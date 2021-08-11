Русскоязычные СМИ Израиля

Украинская полиция задержала в Киеве до 10 активных членов банды, которая занималась вымогательством и грабежами туристов, сообщает сегодня портал Ynet со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов столицы Украины.

Группировку возглавлял гражданин Израиля, который репатриировался в страну из России, а затем находился в розыске по заявке Интерпола. Банда, членами которой были также граждане России, Украины и Узбекистана, действовала с начала 2020 года.

По данным следствия, жертвами вымогателей стали по меньшей мере, 150 туристов, среди которых есть множество израильтян.

Привлекательные девушки на улицах Киева зазывали туристов в бары для совместного времяпровождения. После незначительного заказа, стакана вина и «наргилы» (специальный инструмент для курения ароматизированного табака – прим. НК), посетителям выдавали счет на десятки тысяч шекелей, от оплаты которого они фактически не могли отказаться.

Официанты, по данным следствия, были членами банды вымогателей. Грабители отбирали у своих жертв кошельки, документы и мобильные телефоны.

В случае конфликта накачанные охранники отводили клиентов «к директору заведения», в кабинете которого, применяя методы физического и психического воздействия, туристов вынуждали расплачиваться по выдуманным злоумышленниками счетам.

Киевская прокуратора уже подала обвинительное заключение по данному делу.

СМИ отмечают, что подобные инциденты с израильтянами ранее имели место в Будапеште и Стамбуле.

Журналист "Вестей" Ноа Лави рассказала в студии Ynet о причинах взрыва эмоций

Вести| Опубликовано: 08.08.21,

Журналист "Вестей" Ноа Лави в студии Ynet (Фото: снимок с экрана)

Скандал в России, разразившийся после победы израильской гимнастки Линой Ашрам в личном многоборье на Олимпиаде в Токио, находится в центре внимания израильских СМИ. Еврейская страна еще ни разу не оказывалась в ситуации, когда соперники наших спортсменов называют их победы "украденными", требуют "вернуть медаль" и объявляют победителями себя, несмотря на результаты соревнований. В воскресенье, 8 августа, журналист русскоязычного израильского сайта "Вести" Ноа Лави выступила в студии ведущего израильского сайта Ynet с целью объяснить ивритоязычной аудитории возможные причины столь острой реакции россиян на упущенное ими золото.

"Россию впервые за 25 лет подвинули на пьедестале художественной гимнастики с первого места, поэтому ей действительно сложно это принять - особенно сегодня, после потери еще одного золота - в командном выступлении, где россиянки уступили гимнасткам из Болгарии", - сказала Ноа Лави.

"Заголовки в российской прессе пестрят словами "трагедия", "драма", и все это - об олимпийском серебре. Серебре, а не полном провале спортсменок. И все началось с самой Дины Авериной, пришедшей на пресс-конференцию без медали и заявившей, что ее засудили. Более того, говоря об израильской спортсменке, она назвала ее "девушкой, уронившей предмет", даже не упомянув имени Линой, хотя оно хорошо известно Авериной. На странице Олимпийского комитета России в Twitter появилась цитата якобы самой Дины, сказавшей, что ее совесть чиста и что она считает себя настоящей победительницей Олимпиады".

Ведущая в студии Ynet Александра Лукаш спросила журналистку "Вестей" о критической реакции олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Лави напомнила, что сама Кабаева не раз роняла предметы во время выступлений, не говоря уже о допинговом скандале, что не помешало ей завоевать золото на Олимпиаде в Афинах.

"Бывали похожие случаи и в другом виде спорта, традиционно связанном с Россией, - в фигурном катании. Олимпийские чемпионы падали - и выигрывали соревнования. Но пока это было в пользу России, никто не жаловался, - отметила журналистка. - Проблема в том, что Россия настолько привыкла побеждать в художественной гимнастике, что соперницы даже мысли не допускали, что Линой Ашрам угрожает их гегемонии. Очевидно, это и послужило одной из причин столь сильного шока при виде результата".

Журналистка отметила, что за последние сутки на странице Линой Ашрам в социальных сетях появилось множество оскорбительных комментариев о том, что она якобы "украла золото у настоящей чемпионки".

Лави рассказала о развернутой российскими общественными организациями кампании в соцсетях "против несправедливого судейства и в поддержку сестер Авериных", и призвала израильскую чемпионку Линой Ашрам не принимать нападки близко к сердцу.

