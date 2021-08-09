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СЕРГЕЙ РУДЕНКО, «Немецкая волна»

8.08.2021,

Зеленский идет на окончательный разрыв с Москвой.

Призыв Владимира Зеленского к жителям самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" определиться, с кем они - с Украиной или Россией, ставит точку в метаниях самого главы украинского государства. Озвученная им формула: "хочешь жить в РФ, езжай туда", дает четко понять и жителям ОРДЛО с двуглавым паспортом в кармане, и Москве: будущее Донбасса официальный Киев видит без какого-либо влияния России. Кремль, похоже, окончательно потерял Зеленского.

Чемодан, вокзал, Россия

Сегодня трудно сказать, чем бы закончилось участие Зеленского в президентских выборах 2019 года, если бы два года назад он предложил соотечественникам, ностальгирующим по России, собрать чемодан и уехать в РФ. Часть жителей Украины была убеждена: победа Зеленского ускорит завершение войны на Донбассе и позволит возобновить дружеские связи с соседней страной. Да и сам он верил, что для достижения мира достаточно будет только прекращения огня.

Но за время своего правления Зеленский не раз мог убедиться, что одного его желания для восстановления мира на Донбассе мало. Как недостаточно и просто заглянуть в глаза Владимира Путина. Хозяин Кремля недвусмысленно объявил: украинцы и россияне для него - один народ, и никакой самостоятельной Украины в его понимании не существует. Особенно - в условиях, когда сотни тысяч жителей "ЛНР", "ДНР" и Крыма получили на руки паспорта граждан РФ, а миллионы украинских верующих и дальше продолжают посещать храмы филиала РПЦ.

Предложение Зеленского самоопределиться, с кем им дальше быть - с Украиной или Россией, большинство жителей ОРДЛО наверняка воспримут как оскорбление. Кому же понравится президентский призыв: "Чемодан, вокзал, Россия"? А ведь многие живущие в "ЛНР" и "ДНР" свято верят, что им должны финансово помогать обе стороны. Сегодня они живут под контролем России и ее финансовой системы, при этом Украина, по их мнению, просто обязана о них заботиться. Поэтому предложение Зеленского, которое, кстати, никого и ни к чему пока не обязывает, может их по-настоящему взбесить.

Как Москва превратила Зеленского в националиста

Реакция Москвы на заявление Зеленского была вполне предсказуемой. Представительница МИД РФ Мария Захарова считает, что украинский президент пытается избавиться от своих избирателей, которым он обещал мир. Более того, она уверена, что, предлагая жителям ОРДЛО уехать в Россию, Зеленский перешел "красную линию", отделяющую национальную политику от национализма.

Вот так с легкой руки госпожи Захаровой скромный еврейский парень, родившийся в Кривом Роге, превратился в украинского националиста. Им Зеленский, конечно же, не является. Более того - до последнего времени внутри Украины его воспринимали не иначе, как человека, на окружение которого имеет влияние Москва. Однако последние полгода изменили и самого Зеленского, и отношение к нему России.

Удар украинской власти по куму Владимира Путина - Виктору Медведчуку, закрытие трех пророссийских телеканалов в Украине, а теперь и призыв Зеленского к жителям ОРДЛО определиться со страной проживания, вывели президента Украины в национал-демократическое поле. Туда, где находится его заядлый конкурент - Петр Порошенко. Подобные метаморфозы происходили и с Леонидом Кучмой, который, усевшись в президентское кресло на пророссийской риторике, очень быстро отказался от нее.

Россия, до свиданья!

Жесткость последних высказываний Зеленского относительно и Донбасса, и Крыма следует воспринимать как свидетельство того, что президентская команда не собирается идти на уступки Москве. Риторику президента Украины можно воспринимать и как часть подготовки к "Крымской платформе". Смысл его высказываний можно сформулировать очень лаконично: "До свиданья, Россия!"

Очевидно, что в решении вопросов будущего востока Украины и крымского полуострова Зеленский полагается исключительно на международное сообщество. Никаких встреч тет-а-тет с Путиным, никаких уступок Москве, если они не прописаны в минских соглашениях. За два года президентства Зеленский прошел путь от человека, готового заглядывать в глаза Путина, до политика, который способен войти в жесткий клинч с Россией, отстаивая интересы своей страны.

Хотелось бы верить, что заявления Зеленского в адрес России это не игра на публику. Такая игра точно не уместна, когда речь идет о национальных интересах Украины. И уж тем более - если часть украинцев с российскими паспортами в кармане, на помощь которым может двинуть войска Путин, создают реальную угрозу государству.

