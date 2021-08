архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 09.08.21 23:39 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Как долго сможет продержаться на троне последний диктатор Европы? 08.08.2021 Беларусь сотрясают многомесячные протесты оппозиции после фальсификации выборов в августе прошлого года. В ходе подавления демонстраций было задержано более 35 000 человек. Спустя год после фальсификации президентских выборов в Беларуси и всего несколько недель после незаконного захвата президентом Лукашенко самолета авиакомпании Ryanair для похищения известного диссидента Романа Протасевича, тиранический режим в Беларуси снова в заголовках газет. На этот раз за неудачную попытку захвата белорусской олимпийской спортсменки Кристины Тимановской, а также за предполагаемое убийство в Украине белорусского активиста Виталия Шишова. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Sunday Guardian. Спринтерша должна была выступать в забеге на 200 метров в понедельник, но была снята с соревнований после критики своих тренеров в Instagram, заявив, что они включили ее в эстафету 4х400 метров «за ее спиной». Любая критика режима тирана, какой бы незначительной она ни была, жестоко карается, особенно в данном случае, поскольку председателем Олимпийского комитета Беларуси является не кто иной, как сын Лукашенко. Белорусские чиновники, курирующие команду в Токио, пытались посадить Кристину на рейс домой, несомненно, для «перевоспитания», но она сопротивлялась всем попыткам и теперь получила гуманитарную визу от Польши. В интервью Financial Times, опубликованном во вторник, лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что произошедшее с Тимановской является частью более широкого подавления инакомыслия в Беларуси. «С августа прошлого года десятки спортсменов были посажены в тюрьму, уволены и вынуждены бежать из страны», — сказала она. «Ни один белорус не может чувствовать себя в безопасности ни в Беларуси, ни за рубежом». Как пророчески. В тот же день, когда было опубликовано интервью Тихановской, Виталий Шишов был найден мертвым в парке в Киеве, Украина. Виталий возглавлял «Белорусский дом в Украине», неправительственную организацию, которая помогает белорусам, спасающимся от преследований режима Лукашенко. Ранее он сказал своим друзьям в социальной сети Telegram, что «вы должны держать ухо востро, даже находясь за границей, поскольку белорусский режим становится все более террористическим». Он исчез в понедельник после того, как не вернулся домой после ежедневной пробежки. Активист БХУ Юрий Шучко был в составе поисковой группы, которая обнаружила тело Шишова висящим на дереве недалеко от его дома. Юрий рассказал журналистам, что на лице Шишова были следы побоев — у него был сломан нос, и он считает, что в этом виновны сотрудники службы безопасности Лукашенко, которые, как известно, действуют на территории Украины. «Это обычная схема КГБ — Виталия избили и повесили», — сказал заметно расстроенный Щучко. Украинская полиция возбудила дело об убийстве и «проверит все версии, включая версию убийства, замаскированного под самоубийство». Считается, что за последние годы более 150 000 белорусов пересекли границу Украины, и все они были предупреждены украинскими властями о том, что «люди» из белорусских сил специальных операций и других подразделений прибудут в Украину для их ликвидации. Это следует за призывом Лукашенко к «зачистке» «бандитов и иностранных агентов». Все более отчаивающийся Лукашенко явно использует схему своего соседа Владимира Путина, который в 2006 году инициировал принятие закона, официально разрешающего внесудебные казни в любой точке мира тех, кого Москва обвиняет в экстремизме и терроризме. Эти термины нечетко определены Кремлем и подходят для всех, кого Путин хочет уничтожить. Конечно, вскоре после принятия этого закона многие враги Путина были убиты в стране и за рубежом. Убийство Шишова почти наверняка является предупреждением Лукашенко изгнанным белорусам о том, что