Русскоязычные СМИ Азербайджана

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 4 августа 2021

Литва продолжает бороться не только с новой вспышкой коронавируса, но и с наплывом нелегальных мигрантов, проникающих через границу со стороны Беларуси. Как сообщают литовские СМИ, с начала года этот рубеж пересекли уже более 4 тысяч нелегалов.

Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз принять более активное участие в решении проблемы, с которой столкнулась Литва. По его словам, у ЕС есть много неиспользованных рычагов, чтобы убедить Ирак и Турцию остановить поток нелегалов. При этом стало известно, что в последнее время увеличилось количество рейсов из Багдада и Стамбула в Минск. Власти Литвы ввели чрезвычайное положение и считают, что резко возросший поток беженцев — часть политики официального Минска с целью воздействия на Евросоюз.

На Литву обрушилась волна беженцев с Ближнего Востока

Между тем аналитический фонд Jamestown, специализирующийся на проблемах безопасности и политического развития Евразийского региона, указывает, что подобную политику Минск проводит и по отношению к Польше. По оценке экспертов фонда, Беларусь пытается таким образом оказать давление на Вильнюс, Варшаву и Брюссель.

Латвия, которая также граничит с Беларусью, тоже обеспокоена угрозой появления нелегалов в этой стране Балтии. Правительство премьера Кришьяниса Кариньша сегодня проводит совещание по принятию мер против нелегальной миграции. Рассматриваются возможности, как и в Литве, более широко задействовать армейские подразделения.

Аналогичные действия предполагает принять и Эстония, у которой хоть и нет границы с Беларусью, но есть граница с Финляндией, куда, вполне вероятно, могут устремиться нелегалы с иракскими паспортами.

Тем временем в Литве уже отмечен случай проникновения вглубь территории, а конкретно в Каунас, микроавтобуса с темнокожими беженцами. Причем автомобиль, на котором перемещались нелегалы, имел польские номера. Полиция срочно выехала на место высадки, на автозаправку, около десятка этих человек, среди которых были и дети. По официальным данным, только в минувший понедельник в Литве были задержаны 185 нелегалов.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предложила свой план по предотвращению проникновения нелегалов. Она считает, что надо срочно строить барьер на границе с Беларусью — 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, не боясь больших расходов. Также экс-президент утверждает, что использовать армию на границе, пока нет барьера, опасно.

Как известно, переброска людей через границу — большой и очень прибыльный бизнес. И потому важно, по словам Грибаускайте, наладить возвращение беженцев в страны их проживания, тщательно контролировать любые грузы, идущие через границу со стороны Беларуси. Права беженцев в конвенциях ООН, как считает она, и без того уже расширены, делая ЕС незащищенным. Потому необходимо срочно менять миграционную политику Евросоюза, говорит Д.Грибаускайте.

Ульвия Худиева, собкор 4 августа 2021,

«Россельхознадзор» может временно запретить импорт азербайджанского картофеля, если в его образцах будет обнаружен вирус. Такое заявление сделало российское ведомство на прошлой неделе.

Возможность ввоза азербайджанского картофеля на российскую территорию обсуждалась и на встрече в видеоформате специалистов «Россельхознадзора» и Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ). Российская сторона сообщила, что в импортируемых из стран - членов Евразийского экономического союза корнеплодах обнаружена бурая бактериальная гниль и попросила соответствующие азербайджанские ведомства усилить контроль в связи с этим.

Россия попросила Азербайджан усилить контроль. Опасность бурой бактериальной гнили

Корреспонденты haqqin.az решили изучить ситуацию с выращиванием картофеля в стране, а также риски, связанные с его экспортом. Сейчас сезон вывоза картофеля на продажу в Россию близится к концу, однако введение «Россельхознадзором» ограничений может поставить азербайджанских фермеров в затруднительное положение, так как осталась еще значительная часть урожая. Агентство пищевой безопасности между тем уже начало проверки в хозяйствах, специализирующихся на его выращивании.

Как сообщили haqqin.az в агентстве, в большинстве стран, включая и граничащие с Азербайджаном, в последнее время свирепствует вирус так называемой мозаики пепино, способный нанести серьезный ущерб сельхозпроизводителям. Небывало распространяется и вирус коричневой морщинистости плодов. Эти болезни поражают преимущественно томаты, но могут повредить и баклажаны, картофель, табак. За последние годы в мире, в особенности в Европе, существенно расширился ареал распространения вируса растений, и пока у человечества нет эффективных методов борьбы с ним. Пораженное растение спасти невозможно.

