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опубликовано редакцией на Переводике 09.08.21 21:30
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Молодые здесь не остаются” - депопуляция опустошает житницу России

В обстановке ухудшения экономических условий, усугубляемых пандемией, бедные сельские районы сталкиваются с демографическим кризисом.

By Felix Light  Aug. 3, 2021

Средняя месячная зарплата в Рассказово составляет около 18 000 рублей (240 долларов США).Феликс Лайт / MT

РАССКАЗОВО, Тамбовская область - В 2018 году, Сергей Калинин решил покинуть Москву и отправиться домой в Рассказово, сельский городок с населением около 40 тысяч человек в центральночернозёмной  Тамбовской области России.

Он арендовал пустой подвал на центральной площади города и оборудовал его как шикарное кафе в европейском стиле, дополненное экзотическими коктейлями  и виниловыми пластинками. Это была первая современная кофейня в городе, и, несмотря на пандемию,  бизнес за три года  просто  расцвел. Есть только одна проблема.

«Найти работника  практически невозможно, - говорит  28-летний Калинин, один  из немногих молодых людей вернувшихся  в Рассказово после отъезда в  другой,  большой город.

«Почти все молодые люди уезжают, как только появляется  возможность, а те, кто остается, не заинтересованы в работе».

Рассказово, где среднемесячная заработная плата составляет около 18 000 рублей (240 долларов США), совсем не аномалия  для сельской России, большая часть которой страдает от массового бегства молодежи.

Но в Тамбовской области - сельскохозяйственной провинции с одними из самых плодородных земель в мире - эта  проблема стоит особенно остро. По данным государственного информационного агентства РИА Новости, в этом году в регионе было зарегистрировано самое быстрое сокращение численности населения в России: за два года до 2020 года он потерял почти 4% населения .

С тех пор, как в 2000 году к власти пришел президент Владимир Путин, сокращение населения России стало горячей политической темой. 

В 2019 году на своей ежегодной пресс-конференции президент России признал, что перспектива депопуляции России «не дает ему покоя».

Хотя наихудшие сценарии были предотвращены на фоне скромного роста рождаемости - отчасти этому способствовала политика Кремля, включая денежные выплаты за вторых детей - численность населения  России упорно отказывается увеличиваться, стабилизировавшись на  уровне,  примерно,  чуть  менее  146 миллионов человек.

В 2018 году население страны начало сокращаться после почти десятилетнего роста, когда поколение, родившееся в 1990-х годах - десятилетие, когда люди не хотели заводить детей из-за экономических и политических потрясений, - начало достигать детородного возраста.

С такой  тенденцией,  ускоренной к тому же  пандемией коронавируса - в течение которой  в России  зарегистрировано  почти полмиллиона случаев смерти  от  этой  болезни - теперь Кремль ожидает, что к 2024 году  население России сократится на 1,2 млн.  человек (данные информационного сайта РБК).

Но, поскольку в крупнейших городах России по-прежнему наблюдается здоровый рост, демографический кризис непропорционально обрушивается на более бедные сельские районы, где проживает около четверти россиян.

При средней заработной плате россиян, проживающих в сельской местности, примерно вдвое меньше, чем в городе, а ожидаемая продолжительность жизни в сельской местности примерно на два года ниже, соблазны городской жизни очевидны.

«Во многом то, что мы наблюдаем сейчас в России, - это то, что произошло в Европе шестьдесят лет назад», - сказал Никита Мкртчян, географ, изучающий сельскую Россию в Высшей школе экономики в Москве. 

«Люди покидают села и до сих пор не нашли повода вернуться», - сказал он.

Согласно исследованию 2018 года, проведенному в соавторстве с Мкртчяном, ежегодно около 200000 россиян покидают сельские районы в пользу городов.

В результате, согласно обследованию землепользования проведенному  в 2016 году, почти 100 миллионов из 222 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в России перестали  использоваться.

There are few signs of rural renaissance in Rasskazovo. Felix Light / MT

В Рассказово мало признаков сельского возрождения.Феликс Лайт / MT

Исход из сельской местности  молодых  людей  трудоспособного возраста  сильно ударил по таким городам, как Рассказово.

Рассказово, расположенное в сверхплодородном Черноземье, всегда было в самом сердце аграрного сектора России.

Город  окружают  роскошные  поля  кукурузы и подсолнечника берущих свои силы  из черной  жирной  почвы, богатой натуральными удобрениями, такими как аммоний и фосфор, от которой  и получил свое название регион.

В последние годы Кремль, нацеленный на увеличение экспорта зерна, объявил об амбициозных целях по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в черноземной житнице  России. 

Но в самом Рассказово - название переводится как «Storytown» - мало признаков сельского возрождения. 

По данным Росстата, численность населения Рассказово,  еще в середине 1990-х годов составлявшая 50 000 человек, теперь ежегодно сокращается примерно на пятьсот человек, или на один процентный пункт .

Когда-то богатый центр текстильной промышленности, выращивавший  лен для одежды рабочих в Москве и Санкт-Петербурге, Рассказово сейчас явно пустеет. 

В историческом центре города заброшены и ветшают как малоэтажное  советское  жильё, так и величественные дома, построенные купцами девятнадцатого века.

По всему городу развешаны плакаты, рекламирующие посменную работу в Москве для частично занятых местных жителей, обещая бесплатное питание и проживание на работе.

«Молодежь здесь не останавливается, - сказала 58-летняя Нина Кошковская, хранитель местного музея.

«Кто-то едет в Тамбов, кто-то - в Москву». 

Эта ситуация отражается и  более широко  по  всей  Тамбовской области, где численность местного  населения - почти три миллиона в 1920-х годах - в этом году упала  до миллиона, и  примерно треть из них - пенсионеры.

MT / Google maps MT / Google maps

По мнению экспертов, беды российской деревни отчасти являются наследием распада Советского Союза.

Они обвиняют,  в частности, развал колхозной системы,  численность  рабочей  силы  которой  зачастую  была раздута, в нанесении смертельного удара по таким городам, как Рассказово, который  сегодня окружен  заброшенными колхозами, которые когда-то кормили регион.

«Советское сельское хозяйство было не совсем эффективным, - сказал географ Мкртчян. «Но оно  действительно предоставляло  много рабочих мест для поддержки сельских районов». 

Крупные агробизнесы, которые сейчас управляют многими из бывших колхозов, напротив,  нанимают небольшое количество работников, которые  не в состоянии поддерживать сельские общины.

Для многих наблюдателей за российской сельской жизнью дальнейшим ударом по деревне стал упадок обширного, пусть  и изношенного, советского социального государства. 

Волна мер по сокращению расходов в 2000-х годах сократила вдвое количество больниц в России за счет мер по оптимизации, которые непропорционально сильно затронули сельские районы.

«В деревне может быть тяжело жить», - сказал Михаил Шконда, активист по делам села из группы защиты «Ассоциация крестьянских приусадебных хозяйств». «Всегда есть проблемы с инфраструктурой, дорогами и доступом в Интернет».

Связующие узы 

Это  звучит  очень  правдоподобно для  Рассказово. Там, где город когда-то поддерживал одиннадцать школ, в результате сокращений и оттока населения осталось только две.

Тем не менее, для тех, кто решил остаться в городе, все еще существуют узы, связывающие их с их умирающим родным городом и его сельским образом жизни.

«Мне здесь нравится, - сказал владелец кафе Калинин. «Если я просто сяду на велосипед, я смогу уехать в лес и побыть совершенно один за пять минут.

«В Москве вы  этого  сделать  не  можете».

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