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Бериев Бе-200: российский гигант, поглотив "маленькое озеро", тушит им огонь

08.08.21 Автор  Алексия Захариу

Бериев Бе-200: российский гигант, поглотив &quot;маленькое озеро&quot;, тушит им огонь

В Греции этот воздушный гигант называют: «Великан из России», «Русский великан», «Русский зверь», и его внешний вид подтверждает это. Новое эффективное оружие противопожарной службы действительно впечатляет.

У Ве-200 восемь баков, он может набирать 12 тонн воды за 14 секунд и является единственным в мире реактивным самолетом-амфибией.

Самолет Бериева Бе-200 в настоящее время борется с пожарами по всей Аттике. Разработанный для бригад из двух человек, он имеет восемь резервуаров емкостью 12 тонн. И может набирать воду с моря, даже при высоте волны до 1,2 метра. Помимо воды, он распыляет специальную жидкость, замедляющую распространение огня. На борту может перевозить до 64 человек.

Два двигателя с двойным турбонаддувом типа Д-436ТП с максимальной тягой 15 000 кг приводят в движение самолет, оснащенный вспомогательной силовой установкой (ВСУ) типа ТА12-60. Моноплан «Бериев-200» доказал свою эффективность при тушении пожаров в России, он способен переносить до 12 тонн воды и сбрасывать в общей сложности 270 тонн при каждой заправке.

Как берется вода

Самолет спускается на поверхность воды с минимально возможной скоростью. Затем пилот открывает механизмы водозабора, пока самолет скользит по поверхности воды со скоростью 150-190 км/ч. Вода закачивается в резервуары гидроплана с помощью механизмов, которые могут перекачивать около одной тонны в секунду. Когда баки наполняются, вода начинает стекать через специальный клапан. Пилот видит поток воды, закрывает заборные механизмы и моментально возвращается к месту тушения пожара.

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