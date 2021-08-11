Русскоязычные СМИ Украины

09.08.2021

В июле на официальном сайте президента России была опубликована статья "Об историческом единстве русских и украинцев" за подписью Владимира Путина на русском и украинском языках. В статье, состоящей из 5000 с лишним слов, Путин повторяет основные тезисы российской имперской антиукраинской пропаганды, такие как существование "исконного единства русских, украинцев и белорусов" и то, что соседи России обречены на гибель вне союза с Россией.

Антон Дробович, руководитель Украинского института национальной памяти, наносит асимметричный ответный удар, всесторонне анализируя, как Москва уничтожает не только национальные движения, но и саму идентичность своих коренных народов, информируют Экономические новости.

На протяжении десятилетий Владимир Путин усердно работает над своим международным имиджем. Он считает, что недостаточно быть президентом самой большой страны в мире. Сегодня он хочет руководить всем постсоветским пространством и представляет себя как объединителя земель и территорий, населенных «разрозненным народом», то есть русскими.

Путину нравится философствовать о неполноценности соседних стран, считать чужие деньги и ВВП, выражать озабоченность национальной идентичностью народов за пределами России. Другими словами, перед нами иностранный президент, дающий непрошеные советы о том, как жить Украине, украинцам… и другим.

12 июля на официальном сайте Президента Российской Федерации была опубликована статья за подписью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Не вдаваясь в подробности, этот текст можно охарактеризовать как набор банальных заявлений, сдобренных старой, повторяющейся антиукраинской пропагандой. Стоит отметить, что до сих пор подобные заявления в основном делали марионетки Путина, то есть люди с низкой социальной и политической ответственностью.

Непонятно, почему статья Путина была опубликована и на украинском языке. Оригинальный русский текст свидетельствует о том, что советники Путина плохо знают историю Украины, а украинская версия показывает, что над статьей не работали компетентные переводчики. Первый и единственный текст на украинском языке на официальном сайте Президента РФ свидетельствует только об одном — украинофобия объективно мешает быть хорошим специалистом по истории Украины.

У Украины и Татарстана много общего

Раз уж президент России так интересуется национальными вопросами, я решил раскрыть эту тему и высказать свое мнение о положении коренных народов в Российской Федерации, поскольку мы часто слышим, как российские чиновники сравнивают «процветающий» Татарстан в составе Российской Федерации с «бедной и нищей» независимой Украиной.

Я искренне уважаю татарский народ и желаю ему лучшей судьбы. Я не буду подражать Путину, заявляя об «историческом единстве украинцев и татар».

Однако у Украины и Татарстана действительно много общего.

У татар, как и у украинцев, долгая и славная история с выдающимися правителями, воинами и художниками. Долгие годы украинцы и татары жили вместе в Российской империи, которая подавляла их права и независимость. Как и любая империя, Россия использовала метод кнута и пряника. Многие украинцы и татары были истреблены, заключены в тюрьмы и сосланы. Других соблазняли высокими чинами, славой и богатством. Конечно, имперские блага предоставлялись в обмен на лояльность и отказ от национальной идентичности.

В начале 20-го века украинцы и татары почти одновременно создали свои республики. Это было не случайное совпадение, и уж точно не чья-то прихоть, а реализация желания народа жить свободно в собственном государстве.

Украине тогда повезло больше, чем Татарстану. По сути, география определила наши общие исторические пути.

Как и Украина, Татарстан имел все основания стать единой страной, а не автономной республикой: и по площади, и по численности населения, и по уровню общественно-политического развития. Однако сталинская национальная политика включала существенный элемент, которого не было у Татарстана, — общую границу с внешним миром. У Украины такая граница была. Поэтому после распада СССР Киев смог стать столицей независимого государства, а Казань, несмотря на желание ее жителей, не смогла.

В своей статье Путин упомянул о стене, которая появилась между Украиной и Россией в последние годы. Путин построил эту стену своими собственными руками, когда начал вооруженную агрессию против Крыма и восточной Украины. К сожалению, путинская стена также отделила Украину от татар и других коренных народов Российской Федерации.

В 2014 году граждане России, включая татар, бурятов, чеченцев и осетин, ступили на украинскую землю. Они пришли в Украину не как гости, а как захватчики.

Мы помним, как и когда все это началось, а именно «миссию» в Крым под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. Мы также помним недавние поездки президента Башкортостана Радия Хабирова на оккупированные территории на востоке Украины. Мы видели мотострелков из Ханкалы (Чечня) под Джанкоем в Крыму и танковые полки из Улан-Удэ (Восточная Сибирь) под Дебальцево.