В ходе проведенных «Россельхознадзором» видеомониторингов при участии специалистов АПБ в хозяйстве ООО Can agro и партии картофеля, выставленного на продажу ООО Geotermal aqro, обнаружена бурая бактериальная гниль, а в овощах от ООО Local Garden - вирус коричневой морщинистости плодов. В этих хозяйствах специалисты АПБ уничтожили пораженные ростки, а также провели необходимую дезинфекцию.

При проверке использованных на предприятии семян (завезены из Испании – ред.) был обнаружен вирус коричневой морщинистости. Соответствующие органы Испании уже предупреждены о давшем весьма негативные результаты исследовании.

Именно зараженный семенной материал представляет наибольшую опасность, в связи с чем Агентство пищевой безопасности усилило контроль за импортированными семенами уже на таможне. Однако в страну поступает и значительное количество незадекларированных семян, которые попадают в страну посредством почтовых отправлений и в ручной клади.

Фермеры опасаются обвала цен из-за ограничений импорта в Россию

Чиновники утверждают, что осведомлены о существующей проблеме и для пресечения случаев использования незаконно ввезенных в страну семян будут приняты жесткие меры.

Глава аппарата АПБ Эльхан Микаилов заявил haqqin.az, что это очень серьезный вопрос, так как под угрозой большие площади посевов. На полях, где обнаружена бурая бактериальная гниль, несколько лет нельзя сеять картофель. Невозможно даже предсказать, какие колоссальные убытки могут понести фермеры.

«Будут приняты меры в отношении хозяйств, где обнаружат вирус. Мы проинформируем об этом правоохранительные органы», - сказал Микаилов.

Стоит отметить, что в этом году в Азербайджане было засеяно картофелем 56,1 тысячи га полей. В январе-июле собрано больше 390 тысяч тонн картофеля, что на 6,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан экспортирует в Россию молодой картофель, в основном из Джалилабадского и Шамкирского районов.

Фермер из Товуза Адалят Магеррамов очень обеспокоен - нынешний сезон экспорта картофеля завершается к концу июля, но если российская сторона введет ограничения на следующий сезон, то азербайджанские производители окажутся в затруднительном положении.

«Первый картофель созревает в Джалилабаде, и почти весь собранный урожай вывозится в Россию. Чуть позже можно собирать картофель в Товузе, Газахе, Агстафе, Шамкире, Кедабеке. Если фермеры из Джалилабада не смогут вывезти свою продукцию, то местный рынок очень быстро окажется перенасыщенным и цены обвалятся. Фермеры будут вынуждены продавать картофель по 15 гяпиков за килограмм, что очень невыгодно. Сейчас мы продаем картофель первого сорта по 40 гяпиков, а второй сорт (корнеплоды поменьше - ред.) по 22-30 гяпиков. Если цены вырастут еще на 2-3 гяпиков, то мы отобьем затраты и получим хотя бы небольшую прибыль. В прошлом году мы продавали картофель по 30 гяпиков, хотя его себестоимость составляла 35 гяпиков. Поэтому фермеры, которые раньше засеивали по 200 гектаров, этой весной ограничивались 80 га», - рассказал фермер, добавив, что в этом году их расходы лишь увеличились.

Комментируя ситуацию, директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде тоже отметил, что сезон экспорта азербайджанского картофеля в Россию начинается в марте и завершается в июле.

Вместе с тем он заявил, что в этом году азербайджанские фермеры не сталкивались с проблемой экспорта своей продукции. Несмотря на высокую урожайность, цены на картофель остаются стабильными и в целом их можно считать выгодными для производителей. В прошлом году оптовая продажа картофеля на внутреннем рынке осуществлялась по цене 40 гяпиков за килограмм, а сейчас продукцию из Товуза предлагают по 44 гяпиков, из Шамкира – 41 гяпик, мелкий сорт - 19 гяпиков за килограмм, а более дорогой красный картофель - по 53 гяпиков.

В целом же в нынешний сезон Азербайджан экспортировал в Россию 84 тысячи тонн картофеля.

5 августа 2021

Разведывательные службы США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую телекомпанию CNN.

Телекомпания не располагает точной информацией, когда и как американская разведка смогла получить доступ к этим данным, но не исключает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане. Согласно публикации, США теперь владеют сведениями о 22 тыс. вирусов, изучавшихся в уханьской лаборатории.

Массив генетической информации требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. По ее данным, процесс анализа затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке, поэтому американским спецслужбам надо не только найти знающих китайский специалистов, но и убедиться, что им можно доверять. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.

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