Реакция России на золото Линой Ашрам обсуждается 8 августа всеми израильскими СМИ. Сайт Ynet процитировал российскую гимнастку, серебряного призера Олимпийских игр 2012 года Дарью Дмитриеву, заявившую, что "судей либо подкупили, либо им надоели российские победы".

"Будет преуменьшением заявить, что я в полном шоке. Будучи профессионалом в художественной гимнастике, я знаю, как рассчитывают оценки, чего стоит каждый элемент, - цитирует сайт слова гимнастки. - Я просмотрела все выступления участниц финала и могу с уверенностью заявить, что первое место принадлежит Дине Авериной. В принципе, в Олимпийских играх невозможна ситуация, при которой уронившая предмет спортсменка завершит соревнования победительницей.

На всех чемпионатах мира, везде наши спортсменки побеждают, занимая первые места. Там оценки справедливые. Я даже не могу описать, что я ощущаю после этого финала, израильтянка при выполнении последнего задания уронила ленту. Я просто плакала".

Как сообщали "Вести", ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила в интервью Russia Today, что "судейство было вопиющей несправедливостью". Не поскупилась на выражения и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова: "Судьи - твари! Это беспредел! Мы знаем, что наши девочки - лучшие. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие".

Вместе с тем в Израиле празднуют победу Линой Ашрам и поздравляют ее с честным выигрышем. Президент Израиля Ицхак Герцог посоветовал чемпионке не обращать внимания на нападки.

В интервью сайту Ynet сама Линой так ответила на критику из России: "Я не смотрю на других и не хочу никого судить. Я привыкла смотреть на себя. Вот я это сделала - и получила свои оценки".

Борис Ентин 06.08.2021

Фото: Wikipedia

В этот день 156 лет назад, 6 августа 1865 года, в США прибыл 18-летний эмигрант из Германии Якоб Шифф. Несмотря на свой юный возраст, он уже имел опыт работы в финансовых учреждениях Франкфурта. Вскоре после приезда Якоб, которого стали называть Джейкобом, устроился брокером на Нью-Йоркской бирже, и его дела быстро пошли в гору. Спустя двадцатилетие он был уже одним из столпов американской экономики, занимавшим видное место на мировом финансовом Олимпе.

Шифф родился в раввинской семье и получил прекрасное религиозное и светское образование. Когда ему было 28, он женился на дочери еврейского банкира и успешно вошел в дело тестя. Его банк финансировал строительство железных дорог на восточном побережье США и многие другие важные проекты. Одновременно с деловой деятельностью Шифф принимал активное участие в жизни еврейской общины США и жертвовал ей значительные средства. Он финансировал создание новых учебных заведений, готовивших как раввинов, так и светских специалистов в области еврейской традиции и философии. При этом сам Шифф был прихожанином реформистской синагоги «Темпл Имаунэль».

Жертвовал Шифф и сионистским организациям, хотя сам он к идее создания независимого еврейского государства относился довольно настороженно, предвидя возникновение проблемы двойной лояльности. Сам он в Эрец-Исраэль в любом случае переезжать не собирался. Но Шифф выделил приличную сумму хайфскому Техниону, а также базировавшейся в Германии организации «Эзра», которая помогала евреям из Восточной Европы обосноваться в Эрец-Исраэль. Но все же он полагал, что лучше было бы, если бы все оставались на своих местах. Главной причиной, подталкивающей евреев к эмиграции, Шифф считал антисемитизм властей тех стран, в которых они живут. В первую очередь эти обвинения он направлял в сторону Российской империи.

Впервые Шифф обратил внимание на проблему антисемитизма в России после погромов 1881 года, прокатившихся по всей «черте оседлости» после убийства Александра II. С этого времени он постоянно помогал российским силам, выступавшим за установление демократии в своей стране. В 90-е годы 19-го века Шифф финансировал журнал «Свободная Россия», издававшийся в США Обществом американских друзей российской свободы. Он рассчитывал на то, что смена режима в России поможет победить антисемитизм и снимет с повестки дня вопрос о массовом переезде евреев в Эрец-Исраэль. Шифф предпринимал активные действия для того, чтобы помешать России получить займы на американском финансовом рынке. Кроме того, он пытался использовать свое влияние в политических кругах для того, чтобы воспрепятствовать развитию американо-российских связей.

