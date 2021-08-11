Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

08 августа 2021 Алексей Суконкин

Прибывшая в окрестности морских акваторий, прилегающих к Китайской Народной Республике, британская многоцелевая авианосная группа с флагманским авианосцем R08 Queen Elizabeth не стала задерживаться в Южно-Китайском море и быстро прошла в Филиппинское, не желая встречаться с военно-морскими силами НОАК. Показывать свою мощь британским морякам удобнее из безопасного для них Филиппинского моря. В настоящее время США, силами универсального десантного корабля LHA-6 America вместе с боевыми кораблями ряда стран Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР) отрабатывают там навыки совместного кораблевождения, добиваясь в этих водах «свободы судоходства и безопасности мореплавания».

Британской «Королеве Елизавете» со своей свитой на переходе морем пришлось пережить несколько неприятных мгновений. В частности, прошла информация о вспышке коронавирусной инфекции на борту авианосца и некоторых кораблей обеспечения. Жертвами болезни оказались более ста моряков, однако британские контрразведчики быстро ликвидировали информационную утечку, и теперь мы не знаем, какие реальные масштабы заражения поразили привитые от коронавируса экипажи.

Кроме того, корабли обеспечения терпели технические поломки, в частности, эсминец D34 Diamond был вынужден встать на краткосрочный ремонт по причине отказа главной двигательной установки, что не позволяло продолжать путь. Другой эсминец, D36 Defender, нарушивший государственную границу в Черном море, по которому российский сторожевой корабль дал предупредительный огонь, мог попасть в такую же историю, после чего ему надолго пришлось бы задержаться у нас в гостях. Но вот, дошли. И как же военные КНР встретили нежданных визитеров?

Китайские военнослужащие закрыли для судоходства часть Южно-Китайского моря примерно 250 на 400 километров к юго-востоку от о. Хайнань. Перекрыты также и Парасельские острова, являющиеся предметом территориального спора Поднебесной с рядом азиатско-тихоокеанских государств. Как было официально заявлено, учения ВМС НОАК пройдут здесь с шестого по десятое августа, и уже восьмого числа были осуществлены пуски китайских баллистических ракет средней дальности DF-26B, которые поразили назначенные цели в запрещенном для судоходства квадрате.

Тем не менее, если исходить из сообщений об отработке массированного ракетного удара по авианосной группе, то можно предположить, что помимо указанных стратегических DF-26B в ударе могли участвовать также и баллистические ракеты DF-21D, которые прямо предназначены для поражения подвижных надводных целей. Для этих ракет в Китае выстроена национальная система морской разведки, способная с высокой долей вероятности вскрыть присутствие в заданном районе Мирового океана авианосной группы и выдавать целеуказание на ракетные комплексы.

В настоящее время в мире только в Поднебесной имеется такой вид оружия, как противокорабельные баллистические ракеты, эффективность которых до сих пор является предметом жарких споров среди специалистов. Нечто подобное отрабатывалось ранее в СССР и США. Однако по результатам этих испытаний в те годы было принято решение о нецелесообразности взятия на вооружение таких ракет, ибо баллистическая траектория их полета подразумевает «выстрел в конкретную точку пространства», практически без всякой возможности осуществить доворот по цели, отклонившейся от упрежденной точки.

Известно, что скорость хода авианосной ударной группы (АУГ) может достигать 30 морских узлов, и за время обнаружения, выработки данных для целеуказания, собственно, самого полета ракет в упрежденную точку, может пройти много времени, более часа или двух, за которое АУГ изменит курс и уйдет на значительное расстояние от места предполагаемого «уничтожения».

Тем не менее ВМС НОАК полагают возможным использовать такие ракеты при комплексном применении совместно с другими средствами борьбы на море, что может оказать должное воздействие по авианосным ударным группам противника. Например, после первого удара, выполненного авиационными противокорабельными ракетами, в результате которого авианосное соединение может застопорить ход и стать мишенью для баллистических ракет.

