архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 09.08.21 20:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Глобальная сеть

"The Soviet War in Afghanistan in pictures, 1979-1989" Рубрика "Призраки прошлого" Советская война в Афганистане в фотографиях, 1979-1989 гг. Боевой вертолет афганских ВВС летит на малой высоте над заснеженной долиной вдоль шоссе Саланг, он обеспечивает прикрытие для советского конвоя с грузом продовольствия и топлива в Кабул, Афганистан, 30 января 1989 года. Колонна была атакована моджахедами дальше по шоссе, афганские правительственные войска ответили артиллерийским огнем. Война Советов в Афганистане длилась девять лет, в ней участвовали советские войска и повстанцы-моджахеды, которые боролись против правительства марксистской народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Советский Союз поддерживал правительство, в то время как повстанцы находили поддержку из различных источников, включая США (в контексте холодной войны) и Пакистан. Конфликт был войной “по-доверенности” между двумя сверхдержавами, которые никогда не сталкивались в прямой конфронтации. Фактические причины вторжения Советского Союза в Афганистан были намного сложнее просто конфликта с Западом. Советский Союз считал себя почти полностью окруженным врагами. На западе - Западная Европа, с её силами НАТО, ядерным оружием и американскими базами. На юго-востоке находился Китай, у которого на границе с СССР было почти миллион солдат. К этому моменту отношения между Китаем и СССР были просто ужасными, происходили частые смертоносные стычки на реке Уссури, к 1979 году Китай уже открыто сотрудничал с США, чтобы сдержать Советский Союз Истребители МИГ-17 афганских ВВС в аэропорту Кандагара на юго-западе Афганистана 5 февраля 1980 года. На южных границах СССР также находились американские союзники: Турция, Иран, Ирак и Пакистан, где американцы могли разместить их войска и ракеты. СССР не понимал, до какой степени иранская революция и ряд инцидентов с Пакистаном повредили отношениям с Соединенными Штатами, и по-прежнему считал их идущими в ногу с США. Практически единственной страной на южной границе СССР, не имевшей тесных связей с США или Китаем, был Афганистан. У Афганистана были определенные контакты и с США и и с СССР, но в обоих случаях они были довольно ограниченными. Связи Афганистана с СССР включали подготовку элиты Афганистана (военной, политической, научной и т. д.) в советских университетах, где их воспитывали в духе коммунистического мировоззрения. Это означает, что на уровне элиты было много людей, которые пришли к принятию светской/коммунистической идеологии, в то время как население в целом придерживалось строго происламских и племенных ценностей. Например, элиты выступали за права женщин, в то время как население в целом выступало за традиционные афганские гендерные роли. Советские солдаты направляют движение танков под Кабулом 7 января 1980 года. Танковые части заняли позиции вокруг столицы. В 1973 году, в Афганистане, король Захир Шах был свергнут своим двоюродным братом Дауд Ханом. Дауд ни в коем случае не был коммунистом, но у него были связи с коммунистами, а также с пуштунскими националистическими движениями. Это напугало афганских исламистов (которые становились все более и более политизированными благодаря распространению текстов от “Мусульманского братства”, других аналогичных групп) из Пакистана, который находился в состоянии постоянного страха, что этнические конфликты могут привести к распаду государства (этот страх не был беспочвенным. Недаром Пакистан потерял территорию, которая сейчас называется Бангладеш, в результате гражданской войны 1971 года, которая велась в основном на этнической почве). Индия помогала бангладешцам в войне 1971 года, и Индия имела связи с СССР, поэтому в Пакистане, который держался единой идеей, что он является исламским аналогом Индии, существовало такое восприятие, что коммунизм/СССР = секуляризм = этнический раскол = нет больше Пакистана. Поэтому Пакистан начинает обучать и вооружать радикальных исламистов, чтобы они