навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
09.08.21  

Русскоязычные СМИ Белоруссии

(0)
 
09.08.21   Редакция

“Молодые здесь не остаются” - депопуляция опустошает житницу России

(0)
 
07.08.21  

Times: чёрные ходят дважды

(0)
 
07.08.21   Редакция

“Маленькая Украина” в Монреале

(0)

последние за вчера, 08.08.21  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 09.08.21 22:54
скаут: Игорь Львович;
   
 

Представители властей Грузии почтили память погибших в Августовской войне

08.08.2021  

Представители властей Грузии почтили память погибших в Августовской войне на мемориальной братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены герои, павшие при отражении российской военной агрессии против Грузии в ходе Августовской войны 2008 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Каха Кучава, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр обороны Джаншер Бурчуладзе, государственный министр по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани, а также посол Украины в Грузии Игорь Долгов возложили венки и цветы к Мемориалу павших героев.

Исполнилось 13 лет после российско-грузинской августовской войны 2008 года. Война унесла жизни более 400 граждан Грузии, в том числе 170 военнослужащих, увечья и ранения получили 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих. Активная фаза российской агрессии продлилась пять дней, а прекращение активных боевых действий стало возможным только в результате активизации международного сообщества. Вскоре после окончания войны Россия признала независимость Абхазии и «Южной Осетии». РФ до сих пор не выполнила Соглашение о прекращении огня, подписанное в 2008 году.






статью прочитали: 33 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 