Три сирийских и один российский боевики погибли в результате взрыва мины в Ливии

August 08, 2021 Written By: AbdulkaderAssad

Иллюстративное фото

Как сообщает новостной сайт Suwayda 24, два дня назад в Ливии в результате взрыва мины погибли трое сирийских боевиков и один россиянин из группы Вагнера.

Веб-сайт из города Ас-Сувайда в Сирии сообщил, что одним из убитых был Даниэль Барка, он был в Ливии вместе с наемниками группы Вагнера в Ливии, добавив, что его семья была проинформирована о его смерти и его тело скоро прибудет для похорон на родной земле.

Источник в Ас-Сувайде, близкий к убитому 25-летнему боевику , сказал, что он отбыл в Ливию два месяца назад через подконтрольную России базу Хмеймим после подписания контракта с фирмойа Аль-Саяд, филиалом Wаgner Group, чтобы отправиться в Ливию и охранять там объекты.

«Даниэль был отправлен в Джуфру. Он и двое других из Хамы и Хомса, а также российский боец ​​были убиты в результате взрыва когда их военная машина подорвалась на мине. Несколько других боевиков были ранены и отправлены в больницу». Об этом сообщил источник As Suwayda 24.

Даниэль - второй человек из As Suwayda, о котором сообщает веб-сайт, который был убит в Ливии с начала вербовки сирийцев Россией для боевых действий в Ливии в 2020 году. Один боец ​​был убит в феврале прошлого года в результате аналогичного взрыва.

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