Мы внимательно следим за тем, что происходит в оккупированном Крыму, поэтому знаем, что татарские подразделения незаконно захватили судоремонтный завод в Керчи. Именно здесь в 1992 году был построен флагман украинского флота — фрегат «Гетман Сагайдачный».

Несмотря на все эти события, украинцы не обижаются на коренные народы России. Украинцы осознают, что татары и другие народы являются заложниками и инструментом имперской политики России так же, как в свое время украинцы были заложниками и инструментом Москвы во время советской интервенции в Венгрию (1956), Чехословакию (1968) и Афганистан (1979-1989).

В итоге агрессия Путина против Украины имела эффект бумеранга. Содержание и управление оккупированными территориями Украины легло тяжелым бременем на российский бюджет.

В прошлом году один из лидеров террористической группировки «ДНР» был назначен главой администрации Элисты, столицы Калмыкии. Он не имеет никакого представления об этой республике, калмыцком народе и ее проблемах. Это назначение вызвало большой резонанс. Мы все должны помнить слова, сказанные на украинском языке калмыцким активистом Саналом Молотковым во время акции протеста:

«Вы презираете украинский язык, вы уничтожили украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту в Калмыкии, чтобы уничтожить калмыцкий язык? Вы уважаете калмыцкий язык?».

Кратко рассмотрим проблемы в Республике Калмыкия.

В 2021 году калмыки провели в Элисте национальный съезд, обвинив Кремль в скрытом этноциде. Среди прочего, они указали, что в Калмыкии самый низкий уровень водоснабжения во всей России. Конечно, Путин сделал вид, что не услышал калмыков, потому что он сам использует проблему нехватки воды в оккупированном Крыму для оказания международного давления на Украину. Для Кремля любое упоминание о нехватке воды в Калмыкии было бы крайне неудобным и неприемлемым.

Трагические реалии современных коренных народов России

Сегодня украинцы больше не являются инструментом России — чужой империи. Теперь они несут ответственность за свои действия и могут сами определять свою судьбу. К счастью, Украина перевернула страницу и оставила позади преступления тоталитарного режима, которые Путин пытается оправдать, называя их «нашими общими трагедиями».

Однако для коренных народов Российской Федерации сегодняшние реалии столь же трагичны, как и полвека назад.

Президент Российской Федерации утверждает, что из-за искусственного разделения русских и украинцев население России сократится на сотни тысяч или даже миллионы. Но что же на самом деле происходит в путинской России?

Переписи населения показывают постоянное сокращение числа украинцев в Российской Федерации. А в оккупированном Крыму путинская политика деукраинизации проводится еще жестче.

Во время телефонного разговора в прямом эфире Путин сравнил украинцев и русских с эрзя и мокша, коренными народами Российской Федерации. Он отметил, что хотя эрзянский язык отличается от мокшанского больше, чем украинский от русского, эрзя и мокша «ценят свое единство» и считают себя одним народом — мордвой.

К сожалению, Путин забыл добавить, что, согласно официальной российской статистике, численность эрзя и мокши за последние 30 лет сократилась с одного миллиона до полумиллиона человек.

Языки мокша и эрзя, которые являются официальными языками в Республике Мордовия, находятся в катастрофическом состоянии, даже по сравнению с советскими временами.

Ситуация с татарским языком в России также вызывает озабоченность.

Только за период между переписями 2002 и 2010 годов число говорящих на татарском языке сократилось на один миллион человек. Упадок языков коренных народов в Российской Федерации не является ни естественным процессом, ни «нашей общей трагедией». Это прямой результат русификации — целенаправленной политики Москвы, которая направлена на уничтожение этнического разнообразия и демонтаж федерализма в России.

В 2018 году Государственная Дума внесла поправки в федеральный закон «Об образовании», согласно которым национальные языки национальных республик Российской Федерации перестали быть обязательными в средних школах. Для изучения эрзянского языка родители должны написать заявление на имя директора школы.

Однако вместо того, чтобы реализовать свое право на получение образования на родном языке, ученики и родители часто сталкиваются с административным давлением, публичным унижением и насилием. В течение многих лет эрзяне требуют от властей открыть эрзянскую гимназию в столице Мордовии Саранске.

Миллионы татар не имеют ни одного татарского университета. В своем обращении к парламенту Татарстана в 2018 году президент Рустам Минниханов заявил, что татары наконец-то получат собственный вуз. Однако Москва бескомпромиссна и полна решимости сдержать формирование татарского национального государства.

