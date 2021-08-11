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дата публикации 11.08.21 15:36
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Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца  

08 августа 2021 Алексей Суконкин

Прибывшая в окрестности морских акваторий, прилегающих к Китайской Народной Республике, британская многоцелевая авианосная группа с флагманским авианосцем R08 Queen Elizabeth не стала задерживаться в Южно-Китайском море и быстро прошла в Филиппинское, не желая встречаться с военно-морскими силами НОАК. Показывать свою мощь британским морякам удобнее из безопасного для них Филиппинского моря. В настоящее время США, силами универсального десантного корабля LHA-6 America вместе с боевыми кораблями ряда стран Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР) отрабатывают там навыки совместного кораблевождения, добиваясь в этих водах «свободы судоходства и безопасности мореплавания».

Британской «Королеве Елизавете» со своей свитой на переходе морем пришлось пережить несколько неприятных мгновений. В частности, прошла информация о вспышке коронавирусной инфекции на борту авианосца и некоторых кораблей обеспечения. Жертвами болезни оказались более ста моряков, однако британские контрразведчики быстро ликвидировали информационную утечку, и теперь мы не знаем, какие реальные масштабы заражения поразили привитые от коронавируса экипажи.

Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца

Кроме того, корабли обеспечения терпели технические поломки, в частности, эсминец D34 Diamond был вынужден встать на краткосрочный ремонт по причине отказа главной двигательной установки, что не позволяло продолжать путь. Другой эсминец, D36 Defender, нарушивший государственную границу в Черном море, по которому российский сторожевой корабль дал предупредительный огонь, мог попасть в такую же историю, после чего ему надолго пришлось бы задержаться у нас в гостях. Но вот, дошли. И как же военные КНР встретили нежданных визитеров?

Китайские военнослужащие закрыли для судоходства часть Южно-Китайского моря примерно 250 на 400 километров к юго-востоку от о. Хайнань. Перекрыты также и Парасельские острова, являющиеся предметом территориального спора Поднебесной с рядом азиатско-тихоокеанских государств. Как было официально заявлено, учения ВМС НОАК пройдут здесь с шестого по десятое августа, и уже восьмого числа были осуществлены пуски китайских баллистических ракет средней дальности DF-26B, которые поразили назначенные цели в запрещенном для судоходства квадрате.

Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца

Тем не менее, если исходить из сообщений об отработке массированного ракетного удара по авианосной группе, то можно предположить, что помимо указанных стратегических DF-26B в ударе могли участвовать также и баллистические ракеты DF-21D, которые прямо предназначены для поражения подвижных надводных целей. Для этих ракет в Китае выстроена национальная система морской разведки, способная с высокой долей вероятности вскрыть присутствие в заданном районе Мирового океана авианосной группы и выдавать целеуказание на ракетные комплексы.

В настоящее время в мире только в Поднебесной имеется такой вид оружия, как противокорабельные баллистические ракеты, эффективность которых до сих пор является предметом жарких споров среди специалистов. Нечто подобное отрабатывалось ранее в СССР и США. Однако по результатам этих испытаний в те годы было принято решение о нецелесообразности взятия на вооружение таких ракет, ибо баллистическая траектория их полета подразумевает «выстрел в конкретную точку пространства», практически без всякой возможности осуществить доворот по цели, отклонившейся от упрежденной точки.

Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца

Известно, что скорость хода авианосной ударной группы (АУГ) может достигать 30 морских узлов, и за время обнаружения, выработки данных для целеуказания, собственно, самого полета ракет в упрежденную точку, может пройти много времени, более часа или двух, за которое АУГ изменит курс и уйдет на значительное расстояние от места предполагаемого «уничтожения».

Тем не менее ВМС НОАК полагают возможным использовать такие ракеты при комплексном применении совместно с другими средствами борьбы на море, что может оказать должное воздействие по авианосным ударным группам противника. Например, после первого удара, выполненного авиационными противокорабельными ракетами, в результате которого авианосное соединение может застопорить ход и стать мишенью для баллистических ракет.

Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца

Китай защищается и демонстрирует готовность отразить возможную агрессию. Данное учение, на котором НОАК отработала методику уничтожения авианосной группы, стало достойным приветствием, адресованным британским морякам, прибывшим на военных кораблях доказывать свою «дружбу и добрососедские отношения» — в чем нового посла Поднебесной заверила королева Великобритании.

Такая вот дружба по-британски. И аналогичный ответ по-китайски.


Warning Shot (Aug 11,2021) China Navy fired Missile to Expels UK Aircraft Carrier in South China Sea

Видео: Предупредительный выстрел (авг 11 2021) -  для того чтобы  изгнать британский  авианосец  из  Южно-Китайского моря,  ВМС Китая произвели пуск ракеты 



Как Китай манипулирует демографическими данными

9 августа 2021

Результаты переписи населения редко привлекают так много внимания, как данные, опубликованные в мае Китаем

ФОТО: © pixabay.com

МЭДИСОН (ШТАТ ВИСКОНСИН, США) – Учитывая давнюю историю китайских махинаций с демографической статистикой, задержка публикации результатов переписи 2020 года на целый месяц выглядела, мягко говоря, подозрительно. А дальнейшие события фактически подтвердили мрачную демографическую реальность Китая.

Официально демографическая ситуация в Китае не создаёт никаких поводов для тревог: перепись 2020 года показала, что численность населения страны достигла ожидавшегося в 2020 году уровня 1,41 млрд человек и продолжает расти. Однако не прошло и месяца после публикации данных переписи, как китайские власти объявили о смягчении правил семейного планирования: теперь в семье может быть три ребёнка, а не два. Кроме того, они выступили с всесторонним планом повышения коэффициента рождаемости.

Эти шаги позволяют сделать вывод, что демографическая структура Китая в реальности намного хуже, чем пытаются нам представить власти страны. Более того, анализ возрастной структуры страны показывает, что у неё намного меньше граждан, чем сообщается в итогах переписи, а численность населения уже начала снижаться.

Как показывают данные прошлых переписей населения, суммарный коэффициент рождаемости в Китае начал опускаться ниже уровня воспроизводства (обычно равный примерно 2,1 ребёнка на женщину) в 1991 году, то есть спустя 11 лет после введения во всей стране правила «один ребёнок в семье». В 2000 и 2010 годах уровень рождаемости в Китае составлял лишь 1,22 и 1,18 соответственно, но затем эти цифры были скорректированы до 1,8 и 1,63.

Такая коррекция была сделана на основе данных о количестве учащихся в начальных школах. Однако эти данные очень ненадёжны. Местные власти часто отчитываются о большем количестве учащихся, чем у них есть в реальности (во многих случаях завышая цифры на 20-50%), ради получения большего объёма субсидий на образование. Например, по данным CCTV, в 2012 году город Цзешоу в провинции Аньхой отчитался о 51 586 учащихся начальной школы, хотя их реальное число равнялось всего 36 234. Благодаря этим припискам город получил дополнительные 10,63 млн юаней ($1,63 млн) государственного финансирования.

В период с 2004 по 2009 годы в Китае якобы было 104 млн первоклассников. Это примерно соответствует 105 млн новорожденных, о которых сообщало Национальное бюро статистики Китая в 1998-2003 годах. Но в 2010 году в действующей в стране (обязательной) системе прописки (hukou) были зарегистрированы 84 млн человек в возрасте 7-12 лет, а в 2012-2017 годах были зарегистрированы лишь 86 млн девятиклассников.

Когда переписи 2000 и 2010 года приносили данные о намного меньшей, чем ожидалось, численности населения, власти начинали раздувать эти цифры. Например, в 2010 году выяснилось, что в провинции Фуцзянь проживают 33,29 млн человек, однако затем эта цифра была пересмотрена в сторону повышения до 36,89 млн.

