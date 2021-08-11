Коммунистическая Куба: демонтаж режима начался?

Отдел международной информации и политики 8 августа 2021

Как уже сообщал haqqin.az, коммунистическая Куба переживает новый период своего существования. Похоже, что начинается медленный демонтаж режима, установленного Фиделем Кастро и его сподвижниками в 1959 году. Как правило, подобные режимы, как и несостоявшийся эксперимент по созданию успешного коммунистического острова Свободы в Западном полушарии, погруженные в тяжелый кризис, ищут выход из ситуации, и вынуждены, хоть и неохотно, идти на перемены в экономике.

На Кубе устали от нищеты и страданий

А произошло еще вот что. Правительство Кубы в пятницу одобрило закон, разрешающий создание малых и средних предприятий (МСП), что стало серьезным сдвигом в этой коммунистической стране, где государственные компании являются доминантой экономики.

Эта, невероятная, казалось бы, еще недавно, мера была принята почти спустя месяц после того, как тысячи кубинцев вышли на улицы, осуждая диктатуру и жалуясь на голод. Крупнейшая демонстрация с момента прихода к власти коммунистов - «барбудос», очевидно пошатнула устои кастровской архитектуры.

По крайней мере, один человек погиб и сотни были арестованы в ходе необычайно массовых протестах, которые, по утверждению правительства Гаваны, были спровоцированы Соединенными Штатами.

Haqqin.az уже сообщал о том, что президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении кубинской полиции за подавление беспорядков и предупредил о дополнительных мерах против властей Кубы в случае, если коммунистический режим не выполнит требования протестующих о радикальных переменах.

И, похоже, угрозы могущественного соседа возымели действие, несмотря на обычные обвинения Гаваной американцев во всех бедах Кубы.

В последние месяцы кубинское правительство понемногу и не очень заметно, но стало продвигать реформы, направленные на модернизацию экономики и преодоление самого серьезного экономического кризиса, который островное государство переживает в последние 30 лет. Отчасти это продиктовано и санкциями США, и проблемами снабжения населения городов, и хронической нехваткой продовольствия, электричества и медикаментов, усугубившейся необходимостью жестких мер против Covid-19.

В феврале этого года правительство решилось пойти на открытие большей части контролируемой государством экономики для еще пока молодого, для этой тоталитарной страны, частного сектора. Правда, коммунисты боятся выпускать из рук такие ключевые сферы, как здравоохранение, СМИ и образование. Тем не менее, для самозанятых работников было осуществлено около 2000 мероприятий по облегчению ведения экономической деятельности.

Разгосударствление даст старт развитию экономики

По некоторым оценкам, около 600 тысяч кубинцев уже работают в частном секторе, что составляет около 13 процентов рабочей силы Кубы. Но эти так называемые «quentapropistas» (частные предприниматели — ред.) уже призвали власти к созданию юридической процедуры, которая открыто легализовала бы их бизнес, сделав его полностью законным.

В пятницу, как ответ на требование частников, был наконец дан «зеленый свет» малым и средним предприятиям. Это произошло во время заседания Государственного совета, к которому президент Кубы Мигель Диас-Канель присоединился по видеоконференции.

«Государственный совет утверждает постановление «О микро-, малых и средних предприятиях», которое позволяет их последовательное включение в экономику в качестве части промышленного преобразования страны», - говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте Национального собрания.

У Диаса-Канеля нет другого выхода

В то же время, власти пока еще боятся дать волю частному бизнесу в полной мере. Поэтому в июне премьер-министр Мануэль Марреро Крус предупредил, что расширение разрешенной частной деятельности не должно зайти слишком далеко, «поскольку есть пределы, которые нельзя пересекать».

Но Ониэль Диас, консультант, специализирующийся на развитии бизнеса Кубы, сказал, что новый закон представляет собой поворотный момент, которого многие кубинцы с нетерпением ждали в течение многих лет. «Для кубинской экономики ... это гигантский шаг, который будет иметь последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе» для реконфигурации национальной экономики, - сказал он AFP.

Подвижки в экономике, назревшие давно, намекают на то, что в перспективе коммунистический режим, принесший народу Кубы длительное падение уровня жизни, страдания, вынудивший многих кубинцев бежать с острова, будет демонтирован.

История знает немало таких примеров, особенно, после распада Советского Союза. Именно тогда, в начале 90-х, Куба ощутила сильный удар, лишившись советских финансовых вливаний. Похоже, что режиму Гаваны осталось не очень долго править прежними методами. Что ж, как говаривал Михаил Горбачев, «процесс пошел»?..

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