где бы они ни находились, они тоже не защищены от казни его агентами. Внутри страны Беларусь сотрясают многомесячные протесты оппозиции после фальсификации выборов в августе прошлого года. В ходе подавления демонстраций было задержано более 35 000 человек, а многие ведущие лидеры оппозиции были задержаны или отправлены в изгнание. В прошлую пятницу одиннадцать студентов и один учитель были приговорены к двум с половиной годам лишения свободы только за участие в мирных демонстрациях против правительства. В настоящее время Лукашенко расширяет свои репрессии на независимые СМИ: в прошлом месяце было проведено более 200 обысков в домах тех журналистов, которые проявляют хоть какую-то критику его правления. По данным Белорусской ассоциации журналистов, власти используют весь арсенал репрессивных мер — запугивание, избиения, обыски и аресты. В целом, 32 белорусских журналиста в настоящее время находятся под стражей, отбывая наказание или ожидая суда. В прошлом месяце лукашенковская полиция ворвалась в офис «Нашей Нивы», старейшей и уважаемой независимой газеты страны, задержав редактора и самого известного журналиста Андрея Сурко. Сурко, инсулинозависимый диабетик, содержится в центре содержания под стражей, известном своими суровыми условиями, без кровати и матраса и без доступа к лекарствам от диабета. Сообщается, что во время содержания под стражей он заболел пневмонией, вызванной коронавирусом, и власти отказываются его лечить. Лукашенко не собирается выполнять ни одно из требований протестующих, он все больше уходит в советское прошлое, перенимая многие из наиболее репрессивных тактик сталинского полицейского государства. Несмотря на год массовых уличных протестов, Лукашенко отказывается уступать, называя демонстрации «восстанием», координируемым иностранцами. «Мы должны противостоять им, несмотря ни на что», — заявил он в феврале на Всебелорусском народном собрании, духовном преемнике советских съездов старой Коммунистической партии. Поскольку ни режим, ни протестующие не смогли добиться решительного перелома, ситуация в Беларуси превратилась в своего рода патовую, характеризующуюся все более инновационными формами протеста и все более драконовскими мерами безопасности. В настоящее время протестующие не могут проводить масштабные митинги в крупных городах, поэтому они сместили акцент в сторону локальных мероприятий в отдельных жилых районах и собраний в стиле флешмобов, которые позволяют оппозиции поддерживать пламя сопротивления. Но положение Лукашенко остается далеко не безопасным. Экономические санкции западных правительств серьезно повлияли на экономику страны, и находящийся в международной изоляции тиран выживает только благодаря жизненно важной поддержке и финансовой помощи Кремля, поскольку его режим скатывается к полномасштабному гангстеризму. Экономика страны по-прежнему зависит от субсидируемых российских нефти и газа, а кредит в 1,5 миллиарда долларов, обещанный Россией после вспышки протестов, также является важным фактором, способствующим способности Лукашенко держаться за власть. Однако появляется все больше свидетельств того, что Москва пришла к выводу, что Лукашенко изжил свою политическую полезность, и стремится организовать переходный период в Минске на своих условиях. Путин непреклонно желает, чтобы в Беларуси был прокремлевский лидер, поскольку более демократическая Беларусь может вызвать аналогичные амбиции в России. Ставки высоки, и Россия вполне может вмешаться военным путем, если после 27 лет пребывания у власти Лукашенко откажется уйти в отставку в пользу одобренного Кремлем преемника. Под проверенной временем личиной «просьбы о помощи законному правительству Беларуси» Путин может санкционировать российский подход «сапог на земле», чтобы повлиять на изменения. Такой ответ развеет опасения Кремля по поводу демократизации и последующей вестернизации в Беларуси. Возможности Лукашенко неуклонно сокращаются, и его дни почти наверняка сочтены. Для последнего диктатора Европы следующие несколько месяцев, вероятно, определят его судьбу. Трубы и оружие: газовая