Впрочем, изменения итоговых цифр не могут скрыть изъяны в разбивке данных. Судя по численности населения в возрасте от 0 до 9 лет в переписи 2000 года, можно сделать вывод, что в 1991-2000 годах родилось на 39 млн меньше детей, чем зафиксировано в пересмотренных данных. Соответственно, реальная численность населения в 2000 году могла быть ближе к 1,227 млрд, чем официально обнародованная цифра – 1,266 млрд.

Перепись 2020 года точно так же вводит в заблуждение. Национальное бюро статистики утверждает, что в период 2006-2019 годов родились 227 миллионов детей, а согласно данным переписи, в 2020 году в стране проживал 241 миллион китайцев в возрасте 1-14 лет. Однако такая цифра означает, что средний коэффициент рождаемости в Китае в 2006-2019 годах равнялся 1,7-1,8. Это представляется крайне маловероятным, учитывая, что в этот период правительство осуществляло строгий контроль за ростом численности населения (политика «два ребёнка в семье» стартовала 1 января 2016 года).

Да, на этнические меньшинства Китая политика одного ребёнка не распространяется, поэтому нет необходимости скрывать их рождаемость. Однако у них коэффициент рождаемости в 2000 году равнялся всего лишь 1,66, а в 2010 году – 1,47. А поскольку китайские ханьцы обычно богаче и лучше образованны, у них коэффициент рождаемости был бы ниже даже в том случае, если бы им не приходилось соблюдать строгие правила семейного планирования.

Истина такова: численность населения Китая в 2020 году, вероятно, составила около 1,28 млрд человек, что примерно на 130 миллионов меньше, чем официально объявленная цифра. Это делает Индию, а не Китай, страной с самой большой численностью населения в мире.

Да, конечно, новая перепись населения Китая не могла сильно отличаться от традиций предыдущих публикаций. Чиновники из Национального бюро статистики и бывшей комиссии по семейному планированию продолжают отвечать за проведение переписи, и они понесут ответственность, если в данных вдруг обнаружится непоследовательность. Но учитывая важность демографии для будущего процветания Китая, подобные искажения служат стране очень плохую службу.

Снижение суммарного коэффициента рождаемости - это ожидаемый результат развития, особенно улучшений в сфере здоровья и образования. Например, на Тайване в 1991-2006 годах коэффициент рождаемости составлял всего 1,55, а в 2006-2020 годах – уже 1,08. Но с точки зрения здоровья и образования Тайвань примерно 15 лет опережает континентальный Китай, а уже сейчас китайцы на континенте демонстрируют меньше желания иметь детей, чем китайцы на Тайване.

В Китае происходят ещё какие-то процессы, и не так уж трудно догадаться, какие. На протяжении 36 лет в стране осуществлялась строгая политика «один ребёнок в семье», которая затем сменилась политикой «два ребёнка в семье», поэтому представления китайцев о браке и рождении детей глубоко изменились. (Количество разводов в континентальном Китае в 1,5 раза выше, чем на Тайване).

Однако высшее руководство Китая не вполне понимает демографическую проблему, с которой оно столкнулось. Да, оно предпринимает шаги для повышения коэффициента рождаемости. Но его также явно убеждают прогнозы государственных экономистов, которые опираются на (искажённые) официальные данные и обещают продолжение роста китайского ВВП до тех пор, пока он полностью не затмит ВВП США. Именно эта вера в неуклонный подъём Китая и подталкивает власти к проведению стратегической экспансии.

Запад тоже покупается на эти россказни. Недооценивая демографические проблемы Китая, западные лидеры переоценивают его экономические и геополитические перспективы. Они видят огнедышащего дракона, когда в реальности перед ними больная ящерица. Это повышает риски ошибок в стратегических расчётах обеих сторон.

Около 2035 года ситуация в Китае будет хуже, чем в США, по всем демографическим параметрам, а также с точки зрения экономического роста. И более того, ВВП Китая вряд ли превзойдёт ВВП США. Руководство Китая должно это осознать – и сделать стратегический шаг назад.

И Фусянь, старший научный специалист в сфере акушерства и гинекологии в Университете Висконсин-Мэдисон, автор книги «Большая страна с пустым гнездом».

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