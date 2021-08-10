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опубликовано редакцией на Переводике 10.08.21 03:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Три сирийских и один российский боевики погибли в результате взрыва мины в Ливии

 August 08, 2021     Written By: AbdulkaderAssad

Иллюстративное фото

Как сообщает новостной  сайт Suwayda 24, два дня назад в Ливии в результате взрыва мины погибли трое сирийских боевиков и один россиянин из группы Вагнера.

Веб-сайт из города Ас-Сувайда в Сирии  сообщил, что одним из убитых был Даниэль Барка,  он был в  Ливии  вместе  с наемниками группы Вагнера в Ливии, добавив, что его семья была проинформирована о его смерти  и  его тело скоро прибудет для  похорон на  родной земле.

Источник  в Ас-Сувайде, близкий к убитому 25-летнему боевику , сказал, что он отбыл в Ливию два месяца назад через подконтрольную России базу Хмеймим после подписания контракта с  фирмойа Аль-Саяд,  филиалом Wаgner Group, чтобы отправиться в Ливию и охранять  там объекты.

«Даниэль был отправлен  в Джуфру. Он и двое других из Хамы и Хомса, а также российский боец ​​были убиты в результате  взрыва  когда  их военная  машина  подорвалась на мине. Несколько других  боевиков  были ранены и отправлены в больницу». Об этом сообщил источник As Suwayda 24.

Даниэль - второй человек из As Suwayda, о котором сообщает веб-сайт, который был убит в Ливии с начала вербовки сирийцев Россией для боевых действий в Ливии в 2020 году. Один боец ​​был убит в феврале прошлого года в результате аналогичного взрыва.

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