вернулись в Афганистан для борьбы с Даудом. К 1975 году Дауд справляется с этим повстанческим движением, Дауд - был довольно искусным политиком, и ему по большей части удавалось сдерживать повстанцев. Исламисты все еще были недовольны тем, что Дауд находится у власти, но у них действительно оставался выбор - либо сложить оружие, либо бежать в Пакистан. Многие из них сбежали в Пакистан, который продолжал вооружать и обучать их. Афганцы ждут возле центральной кабульской тюрьмы Пуличархи 14 января 1980 года, через несколько дней после того, как к власти пришел установленный Москвой режим Бабрака Кармаля. Хотя режим освободил 126 заключенных из печально известной тюрьмы, около 1000 афганцев взяли её штурмом, чтобы освободить ещё 12 человек. Однако коммунистические течения начали выходить из-под контроля, и Дауд боялся их не меньше, чем исламистов. Коммунистические идеи проникли в военный и политический класс, поэтому Дауд действительно находился в затруднительном положении. Его кампании против коммунистов только оттолкнули их от него, и в 1978 году Дауд был убит радикальным коммунистом по имени Тараки. Если Дауд раздражал исламистов, то Тараки они боялись. Тараки был ярым коммунистом и серьезным реформатором, он пытался проводить реформы и строить сталинское полицейское государство и культ личности темпами, которые даже Советы посчитали слишком быстрыми. Ему сказали, чтобы он притормозил, но он просто продолжал идти вперед и практически сразу ввязался в гражданскую войну. Афганские беженцы бегут от боевых действий. Пакистан, недалеко от Пешавара, май 1980 года. Репрессивные меры Тараки в отношении ислама, продвижение прав женщин и просто его общие реформы были слишком трудными для афганского населения, и менее чем через год, к марту 1979 года, страна в значительной степени восстала против него. Он получал помощь от СССР, а повстанцы получали помощь из Пакистана, возможно, Ирана, небольшую помощь от США и, возможно, Китая. Эта помощь была, вероятно, не слишком значительной, но Советы рассматривали ее так же, как любая страна, как если бы она узнала, что насильственное восстание на её границах разжигается иностранной державой. Они раздули это до предела и удвоили ставку на Тараки. В августе 1979 года дела для Советского Союза пошли еще хуже. Министр иностранных дел Тараки, который не любил Советы (а они были убеждены что он является агентом ЦРУ - что было не так), задушил Тараки подушкой и захватил власть.

Афганские вооруженные партизаны, оснащенные мотоциклами, готовятся к боевым действиям с советскими и правительственными войсками в горном западном регионе Афганистана 14 января 1980 года. Повстанцы сумели проскользнуть в соседний Иран, где они пополнили свои ряды силами мусульман сочувствовавших их борьбе и вернутся обратно в Афганистан. После смерти Тараки Советы считали себя полностью стратегически окруженными. После налаживания дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Китаем Советскому Союзу теперь пришлось столкнуться с возможностью того, что огромное милитаризованное население Китая будет работать для достижения проамериканских и антисоветских стратегических целей. Китайское вторжение во Вьетнам в 1978 году показало, что, для противодействия Советскому Союзу и его союзникам, Китай теперь готов применить силу в широком масштабе. Революция в Иране и последующий захват американских заложников вызвали скопление американских войск в Индийском океане, и новый режим в Иране был настроен против Советского Союза почти так же, как и против Соединенных Штатов. Американцы и НАТО развернули огромные силы на западном фланге СССР и теперь готовились разместить ракеты «Першинг» в Западной Европе. Советы, вероятно, неверно оценили степень ущерба, нанесенного отношениям между Соединенными Штатами и Пакистаном, и все больше убеждались (правильно), что две страны работают вместе, чтобы сорвать достижение Советами своих целей в Афганистане. Кроме того, неправильное предположение, что эти двое также, совместно с Ираном и Китаем, работали в направлении разрушения Советского Союза, послужило