война в Центральной Европе 08.08.2021 Восточная Европа знает, что многие немцы, европейцы и американцы действительно выступают против газопровода "Северный поток - 2" и видят в нем то, чем он является - инструмент шантажа. Но те, кто сегодня имеет влияние в США и Германии, конечно, не помешают Кремлю использовать трубу в качестве орудия шантажа. Для всех тех, кто высокопарно говорит об идеалах и европейской солидарности в области энергетики, вот секретный рецепт, который способен вызвать момент просветления. Рецепт состоит из множества имен, первые четыре из которых — Франсуа Фийон (бывший премьер-министр Франции), Карин Кнайсль (бывший министр иностранных дел Австрии), Герхард Шредер (бывший канцлер Германии) и Пааво Липпонен (бывший премьер-министр Финляндии). Не останавливаясь на деталях, достаточно сказать, что все эти бывшие лидеры стран ЕС действовали для того, чтобы закачать российское ископаемое топливо на европейский энергетический рынок, невзирая на интересы Европы. Разумеется, в обмен на кучу бабла. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Петр Арак, директор Польского экономического института, для The National Interest. Российско-германский газопровод «Северный поток — 2» обойдет транзитный рынок Восточной Европы и усилит ее зависимость от России. Когда строительство газопровода будет завершено, Кремль сможет, например, вывести из строя Украину, прекратив подачу газа в середине суровой зимы. В то же время западная часть Европейского союза будет по-прежнему получать газ из Германии, которая станет посредником в транзите и соучастником шантажа. Конечно, германо-американское соглашение по «Северному потоку-2» от июля 2021 года обещает ограничить сопутствующий ущерб. Но, откровенно говоря, эти обещания, как и трубы «Северного потока — 2», пока пустые. Сами немцы признают, что Германия не намерена перекрывать «Северный поток — 2», если Кремль будет использовать его в качестве геополитического оружия. Таким образом, соглашение является ничтожным и бессмысленным. То, что произойдет вместо этого, примет форму затянувшейся шарады переговоров о европейских санкциях. И которые, как всегда, будут носить символический характер, которые Путин, как всегда, обойдет. К тому же, эти переговоры будут саботированы группой влиятельных европейских бывших министров, получающих зарплату в рублях в коридорах Кремля. Однако есть и некоторое утешение: Центральная и Восточная Европа знали, что может возникнуть разрушительный российско-германский альянс. Именно поэтому в 2015 году весь регион запустил Инициативу трех морей, которая укрепляет сотрудничество в области энергетики, безопасности и логистики между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Инвестиционный фонд Инициативы трех морей растет, и проект поддерживается Соединенными Штатами. Однако регион не предвидел одного — что Соединенные Штаты в какой-то момент захотят поддержать «Северный поток-2», а не безопасность Европейского союза. Для Польши, самого надежного европейского союзника Соединенных Штатов, это стало ударом в спину. Конечно, Польша знает, что многие немцы, европейцы и американцы выступают против газопровода «Северный поток — 2» и видят в нем то, чем он является — инструмент шантажа. Восточноевропейские страны очень благодарны за это. Но те, кто сегодня имеет влияние и в США, и в Германии, конечно, не помешают Кремлю использовать трубу в качестве орудия шантажа. Демократы рассчитывают, что умиротворение России даст положительные результаты, но эмпирические данные свидетельствуют об обратном. Украинцы и поляки постоянно спрашивают: почему Джо Байден хочет стать «Обамой 2.0», если умиротворение России Обамой закончилось провалом? Вместо дружественной перезагрузки в Украине сейчас идет война, а часть ее территории, Крым, была захвачена в 2014 году. Умиротворение поджигателей войны — очень сомнительная стратегия. В то время как республиканцы уже осознали это и разделяют позитивное, долгосрочное видение, включающее проект «трех морей», демократы все еще мыслят старыми клише, неспособными изменить курс. К