Вести с Кавказа

10 Августа 2021

В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ).

По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева.

Проводятся обыски по местам их жительства.

Официальный представитель СК России С.Петренко





09 августа 2021

Листая утреннюю почту.

1 В рунете немало про Любовь Соболь, которая, вроде, улетела и вопросы к "кровавой гэбне" - как же так, а куда смотрели те, кто должен держать границы на замке? Так можно всем, или только тем, кому можно?

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь уехала из России через пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Приговор стороннице Навального вынесли 3 августа. Суд запретил Соболь покидать дом с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Ей было предписано трижды в месяц отмечаться в инспекции.

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2. Выделю очередное "признание в любви" от Познера - "этой стране", очень созвучное с позицией коллективных "фишманов, соболей, яшиных, гозманов, венедиктовых" на Эхе Москвы, Дожде итд.

"Россия «заслужила» санкции, из-за которых сборная не смогла выступить на Олимпийских играх под флагом страны, заявил телеведущий Владимир Познер.

По его словам, «скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим». Познер заявил, что «разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране». Как утверждает Познер, «они все признаются, что допинг применялся, причем широко». «Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали», – приводит его слова «Матч ТВ».

Честно говоря, перед думскими выборами, очень сложно понять тактику этих людей, очень похожих друг на друга и то, на кого, кроме части "творческой интеллигенции" и "ментальных дауншифтеров" они могут рассчитывать?

В отличии от Венедиктова - Познер работает на фед. ТВ, у бессменного Эрнста:-) Один из моих материалов от 25 февраля 21 года:Принятие православия - одна из величайших трагедий России: Познер (ы)

Источник:https://www.starhit.ru/novosti/urgant-podderjal-poznera-v-konflikte-so-shnurovyim-132711/. Фото: «Инстаграм

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Ну, что здесь сказать? Дело ведь не в том, кто прав, а кто виноват... Дело в традициях и формате: свой - чужой.

Только и всего. Кстати, а вы представляете, что кто-то на CNN, не гость, на ведущий такое скажет про свою олимпийскую сборную. А в Турции, а в Китае, а в Польше, в Венгрии? А в Грузии - такое представляете??? А на Украине, в Армении, в Азербайджане, в Прибалтике???

Честно говоря, вообще не представляю спортсменов США или КНР - без флагов и гимна на Олимпиаде.А вы?

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Повторяю, речь не о госте, приглашённом в студию, а ведущем центрального ТВ - канала?

Кстати, мне кажется, сторонники Саакашвили, которые закатили истерику и прогнали всеядного теле-ведущего из Тбилиси, если бы потребовали от него высказаться о конфликте 2008 года, думаю, Познер бы точно не сказал того, что бы бы категорически не понравилось в Грузии. Или, сказал бы? Ваше мнение?

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3. Вчера в Грузии вспоминали трагическую дату 080808.

Мои материалы:080808 и круги на воде

080808 и что изменится через год в конфликтах на постсоветском пространстве?

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Пафосные речи закончились. Традиционные заявления сделаны, тосты - подняты, Западом, в сотый раз, поставлены полу-ультиматумы России...что дальше?

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/378/posts/50153

© Кавказский Узел

10 августа 2021

В Южной Осетии прошли традиционные мероприятия памяти жертв "Пятидневной войны", начавшейся 8 августа 2008 года. Жители Цхинвала, отказавшиеся от посещения этих акций, предпочитают лично делиться воспоминаниями об августовских событиях с потомками. Акции памяти важны, чтобы историю помнили следующие поколения, указали участники траурных мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно в Грузии и Южной Осетии с 7 августа начинаются акции памяти погибших в "Пятидневной войне" 2008 года. В этом году в Тбилиси 8 августа родственники жертв этих военных действий посетили братское кладбище и мемориалы. 7 августа 2020 года, в преддверии 12-й годовщины начала "Пятидневной войны", в Грузии на границе Южной Осетии прошли три акции протеста, участники которых выступили за территориальную целостность страны. Годом ранее, 8 августа 2019 года, сотни жителей Южной Осетии и Грузии стали участниками траурных мероприятий, посвященных 11-летию "Пятидневной войны". Жители Южной Осетии, принявшие в них участие, вспомнили погибших на войне родственников.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, после чего Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия разорвала с официальной Москвой дипотношения. Подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

