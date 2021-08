архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 10.08.21 05:47 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Marxism resurges among young Chinese after CPC’s centenary proves a success" Китай - 08 августа 2021 г. Марксизм завоевывает сердца молодых By Hu Yuwei and Huang Lanlan Published: Aug 08, 2021 Выставка, посвященная столетию Коммунистической партии Китая привлекла внимание молодежи к месту её рождения Фото: Цуй Мэн / GT «Как такая западная идеология, как марксизм, могла пустить корни и развиваться в восточной стране, сделать её экономику второй экономикой мира и даже более процветающей, чем в той западной стране, где она зародилась? [На эти вопросы] Должны быть научные ответы». Вот как 18-летняя Ван Ицзинь формулирует свои амбиции в изучении марксизма. В июле Ван попала в заголовки новостей страны за то, что получила предложение изучать марксизм в престижном Пекинском университете после того, как отказалась от предложения полной стипендии от Гонконгского университета. Ван - обычная девушка, типичный представитель китайской молодёжи, движимой сильным интересом к изучению марксизма, вдохновленная верой в эту идеологию, которая, в последние годы, благодаря своей сильной экономической жизнеспособности, сделала Китай второй по величине экономикой мира, в то время как Запад то и дело застревает в экономических кризисах. Многие из них глубоко осознают, как западные идеологии, пропагандирующие либерализм, утратили свое очарование и гегемонию после того, как не смогли справиться с пандемией и восстановлением экономики. Аналитики говорят, что новые поколения китайской молодежи вдохновлены на поиск альтернативы западному развитию, более рационального, научного и практического пути, особенно после того, как почувствовали разочарование в капитализме. Марксизм завоевывает сердца молодежи Энтузиазм молодого поколения Китая в изучении марксизма в последние годы заметно вырос, отметил Ван Чуаньли, профессор школы марксизма Университета Цинхуа, добавив, что поступление в докторантуру по теории марксизма в Цинхуа становится все более конкурентным - «в последние пару лет количество соискателей постоянно растет». Кроме того, в этом году Цинхуа, в ответ на интерес молодых абитуриентов, начал набор в группы студентов, изучающих марксистскую теорию, добавил Ван. Точно так же Пекинский университет, первое китайское высшее учебное заведение, открывшее марксистские исследования в 1992 году, запустило в 2008 году популярную программу под названием «Класс Дачжао», названную в память одного из основателей Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Дачжао. Благодаря этой программе, направленной на развитие большего числа талантов в области марксистских теоретических исследований, Ван Ицзинь стала первым поступившим студентом бакалавриата для этого класса, расширенного до уровня бакалавра в 2021 году. В этом году на данную специальность было зачислено 20 студентов бакалавриата по программам, охватывающим различные предметы. например, китайский марксизм, история марксистского развития и введение в основную марксистскую теорию. Ван сказала Global Times, что она надеется понять, как творческий марксизм может сделать Китай более могущественной державой и в следующие десятилетия, с помощью новаторских методов, проложить для Китая более четкий путь в будущее, . «Очень вдумчивая и рациональная, обладающая хорошими аналитическими навыками и навыками выступления перед аудиторией», - описала себя Ван как квалифицированного кандидата для изучения марксизма в лучшем университете Китая. Далекий от «политического безразличия молодого китайского поколения», описываемого предвзятыми западными СМИ, острый интерес Ван к политике заставил ее принять трудное решение отказаться от предложения Гонконгского университета о полной стипендии в размере 684 000 гонконгских долларов для получения специальности юриспруденция или экономика, - казалось бы, гораздо более прибыльного выбора. Она участвовала в «Моделировании Организации Объединенных Наций» и внимательно следит за комментариями официальных представителей МИД Китая. Она попыталась раскрыть мудрость китайской политической системы и теории, лежащей в ее основе. Она сказала Global Times, что энтузиазм молодого поколения по отношению к марксизму становится тенденцией, многие из ее окружения любят использовать винтажные культурные продукты с фотографиями Карла Маркса и Владимира Ленина и их цитатами. Текущие летние каникулы она проводит