сожалению, старые шаблоны мышления приведут к старым результатам. Когда-то Украину заморил голодом советский лидер Иосиф Сталин, а теперь она может замерзнуть зимой благодаря Владимиру Путину, Джо Байдену и Ангеле Меркель. Как диктаторы используют мигрантов Ближнего Востока и Африки в качестве оружия 08.08.2021 Пандемия разрушила мировую индустрию туризма, тысячи рейсов отменены, миллионы отпусков отложены, но в одной части света, которая обычно не считается туристическим центром - Беларусь, наблюдается удивительный всплеск числа приезжих. Беларусь, возглавляемая последним диктатором Европы и ставшая государством-изгоем, одна из олимпийских спортсменок которой бежала в Польшу, опасаясь, что ее жизни угрожает опасность, переживает неожиданный бум иностранных туристов. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Daily Mail. Но это не типичные отдыхающие. Их появление — часть глубоко циничной и тревожной политики жестокого диктатора Беларуси Александра Лукашенко по «превращению мигрантов в оружие», приглашая их из стран Ближнего Востока и Африки в свою страну в качестве перевалочного пункта перед тем, как они отправятся в другие европейские страны. Цель — наказать соседнюю Литву за поддержку противников белорусского режима, а ЕС — за введение санкций в связи с жестоким обращением с оппозиционерами. В последние недели авиакомпания Iraqi Airways в четыре раза увеличила количество еженедельных рейсов в столицу Беларуси Минск из Багдада и добавляет прямые рейсы еще из трех иракских городов. Аналогичный наплыв путешественников из охваченных конфликтами африканских стран, таких как Демократическая Республика Конго, Камерун и Нигерия, которых принимают в Беларуси после путешествия через Турцию. Типичным примером является Саджад аль-Авади, приветливый 25-летний программист из Наджафа в Ираке. Как и многие другие его попутчики, он сказал, что не собирался оставаться в Беларуси. Он взял такси до границы с Литвой, а затем пошел пешком через поля и леса, чтобы начать новую жизнь в Европе. Он сказал: «Мы слышали в социальных сетях о новом пути в Европу. Я просто хочу жить в безопасности. Моей семье угрожали, поэтому пришлось покинуть свой дом». Саджад — лишь один из тысяч мигрантов, которых используют как пешки в этой международной игре власти Беларуси, открывшей новый черный ход в Европу для миграции. Лукашенко — безжалостный деспот, чей нежелание отказаться от своего 27-летнего правления, несмотря на поражение на президентских выборах в прошлом году, привело к хаосу в его стране и направило его в зловещие объятия российского президента Владимира Путина. Лукашенко — бывший руководитель советского колхоза — ответил на огромные общенациональные протесты массовыми арестами и систематической жестокостью со стороны своих банд военизированных головорезов и сотрудников КГБ. За десять дней пребывания в стране в сентябре прошлого года я видел пять акций протеста и разговаривал с людьми, сломленными пытками. Я слышал о тесных камерах, жестоких избиениях, протестующих таскали по битому стеклу, женщин раздевали догола и угрожали изнасилованием. Три месяца назад белорусский президент направил истребитель, чтобы сбить самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в столицу Литвы Вильнюс, чтобы похитить видного диссидента и его девушку. Помимо того, что на прошлой неделе олимпийская спринтерша Кристина Тимановская бежала в Польшу, руководитель активистской группы, помогающей людям бежать из Беларуси, был найден повешенным возле своего дома в столице Украины Киеве. Европейские правительства считают, что за действиями Беларуси по нагнетанию миграции стоит рука Путина, который постоянно стремится разжечь разногласия на Западе. ‘Мы считаем, что эти действия координируются с Россией’, — сказал один дипломатический источник в Вильнюсе. У нас нет твердых доказательств, но все это служит целям Путина». То, что лидеры Литвы называют «гибридной агрессией» против своей страны, имеет широкомасштабные последствия. В этой небольшой балтийской стране с населением менее трех миллионов человек обычно около 70 