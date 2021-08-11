Россия прикрутила вентиль: Европа испытала "энергетический шок"

Автор: LeRoy в 09/08/2021

"Газпром" резко сократил поставки в ЕС по трубопроводу "Ямал — Европа". В результате цена на голубое топливо обновила очередной рекорд — 540 долларов за тысячу кубометров. Времени, чтобы заполнить хранилища к зиме, все меньше. Уже сейчас газ покупают втридорога. Тарифы на электроэнергию резко выросли. А Украина потребовала от Брюсселя разобраться в причинах "российской диверсии": якобы дефицит газа Москва создает искусственно, чтобы не наращивать транзит через Украину.

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Прикрыли трубу

"Ямал — Европа" — один из ключевых трубопроводов для ЕС. Газ с севера Западной Сибири идет через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Но после аварии под Новым Уренгоем прокачка упала в 3,5 раза.

В ночь на 5 августа на крупнейшем предприятии "Газпрома" по переработке углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Обстоятельства расследуют.

"Идет анализ причин и последствий аварии", — объяснили в корпорации.

Цены на газ в Европе после резкого снижения прокачки превысили 540 долларов за тысячу кубометров. И до января меньше 500 не будет.

Ценовой взрыв

Голубое топливо на европейском форвардном рынке бьет рекорды с начала июля. Как указали в Bank of America (BofA), это происходит из-за роста спроса на топливо и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа. Мир выходит из локдаунов — предприятия возобновляют работу, сотрудники возвращаются в офисы. Сокращение российских экспорта — сильный удар по ЕС.

"Хорошо известное сочетание резкого повышения спроса на газ, поддерживаемого также увеличением выработки электроэнергии, низкого уровня запасов в хранилищах и сокращенных поставок СПГ продолжает двигать цены вверх", — говорится в отчете банка.

Так, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе находятся на пятилетних минимумах: заполнены менее чем на 60% при сезонной норме на десять процентов больше. Кроме того, импорт СПГ в Европу летом снизился на 24% по сравнению с пандемийными показателями прошлого года. Такую статистику привели в BofA.

Как поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, на фоне ремонта трубопроводов "Ямал — Европа" и "Северный поток — 1" произошел скачок спроса. Импорт СПГ не может покрыть дефицит полностью, учитывая увеличение закупок в Китае и Индии. Вот цены и растут.

Как будет развиваться ситуация дальше, сказать трудно. Если восстановительные работы продлятся две-три недели, трудностей с заполнением хранилищ в Европе не возникнет, а три-четыре месяца — это уже проблема, считает Хазанов.

Энергетический шок

Вслед за подорожавшим газом взлетели тарифы на электроэнергию.

"Европа столкнулась с энергетическим шоком. В Германии оптовые цены на электроэнергию прибавили более 60%. Расплачиваться, как и всегда, приходится рядовым потребителям", — пишет Bloomberg.

В Великобритании регулятор в энергетической сфере Ofgem разрешил с 6 августа увеличить тарифы на десять процентов. Это максимум с момента введения в 2019-м ценовых ограничений. В результате уже в октябре, в самом начале холодов, счета за электроэнергию более чем для половины британских домохозяйств вырастут как минимум на 139 фунтов (около 14 тысяч рублей).

В Ofgem указали на рекордное подорожание энергоносителей по всем направлениям. "Рядовой потребитель газа и электроэнергии, вероятно, увидит, что заплатить придется порядка 1277 фунтов стерлингов в год", — отмечает BBC.

"Российская диверсия"

Больше всех о Европе, как обычно, заботится Украина. Как сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, Киев подал жалобу в антимонопольный орган ЕС.

По версии Макогона, "Газпром" опустошает подземные хранилища в ЕС, чтобы не наращивать транзит через Украину, — вопреки тому, что в Европе рекордно высокие цены и мало запасов.

"Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы во многом искусственный и не является первопричиной роста цен", — утверждает Макогон.

Эти обвинения выглядят странно, если взглянуть на данные по поставкам. С января компания существенно увеличила экспорт в Европу. В частности, в Германию — на 42,2%, Италию — на 16,2%, Румынию — на 318,3%, Польшу — на 14,6%, Сербию — на 118,1%, Болгарию — на 47%, Францию — на шесть процентов, Грецию — на 18,8%. А после запуска СП-2 еще добавится. Другое дело, что основные объемы уходят не в хранилища, а напрямую потребителям.

На низкие темпы восстановления запасов газа в европейских ПГХ указывает и сам поставщик. "По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 миллиарда кубометров: это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне. Разница в уровне активного газа в ПХГ по сравнению с прошлым годом остается очень значительной: 31,4 миллиарда кубометров", — сообщила российская компания.

"Похоже, власти Украины не принимают в расчет или вообще не в курсе, что в Европе генерация электроэнергии базируется на природном газе, а не угле, как на Украине или России. Нынешним жарким летом кондиционеры в Европе работают на полную катушку, соответственно, поднялся спрос на электроэнергию. Одновременно наблюдается приток туристов после ослабления карантинных ограничений, увеличилась загрузка кафе и ресторанов", — отмечает Леонид Хазанов.

Эксперты отмечают и то, что обвинения Киева вполне ожидаемы.

"Вряд ли, однако, украинское обращение в антимонопольный орган ЕС с требованием проверки действий "Газпрома" заставит европейских политиков что-то предпринять. Нарушать хрупкое равновесие в преддверии сертификации "Северного потока — 2" никто не будет", — уверен Николай Неплюев, член Ассоциации промышленных директоров.

"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год почти достроили. Вашингтон четыре раза вводил санкции, но проект вышел на финальную стадию и должен завершиться к концу лета.

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