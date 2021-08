архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.08.21 05:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Brownstein: Little Ukraine? In Montreal? You bet" Канада - 13 июля 2021 г. “Маленькая Украина” в Монреале «Когда я здесь, мне кажется, что я снова в Киеве», - говорит Галина Лихошва, которая предлагает туры по “Маленькой Украине” в Монреале. Author of the article: Bill Brownstein • Montreal Gazette Publishing date: Jul 18, 2021 «Как иммигрант, в новой стране вы склонны искать какие-то черты своей родной страны», - говорит Галина Лыхошва, которая проводит туры по Маленькой Украине Монреаля. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette Галина Лихошва отмечает, что некоторые могут спутать дизайн ярких металлических арок парка с чем-то зловещим, возможно, с конструкциями входов в лагеря сибирского ГУЛАГа. «Но это совсем не так», - настаивает Лихошва. «Мы смотрим на эти арки как на “туннель любви”». Под «мы» она имеет в виду своих собратьев-украинцев. Лихошва сейчас проводит тур по Маленькой Украине, территории, примерно ограниченной 8-м и 13-м проспектами и улицами Bellechasse и Beaubien в районе Розмонте - Ла Петит-Патри. Привлекающие внимание металлические арки находятся в парке «Украина» на углу Bellechasse и 12th Ave. Лихошва с гордостью отмечает, что это один из немногих парков в городе, названных в честь конкретной страны: «Я не знаю ни одного такого парка в России, Армении или даже Франции. Так что это действительно что-то». Лихошва прожила в Монреале всего пять лет, но она, вероятно, лучше знакома с некоторыми не слишком известными достопримечательностями города, чем многие местные жители-монреальцы. До пандемии COVID-19 она работала гидом в музее Château Ramezay, но, будучи изобретательным и инициативным человеком, начала предлагать туры по Маленькой Украине и отвечать на запросы посетителей на французском, английском, украинском и русском языках. «Как иммигрант, в новой стране вы склонны искать какие-то черты своей родной страны», - говорит она. «В Монреале я была удивлена и счастлива найти так много украинского - парки, школы, церкви, магазины, резиденции для пожилых людей, даже украинский Caisse populaire и похоронное бюро, которое предлагает услуги на украинском языке в этом районе». Именно Лихошва окрестила этот район Малой Украиной. «А теперь это официальное название», - говорит она. «Мы смотрим на эти арки как на “туннель любви”». Рассказывает экскурсовод «Маленькой Украины» Галина Лихошва. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette Лихошва сотрудничает с Профессиональной ассоциацией туристических гидов Монреаля (APGT), которая предлагает туры, специально разработанные для монреальцев, чтобы они могли побольше узнать об истории, архитектуре, социальной структуре, разнообразии и эволюции выбранных районов. Помимо Маленькой Украины, сертифицированные гиды также показывают Cité de Maisonneuve и Little Burgundy. «Для многих из нас, гидов, возвращение к работе слишком сильно затянулось», - говорит Кристиан Роберт, представитель APGT. «Поэтому этим летом мы решили сами проявить инициативу, сосредоточив внимание на том, чтобы монреальцы во время туров или с помощью видео на нашей платформе в социальных сетях лучше узнали свой город. Мы просто хотели превратить эту ужасную пандемию в нечто положительное для города». Вернемся к туру по Малой Украине. Лихошва отмечает, что в этом районе проживает около 1300 человек украинского происхождения, а в вообще Монреале проживает около 18000 украинцев. В провинции проживает 33 тысячи украинцев, а в Канаде - 1,3 миллиона человек. «Говорят, что после Украины и России Канада занимает третье место по численности украинцев в мире», - говорит Лихошва, помня о нынешнем состоянии напряженности между Россией и Украиной. Затем мы переходим к богато украшенному Украинскому православному собору Святой Софии и, через квартал, к украинской католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Лихошва подробно описывает архитектуру обоих зданий, уделяя особое внимание украинским влияниям. В Монреале есть 10 украинских церквей, в том числе Украинская православная церковь Святой Софии в Малой Украине. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette По словам Лихошвы, в Монреале действуют 10 украинских церквей - шесть католических и четыре православных, в районе Розмонте - La Petite-Patrie - три. Сама Лихошва не принадлежит ни к какому вероисповеданию. Но ее внимание привлекает памятник на лужайке перед украинской церковью Пресвятой Богородицы. «Это памятник князю Владимиру Великому, который христианизировал народ Киевской Руси в 988 году. При нем процветала экономика. Он впервые чеканил монеты с украинским гербом, Тризуб, и налаживал отношения с другими странами. Для многих он был святым», - говорит Лихошва. «Когда я прихожу сюда, я чувствую себя как будто я снова в Киеве». Затем мы проходим по обсаженной деревьями жилой улице с престижным домом для украинских пожилых людей. «Что действительно особенного в этой резиденции, так это то, что в ней есть прекрасный украинский мини-музей, а также часовня, - говорит Лихошва. Далее - парк на улице Бобьен, где ежегодно проводится фестиваль украинской культуры. «Ничего подобного в городе нет - танцы, музыка, вышитые костюмы, еда и даже украинское пиво», - восхищается Лихошва. Ангела Зитынский - третье поколение владельцев Zytynsky's Deli в Маленькой Украине в Монреале. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette «К сожалению, в Монреале нет украинских ресторанов, но зато один из лучших гастрономов - украинский». Это Zytynsky's Deli, которому в следующем году исполняется 100 лет. Здесь … ммм… один из самых заманчивых прилавков с домашней колбасой, а также продается все, от борща до вареников. Гастрономом на Beaubien St. управляет внучка основателя Майкла Ангела Зитынский. «Не обязательно быть украинцем, чтобы полюбить эту еду», - говорит Зитынский. Это правда.