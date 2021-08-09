“Молодые здесь не остаются” - депопуляция опустошает житницу России

В обстановке ухудшения экономических условий, усугубляемых пандемией, бедные сельские районы сталкиваются с демографическим кризисом.

By Felix Light Aug. 3, 2021

Средняя месячная зарплата в Рассказово составляет около 18 000 рублей (240 долларов США).Феликс Лайт / MT

РАССКАЗОВО, Тамбовская область - В 2018 году, Сергей Калинин решил покинуть Москву и отправиться домой в Рассказово, сельский городок с населением около 40 тысяч человек в центральночернозёмной Тамбовской области России.

Он арендовал пустой подвал на центральной площади города и оборудовал его как шикарное кафе в европейском стиле, дополненное экзотическими коктейлями и виниловыми пластинками. Это была первая современная кофейня в городе, и, несмотря на пандемию, бизнес за три года просто расцвел. Есть только одна проблема.

«Найти работника практически невозможно, - говорит 28-летний Калинин, один из немногих молодых людей вернувшихся в Рассказово после отъезда в другой, большой город.

«Почти все молодые люди уезжают, как только появляется возможность, а те, кто остается, не заинтересованы в работе».

Рассказово, где среднемесячная заработная плата составляет около 18 000 рублей (240 долларов США), совсем не аномалия для сельской России, большая часть которой страдает от массового бегства молодежи.

Но в Тамбовской области - сельскохозяйственной провинции с одними из самых плодородных земель в мире - эта проблема стоит особенно остро. По данным государственного информационного агентства РИА Новости, в этом году в регионе было зарегистрировано самое быстрое сокращение численности населения в России: за два года до 2020 года он потерял почти 4% населения .

С тех пор, как в 2000 году к власти пришел президент Владимир Путин, сокращение населения России стало горячей политической темой.

В 2019 году на своей ежегодной пресс-конференции президент России признал, что перспектива депопуляции России «не дает ему покоя».

Хотя наихудшие сценарии были предотвращены на фоне скромного роста рождаемости - отчасти этому способствовала политика Кремля, включая денежные выплаты за вторых детей - численность населения России упорно отказывается увеличиваться, стабилизировавшись на уровне, примерно, чуть менее 146 миллионов человек.

В 2018 году население страны начало сокращаться после почти десятилетнего роста, когда поколение, родившееся в 1990-х годах - десятилетие, когда люди не хотели заводить детей из-за экономических и политических потрясений, - начало достигать детородного возраста.

С такой тенденцией, ускоренной к тому же пандемией коронавируса - в течение которой в России зарегистрировано почти полмиллиона случаев смерти от этой болезни - теперь Кремль ожидает, что к 2024 году население России сократится на 1,2 млн. человек (данные информационного сайта РБК).

Но, поскольку в крупнейших городах России по-прежнему наблюдается здоровый рост, демографический кризис непропорционально обрушивается на более бедные сельские районы, где проживает около четверти россиян.

При средней заработной плате россиян, проживающих в сельской местности, примерно вдвое меньше, чем в городе, а ожидаемая продолжительность жизни в сельской местности примерно на два года ниже, соблазны городской жизни очевидны.

«Во многом то, что мы наблюдаем сейчас в России, - это то, что произошло в Европе шестьдесят лет назад», - сказал Никита Мкртчян, географ, изучающий сельскую Россию в Высшей школе экономики в Москве.

«Люди покидают села и до сих пор не нашли повода вернуться», - сказал он.

Согласно исследованию 2018 года, проведенному в соавторстве с Мкртчяном, ежегодно около 200000 россиян покидают сельские районы в пользу городов.

В результате, согласно обследованию землепользования проведенному в 2016 году, почти 100 миллионов из 222 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в России перестали использоваться.

В Рассказово мало признаков сельского возрождения.Феликс Лайт / MT

Исход из сельской местности молодых людей трудоспособного возраста сильно ударил по таким городам, как Рассказово.

Рассказово, расположенное в сверхплодородном Черноземье, всегда было в самом сердце аграрного сектора России.

Город окружают роскошные поля кукурузы и подсолнечника берущих свои силы из черной жирной почвы, богатой натуральными удобрениями, такими как аммоний и фосфор, от которой и получил свое название регион.

В последние годы Кремль, нацеленный на увеличение экспорта зерна, объявил об амбициозных целях по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в черноземной житнице России.

Но в самом Рассказово - название переводится как «Storytown» - мало признаков сельского возрождения.

По данным Росстата, численность населения Рассказово, еще в середине 1990-х годов составлявшая 50 000 человек, теперь ежегодно сокращается примерно на пятьсот человек, или на один процентный пункт .

Когда-то богатый центр текстильной промышленности, выращивавший лен для одежды рабочих в Москве и Санкт-Петербурге, Рассказово сейчас явно пустеет.

В историческом центре города заброшены и ветшают как малоэтажное советское жильё, так и величественные дома, построенные купцами девятнадцатого века.

По всему городу развешаны плакаты, рекламирующие посменную работу в Москве для частично занятых местных жителей, обещая бесплатное питание и проживание на работе.

«Молодежь здесь не останавливается, - сказала 58-летняя Нина Кошковская, хранитель местного музея.

«Кто-то едет в Тамбов, кто-то - в Москву».

Эта ситуация отражается и более широко по всей Тамбовской области, где численность местного населения - почти три миллиона в 1920-х годах - в этом году упала до миллиона, и примерно треть из них - пенсионеры.

MT / Google maps

По мнению экспертов, беды российской деревни отчасти являются наследием распада Советского Союза.

Они обвиняют, в частности, развал колхозной системы, численность рабочей силы которой зачастую была раздута, в нанесении смертельного удара по таким городам, как Рассказово, который сегодня окружен заброшенными колхозами, которые когда-то кормили регион.

«Советское сельское хозяйство было не совсем эффективным, - сказал географ Мкртчян. «Но оно действительно предоставляло много рабочих мест для поддержки сельских районов».

Крупные агробизнесы, которые сейчас управляют многими из бывших колхозов, напротив, нанимают небольшое количество работников, которые не в состоянии поддерживать сельские общины.

Для многих наблюдателей за российской сельской жизнью дальнейшим ударом по деревне стал упадок обширного, пусть и изношенного, советского социального государства.

Волна мер по сокращению расходов в 2000-х годах сократила вдвое количество больниц в России за счет мер по оптимизации, которые непропорционально сильно затронули сельские районы.

«В деревне может быть тяжело жить», - сказал Михаил Шконда, активист по делам села из группы защиты «Ассоциация крестьянских приусадебных хозяйств». «Всегда есть проблемы с инфраструктурой, дорогами и доступом в Интернет».

Связующие узы

Это звучит очень правдоподобно для Рассказово. Там, где город когда-то поддерживал одиннадцать школ, в результате сокращений и оттока населения осталось только две.

Тем не менее, для тех, кто решил остаться в городе, все еще существуют узы, связывающие их с их умирающим родным городом и его сельским образом жизни.

«Мне здесь нравится, - сказал владелец кафе Калинин. «Если я просто сяду на велосипед, я смогу уехать в лес и побыть совершенно один за пять минут.

«В Москве вы этого сделать не можете».

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