Татарам даже не разрешили построить татарский университет на свои деньги в Казани, столице Татарстана. Татарский язык в школах искусственно ограничивается. Такие суровые реалии вынуждают учителей татарского языка увольняться или преподавать другие предметы. В марте 2019 года министр образования Татарстана Рафис Бурганов объявил, что 1200 учителей татарского языка проходят переподготовку по другим дисциплинам.

Российское правительство даже заходит так далеко, что вмешивается в глубоко личные дела культур коренных народов. Вопреки позиции лингвистов из Татарстана и Карелии, российский парламент ответил принятием федерального закона о запрете латиницы в автохтонных республиках Российской Федерации.

И Путин, и представители коренных народов Российской Федерации прекрасно понимают, что исчезновение соответствующих автохтонных языков приведет к исчезновению их народа. Именно по этой причине эти республики отчаянно сопротивляются запрету на использование языков в школах и других общественных сферах. Несмотря на полицейские репрессии, люди посещают массовые митинги, проводят шествия, одиночные пикеты и кампании по сбору подписей.

10 сентября 2019 года заслуженный удмуртский ученый Альберт Разин совершил акт самосожжения перед зданием парламента Удмуртской Республики. Перед тем как поджечь себя, он держал плакат с цитатой аварского поэта Расула Гамзатова: «Если завтра исчезнет мой язык, я готов умереть сегодня».

Коренные народы в Украине и России

Верховная Рада Украины недавно приняла закон «О коренных народах Украины». В то время как российские оккупационные власти запрещают деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, Украина закрепляет право коренных народов на формирование собственных представительных органов. Киев не назначает представителей крымских татар, не говорит, кто должен быть избран, каких религиозных убеждений придерживаться или какой алфавит использовать.

Я горжусь этим законом, но в то же время сожалею. Я горжусь тем, что украинские парламентарии наконец-то приняли этот закон, но сожалею, что это было сделано так поздно.

Владимир Путин неоднократно комментировал этот закон, возмущенно показывая пальцем на Украину. Он недоволен тем, что русских не признали коренным народом Украины.

Невероятно, что подобные заявления могут проистекать из такого невежества. В конце концов, закон четко объясняет, что коренными могут считаться только люди без гражданства. Ни русские, ни украинцы не являются коренными народами в соответствии с установленными нормами, поскольку они воспользовались своим правом на самоопределение, создав собственные государства.

Более того, согласно российскому законодательству, русские не являются коренным народом, как и татары. Законодательство Российской Федерации гласит, что понятие «коренные малочисленные народы» может быть присвоено этническим сообществам, сохраняющим традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы. Поэтому комментарии Путина лицемерны, а его возмущение совсем не искренне.

В отличие от России, Украина является унитарным государством. Но это не означает, что граждане Украины разной национальности не имеют никаких прав.

Например, в Украине проживает около 150 000 граждан венгерского происхождения. Какими правами они пользуются? У венгров есть свои политические партии и представители местных органов власти, венгерский язык преподается в учебных заведениях, существуют независимые СМИ на венгерском языке, легально функционируют венгерские ассоциации и религиозные организации. В районах, населенных венграми, можно увидеть памятники не только венгерским писателям и композиторам, но и правителям Венгрии.

Есть ли что-то подобное у финно-угорских народов Российской Федерации? В Российской Федерации проживает в десять раз больше татар, чем венгров в Украине, разрешены ли татарские политические партии? Если где-то и происходит «насильственное изменение идентичности», как утверждает Путин, то это происходит в России, а не в Украине.

На бумаге российское законодательство выглядит прогрессивным и демократичным. Россия — федерация, и большинство национальных республик Российской Федерации имеют свои конституции, правительства, парламенты и широкие полномочия. На практике это беззаконные провинции. Так было не всегда.

После распада Советского Союза коренные народы Российской Федерации пережили настоящий ренессанс: они открыто заявили о своих политических и культурных правах. В результате многолетней борьбы они заложили основы прогрессивного конституционного строя, который сейчас размывается и демонтируется путинским режимом.

За эти годы татарскому народу почти удалось осуществить свою мечту. 30 августа 1990 года Татарстан принял декларацию о государственном суверенитете, а 24 октября 1991 года издал постановление «Об акте государственной независимости Республики Татарстан», положения которого были подтверждены на референдуме.

Татарстан отказался от федеративного договора с Россией. В то время Татарстан имел собственную конституцию, принятую на основе Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. Декларация и Конституция Республики Татарстан были поддержаны большинством населения (61,4%) на республиканском референдуме 21 марта 1992 года.

Однако экономическое давление со стороны Москвы и тот факт, что Татарстан не имел границ с внешним миром, вынудили Казань пойти на уступки и заключить двустороннее соглашение на особых условиях. Татарстан стал «государством, объединенным с Россией».