В течение трех дней – 7, 8 и 9 августа – в разных районах Южной Осетии проходили акции памяти жертв августовских событий 2008 года. Акция "Свеча памяти" у лестницы парламента республики, где в 2008 году прозвучал концерт оркестра Валерия Гергиева, стала традиционной и проводится ежегодно. Здесь собираются политики, общественные деятели и горожане. Фотографии погибших и убитых расставляются на ступенях длинной лестницы перед парламентом. Акция начинается вечером 7 августа. В 2008 году, когда Гергиев давал концерт на обломках сгоревшего парламента, здесь по общей оценке собралось более трех тысяч жителей республики. Спустя 13 лет акция собирает примерно 200-250 человек, половина из них – это политики и представители власти, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ежегодно памятные мероприятия в честь 13-й годовщины с начала августовских событий 2008 года проводит и министерство культуры Южной Осетии. Члены правительства республики посещают место на выезде из Цхинвала – "Музей сожженных душ", это открытая местность, куда после войны собрали сожженные и обстрелянные машины, на которых мирные жители пытались выехать из города.

Жительница Цхинвала Лиана Теблоева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что августовские акции памяти предпочитает не посещать.

"Помнить надо наших парней, которые защищали родину, город, свои семьи. Но вот на траурные мероприятия, которые бывают, я не хожу. Даже не знаю, почему. В эти дни в памяти и так всплывают все эти события. Эти события и те дни живут в памяти каждого человека. У меня дом сгорел на войне, и год я жила в палатке, у многих погибли родные, может, они ходят, я не знаю", – отметила женщина.

Она поделилась воспоминаниями о том, как в августе 2008-го пряталась с супругом и дочкой в подвале дома, когда в Цхинвал входили грузинские солдаты. "Мы сидели в подвале дома, и этот шум ботинок такой гулкий все ближе приближался, громкие крики на грузинском, смех. Я хорошо знаю грузинский, я росла в детстве в Грузии. Кто-то ударил по воротам то ли нашего дома, то ли соседского, потом прокричали, что их солдат ранен, и они побежали. Спустя время вернулись, ходили на первом этаже дома, а мы замерли в погребе и практически не дышали. Солдаты грузинские открывали шкаф, и кто-то прокричал, "как они бедно живут, посмотри". Все это было страшно", – рассказала Лиана Теблоева.

За последние 13 лет в Цхинвале выросло новое поколение, которое не знает войн и разрушений, отмечает другая местная жительница Лора Маргиева, добавляя, что надо думать о новом поколении и о том, как жить в условиях новых угроз.

поймала себя на мысли, что устала страдать. Нас как нацию пытались уничтожить в августе 2008 года. Если бы российские войска не успели войти в город, здесь бы осталось месиво трупов, крови и обломков. Мы всегда это помним и знаем. Война сильно отбросила нас назад в развитии, как общество, так и независимое государство Южной Осетии", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Лора Маргиева.

Она отметила, что в годовщину начала августовских событий рассказывает о них своим внукам, которым сейчас по 10 и 13 лет. "Все эти дни я рассказываю им, что происходило на улицах Цхинвала. Для сравнения показываю им фотографии – ими заполнены все соцсети в три дня августа. Показываю с телефона известное видео с обстрелами из системы "Град". Они мне говорят: "Бабушка, сбавь звук, как громко шумит". Они не знают этого, и это очень хорошо", – добавила женщина.

Она указала, что в этом году не ходила на акции памяти. "Люди устали страдать. Про август уже все написано, все сказано, все рассказали свои воспоминания, весь мир узнал, признали, что Грузия на нас напала. Дальше что? Сегодня люди умирают от нового вируса, и смерть стала чем-то привычным. Не знаешь, как жить – строить планы на будущее или жить сегодняшним днем. Беспокоишься о том, как наши дети будут жить в этом сумасшедшем мире", – указала Лора Маргиева.

Спустя 13 лет после августовской агрессии югоосетинская общественность живет новыми проблемами, считает и жительница Цхинвала Марина Бигулаева.

