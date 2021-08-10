навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
10.08.21   Редакция

Российские интернет-тролли нацелились на Линой Ашрам, израильскую гимнастку, завоевавшую золотую медаль

(0)
 
09.08.21  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
09.08.21   Редакция

“Молодые здесь не остаются” - депопуляция опустошает житницу России

(0)

последние за вчера, 09.08.21  
 
23:39  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
23:14  

Русскоязычные СМИ Белоруссии

(0)
 
22:54  

Представители властей Грузии почтили память погибших в Августовской войне

(0)
 
22:47  

«Шок» автократов, «единение элит» в Казахстане и «продающая» страхи Россия

(0)
 
22:38  

Бериев Бе-200: российский гигант, поглотив "маленькое озеро", тушит им огонь

(0)
 
22:23  

Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе дом в Торонто

(0)
 
21:30   Редакция

“Молодые здесь не остаются” - депопуляция опустошает житницу России

(0)
 
20:20   Редакция

Рубрика "Призраки прошлого"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 10.08.21 05:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Марксизм завоевывает сердца молодых

By Hu Yuwei and Huang Lanlan

Published: Aug 08, 2021  

CPC centenary exhibition attracted youths to its birth place Photo:Cui Meng/GT

Выставка, посвященная столетию Коммунистической партии Китая  привлекла внимание молодежи к месту её рождения Фото: Цуй Мэн / GT

 «Как такая западная идеология, как марксизм, могла  пустить корни и развиваться в восточной стране, сделать её  экономику  второй  экономикой  мира  и  даже более процветающей, чем  в  той  западной  стране, где она зародилась? [На  эти вопросы] Должны быть научные  ответы». Вот как 18-летняя Ван Ицзинь формулирует  свои амбиции в изучении марксизма. В июле Ван попала в заголовки новостей страны за то, что получила предложение изучать марксизм в престижном Пекинском университете  после того, как отказалась  от предложения полной стипендии от Гонконгского университета.

Ван - обычная девушка,  типичный  представитель  китайской  молодёжи, движимой сильным интересом к изучению марксизма, вдохновленная  верой в эту идеологию, которая,  в  последние  годы,  благодаря своей сильной экономической жизнеспособности,  сделала Китай второй по величине экономикой мира, в то время как Запад то  и  дело  застревает в экономических кризисах. 

Многие из них глубоко осознают, как западные идеологии, пропагандирующие либерализм, утратили свое очарование и гегемонию после того, как не смогли справиться с пандемией и восстановлением экономики.

Аналитики говорят, что новые поколения китайской молодежи  вдохновлены на поиск альтернативы западному развитию,  более рационального, научного  и практического пути, особенно после того, как почувствовали разочарование в  капитализме.

Марксизм завоевывает сердца молодежи

Энтузиазм молодого поколения Китая в  изучении  марксизма  в последние годы заметно вырос, отметил Ван Чуаньли, профессор школы марксизма Университета Цинхуа, добавив, что поступление в докторантуру по  теории  марксизма  в Цинхуа становится все более конкурентным  -   «в последние пару лет количество соискателей постоянно  растет». 

Кроме того, в этом году Цинхуа,  в ответ на интерес молодых абитуриентов, начал набор в  группы  студентов, изучающих марксистскую теорию, добавил Ван.

Точно так же Пекинский университет, первое китайское высшее  учебное заведение, открывшее марксистские исследования в 1992 году, запустило в 2008 году популярную программу под названием «Класс Дачжао», названную  в  память одного из основателей Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Дачжао. Благодаря этой  программе, направленной на развитие большего числа талантов в области марксистских теоретических исследований, Ван Ицзинь стала  первым поступившим  студентом бакалавриата для этого  класса, расширенного  до уровня бакалавра в 2021 году.

В этом году на  данную специальность было зачислено 20 студентов бакалавриата по программам, охватывающим различные предметы. например, китайский марксизм, история марксистского развития и введение в основную марксистскую теорию.

Ван сказала Global Times, что она надеется понять, как  творческий марксизм может сделать Китай более могущественной  державой  и  в следующие десятилетия,  с помощью новаторских методов,  проложить для  Китая более четкий путь в будущее, . 

«Очень вдумчивая и рациональная, обладающая хорошими аналитическими  навыками и навыками  выступления перед  аудиторией», - описала себя  Ван как квалифицированного кандидата  для изучения марксизма в лучшем университете Китая.

Далекий  от «политического безразличия   молодого  китайского  поколения», описываемого  предвзятыми западными  СМИ, острый интерес Ван к политике заставил ее принять трудное решение отказаться от предложения Гонконгского университета о полной стипендии в размере 684 000 гонконгских долларов для получения специальности юриспруденция  или экономика, -   казалось бы, гораздо более прибыльного  выбора.