просителей убежища в год пересекают слабо охраняемую 423-мильную границу с Беларусью. Но только в мае прибыло 77 человек, затем еще 473 в июне и почти 3000 в июле. Слухи распространялись быстро: Ворота в Европу были распахнуты. В Интернете появились видеоролики, на которых ликующие иракцы пересекают границу, контрабандисты предлагали поддельные литовские паспорта за 2 000 евро (1 700 фунтов стерлингов), в социальных сетях делились информацией о лучших маршрутах и советами, как добраться до Германии. Помощь в организации поездок из Ирака оказывали белорусские туристические фирмы, предлагавшие пакетные «каникулы» всего за 500 фунтов стерлингов, включая перелеты, гостиницы и анализы на Ковид. Это примерно в десять раз дешевле, чем опасное путешествие с торговцами людьми через Средиземное море. Также поступают неподтвержденные сообщения о том, что белорусские пограничники говорят людям, где пересекать границу и отключать мобильные телефоны, чтобы избежать обнаружения. Видео в социальных сетях, снятые на территории Литвы, доказывают, что некоторым мигрантам это удается. «Есть явные признаки того, что это целенаправленная политика», — сказал Марюс Януконис, директор по коммуникациям Министерства иностранных дел Литвы. Он сказал, что это грубая месть ЕС за введение санкций — но направленная против Литвы за поддержку белорусских диссидентов, включая Светлану Тихановскую, законную победительницу президентских выборов, которая на прошлой неделе посетила Бориса Джонсона в Лондоне. Как признал Януконис, всплеск массовой миграции создает проблемы для его страны и явно направлен на нагнетание напряженности в обществе, не имеющем большого опыта общения с арабским и африканским населением, внезапно хлынувшим через его границы. Я разговаривал с некоторыми из них через ограждения центра временного содержания, который был наспех построен в лесу. В бывшем армейском лагере, окруженном соснами и полями белоцветущей гречихи, уже проживает около 800 человек. Один иракец показал на своем плече длинный огнестрельный шрам, чтобы объяснить, почему он покинул свою родину. Два камерунца с грустью рассказали о своем бегстве от конфликта, из-за которого они оказались так далеко от своих семей. Никто из них не хотел оставаться в Литве. Это бедная страна, и мы им не нужны», — сказал один молодой иракец. «Я всегда любил Англию», — с улыбкой сказал один мужчина, когда я спросил, куда бы они хотели уехать. Большинство, однако, хотят поселиться в Германии». Привлекательность этого нового маршрута объяснила группа выходцев из Восточной Африки, которые заплатили контрабандистам 3500 долларов (2500 фунтов стерлингов), чтобы их отвезли в Минск, а через десять дней переправились в Литву. Мы взяли такси примерно в 40 км от границы», — сказал Александр Хабте, 24-летний эритреец, изучающий машиностроение в Москве. Перейти границу через лес было легко, но это заняло три дня без еды и воды. Ночью нам было страшно». Его семья бежала от деспотического режима Эритреи в Судан, где, по его словам, им было трудно жить как христианам в мусульманской стране. Затем он отправился в Россию, где его просьба о предоставлении убежища была отклонена, и где, по его словам, его не приняли из-за цвета кожи. Как и многие другие, он стал солдатом во взрывоопасной схватке в Европе. «То, что делает Беларусь, плохо, потому что они подвергают жизни людей опасности», — сказал он. Но мы достигли своей цели — Европы». Их прибытие уже вызывает напряженность. Две недели назад полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протесты литовцев в соседней деревне Руднинкай, пытавшихся перекрыть доступ к строительству этого объекта. На дороге были установлены знаки против лагеря. ‘Я сочувствую этим беженцам, но мы не знаем, что это за люди’, — сказала одна местная жительница, собирая вишни с дерева в своем палисаднике. Мы боимся, что что-то может случиться». Другая сказала, что чувствует себя в меньшей безопасности. Мусульмане есть мусульмане», — сказала она. Когда вы смотрите новости по телевизору, вы видите эти террористические акты, бомбы тут и там». В