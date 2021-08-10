Видео: дурной пример заразителен

В китайском зоопарке вспыхнула драка между двумя семьями посетителей

Две группы туристов подрались между собой, подав плохой пример животным в Пекинском Сафари-парке. На видео, снятом 7 августа, видно, как две семьи ругаются и дерутся друг с другом, а прохожие пытаются их остановить. Согласно сообщению администрации Пекинского Сафари-парка, две семьи поссорились из-за пустяков и начали драться. Полицейские прекратили конфликт. Сообщается, что животные, которые стали свидетелями драки людей, ночью сами начали драться.





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