP. Однако они допускают, что "напряженная ситуация на рынке будет способствовать быстрой технической сертификации и скорейшей (предварительной) сдаче в эксплуатацию "Северного потока - 2". Иными словами, они не исключают, что рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами увенчается успехом, и ЕС под давлением обстоятельств (и Москвы) в экстренном порядке даст зеленый свет сразу двум новым ниткам на Балтике.

Это был бы самый благоприятный для России сценарий. Но возможны и другие. Самый неблагоприятный для "Газпрома" состоял бы в том, что сформированное после выборов 26 сентября новое правительство Германии примет политическое решение заблокировать проект или объявит мораторий на его ввод в строй, а в Азии упадет спрос на сжиженный газ, и высокие цены в Европе вызовут мощный приток СПГ, в результате чего российский газ потеряет прежнюю долю рынка.

Но возможны и промежуточные сценарии. Например, "Газпром" получает от ФРГ и ЕС разрешение использовать только половину новой трубы. Дальше опять-таки возможны варианты: российский концерн либо в дополнение к одной нитке "Северного потока - 2" срочно бронирует транзитные мощности в Украине и/или Польше, чтобы удовлетворить высокий зимний спрос и поскорее обеспечить надлежащее заполнение европейских ПХГ, либо этого не делает, обрекая рынок Европы на высокие цены, но и повышая тем самым его привлекательность для поставщиков СПГ со всего мира.

Энергетическая безопасность Европы вызывает сомнения

Короче, европейскому рынку газа предстоят по меньшей мере несколько месяцев крайней неопределенности. Эксперты SWP прогнозируют, что "безопасность поставок может стать этой осенью и зимой важной темой". Но это означает, что в Евросоюзе автоматически с новой силой разгорится и дискуссия об энергетическом сотрудничестве с Россией, о степени зависимости от российского газа и, вполне вероятно, о том, не было ли стратегической ошибкой предоставление "Газпрому" в 2014 году контроля над особо крупными газохранилищами в Германии.

"Некоторые люди, хорошо знающие "Газпром", стали сомневаться, в полной ли мере менеджмент этого концерна, в котором в последние годы идет смена поколений, осознает возможные политические последствия тех или иных своих действий", - указывает в беседе с DW Хайко Ломан. В прошлом, по его словам, западноевропейские партнеры "Газпрома" неустанно повторяли мантру о безоговорочной надежности этого поставщика. Теперь, отмечает немецкий эксперт по газовому рынку Германии и ЕС, у некоторых его собеседников возникает впечатление, что не все в российском концерне являются безусловными приверженцами давних взаимных обязательств, а это создает ощущение, что появились новые риски.

Российский атомоход дрейфовал со скоростью 1,5 узла в сторону датского берега. Корабль ВМФ Дании предложил помощь, от которой российские моряки "вежливо отказались".

05.08.2021 Автор Виталий Кропман

Атомная подлодка "Орел" в гавани Кронштадта

Российская атомная подлодка "Орел", совершавшая вместе с кораблями сопровождения переход из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров, кратковременно потеряла ход в оживленных водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус. Об этом в среду, 4 августа, сообщило норвежское издание The Barents Observer.

По его данным, инцидент произошел 30 июля. Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, на своей странице в Facebook назвал возникшую ситуацию "драматичной". "Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - сообщили датские моряки.

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во вторник

Med P520 DIANA på "UBÅDS" patrulje.

Efter tre uger med sommerferie, stævnede DIANA med besætning 9, ud på patrulje 20. juli og trods god forberedelse hjemmefra med planlægning af patruljeruter og havneophold, bød patruljen straks fra start på opgaver der væltede bøtten med gode planer.

Årsagen til de væltede planer, skyldes mest den store russiske flådeparade i Skt. Petersborg 25. juli, hvor et stort antal krigsskibe og ubåde fra nordflåden i Murmansk deltog, ligesom krigsski…

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К лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для буксировки. "Диана" предложила свою помощь, от которой "вежливо отказались, что было неудивительно", - пишут далее моряки датского судна. По их информации, "Орел" некоторое время спустя смог снова запустить двигатели и буксировочные средства были убраны. Подлодка некоторое время шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали Barents Observer в Объединенном штабе Вооруженных сил Норвегии, которые продолжают наблюдение за российской группой на ее пути на базу Северного флота на Кольском полуострове.