"Знаете, что сейчас волнует людей? Как протянуть от зарплаты до зарплаты. Цены в магазинах ненормальные. Я захожу в продуктовый и начинаю высматривать из нескольких сортов гречки, какая самая дешевая, из разновидностей молока – какое самое доступное по цене. В лавку фруктов и овощей просто лучше не заходить – разориться можно. В аптеке спрашиваешь российский аналог нужному тебе импортному лекарству. В Цхинвал вот на лето приезжают отдыхающие из Москвы, Ростова, Владикавказа к своим родным на каникулы, так они в диком ужасе от цен. В Москве нет таких цен, и никто с этим ничего не может поделать. Это сегодняшние проблемы. Вот что волнует в первую очередь всех, кто остался жив после августа 2008 года", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Бигулаева.

Она сказала, что не ходит на траурные акции. "Наверно, это правильно, проводить раз в год такие памятные акции, но я не хожу на них. Я и так все хорошо помню. Жалко тех, кто погиб за город, которых не вернуть матерям", – добавила женщина.

Акции памяти важны, чтобы помнили следующие поколения, считает другая местная жительница Эмма Цховребова.

"Вы знаете, для меня эти траурные мероприятия очень тяжело переносятся, как и для каждого, кто здесь был, я думаю. Заходишь в "Фейсбук" – кругом одни фотографии сгоревшего Цхинвала, грузинских солдат, наших павших и живых героев. На статусах в "Ватсап" – тоже эти кровавые цифры и горящие свечи, и везде траурные картины. На улицах города правительственные делегации ездят, венки и цветы возлагают к каждой табличке, к каждой мемориальной плите. Это все очень угнетает, учитывая, что и живем мы в очень непростое время. Никто в Южной Осетии не забудет войну, и все в этом маленьком городе знают, кто и как воевал. С другой стороны, наверно, такие акции нужны хотя бы как дань памяти", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Эмма Цховребова.

Она подчеркнула, что выступает за сохранение памяти, но однотипные акции каждый год, по ее мнению, уже не воспринимаются как траур. "Важно помнить семьи героев, важно понимать, через что мы прошли для того, чтобы развивать свою независимость. А сказать, что Южная Осетия сегодня независимое государство, нельзя", – отметила женщина.

Жительница Цхинвала Диана Хетагурова, у которой в августе 2008 года погибла тетя, посещает траурные акции каждый год.

"Тетя пряталась в подвале вместе с соседями и часто поднималась в квартиру то за бинтами, то за водой, и в один из таких выходов из подвала ее убило осколком от снаряда. Я каждый год прихожу на акции памяти вместе с ее дочерью. Она не хочет говорить, хотя в первые два года рассказывала и местным, и российским журналистам о гибели матери. В последние годы устала, говорит, что просто не хочет уже ковырять старые раны. Это очень тяжело. Но, наверное, каждый, кто приходит на акцию памяти к зданию парламента, приходит просто помолчать о своем горе, о тех днях. Мне кажется, здесь даже всякие выступления громкие излишни", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Диана Хетагурова.

В Южную Осетию на памятные мероприятия в честь 13-й годовщины с начала августовских событий 2008 года приезжали президент Абхазии Аслан Бжания и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

В ходе памятной акции президент республики Анатолий Бибилов заявил, что решение России помочь Южной Осетии в конфликте с Грузией в августе 2008 года было правильным и жизненно необходимым, передает РИА "Новости".

Однако 7 августа, пять государств – Румыния, Латвия, Литва, Словения и Словакия, а также отдельные депутаты Европарламента и члены Сената США высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, сообщило вечером того же дня "Новости-Грузия".

Напомним, Грузия официально опубликовала список 228 убитых во время боевых действий гражданских лиц, а с осетинской стороны жертвами конфликта стали 162 мирных жителя. Боевые действия принесли страдания многим жителям, как Южной Осетии, так и Грузии, писали журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами тех событий. Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока столицу Южной Осетии Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина.

На "Кавказском узле" также опубликована хроника "Южная Осетия: пятидневная война и мир".

Примечание:

"Семь стран призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии", "Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией", "РПЦ заявила об отсутствии посягательств на территорию Абхазии и Южной Осетии".

Автор: Анна Джиоева источник: корреспондент "Кавказского узла"

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/366918/

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