прошлый понедельник полиция также применила слезоточивый газ после того, как в лагере вспыхнули протесты из-за условий проживания в условиях проливных дождей. Мы сказали, что настроены мирно, но они дали нам 20 минут, чтобы отступить, а потом напали на нас», — сказала Тамар аль-Саид из Вавилона в Ираке. С нами обращаются как с животными». В приграничном литовском городе Дивенишкес планы по созданию еще одного центра для беженцев в бывшем школьном общежитии были отменены после того, как были вывешены плакаты «Остановите мигрантов» и «Мы заботимся о нашей безопасности». Эскедар Тилахун, литовская предприниматель, родившийся в Эфиопии, обратился к протестующим с просьбой сохранять спокойствие. ‘Мы не должны паниковать и сеять ненависть в нашем обществе’, — сказала она. Проблема в Лукашенко и компаниях, которые привозят людей для пересечения нашей границы». 36-летняя Тилахун, мать троих детей, опасается, что кризис будет использован ультраправыми. Мы должны защищать наши границы, но мы также должны быть гуманными и решать проблемы, а не ополчаться на наше правительство — иначе мы служим целям Лукашенко», — сказала она. Идея использования миграции в качестве оружия против западных демократий ранее использовалась диктатурами на Кубе и в Ливии. Но в этом кризисе, с которым столкнулась Литва, есть жестокая ирония, поскольку она уже давно сталкивается с большим количеством своих граждан, уезжающих на работу в такие страны, как Великобритания. Она также занимает удивительно твердую позицию в поддержку прав человека в России и Китае. ЕС обвинил Беларусь в «акте агрессии» по отношению к балтийскому государству, направив чиновников и финансовую помощь, чтобы помочь справиться с наплывом мигрантов. Литва оказалась настолько неподготовленной, что две недели назад ей пришлось обратиться за помощью к зарубежным поставщикам проволоки, после того как все запасы ограждений были израсходованы на строительство менее трех миль кордона. Правительство хочет построить барьер вдоль всей границы. Когда я посетил один из участков, там были только столбы, выкрашенные в национальные цвета, чтобы обозначить границу, разделенную небольшой рекой — хотя охрана появилась вскоре после того, как я начал фотографировать. В рамках жестких мер, принимаемых страной в ответ на прибытие беженцев, правительство предупредило, что «практически никому» не будет предоставлено убежище, потому что они являются участниками того, что оно называет «коварным преступлением». Правительство получило 1 697 официальных заявлений и уже отклонило 246. Между тем, Литва и лидеры Европейского Союза оказали давление на Ирак с целью сократить количество рейсов, что послужило причиной заявлений о том, что рейсы авиакомпании Iraqi Airways в Беларусь будут приостановлены на десять дней. Однако еще одним признаком усиления напряженности стало то, что правительство Литвы начало оттеснять мигрантов, пытающихся пересечь границу. Только за один день на прошлой неделе оно оттеснило 180 мигрантов, в основном иракцев. В ответ Беларусь приказала своим силам безопасности остановить их возвращение. Президент Лукашенко заявил: «Ни один человек не должен ступить на территорию Беларуси с сопредельной стороны». Его чиновники также утверждают, что некоторые мигранты получили серьезные травмы в Литве, например, укусы собак, и что один иракец умер от полученных травм. Но литовские источники назвали это фейковой новостью. Они также сказали, что «очень обеспокоены» тем, что Россия, которая не только финансирует Лукашенко, но и послала советников, чтобы помочь ему подавить продемократическое движение, в конце этого месяца проведет совместные военные учения с Беларусью. Диктатура Беларуси перешла от заключения в тюрьму собственных граждан к торговле людьми», — сказал депутат-консерватор Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин. Это такая же форма пиратства, как и то, что он сделал, захватить гражданский самолет». Европе нужны скоординированные действия, чтобы остановить эти нарушения прав человека», — подчеркнул он. статью прочитали: 59 человек Комментарии