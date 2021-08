архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 07.08.21 06:12 скаут: Игорь Львович “Russia Today”,

"Times: чёрные ходят дважды — западные исследователи решили искоренить «шахматную несправедливость»" Россия - 02 августа 2021 г. Times: чёрные ходят дважды Западные исследователи решили искоренить «шахматную несправедливость» Материал представлен в пересказе ИноТВ 2 августа 2021 SUNDAY TIMES Оригинал Учёные Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета предложили изменить шахматные правила и предоставить чёрным фигурам два хода подряд после начала партии. По их мнению, нововведение должно покончить с тем, что белые фигуры зачастую оказываются в более выигрышном положении, пишет The Sunday Times Reuters Каждый любитель шахмат знает, что игрок с белыми фигурами имеет небольшое, но потенциально решающее преимущество, делая первый ход. Правило, согласно которому белые начинают партию, восходит к середине XIX века, и, по мнению некоторых академиков, его пора переписать, сообщает The Sunday Times. Авторы готовящейся к выходу статьи под названием Fairer Chess предлагают изменить правила. Тем самым, по их мнению, удастся «устранить несправедливое преимущество, которым пользуются игроки с белыми фигурами». Эти предложения наверняка вызовут оживленные дискуссии о необходимости «исправлять» старинную игру, популярность которой резко возросла во время карантина и после выхода отмеченного наградами сериала Netflix «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в роли юного шахматного дарования. Игроки, ознакомившиеся с краткими выводами исследования, описывали их как «интригующие», но «весьма сумасбродные», отмечает издание. По данным исследователей из Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета, игры на элитных турнирах, которые не заканчиваются ничьей, в 64% случаях выигрывает игрок, сделавший первый ход. Ещё одно недавнее исследование, проведённое с самым мощным в мире шахматным компьютером AlphaZero, показало, что при проведении 10 тыс. партий белые выигрывали в 86% случаев, в которых достигался ненулевой результат. «Преимущество белых бесспорно, — рассуждает 34-летний исследователь Королевского колледжа Лондона Мехмет Исмаил, который два года назад начал изучать справедливость спортивных правил. — Принято считать, что если вы играете белыми, то стремитесь выиграть, а если — чёрными, то пытаетесь добиться ничьей». Исмаил также изучает другие виды спорта, такие как теннис, где подача первым в матче даёт небольшое статистическое преимущество, и пенальти в футболе. «На недавнем Евро выиграли все команды, которые первыми пробивали серию пенальти», — обратил внимание он. Вместе с американским теоретиком игр Стивеном Брамсом Исмаил разработал радикальное, но легко реализуемое решение проблемы «белой пристрастности» в шахматах. Их система, получившая название «сбалансированное чередование», позволяет чёрным сделать два хода после первого хода белых, а белые затем делают следующие два хода, прежде чем вернуться к стандартной игре, поясняет издание. По словам Исмаила, если дать чёрным сделать два хода в ответ на дебют белых, то дисбаланс резко уменьшится. В итоге это изменение «сделает шахматы более справедливыми, чем любая другая известная нам реформа», уверен академик. Английский гроссмейстер Люк Макшейн, которого часто называют сильнейшим игроком-любителем в мире, заявил, что ему было бы «любопытно» узнать подробности о результатах исследования. Вместе с тем он признался, что уже предвидит ряд возможных препятствий. В частности, предлагаемое изменение правил разрушит столетия совершенствования одной из наиболее обсуждаемых областей игры — дебютных стратегий, названия которых «Испанская партия» (так же известная как «дебют Руи Лопеса»), «Защита Алёхина» и «Вариант Найдорфа» напоминают о шахматных чемпионах, склонившихся над досками и прокладывающих новые пути наступления к королю противника. «Два хода подряд — это огромное изменение в игре, — считает Макшейн. — Это не просто небольшое изменение правил, а совершенно другая игра. Я ожидаю, что в результате преимущество белых действительно снизится, но за это придётся заплатить большую цену — пожертвовать разнообразием дебютных вариантов. Это было бы печально». Другие игроки также сомневаются, что шахматы должны стать «более справедливыми», учитывая количество ничьих на элитном уровне. Когда AlphaZero участвовал в прошлогоднем эксперименте, 98% процентов игр закончились вничью. «Ещё больше ничьих? Какая скука!» — прокомментировал новость ведущий шахматный эксперт. Исмаил признаёт, что шахматный мир «может быть очень консервативным». «Я действительно ожидаю негативной реакции на подобное предложение, но надеюсь, что открытые ко всему новому игроки захотят его попробовать», — добавил он. Хотя многие игроки проявили интерес к изменениям, у традиционных правил нашлось немало сторонников. Один посетитель веб-сайта chess.com пожаловался: «Вся эта возня вокруг многовековой великой игры в шахматы — не что иное, как махинации... Я буду придерживаться классических шахмат». Авторы исследования Fairer Chess планируют представить его на ближайшей международной игровой конференции. Она откроется в Копенгагене 17 августа, заключает The Sunday Times. статью прочитали: 55 человек Комментарии