ЕВГЕНИЙ КАЗАРЦЕВ 08/08/2021

Марш солидарности в Варшаве / Еврорадио

От Дворца культуры и науки, знаменитой сталинской высотки в центре Варшавы, до белорусского посольства — около девяти километров. Это расстояние 8 августа, за день до годовщины выборов 2020-го, прошли маршем живущие в Польше белорусы.

Снова подтвердить слова о том, что белорусы даже на протестах дожидаются зелёного света светофора, не удалось: всю дорогу колонну сопровождала полиция, которая специально перекрывала движение.

"Видела, как выходят на акции в других странах, — и плакала"

Небольшой "pre-party" к маршу стала акция анархистов. На ступеньках Дворца культуры и науки они громко бьют в барабаны, созывая людей. Здесь же раздают выпуск местной "протестной" газеты, посвящённой акциям белорусов.

Некоторые накидывают на плечи бело-красно-белые флаги или держат плакаты, другие стоят в стороне и наблюдают, иногда оглядываясь на стоящих неподалёку полицейских.

— Извини, — говорит парень в маске и кепке почти на глаза. — Не буду, наверное, пока говорить: у меня ещё ребята там остаются… Сам понимаешь.

Даже в Варшаве не все чувствуют себя спокойно. Алеся стоит с флагом и лица не скрывает, но просит не фотографировать. И к концу беседы уже переспрашивает: "А вы точно журналист? А то я тут вам всякого наговорила, а потом увижу во всяких телеграм-каналах".

— Я здесь с конца марта, — рассказывает девушка. — Знала, что придёт ГУБОПиК, и пришлось уехать.

— Почему он должен был прийти?

— Из-за активности… Из-за организации активностей.

— Подробнее не скажете?

— Да нет, там, на самом деле, очень глупая ситуация получилась, — признаётся она. — Ничего масштабного, но я говорю на белорусском языке и была админом чата, призывала выходить на День Воли. Я не планировала уезжать, но друзья настояли.

На акции в Варшаве девушка выходит редко: не пропускает только серьёзных поводов. Выходила на День Воли, участвовала в акции после попытки самоубийства Степана Латыпова.

— Каждую неделю выходить я не вижу смысла, — поясняет Алеся. — Поляки и так в основном знают про Беларусь. Конечно, очень мало, но знают… Но есть же смысл и поддержать белорусов. Когда я была в стране и видела, как выходят люди в других странах, я сидела и плакала.

"Дарослыя, не здавайцеся"

На марши в Беларуси многие приходили с детьми. На акции в Варшаве в воскресенье тоже были дети — правда, у этого бывают другие причины. "Дарослыя, не здавайцеся", — написано на плакате, который держат две девочки. Рядом с ними мальчик в вышиванке, он держит плакат с надписью: "Маму и папу забрали войска таракана".

— Я здесь с конца декабря. До этого три месяца провели в Украине. Уехали из Беларуси 10 сентября, — рассказывает Анна Коновалова. Она стоит за внуками, но тоже с плакатом. — Давили на мою дочь, на моего зятя. Мои дочь и зять — политзаключённые.

Дочь Анны, Антонина Коновалова, была доверенным лицом Светланы Тихановской. Её и мужа — Сергея Ярошевича — обвинили в организации массовых беспорядков.

Разговор прерывает девушка: она раздаёт всем полоски бумаги с номерами телефонов. Говорит, это на случай задержания местной полицией — адвокаты. Анны тоже берёт одну бумажку и кладёт в карман. Потом подходит ещё кто-то: приглашает Анну и детей сняться в ролике.

— Здесь мы выходим каждую неделю, — наконец, продолжает Анна. — Однозначно, это нужно делать… Что-то нужно делать: там страдают наши близкие.

С сыном на акцию вышла и Наталья. Её семья приехала в Польшу в конце июля: и не могли найти в Беларуси нормальную работу, и чувствовали, что свободы практически не остаётся.

— Здесь мы показываем наш голос: что мы тоже есть, что нас немало. И что нам, к сожалению, приходится уезжать, чтобы выразить своё мнение.

Наталья говорит, что у неё достаточно много знакомых уехали за последние месяцы. Во время разговора её муж идёт в толпу, чтобы встретиться с белорусскими знакомыми.

— Я очень хочу вернуться. Надеюсь, что скоро смогу, — говорит она.

"Оставаться в повестке"

Кричалки на акции — на трёх языках: белорусском, русском и польском. Здесь всё, от "Не забудем, не простим!" до "Lukaszenko wypierdalaj!". Плакаты у участников — на четырёх: к уже упомянутым языкам добавляется английский.