В 1904 году, когда началась русско-японская война, Шифф без колебаний принял решение оказать финансовую помощь Японии. Управляемый им американский синдикат выпустил два англо-американских займа для японского правительства на сумму около 110 миллионов долларов. На встрече американских банкиров, происшедшей в это время, Шифф призвал своих коллег к бойкоту российских займов и сообщил, что составил завещание, в котором запретил своим наследникам кредитовать «антисемитскую Россию» даже после его смерти.

Попытки российских властей повлиять на позицию Шиффа оказались тщетными. Министр внутренних дел Вячеслав Плеве приглашал его посетить Санкт-Петербург, председатель Совета министров Серей Витте встретился с банкиром в США. Однако Шифф был непреклонен. Он настаивал на отмене всех ограничений, предусмотренных для евреев Российской империи. «Я по убеждению своему доказывал, что предоставление сразу равноправия евреям принесет им больше вреда, нежели пользы», – вспоминал впоследствии Витте. Шиффа это не убедило. Он продолжил оказывать активную помощь российским противникам царского режима.

Шифф приветствовал Февральскую революцию и горячо одобрил декрет от 6 апреля 1917 года, уравнявший евреев в правах с остальными гражданами России. Он направил в адрес Временного правительства поздравительную телеграмму и оказал ему финансовую поддержку. Однако захват власти большевиками вновь вернул Шиффа на антироссийские позиции. Он принял меры для прекращения кредитования российских государственных учреждений и даже потребовал, чтобы большевики вернули ему деньги, предоставленные правительству Керенского. Разразившаяся в России гражданская война и массовые еврейские погромы, жертвами которых стали десятки тысяч человек, заставили Шиффа обратить свои взоры в сторону сионистов. Он стал оказывать помощь сионистскому движению, чтобы помочь переезду российских евреев в Эрец-Исраэль. Но многого добиться в этой области он не успел. Джейкоб Шифф скончался в 1920 году в возрасте 73 лет.

Борис Ентин, «Детали»˜

Фото: Wikipedia public domain.

Депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал о том, какое впечатление от Украины получили его друзья, которые служат в такой израильской спецслужбе ШАБАК, занимающейся обеспечением внутренней безопасности. По его словам, они констатировали "бардак" и даже "чистый бандитизм".

На своей странице в Facebook депутат объяснил, чем именно занимается ШАБАК, проиллюстрировав деятельность спецслужбы рядом примеров: "структура по устранению врагов и нейтрализации опасностей для государства Израиль и его граждан".

"Чистый бандитизм"

По признанию депутата, он контактирует с представителями спецслужб Израиля уже более 20 лет, и встретившись с ними недавно, он затронул тему Украины. "Мы, когда к тебе ехали, то посмотрели, что у вас происходит. У вас бардак. Но когда полиция подбрасывает боеприпасы бизнесмену, чтобы деньги с него вымогать, то это уже чистый бандитизм", - процитировал Береза своего приятеля.

Представитель ШАБАК отметил, что "грязные копы" встречаются везде, но они "должны сесть" при наличии доказательств. "А если это не происходит, то вы никогда ничего путного не построите", - сказал он Березе. "Хотя все зависит от того, что вы строите и кем себя ощущаете. Людям комфортно жить в чистоте и порядке, а свиньям в дерьме и помоях. Каждый окружает себя тем, что ближе. Вы должны озвучить, что строите", - посоветовал депутату Рады приятель из Израиля.

В Европе стыдливо промолчат, но подумают то же самое

Береза признался, что после такой дружеской беседы ему стало так "стыдно, что кофе в горло не лезет".

"Просто эти люди могут мне сказать все, что они думают, не прячась за корректность и вежливость. А другие, в Европе, стыдливо промолчат, но подумают об Украине то же самое, что и мои друзья в Израиле. И очередной раз мне и тошно, и стыдно за подобные истории и свое бессилие", - признался он и призвал МВД Украины посадить "преступников в погонах": "И за подкинутые боеприпасы и за вымогательство денег. Если это не произойдет, то можно сказать, что надежды на реформирование нет, и это катастрофа".

Стоит отметить, что журналист Евгений Плинский заявил ранее, что в Киеве действует группа "оборотней в погонах", которая, будучи в сговоре с прокуратурой, продает украинцев в Белоруссию.

Одним из таких похищенных, по его словам, стал бизнесмен, которому подбросили боеприпасы. Силовики требовали у него выкуп, угрожая депортацией в Белоруссию, откуда он переехал в Киев, получив гражданство Украины. Плинский подтвердил свои слова фото- и видеоматериалами и попросил коллег об огласке.

rueconomics.ru

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