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев очень гордился этим соглашением, которое позволило Татарстану «сохранить и государство, и хорошие отношения с Москвой». Однако за прошедшие годы Москва значительно ограничила суверенитет Татарстана и предъявляла все больше требований к татарскому народу.

В других субъектах Российской Федерации ситуация еще хуже. Все руководители этих республик были лишены президентского статуса, которым они обладали в 1990-е годы. Кремль систематически проводит политику административной консолидации путем объединения федерации.

В результате за пять лет исчезли шесть национальных автономных территорий. И, похоже, Москва продолжит эту политику. Несмотря на многочисленные протесты, в конце 2018 года Москва перекроила административную границу между Ингушетией и Чечней — яркий пример российского беззакония.

Путин считает внутренние и внешние границы Российской Федерации разрушительным наследием, доставшимся ему от большевиков. Именно поэтому он ведет агрессивные войны против своих соседей и разрушает российский федерализм. Однако границы национальных образований в Советском Союзе не были простой прихотью. Кремлевские власти понимали, что должны были дать народу хотя бы видимость суверенитета, чтобы уберечь Россию от распада. Похоже, что большевики были более дальновидны, чем Путин. Борясь против федерализма, Путин возвращает свою страну к бурным 1991 годам.

Подавление политической, гражданской и религиозной активности коренного населения России

Ярким примером отношения Кремля к коренным народам стал законодательный запрет на деятельность национальных партий в 2001 году. Это было сделано для того, чтобы предотвратить развитие политических институтов в Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Бурятии, Якутии и других республиках. Тогда же были насильственно ликвидированы партии, представляющие интересы жителей Татарстана, такие как «Иттифак» («Единство»), «Өмет» («Надежда»), «Ватан» («Родина»). Позже Кремль пошел еще дальше, запретив общественные объединения, то есть влиятельные общественные организации, которые Москва не могла поставить под свой контроль.

Российские суды ликвидируют даже те организации, которые никогда не думали об отделении республик от Российской Федерации. Правозащитники, журналисты или гражданские активисты осуждаются «за экстремистские преступления», что впоследствии становится причиной роспуска организации, в которой они состояли.

Российская судебная система, видимо, считает, что «экстремистские преступления» не включают в себя захват административных зданий, создание незаконных вооруженных формирований или провозглашение так называемых «народных республик». Нет, с точки зрения российской судебной системы, речь идет о защите родного языка и основных прав человека.

Например, в прошлом году в Башкортостане суд признал крупнейшую национальную неправительственную организацию «Башкорт» экстремистской группой. Среди основных обвинений был митинг в защиту башкирского языка, состоявшийся в сентябре 2017 года. Прокуратура назвала это мероприятие «провокацией» и отметила, что выступления «содержали высказывания, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды».

Кроме того, активисты, борющиеся за сохранение языков и культур коренных народов, подвергаются постоянному давлению со стороны правоохранительных органов. Возраст, пол, политические убеждения не имеют значения. Под суд попали и татарская молодежь из общественной организации «Азатлык», и пенсионеры из Татарского общественного центра. Всех, кто осмеливается говорить о сохранении межнационального разнообразия или о политических переменах в России, жестоко подавляют. Например, якутского шамана Александра Габышева и башкирского активиста Рамиля Саитова заставили пройти психиатрическую экспертизу и так называемое «лечение».

Российское правительство, которое так обеспокоено религиозными правами в Украине, начало жестокую кампанию против «негосударственного» ислама и христианства на всей территории Российской Федерации.

Религиозные мусульмане преследуются как экстремисты. Основанием для длительного тюремного заключения является наличие религиозной литературы, а не оружия во время рейда.

Российская администрация отказывает в праве на определенные религиозные потребности некоторым протестантским группам и верующим Православной церкви Украины. Последователи родной марийской религии в Автономной Республике Марий Эл становятся жертвами властей. Чиновники и православное духовенство разрушают марийские святыни и места поклонения, налагают запреты и ограничения на марийские обряды, являющиеся неотъемлемой частью повседневной жизни марийского народа.

Экономическая эксплуатация Москвой субъектов Российской Федерации

Что касается расизма, ксенофобии и антисемитизма, Россия значительно опережает Украину, хотя эти социальные проблемы в большей или меньшей степени характерны для многих стран. Россияне пытаются скрыть эти проблемы, используя особую риторику: свои ценности они называют «патриотическими», чужие — «националистическими», «фашистскими» и «нацистскими». Кроме того, российские телеканалы ежедневно используют язык вражды для разжигания межнациональной ненависти и поощрения насилия по отношению к этническим меньшинствам на российских улицах.

