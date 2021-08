архив



дата публикации 09.08.21

"Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе дом в Торонто" Канада - 08 августа 2021 г. Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе дом в Торонто 08.08.2021 Фото: Hadas Parush/Flash90 На фото: Иллюстрация. Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе дом в Торонто

Последний отчет Национального банка Канады о доступности жилья, опубликованный во вторник утром, показывает, что для покупки среднего дома в Торонто требуется годовой семейный доход в размере почти 200 000 долларов. В отчете под названием «Жильё будет наименее доступно за 27 лет во втором квартале 2021 года», указывается, что во втором квартале 2021 года условия ухудшились на всех рынках недвижимости, при этом наибольшее падение доступности продемонстрировал Торонто. Ежеквартально цены на квартиры и дома в Торонто выросли (на 5% и 7,1% соответственно), в то время как цены на все типы жилья подскочили на целых 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. «В годовом исчислении цены на жилье в городе выросли на 16%, что также превышает средний рост индекса в 14,8%», — отмечает банк, — «Незначительное увеличение среднего дохода домохозяйств на 0,9% не смогло компенсировать влияние этих более высоких цен, в то время как повышение процентных ставок способствовало ухудшению». Национальный банк Канады рассчитал «репрезентативную цену дома» (без учёта кондоминиумов) в размере 1 146 667 долларов США для рынка Торонто во втором квартале 2021 года. Исходя из этой цифры, одному (или, что более вероятно, двум членам семьи) потребуется годовой доход в размере около 196 913 долларов, чтобы позволить себе дом. Им также нужно будет копить 318 месяцев (если откладывать 10% от этого уровня дохода) на первый взнос — это 26,5 лет. Для кондоминиумов ситуация немного лучше: репрезентативная средняя цена в апреле, мае и июне составляет 653 308 долларов. Чтобы купить квартиру по этой цене, понадобится годовой семейный доход около 131 387 долларов.



Добавлено: The Globe and Mail: Похоже, эпоха доступного жилья в Канаде окончена 06.08.2021 Фото: Hadas Parush/Flash90 На фото: Иллюстрация. The Globe and Mail: Похоже, эпоха доступного жилья в Канаде окончена

Средняя цена продажи дома в июне в Канаде составила 679 051 доллар, по сравнению с чуть более 688 000 долларов в мае и рекордным пиком в 716 828 долларов в марте. Этот нисходящий тренд можно только приветствовать, потому что цены на рынке жилья всё равно переходят за рамки рыночных. В ближайшие 18 месяцев может подняться процентная ставка на жильё, и возобновление потока мигрантов в Канаду вряд ли остановит рост цен на недвижимость. Сейчас в Канаде отсутствует поощрение молодёжи за покупку жилья, и многие из них считают, что «выхода нет». Чтобы понять, насколько далеко зашли цены в условиях пандемии, стоит посмотреть на цены лета 2019 года. Диапазон цены составлял всего 2-4%, а продажи были гораздо ниже уровней строительного бума 2016-2017 годов. Ставки по ипотеке были выше, но и рынок выглядел по-другому. Чтобы вернуться к такому уровню, средняя цена продажи дома по стране должна упасть примерно на 25%. Но снижение такого масштаба должно сопровождаться рецессией, которая будет настолько же тяжёлая, как и экономические последствия пандемии. Доступность рынку жилья могли бы добавить более высокие зарплаты, и похоже, что вызванные пандемией изменения в рабочей силе приведут к росту заработной платы в некоторых секторах. Компании испытывают проблемы с поиском работников, и более конкурентоспособная оплата труда — очевидный способ привлечь сотрудников. Однако так просто проблему не решить — повышение заработной платы приведёт к росту инфляции, а это значит, что банк Канады будет более агрессивно действовать с повышением ключевых ставок. Поэтому, единственное, что может значительно снизить цены на жильё — это финансовый кризис, но такое мало кому покажется привлекательным. статью прочитали: 44 человек Комментарии