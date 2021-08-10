Российские интернет-тролли нацелились на Линой Ашрам, израильскую гимнастку, завоевавшую золотую медаль

AUGUST 8, 2021

Израильская гимнастка Линой Ашрам. Фото: Айелет Зуссман / Викимедиа.

Новости i24 - Российские интернет-пользователи, возмущенные тем, что израильтянка Линой Ашрам, во время Олимпийских игр 2020 года в Токио, завоевала золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике, обрушили на спортсменку мощную волну критики.

Русские повторили позицию олимпийской сборной страны, которая выразила возмущение тем, что Ашрам победила их трехкратную чемпионку мира спортсменку Дину Аверину и поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Они утверждали, что судьи допустили ошибку, не наказав Ашрам более строго за то, что она уронила ленту во время ее выступления, принесшего ей золотую медаль. В субботнем финале она обыграла Аверину на 0,15 балла.

В воскресенье Ашрам опубликовал на своей странице в Instagram видео о том, как она празднует свое достижение с израильскими товарищами по команде, что оказалось слишком много для сотен недовольных российских поклонников гимнастики.

«Вам не стыдно делиться этим? Все знают, что медаль не твоя» написал один русский пользователь в комментарии, который понравился более 600 другим - сообщает Times of Israel. Победа Ашрам прервала долговременное доминирование России в этом виде спорта: с 1996 года страна забирала домой золотые медали на всех Олимпийских играх.

Однако Ашрам получил большую поддержку - и не только со стороны русскоязычных израильтян. Гимнастка из Румынии Надя Команечи, завоевавшая золотую медаль в 1976 году, горячо поздравила израильтянку. «Поздравляю. Вы вошли в историю », - написала она в Твиттере.

Nadia Comaneci

@nadiacomaneci10

@LynoyAshram congratulations. You made #history

10:34 AM · Aug 7, 2021

По данным Times of Israel, этот ажиотаж, похоже, способствовал росту популярности Ашрам: количество подписчиков в ее аккаунте в Instagram увеличилось более чем вдвое с 78 000 в субботу до более 160 000 к утру воскресенья .

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