за чтением биографии Маркса. Хотя лекции по марксизму-ленинизму обычны в китайской образовательной программе, интерес студентов к нему выходит далеко за рамки лекций. Онлайн-видео с отрывками или вдохновляющими эпизодами марксизма-ленинизма стали популярными во внутренних социальных сетях, и многие из них получили десятки тысяч лайков на Bilibili, платформе потокового видео, популярной среди молодой китайской аудитории, включая типичный видеоклип лекция известного американского экономиста-марксиста Ричарда Дэвида Вольфа. Упадок капитализма повышает внутреннюю уверенность Студенты, изучающие марксизм, с которыми разговаривали корреспонденты Global Times, рассматривали этот опыт как окно для молодежи, чтобы искать альтернативную систему национального процветания, после того, как поняли, как западный капитализм может отвергнуть чаяния людей. Негодование и разочарование в отношении капитализма также более широко распространено во многих отечественных социальных сетях.Чен Синь, аспирант, специализирующийся в области теоретического марксизма, сказала, что многие выпускники предпочитают становиться национальными государственными служащими, а не переходить в частный сектор, который они описывают как «инволюцию», когда люди, в условиях эксплуатации и напряженного графика работы, соревнуются за ограниченные ресурсы. Чен поняла, что изучение марксизма лучше согласуется с основной идеологией Китая и больше подходит для понимания того, как теория развивается творчески и сохраняет свои основные принципы в стране. «Это ни расплывчато, ни скучно. Это объясняет реальность», - сказала Чен Global Times, отметив, что после окончания учебы она надеется стать исследователем или государственным служащим, чтобы применить свою теорию на практике и вписаться в национальную систему. «Марксизм учит наследников социализма, а не [его] могильщиков. Молодое поколение в Китае должно быть более социально ответственным, чем их западные коллеги, выросшие с ценностями, подчеркивающими индивидуализм», - сказал Юй Хэпин, магистрант Школы марксизма в китайском Университете политических наук и права, объясняя свое решение поступить на эту программу. «Марксизм дает молодежи стимул следовать за мечтами и делает нас более уверенными в противостоянии с внешними идеологиями», - сказал он, добавив, что «привязать мою личную судьбу к будущему нашей страны - вопрос большой гордости». Юй также стал свидетелем роста приема в Школу марксизма в своем университете в последние годы: с 30 студентов в 2018 году до более 50 в этом году. По сравнению со старшими поколениями китайцев, которые выросли в период внутренних политических потрясений, пережили распад бывшего Советского Союза и стали свидетелями огромных изменений в Восточной Европе в 1990-х годах, нынешние молодые китайские поколения гораздо более уверены в марксизме. - сказал профессор марксизма Ван Чуаньли. «В начале 1990-х годов были люди, кто сомневался в марксизме, социализме или в правящей [способности] КПК. Но теперь, когда мы наблюдаем растущее процветание страны под руководством марксизма и партии, у большинства молодых людей в Китае больше нет таких сомнений, как у их предшественников», - сказал профессор. «Как однажды сказал председатель Мао, боевая мощь нашей партии значительно увеличилась бы, если бы у нее было сто или двести товарищей, систематически изучавших марксизм», - отметил Ван. «Теперь у нас будут десятки тысяч молодых людей, которые верят в марксизм и изучают его», - сказал он, добавив, что «они хорошо говорят по-английски, имеют международную перспективу и хорошо мыслят. Они подтверждают правильность марксизма своими собственными наблюдениями, сравнивая Китай с Западом ». Вкладом в такую ​​волну энтузиазма стало недавнее празднование столетия со дня основания КПК, выступающей за новое понимание социализма и марксизма в новую эпоху, с богатой произведениями поп-культурой и драматическими сериалами, посвященными актуальной истории. Китайская телевизионная драма «Эпоха пробуждения», повествующая о том, как КПК была основана в 1921 году, стала популярной среди молодых людей, таких как Ван, говорит профессор. КПК восприняла Коммунистический манифест, написанный Марксом и Фридрихом Энгельсом, как фундаментальное руководство и источник многих направлений политики КПК, когда она была создана в 1919 году. «Пока что Китай успешно достиг первой цели нынешнего столетия. Вторая цель столетия, а также построение современной социалистической страны будут миссией и этапом работы нашего поколения», - сказал Ван. статью прочитали: 58 человек Комментарии