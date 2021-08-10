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Комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста за шутку про русских

Опубликовано: 09/08/2021  Петр Пархоменко

Идрак Мирзализаде стал объектом травли в сети и даже подвергся нападению, о чем он подробно рассказал в своем канале на YouTube © скриншот/yutube

Таганский суд Москвы признал виновным комика и креативного продюсера Stand-up Club № 1 Идрака Мирзализаде по статье о возбуждении ненависти и вражды после того как его сатирический номер о квартирном вопросе раскритиковал телеведущий Соловьев. 

Суд приговорил артиста к наказанию в виде 10 суток ареста, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. 

Поводом для возбуждения административного дела в отношении комика стал эпизод из Youtube-шоу «Разгоны», в котором он принимал участие в марте 2021 года. Рассуждая о проблемах, с которыми сталкиваются в Москве при попытке арендовать квартиру люди неславянской внешности, Мирзализаде пошутил про русских.

Проблемы у комика, по его собственным словам, начались после того, как его шутку о русских раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал «Царьград» и телеведущий Владимир Соловьев. Вскоре Мирзализаде стал объектом травли в сети и даже подвергся нападению, за которое неизвестными была объявлена награда. Позже комик подробно рассказал об этом в одном из своих выступлений.

В ходе судебного разбирательства Мирзализаде не признал вины в разжигании межнациональной розни, но напротив настаивал на том, что шутка, ставшая причиной обвинений, была направлена на высмеивание ксенофобии. Тем не менее, комик принес извинения всем, кого могла задеть эта шутка.

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