Чуть сбоку от толпы стоит экс-посол Владимир Астапенко с супругой. Дипломатично говорит, что ходит на акции "по возможности".

— Нужно держать тему в повестке, — говорит Астапенко и кивает в сторону людей с флагами. — Когда этот марш пройдёт по улицам Варшавы, о нём услышат, его увидят, о нём напишет местная пресса, это напомнит местным политикам о том, что проблема ещё не решена.

Но, по словам дипломата, не только в этом кроется смысл подобных акций.

— Это важно для каждого из тех, кто здесь стоит. Почувствовать и солидарность, и чувство локтя, плечо друга. Понять, что он тут не один. Это важно для людей, которые тут собрались, — объясняет он.

С подобной мыслью согласны Юрий и Татьяна — они только сегодня вышли из карантина после приезда в Польшу и сразу пошли на марш. Говорят, чувствуют необходимость что-то делать и высказываться вместе с белорусами.

— Даже если никто не будет помогать, будем выходить, чтобы говорить, какая дичь происходит. И мы будем это делать, — говорят они.

Сцепки не нужны

Полиция освобождает дорогу вплоть до белорусского посольства. На остановках около диппредставительств полицейские становятся между участниками акции и забором.

— Скоро мы будем проходить около посольства Литвы. Давайте поблагодарим их за помощь белорусам: "Ачу Летува!". Не сложно запомнить, — призывают во главе колонны.

Поблагодарили и посольство США. Остановка и здесь, и около российского посольства спустя полтора километра превращается в мини-митинг: есть желающие высказаться. Кто-то благодарит США за поддержку демократической Беларуси, кто-то призывает обложить Россию санкциями за поддержку Лукашенко.

На подходе к российскому посольству, которое расположено в огромном особняке, ребята во главе колонны шутят: "В сцепку!". Раздаётся смех. Но прямо под воротами доброжелательности нет, как и слов благодарности. Жесток в словах и руководитель НАУ Павел Латушко, выступивший прямо на месте:

— Сколько можно терпеть, что они поддерживают диктатора, узурпатора? Но России это выгодно, выгодно для своих интересов. Хватит! Ваши интересы на территории Беларуси закончились. Мы всегда будем дружить с русскими, у меня друг, он русский по национальности, но я большего белорусского националиста не встречал. Вот берите пример с таких русских, которые просто уважают как равных партнёров, равный народ — белорусов.

После "стоянки" у российского посольства колонна выдвигается дальше: идти ещё больше часа. Но тем, кто сюда пришёл, есть, что сказать, и ради чего идти дальше.

8.08.2021,

Вашингтону и Лондону следует объединить союзников.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид и старший научный сотрудник "Атлантического совета" Эш Джайн в своей новой статье на сайте Atlantic Council (перевод — dsnews.ua) уделили внимание новому межправительственному соглашению США и Великобритании, которое может стать основой для обновленного демократического мирового порядка.

Когда в начале Второй мировой войны президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали Атлантическую хартию, в ней они изложили видение мира, основанного на принципах ненападения, самоопределения и открытой торговли. Это был ответ демократии на нацизм — а, затем, и на советский коммунизм — и основы миссии того, что мы сейчас называем либеральным международным порядком.

Несмотря на некоторые неудачи и непоследовательность, она подарила мир и процветанием трем поколениям.

Восемьдесят лет спустя президент Джо Байден снова поставил демократию в центр внешней политики США, когда в июне вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подписал новую Атлантическую хартию. В документе прописано серьезное заявление об общих ценностях и надеждах — о том, что Соединенные Штаты вместе с Соединенным Королевством готовы повести за собой свободный мир в новую эру стратегического соперничества между демократией и автократией.

Однако теперь нужно выполнить огромную работу. Чтобы добиться успеха, администрации Байдена следует привлечь других союзников США и предпринять конкретные шаги для претворения этих принципов в жизнь.

Противодействие автократии

Атлантическая хартия 2.0 как заявление о решимости защищать демократию на фоне растущей агрессии со стороны автократов — это верный шаг, сделанный в нужный момент: Россия и Китай продвигают альтернативное видение того, каким должен быть мир, основанный на принуждении и авторитаризме. Демократии уходят в оборону, сталкиваясь с вызовами своим политическим системам внутри страны и за рубежом по мере того, как автократические соперники становятся все сильнее. Многие в свободном мире ждут от США и их союзников лидерства в решении сегодняшних проблем.

И новая Атлантическая хартия может стать первым шагом в этом направлении.