Командование ВМФ РФ инцидент не комментирует

Никаких официальных комментариев от командования Военно-морского флота России по поводу инцидента не последовало. Неизвестно, что стало причиной потери лодкой хода, было ли происшествие связано с ядерными реакторами или отказом вспомогательного оборудования.

Подводная лодка К-266 "Орел" была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту два атомных реактора. В ее стандартное вооружение входят торпеды и крылатые ракеты. К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Погибли все 118 членов экипажа.

25 июля 2021 года атомный подводный ракетоносец "Орел" принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном 325-летию российского флота.

По уголовному делу, рассматриваемому судом в Молодечно, многократному чемпиону мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексею Кудину грозит 5 лет лишения свободы.

05.08.2021 Автор Ольга Демидова

Белорусский единоборец Алексей Кудин

В Беларуси начался суд по делу многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина, участвовавшего в акциях протеста и выданного Минску российскими властями. Процесс проходит в суде Молодеченского района, дело рассматривает судья Ольга Дубовик, сообщает в четверг, 5 августа, правозащитный центр "Весна".

Вясна / Правы чалавека ў Беларусі

Ударыў, але ненаўмысна. У Маладзечне пачалі судзіць адзінаборца Аляксея Кудзіна

Распачаўся суд над адзінаборцам Аляксеем Кудзіным, затрыманым у Расіі і экстрадаваным у Беларусь 21 ліпеня. Аляксея вінавацяць паводле ч. 2 арт. 363 КК (супраціў супрацоўніку органаў унутраных спраў або іншай асобе, якая ахоўвае грамадскі парадак, спалучаны з ужываннем гвалту або з пагрозай яго прымянення).

На пачатку суда Аляксей Кудзін, які знаходзіцца пад вартай, хадайнічаў аб спыненні крымінальнай справы ў сувязі з прымірэннем бакоў. Аднак з гэтым пагадзіўся толькі пацярпелы Яндола. Іншы пацярпелы і пракурор выступілі супраць, таму хадайніцтва не было задаволена.

Кудзін яшчэ раней сплаціў кампенсацыю двум пацярпелым: Яндоле – 15 тысяч рублёў, Зорыну – чатыры тысячы.

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Спортсмена обвиняют по статье о "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженном с применением насилия или с угрозой его применения". Потерпевшими по делу выступают прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин, указывают далее правозащитники.

В начале судебного заседания защита Кудина внесла ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. С этим согласился только Яндола, в том время как другой потерпевший и прокурор выступили против. Ходатайство удовлетворено не было. На вопрос о признании вины Кудин уклонился от прямого ответа и признал, что от его действий пострадали два силовика. Он подчеркнул, что нанес удары Яндоле и Зорину не умышленно, а в целях самообороны. Ранее он заплатил пострадавшим компенсации.

Дело Алексея Кудина

В случае признания вины по уголовному делу о "сопротивлении сотруднику милиции" на акции протеста 12 августа 2020 года Алексею Кудину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Его адвокат Мария Красова заявила DW, что его подзащитного ожидает "показательный процесс". При этом, как утверждает защита Кудина, он сам при задержании был "жестоко избит, и следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

В августе 2020 года единоборец был задержан в Беларуси за участие в массовых протестах против официальных итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, и после десятидневного пребывания под административным арестом переведен на домашний. В ноябре он покинул страну и уехал в Россию. Белорусские власти объявили его в розыск, в январе 2021 года по запросу белорусской стороны он был арестован и помещен в СИЗО Зеленограда. После этого Кудин обратился к российским властям с заявлением о предоставления ему убежища, но ответа на свое ходатайство не получил.

После того как в апреле 2021 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину, белорусский спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, но его апелляция была отклонена. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток, но Москва в конце июля выдала атлета Минску

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