лишь предвзятым подтверждением идеи о том, что Советский Союз находится в окружении. Моджахеды: капитан афганской армии перед дезертирством, позирует с группой повстанцев недалеко от Герата, Афганистан, 28 февраля 1980 года. Здесь вспыхнули кровавые антисоветские беспорядки, в результате которых погибли более 300 мирных жителей и неизвестное количество советских и афганских солдат. Только Афганистан оставался просоветским буфером между СССР и его врагами, и теперь Советский Союз считал, что их человека в Афганистане заменил агент ЦРУ. КГБ начал опасаться возможности размещения ракет «Першинг» в Афганистане, что представляет собой прямую угрозу южному “мягкому подбрюшью” СССР - той части страны, которая наименее хорошо оснащена для обнаружения и защиты от ракетных и воздушных атак. Кроме того Соединенные Штаты могли бы использовать урановые месторождения в Афганистане для поддержки иранских и пакистанских стремлений к ядерному оружию, что еще больше угрожало Советскому Союзу. Идея о том, что Соединенные Штаты будут готовы поддержать аятолл Ирана в стремлении к созданию ядерного оружия, может показаться бессмысленной, но в 1979 году Кремль считал это реальной возможностью. Ситуацию в Афганистане просто необходимо было изменить. Итак, Советы решили вторгнуться. На этой фотографии сделанной в конце апреля 1988 года в неизвестном месте в Афганистане, советские солдаты готовятся к смене позиции Первоначальное развертывание 40-й армии в Афганистане началось 25 декабря 1979 года. Афганская война быстро зашла в тупик: более 100 000 советских солдат контролировали города, крупные поселки и крупные гарнизоны, а моджахеды относительно свободно передвигались по сельской местности. Советские войска пытались подавить мятеж разными тактиками, но партизаны в основном уклонялись от их атак. Затем Советы попытались лишить моджахедов поддержки гражданского населения, бомбардируя и опустошая сельские районы. Эта тактика вызвала массовое бегство населения из сельской местности; к 1982 году около 2,8 миллиона афганцев попросили убежища в Пакистане, а еще 1,5 миллиона бежали в Иран. В конечном итоге моджахедам удалось нейтрализовать советскую военно-воздушную мощь с помощью переносных зенитных комплексов “Стингер”, поставленных Соединенными Штатами - противником Советского Союза в Холодной войне Трое мусульман-повстанцев, один из которых вооружен автоматом АК-47 советского производства (слева), остальные - со старыми винтовками со скользящим затвором, позируют верхом во время встречи моджахедов в деревне недалеко от Герата 15 февраля 1980 года. Несмотря на присутствие в этом районе советских и афганских правительственных войск, повстанцы патрулировали горные хребты вдоль афгано-иранской границы. Моджахеды были политически раздроблены на несколько независимых групп, и их военные усилия оставались нескоординированными на протяжении всей войны. Однако качество их вооружения и боевая организация постепенно улучшались благодаря приобретенному опыту и большому количеству оружия и другой военной техники, отправленной повстанцам через Пакистан Соединенными Штатами и другими странами, а также сочувствующими мусульманами со всего мира. Кроме того, неопределенное число добровольцев-мусульман, которых, независимо от их этнической принадлежности, в народе называют «афганские арабы», приехали со всех концов света, чтобы присоединиться к оппозиции. К середине 1987 года, Советский Союз, возглавляемый лидером реформистов Михаилом Горбачевым, объявил, что начнет вывод своих войск. Окончательный вывод войск начался 15 мая 1988 года и закончился 15 февраля 1989 года. Из-за своей продолжительности западные СМИ иногда называли эту войну «Советской войной во Вьетнаме» или «медвежьей ловушкой». Она считается одним из факторов, способствовавших распаду Советского Союза. Советские войска в движении в Афганистане, середина 1980-х годов. По мнению многих ученых, война способствовала развалу Советского Союза, подорвала имидж Красной Армии как непобедимой, подорвала легитимность Советов и создала новые формы политического участия. Война