Как и предшествующее соглашение, в этом документе изложены восемь основополагающих принципов, отражающих общие ценности. Многие из этих принципов — защита демократии, защита суверенитета, развитие экономики, основанной на правилах; и содействие глобальному сотрудничеству — перекликаются с принципами исходного документа. Другие отражают новые вызовы XXI века: новые технологии, киберугрозы и изменение климата.

Новая Атлантическая хартия являет собой видение противостояния с китайским и российским представлением о мире, в котором правят бал автократии. В отличие от стратегии, основанной на сферах влияния и так называемом реализме, она может стимулировать свободный мир действовать сообща (и объединить свои усилия), чтобы противостоять вызовам, с которыми он сталкивается со стороны этих сил, из-за собственных недостатков и транснациональных проблем. Внешняя политика США должна быть реалистичной касательно ограниченных возможностей Штатов, но в то же время соответствовать краткосрочной целесообразности. Подход Байдена возвращает нас к лучшим традициям стратегии США, являясь констатацией того, что Америка добивается успеха, когда ее интересы и ценности совпадают.

Но что сделало первую Атлантическую хартию столь убедительной, так это действия, к которым она подтолкнула: формируя новые правила и нормы, регулирующие поведение государств, Соединенные Штаты и другие мировые державы также создали новые институты для защиты и обеспечения соблюдения этих правил. Сюда входили такие организации, как Организация Объединенных Наций, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (которое затем стало Всемирной торговой организацией) и Всемирный банк, открытый для всех стран мира, согласившихся соблюдать их правила, а также НАТО и другие организации, которые позволили Соединенным Штатам и их союзникам действовать самостоятельно для защиты свободного мира.

Более широкий курс

Сегодня демократические страны должны следовать новой хартии, действуя решительно и создавая новые институты для решения ключевых проблем, с которыми сталкиваются демократии и весь мир — так же, как они это делали в 1945 г. И работать нужно по двум основным направлениям.

Во-первых, администрация Байдена должна заручиться поддержкой Новой Атлантической хартии ее союзниками и партнерами. Какими бы воодушевляющими ни были его слова, слабость соглашения в том, что его заключили только две страны. Для того, чтобы оно было эффективнее, под ним должны подписаться и другие ведущие демократии. И недавнее подписание канцлером Германии Ангелой Меркель Вашингтонской декларации, в которой выражается совместная поддержка защите демократических принципов и свободного мира, могло бы стать первым из множества двусторонних заявлений, кульминацией которых стало бы многостороннее одобрение Новой Атлантической хартии.

Также хартия не сможет быть основой для нового глобального порядка без поддержки со стороны более широкой группы стран из Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Байден должен начать стимулировать других членов G7 одобрить хартию и следовать ей, приглашая подключиться готовых к сотрудничеству единомышленников по всему миру.

Во-вторых, администрация Байдена должна создать новые институты для реализации принципов новой хартии. Соединенным Штатам следует объединить группу ведущих демократий — D10, в соответствии с принципами, предложенными Джонсоном, — чтобы способствовать стратегическому согласованию и скоординированным действиям в ответ на вызовы со стороны Китая, России и остального мира. Байдену следует создать демократический технологический альянс, чтобы гарантировать успех свободного мира в гонке новых технологий; и разработать определенные стандарты, чтобы избежать нарушений. Ему также следует заключить новое торговое соглашение, которое объединит мировые демократии для продвижения свободной и справедливой глобальной экономики, которая станет демонстрацией того, что демократия может быть эффективна. В то же время Байден должен использовать запланированный им Саммит за демократию в качестве платформы для создания более широкой коалиции свободных наций, нацеленной на защиту демократии внутри стран и укрепление демократических норм во всем мире.

По мере реализации стратегии администрация Байдена может черпать вдохновение из конкретных рекомендаций в этих ключевых областях, таких как те, которые были изложены в Целевой группе Фонда Карнеги по внешней политике США для среднего класса и в проекте CNAS Technology Alliance Project. В более широком смысле, Декларация принципов свободы, процветания и мира, подготовленная целевой группой "Атлантического совета" из авторитетных бывших чиновников 19 ведущих демократических стран мира, предлагает план мобилизации демократического мира вокруг общих принципов, защищающих основанный на правилах порядок. Декларация 2019 г. была одобрена высокопоставленными членами внешнеполитической команды Байдена, в том числе советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Тони Блинкеном до назначения на их посты.

Просто публикация Новой атлантической хартии не станет решением, ведь декларации сами по себе не реализуются; однако это хорошее начало. Благодаря своему решительному руководству США она может подготовить почву для возрождения мирового порядка, основанного на демократических идеалах и общих принципах. Работая вместе, мировые демократии займут более сильную позицию для решения проблем и борьбы с деспотами, которые полагают, что настало их время.

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