Китай защищается и демонстрирует готовность отразить возможную агрессию. Данное учение, на котором НОАК отработала методику уничтожения авианосной группы, стало достойным приветствием, адресованным британским морякам, прибывшим на военных кораблях доказывать свою «дружбу и добрососедские отношения» — в чем нового посла Поднебесной заверила королева Великобритании.

Такая вот дружба по-британски. И аналогичный ответ по-китайски.

Видео: Предупредительный выстрел (авг 11 2021) - для того чтобы изгнать британский авианосец из Южно-Китайского моря, ВМС Китая произвели пуск ракеты





9 августа 2021

Результаты переписи населения редко привлекают так много внимания, как данные, опубликованные в мае Китаем

ФОТО: © pixabay.com

МЭДИСОН (ШТАТ ВИСКОНСИН, США) – Учитывая давнюю историю китайских махинаций с демографической статистикой, задержка публикации результатов переписи 2020 года на целый месяц выглядела, мягко говоря, подозрительно. А дальнейшие события фактически подтвердили мрачную демографическую реальность Китая.

Официально демографическая ситуация в Китае не создаёт никаких поводов для тревог: перепись 2020 года показала, что численность населения страны достигла ожидавшегося в 2020 году уровня 1,41 млрд человек и продолжает расти. Однако не прошло и месяца после публикации данных переписи, как китайские власти объявили о смягчении правил семейного планирования: теперь в семье может быть три ребёнка, а не два. Кроме того, они выступили с всесторонним планом повышения коэффициента рождаемости.

Эти шаги позволяют сделать вывод, что демографическая структура Китая в реальности намного хуже, чем пытаются нам представить власти страны. Более того, анализ возрастной структуры страны показывает, что у неё намного меньше граждан, чем сообщается в итогах переписи, а численность населения уже начала снижаться.

Как показывают данные прошлых переписей населения, суммарный коэффициент рождаемости в Китае начал опускаться ниже уровня воспроизводства (обычно равный примерно 2,1 ребёнка на женщину) в 1991 году, то есть спустя 11 лет после введения во всей стране правила «один ребёнок в семье». В 2000 и 2010 годах уровень рождаемости в Китае составлял лишь 1,22 и 1,18 соответственно, но затем эти цифры были скорректированы до 1,8 и 1,63.

Такая коррекция была сделана на основе данных о количестве учащихся в начальных школах. Однако эти данные очень ненадёжны. Местные власти часто отчитываются о большем количестве учащихся, чем у них есть в реальности (во многих случаях завышая цифры на 20-50%), ради получения большего объёма субсидий на образование. Например, по данным CCTV, в 2012 году город Цзешоу в провинции Аньхой отчитался о 51 586 учащихся начальной школы, хотя их реальное число равнялось всего 36 234. Благодаря этим припискам город получил дополнительные 10,63 млн юаней ($1,63 млн) государственного финансирования.

В период с 2004 по 2009 годы в Китае якобы было 104 млн первоклассников. Это примерно соответствует 105 млн новорожденных, о которых сообщало Национальное бюро статистики Китая в 1998-2003 годах. Но в 2010 году в действующей в стране (обязательной) системе прописки (hukou) были зарегистрированы 84 млн человек в возрасте 7-12 лет, а в 2012-2017 годах были зарегистрированы лишь 86 млн девятиклассников.

Когда переписи 2000 и 2010 года приносили данные о намного меньшей, чем ожидалось, численности населения, власти начинали раздувать эти цифры. Например, в 2010 году выяснилось, что в провинции Фуцзянь проживают 33,29 млн человек, однако затем эта цифра была пересмотрена в сторону повышения до 36,89 млн.

Впрочем, изменения итоговых цифр не могут скрыть изъяны в разбивке данных. Судя по численности населения в возрасте от 0 до 9 лет в переписи 2000 года, можно сделать вывод, что в 1991-2000 годах родилось на 39 млн меньше детей, чем зафиксировано в пересмотренных данных. Соответственно, реальная численность населения в 2000 году могла быть ближе к 1,227 млрд, чем официально обнародованная цифра – 1,266 млрд.

