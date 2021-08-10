Три сирийских и один российский боевики погибли в результате взрыва мины в Ливии
August 08, 2021 Written By: AbdulkaderAssad
Иллюстративное фото
Как сообщает новостной сайт Suwayda 24, два дня назад в Ливии в результате взрыва мины погибли трое сирийских боевиков и один россиянин из группы Вагнера.
Веб-сайт из города Ас-Сувайда в Сирии сообщил, что одним из убитых был Даниэль Барка, он был в Ливии вместе с наемниками группы Вагнера в Ливии, добавив, что его семья была проинформирована о его смерти и его тело скоро прибудет для похорон на родной земле.
Источник в Ас-Сувайде, близкий к убитому 25-летнему боевику , сказал, что он отбыл в Ливию два месяца назад через подконтрольную России базу Хмеймим после подписания контракта с фирмойа Аль-Саяд, филиалом Wаgner Group, чтобы отправиться в Ливию и охранять там объекты.
«Даниэль был отправлен в Джуфру. Он и двое других из Хамы и Хомса, а также российский боец были убиты в результате взрыва когда их военная машина подорвалась на мине. Несколько других боевиков были ранены и отправлены в больницу». Об этом сообщил источник As Suwayda 24.
Даниэль - второй человек из As Suwayda, о котором сообщает веб-сайт, который был убит в Ливии с начала вербовки сирийцев Россией для боевых действий в Ливии в 2020 году. Один боец был убит в феврале прошлого года в результате аналогичного взрыва.
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