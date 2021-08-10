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дата публикации 10.08.21 07:03
скаут: Игорь Львович;
   
 

Видео: дурной пример заразителен

В китайском зоопарке  вспыхнула драка  между двумя семьями посетителей

Две группы туристов подрались между собой, подав плохой пример животным в Пекинском Сафари-парке. На видео, снятом 7 августа, видно, как две семьи ругаются и дерутся друг с другом, а прохожие пытаются  их остановить. Согласно сообщению администрации  Пекинского Сафари-парка, две семьи поссорились из-за пустяков и начали драться. Полицейские прекратили конфликт. Сообщается, что животные,  которые стали  свидетелями драки людей,  ночью сами  начали драться.




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