привела к расколу между партией и военными в Советском Союзе, так как эффективность использования советских вооруженных сил для защиты зарубежных интересов СССР теперь была поставлена ​​под сомнение. В нерусских республиках, заинтересованных в обретении независимости, поражение армии вызвало воодушевление. В самой России война привела к расколу между партией и вооруженными силами, изменив представление лидеров о способности CCCP подавлять антисоветское сопротивление военным путем (как это произошло в Чехословакии в 1968 году, Венгрии в 1956 году и Восточной Германии в 1953 году). Поскольку война рассматривалась как «русская война, которую нерусские ведут против афганцев», за пределами России она подрывала легитимность Советского Союза как транснационального политического союза. Война создала новые формы политического участия в форме новых гражданских организаций ветеранов войны (Афганцыi), которые ослабили политическую гегемонию коммунистической партии. Это также начало трансформации прессы/СМИ, продолжившейся при гласности. Отряд мусульман-повстанцев, вооруженных старыми винтовками, к востоку от Кабула, 21 февраля 1980 года. В то время повстанцы-антикоммунисты по своему желанию атаковали движение на главном маршруте снабжения из Пакистана (так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru) в столицу Афганистана. На этой фотографии сделанной в конце апреля 1988 года в неизвестном месте в Афганистане, советские солдаты воюющие с моджахедами наблюдают за горной местностью. Советский солдат бежит в укрытие, его бронемашина подвергается обстрелу мусульман-повстанцев недалеко от города Герат 13 февраля 1980 года. Два советских солдата взяты в плен афганскими силами сопротивления, лояльными фундаменталистской фракции Хизб-и-Ислами в афганской провинции Забул в сентябре 1981 года. Пленные сказали журналистам, что они будут казнены афганским сопротивлением за отказ перейти в ислам, чтобы получить право предстать перед исламским судом. Военный парад в советском стиле по случаю 5-й годовщины Саурской революции 1978 года в Афганистане на улицах Кабула 27 апреля 1983 года. Афганские моджахеды на сбитом советском транспортном вертолете Ми-8, недалеко от шоссе Саланг, жизненно важного маршрута снабжения проходящего от Кабула на север до советской границы, 12 января 1981 года. Президент США Рональд Рейган встречается с группой афганских борцов за свободу, чтобы обсудить советские зверства в Афганистане, особенно массовое убийство 105 афганских жителей в провинции Лоугар в сентябре 1982 года. Мусульманский повстанец в афганской провинции Пактия демонстрирует свой полевой паек - плитки арахисового масла из Соединенных Штатов, 11 июля 1986 года. Многие из его товарищей-повстанцев, сражающихся с поддерживаемым Советским Союзом коммунистическим правительством, не любят американскую еду и выбрасывают её. Лидер афганских моджахедов Ахмад Шах Масуд (в центре) в окружении своих бойцов на встрече повстанцев в Панджшерском ущелье на северо-востоке Афганистана в 1984 году. Масуд играл главную роль в антисоветском сопротивлении, а после ухода соверских войск ему пришлось бороться с другими командирами моджахедов, чтобы создать новое правительство. Через несколько лет Масуд и его силы начали борьбу с Талибаном, и он стал врагом Усамы бен Ладена. 9 сентября 2001 года Масуд был убит двумя нападавшими, поддерживаемыми Аль-Каидой, всего за несколько дней до терактов 11 сентября в США Афганский повстанец с американским ПЗРК Stinger. Фотография сделана в период с ноября 1987 года по январь 1988 года. ПЗРК оснащенные ракетами с тепловым наведением, поставленные ЦРУ афганскому сопротивлению во время советского вторжения в Афганистан, способны сбивать низколетящие самолеты и вертолеты. В какой-то момент, в конце войны, по сообщениям, повстанцы, с помощью ракет «Стингер», чуть ли не ежедневно сбивали один советский самолет. Афганские мальчики, осиротевшие в результате войны между правительством Кабула, поддерживаемым Советским Союзом, и мусульманскими повстанцами приветствуют посетителей детского сада Ватан («Родина») в Кабуле 20 января 1986 года. Во время оккупации, афганское правительство, стремясь завоевать доверие населения начало проводить политику коммунистического политического образования в школах. Двое солдат Советской Армии выходят из афганского магазина в центре Кабула 24 апреля 1988 года. Руины деревни, расположенной у шоссе Саланг, обстрелянной и разрушенной во время боев между моджахедами и афганскими солдатами в Саланге, Афганистан. Моджахеды расположились на крышах домов примерно в 10 км от Герата, наблюдая за российскими конвоями, 15 февраля 1980 года Советский танк Т-62 Commando уничтоженный в ущелье Панджшер в долине Парван примерно в 180 км к северу от Кабула, 25 февраля 1981 года. Советские солдаты с двумя немецкими овчарками обученными искать взрывчатые вещества. База вблизи Кабула, 1 май 1988 года Разбитая советская техника на улице в селе Панджшер, долина Omarz на северо- востоке Пакистана, февраль 1984 года. Моджахеды-зенитчики в восточной афганской провинции Пактия, 20 июля 1986 года Советский транспортный самолет приземляясь в аэропорту Кабула, кажется, задевает верхушки деревьев, 8 февраля 1989 года. Советские летчики вылетают из Кабула принимают защитные меры, в том числе выпускают ракеты-тепловые ловушки для защиты от ПЗРК Стингер. Техник советских ВВС опорожняет контейнер с гильзами отстрелянных ракет-тепловых ловушек на авиабазе в Кабуле 23 января 1989 года Советский солдат курит сигарету на контрольно-пропускном пункте советского военного аэропорта в Кабуле 10 февраля 1989 года, другой солдат знаками запрещает фотографировать. Когда начался запланированный вывод советских войск, на их место были поставлены обученные афганские войска. На фотографии - солдат со своими товарищами ползут во время тренировки в Кабуле 8 февраля 1989 года. По словам официальных лиц, это были солдаты из нового подразделения, сформированного для защиты жизненно важных объектов в столице Афганистана. Полиция и вооруженные афганские ополченцы стоят среди обломков после того, как бомба, предположительно установленная повстанцами-моджахедами, взорвалась в центре Кабула во время празднования 10-й годовщины афганской революции, поддержанной Советским Союзом, 27 апреля 1988 года. Афганские пожарные несут тело молодой девушки, убитой в результате мощного взрыва бомбы, разрушившей ряды домов и магазинов в центре Кабула 14 мая 1988 года. По меньшей мере восемь человек погибли и более 20 получили ранения в результате взрыва, предположительно начиненного взрывчаткой грузовика накануне вывода советских войск из Афганистана. Солдаты Красной Армии стоят на смотре 19 октября 1986 года в центре Кабула во время парада, незадолго до их возвращения в Советский Союз. Президент Афганистана Мохаммед Наджибулла (в центре) улыбается, встречаясь с солдатами Красной армии 19 октября 1986 года в центре Кабула во время парада. Наджибулла, ставший президентом в 1986 году, позже, 27 сентября 1996 года, был повешен на улице возле здания ООН в Кабуле, где он нашел убежище с апреля 1992 года, когда моджахеды вошли в столицу Афганистана. Солдат Красной армии и офицер афганской армии позируют для прессы 20 октября 1986 года в центре Кабула. Солдат Красной Армии на своей бронемашине улыбается, когда войска Советской Армии останавливаются в Кабуле перед их выводом из Афганистана, 16 мая 1988 года Колонна советской бронетехники и военных грузовиков движется по шоссе к советской границе 7 февраля, 1989 в Хайратане. Конвой прибыл из столицы Афганистана Кабула в рамках вывода советских войск. Взволнованная мать обнимает своего сына, советского солдата, который только что пересек советско-афганскую границу в Термезе во время вывода советской армии из Афганистана 21 мая 1988 года. После вывода советских войск. В разрушенной крепости на окраине западного афганского города Герат молодой человек, ранее сражавшийся на стороне моджахедов, но теперь получающий зарплату у афганского правительства, охраняет город, на заднем плане виден идущий на водопой домашний скот, 30 августа 1989 г. статью прочитали: 61 человек Комментарии