Она участвовала в «Моделировании  Организации Объединенных Наций» и внимательно следит за комментариями официальных представителей МИД Китая. Она попыталась раскрыть мудрость китайской политической системы и теории, лежащей в ее основе.

Она сказала Global Times, что энтузиазм молодого поколения по  отношению к марксизму становится тенденцией, многие из ее окружения любят использовать винтажные культурные продукты с фотографиями Карла Маркса и Владимира Ленина и их цитатами. Текущие летние каникулы она проводит за чтением биографии Маркса. 

Хотя лекции по марксизму-ленинизму обычны в китайской образовательной программе, интерес  студентов  к  нему  выходит далеко  за рамки  лекций. 

Онлайн-видео с отрывками или вдохновляющими эпизодами марксизма-ленинизма стали популярными во внутренних социальных сетях, и многие из них получили десятки тысяч лайков на Bilibili, платформе потокового видео, популярной среди молодой китайской аудитории, включая типичный видеоклип лекция известного американского экономиста-марксиста Ричарда Дэвида Вольфа.

Упадок капитализма повышает внутреннюю уверенность

Студенты, изучающие марксизм, с  которыми разговаривали  корреспонденты  Global Times, рассматривали этот опыт как окно для молодежи, чтобы искать альтернативную систему национального процветания, после того, как поняли, как западный капитализм может отвергнуть чаяния людей. 

Негодование и разочарование в отношении капитализма также более широко распространено во многих отечественных социальных сетях.Чен Синь, аспирант, специализирующийся в области теоретического марксизма, сказала, что многие выпускники предпочитают становиться национальными государственными служащими, а не переходить в частный сектор, который  они описывают  как «инволюцию», когда люди,  в условиях эксплуатации  и напряженного  графика работы,  соревнуются за ограниченные ресурсы. 

Чен поняла, что изучение марксизма лучше согласуется с основной идеологией Китая и больше подходит для понимания того, как теория развивается творчески и сохраняет свои основные принципы в стране.

«Это ни расплывчато, ни скучно. Это объясняет реальность», - сказала Чен Global Times, отметив, что после окончания учебы она надеется стать исследователем или государственным служащим, чтобы применить свою теорию на практике и вписаться в национальную систему.

«Марксизм учит  наследников  социализма, а не [его] могильщиков. Молодое поколение в Китае должно быть более социально ответственным, чем их западные коллеги, выросшие с ценностями, подчеркивающими индивидуализм», - сказал Юй Хэпин, магистрант Школы марксизма в китайском Университете  политических наук и права, объясняя  свое решение поступить на эту программу.

«Марксизм дает молодежи стимул следовать за мечтами и делает нас более уверенными в противостоянии с внешними идеологиями», - сказал он, добавив, что «привязать мою личную судьбу к будущему нашей страны - вопрос большой гордости».

Юй  также стал свидетелем роста приема в Школу марксизма в своем университете в последние годы: с 30 студентов в 2018 году до более 50 в этом году.

По сравнению со старшими поколениями китайцев, которые выросли в период внутренних политических потрясений, пережили распад бывшего Советского Союза и стали свидетелями огромных изменений в Восточной Европе в 1990-х годах, нынешние молодые китайские поколения гораздо более уверены в марксизме. - сказал  профессор марксизма   Ван Чуаньли. 

«В начале 1990-х годов были люди,  кто сомневался в марксизме, социализме или в правящей [способности] КПК. Но теперь, когда мы наблюдаем растущее процветание страны под руководством марксизма и партии, у большинства молодых людей в Китае больше нет таких сомнений, как у их предшественников», - сказал профессор.

«Как однажды сказал председатель Мао, боевая мощь нашей партии значительно увеличилась бы, если бы у нее было сто или двести товарищей, систематически изучавших марксизм», - отметил Ван.

«Теперь у нас будут десятки тысяч молодых людей, которые верят в марксизм и изучают его», - сказал он, добавив, что «они хорошо говорят по-английски, имеют международную перспективу и хорошо мыслят. Они подтверждают правильность марксизма своими собственными наблюдениями, сравнивая Китай с Западом ».

Вкладом в такую ​​волну энтузиазма стало недавнее празднование столетия со дня основания КПК, выступающей  за новое понимание социализма и марксизма в новую эпоху, с богатой  произведениями поп-культурой и драматическими сериалами, посвященными актуальной истории. 

Китайская телевизионная драма «Эпоха пробуждения», повествующая о том, как КПК была основана в 1921 году, стала популярной среди молодых  людей, таких  как Ван, говорит  профессор. 

КПК восприняла Коммунистический манифест, написанный Марксом и Фридрихом Энгельсом, как фундаментальное руководство и источник многих направлений политики КПК, когда она была создана в 1919 году.

«Пока что Китай успешно достиг первой цели нынешнего  столетия. Вторая цель  столетия, а также построение современной социалистической страны будут миссией и этапом работы  нашего поколения», - сказал Ван.

статью прочитали: 58 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 