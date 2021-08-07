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опубликовано редакцией на Переводике 07.08.21 05:23
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Маленькая Украина” в Монреале

«Когда я здесь, мне кажется, что я снова в Киеве», - говорит Галина Лихошва, которая предлагает туры по “Маленькой Украине” в Монреале.

Author of the article:  Bill Brownstein  •  Montreal Gazette  Publishing date:   Jul 18, 2021    

«Как иммигрант,  в   новой  стране  вы  склонны искать какие-то черты своей родной страны», - говорит Галина Лыхошва, которая проводит туры по Маленькой Украине Монреаля. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette

Галина Лихошва отмечает, что некоторые могут спутать дизайн ярких металлических арок парка с чем-то зловещим, возможно, с  конструкциями входов  в  лагеря  сибирского ГУЛАГа.

«Но это совсем не так», - настаивает Лихошва. «Мы смотрим на  эти арки как  на “туннель любви”».

Под «мы» она имеет в виду своих собратьев-украинцев.

Лихошва сейчас проводит тур по Маленькой Украине, территории, примерно ограниченной  8-м и 13-м проспектами  и  улицами Bellechasse и Beaubien  в  районе  Розмонте - Ла Петит-Патри.

Привлекающие внимание  металлические арки находятся в парке «Украина» на углу Bellechasse и 12th Ave.

Лихошва с  гордостью отмечает, что это один из немногих парков в городе, названных в честь конкретной страны: «Я не знаю ни одного такого  парка в России, Армении или даже Франции. Так что это действительно что-то».

Лихошва прожила в Монреале всего пять лет, но  она, вероятно,  лучше знакома с некоторыми не  слишком известными достопримечательностями города, чем многие местные жители-монреальцы. До пандемии COVID-19 она работала гидом в музее Château Ramezay, но, будучи изобретательным  и  инициативным человеком, начала предлагать туры по Маленькой Украине и отвечать на запросы посетителей на французском, английском, украинском и русском языках.

«Как иммигрант,  в   новой  стране  вы  склонны искать какие-то черты своей родной страны», - говорит она. «В Монреале я была удивлена  и счастлива  найти так много  украинского  - парки, школы, церкви, магазины, резиденции для пожилых людей, даже украинский Caisse populaire и похоронное бюро, которое предлагает услуги на украинском языке в этом районе».

Именно Лихошва окрестила этот район Малой Украиной. «А теперь это официальное  название», - говорит она.

«Мы смотрим на эти арки как  на  “туннель любви”». Рассказывает экскурсовод «Маленькой Украины» Галина Лихошва. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette

Лихошва сотрудничает с Профессиональной ассоциацией туристических гидов Монреаля (APGT), которая предлагает туры, специально разработанные для монреальцев, чтобы  они  могли побольше   узнать об истории, архитектуре, социальной структуре, разнообразии и эволюции выбранных районов. Помимо Маленькой Украины, сертифицированные гиды также показывают  Cité de Maisonneuve и Little Burgundy.

«Для многих из нас, гидов, возвращение  к работе  слишком сильно затянулось», - говорит Кристиан Роберт, представитель APGT. «Поэтому этим летом  мы решили   сами  проявить инициативу, сосредоточив внимание на том, чтобы монреальцы  во время туров или с помощью видео на нашей платформе в социальных сетях  лучше узнали свой город. Мы просто хотели превратить эту ужасную пандемию в нечто положительное для города».

Вернемся к туру по Малой Украине. Лихошва отмечает, что в этом районе проживает около 1300 человек украинского происхождения, а в вообще  Монреале проживает около 18000 украинцев. В провинции проживает 33 тысячи украинцев, а в Канаде - 1,3 миллиона человек.

«Говорят, что после Украины и России Канада занимает третье место по численности украинцев в мире», - говорит Лихошва, помня о нынешнем состоянии напряженности между Россией и Украиной.

Затем мы переходим к богато украшенному Украинскому православному собору Святой Софии и, через квартал, к украинской католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Лихошва подробно описывает архитектуру обоих зданий, уделяя особое внимание украинским влияниям.

В Монреале есть 10 украинских церквей, в том числе Украинская православная церковь Святой Софии в Малой Украине. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette

По словам Лихошвы, в Монреале действуют 10 украинских церквей - шесть католических и четыре православных,  в   районе  Розмонте - La Petite-Patrie - три. Сама  Лихошва  не принадлежит  ни  к  какому вероисповеданию. Но ее внимание привлекает памятник  на лужайке перед украинской церковью Пресвятой Богородицы.

«Это памятник  князю Владимиру Великому, который христианизировал народ Киевской Руси в 988 году. При нем процветала экономика. Он впервые чеканил монеты с украинским гербом, Тризуб, и  налаживал  отношения с другими странами. Для многих он был святым», - говорит Лихошва. «Когда я прихожу сюда, я  чувствую  себя как будто  я  снова в Киеве».

Затем мы проходим по обсаженной деревьями жилой улице с престижным домом для украинских пожилых людей. «Что действительно особенного в этой резиденции, так это то, что в ней есть прекрасный украинский мини-музей, а также часовня, - говорит Лихошва.

Далее - парк на улице Бобьен, где ежегодно проводится фестиваль украинской культуры. «Ничего подобного в городе нет - танцы, музыка, вышитые костюмы, еда и даже украинское пиво», -  восхищается Лихошва.

Ангела Зитынский - третье поколение владельцев Zytynsky's Deli в Маленькой Украине в Монреале. PHOTO BY ALLEN MCINNIS /Montreal Gazette

«К сожалению, в Монреале нет украинских ресторанов, но зато  один из лучших гастрономов - украинский».

Это  Zytynsky's Deli, которому в следующем году исполняется 100 лет. Здесь … ммм… один  из самых заманчивых прилавков с домашней колбасой, а также продается все, от борща до вареников. Гастрономом на  Beaubien St. управляет внучка основателя Майкла Ангела  Зитынский.

«Не обязательно быть украинцем, чтобы полюбить эту еду», - говорит Зитынский.

Это  правда.

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