Перепись 2020 года точно так же вводит в заблуждение. Национальное бюро статистики утверждает, что в период 2006-2019 годов родились 227 миллионов детей, а согласно данным переписи, в 2020 году в стране проживал 241 миллион китайцев в возрасте 1-14 лет. Однако такая цифра означает, что средний коэффициент рождаемости в Китае в 2006-2019 годах равнялся 1,7-1,8. Это представляется крайне маловероятным, учитывая, что в этот период правительство осуществляло строгий контроль за ростом численности населения (политика «два ребёнка в семье» стартовала 1 января 2016 года).

Да, на этнические меньшинства Китая политика одного ребёнка не распространяется, поэтому нет необходимости скрывать их рождаемость. Однако у них коэффициент рождаемости в 2000 году равнялся всего лишь 1,66, а в 2010 году – 1,47. А поскольку китайские ханьцы обычно богаче и лучше образованны, у них коэффициент рождаемости был бы ниже даже в том случае, если бы им не приходилось соблюдать строгие правила семейного планирования.

Истина такова: численность населения Китая в 2020 году, вероятно, составила около 1,28 млрд человек, что примерно на 130 миллионов меньше, чем официально объявленная цифра. Это делает Индию, а не Китай, страной с самой большой численностью населения в мире.

Да, конечно, новая перепись населения Китая не могла сильно отличаться от традиций предыдущих публикаций. Чиновники из Национального бюро статистики и бывшей комиссии по семейному планированию продолжают отвечать за проведение переписи, и они понесут ответственность, если в данных вдруг обнаружится непоследовательность. Но учитывая важность демографии для будущего процветания Китая, подобные искажения служат стране очень плохую службу.

Снижение суммарного коэффициента рождаемости - это ожидаемый результат развития, особенно улучшений в сфере здоровья и образования. Например, на Тайване в 1991-2006 годах коэффициент рождаемости составлял всего 1,55, а в 2006-2020 годах – уже 1,08. Но с точки зрения здоровья и образования Тайвань примерно 15 лет опережает континентальный Китай, а уже сейчас китайцы на континенте демонстрируют меньше желания иметь детей, чем китайцы на Тайване.

В Китае происходят ещё какие-то процессы, и не так уж трудно догадаться, какие. На протяжении 36 лет в стране осуществлялась строгая политика «один ребёнок в семье», которая затем сменилась политикой «два ребёнка в семье», поэтому представления китайцев о браке и рождении детей глубоко изменились. (Количество разводов в континентальном Китае в 1,5 раза выше, чем на Тайване).

Однако высшее руководство Китая не вполне понимает демографическую проблему, с которой оно столкнулось. Да, оно предпринимает шаги для повышения коэффициента рождаемости. Но его также явно убеждают прогнозы государственных экономистов, которые опираются на (искажённые) официальные данные и обещают продолжение роста китайского ВВП до тех пор, пока он полностью не затмит ВВП США. Именно эта вера в неуклонный подъём Китая и подталкивает власти к проведению стратегической экспансии.

Запад тоже покупается на эти россказни. Недооценивая демографические проблемы Китая, западные лидеры переоценивают его экономические и геополитические перспективы. Они видят огнедышащего дракона, когда в реальности перед ними больная ящерица. Это повышает риски ошибок в стратегических расчётах обеих сторон.

Около 2035 года ситуация в Китае будет хуже, чем в США, по всем демографическим параметрам, а также с точки зрения экономического роста. И более того, ВВП Китая вряд ли превзойдёт ВВП США. Руководство Китая должно это осознать – и сделать стратегический шаг назад.

И Фусянь, старший научный специалист в сфере акушерства и гинекологии в Университете Висконсин-Мэдисон, автор книги «Большая страна с пустым гнездом».

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