Об отношении российского правительства к федерализму свидетельствуют и экономические отношения между Москвой и регионами. Стратегия Кремля заключается в постепенном увеличении отчислений в федеральный бюджет и увеличении финансовой нагрузки на местные органы власти путем реализации социальных и экономических программ. Таким образом, даже самодостаточные республики постепенно превращаются в дотационные провинции. Увеличение экономической зависимости регионов от Москвы — одна из очевидных целей Путина. Сама идея национальных республик дискредитируется «неэффективностью и бесхозяйственностью» местных элит.

Ярким примером российского колониализма является Татарстан — один из самых богатых и развитых субъектов Российской Федерации. Эта богатая нефтью республика регулярно доится из центрального федерального бюджета, но не имеет права определять, как долго татарские школьники могут изучать свой родной язык. Даже лояльные Москве политики и граждане часто поднимают эту тему — экономическая эксплуатация высокоразвитых республик.

Выкачивая деньги и природные ресурсы из продуктивных регионов, Москва распространяет социальное разрушение, опустошение и экологические катастрофы.

В 2019 году экологические проблемы в Поволжье были освещены в крупнейших европейских СМИ. Сразу же несколько европейских стран объявили, что приостановят транзит нефти из России. Причина — загрязнение хлорорганическими соединениями, вызванное разрушительной эксплуатацией нефтяных месторождений, а также устаревшими и опасными технологиями. По мнению экспертов, это может привести к упадку всей нефтяной промышленности в Татарстане и Башкортостане.

Сибай в Башкортостане — еще один трагический пример устаревших методов добычи, используемых российским правительством. В ноябре 2018 года возникла кризисная ситуация из-за регулярных выбросов при горении медной руды из заброшенных карьеров горно-обогатительного комбината. Карьер в Сибае тлеет по сей день, что делает Сибай одним из самых опасных мест во всей Евразии.

Сложная экологическая ситуация сложилась и в Удмуртии, где в городе Камбарка, граничащем с Башкортостаном, расположен полигон по уничтожению химического оружия. Согласно решению федерального правительства, здесь должен быть построен комплексный объект мощностью до 50 000 тонн в год для обработки, переработки и утилизации отходов 1 и 2 классов опасности. Официальным государственным заказчиком назначен Росатом.

Решение правительства встретило противодействие со стороны общественности, которая пытается провести местный референдум, чтобы заблокировать федеральную инициативу. Экологические активисты, представители удмуртского, башкирского и татарского национальных движений также выступают против строительства этого завода. Однако российские власти предлагают только одно решение — подавить все протесты и преследовать всех несогласных. Между тем, по данным Национального медицинского исследовательского центра радиологии, за последние 10 лет уровень заболеваемости раком в Приволжском федеральном округе Российской Федерации вырос на 30%. Небрежное обращение России с радиоактивными материалами угрожает и соседним странам.

Даже оккупированный Крым, который Путин любит демонстрировать как территорию успеха и великих достижений, стал жертвой экологической катастрофы — токсичных выбросов на заводе «Крымский Титан» в августе 2018 года.

Реалии Татарстана и других республик наглядно демонстрируют Украине, что в долгосрочной перспективе любые тесные отношения с Россией ведут к потере независимости, русификации, лишению прав человека, экономической эксплуатации, социальным и экологическим катастрофам. И нет никакого утешения в том, чтобы слышать такие заявления, как «проблемы и трагедии, общие для всех нас». Украина должна держаться подальше от правительства, которое постоянно порождает такие проблемы.

Мне искренне жаль, что я привел Татарстан в качестве примера, которого Украина должна избегать любой ценой. Но я твердо верю, что настанет день, когда Татарстан сам решит свою судьбу.

P.S. Хочу выразить благодарность Центру изучения окружающей среды и безопасности «Прометей» за ценные советы при подготовке материала.

09.08.2021

Польша, в отличие от Украины, уже давно гарантировала собственную энергетическую безопасность.

По словам члена экспертного совета Министерства энергетики Геннадия Рябцева, Польша предприняла максимум усилий для того, чтобы не на словах, а на деле максимально снизить зависимость от российского газа, сообщают Экономические новости.

В отличие от Украины, «которая только и делает, что бегает и кричит о том, как ей будет плохо, когда Северный поток-2 достроят», Польша уже давно гарантировала собственную энергетическую безопасность. «Страна не просто выступала против СП-2 в судах, антимонопольных структурах ЕС, на политической арене и продолжает это делать. Польша построила терминал по приему сжиженного газа в Свиноуйсце, прокладывает трубопровод «Baltic Pipe» и подписала соответствующие соглашения на поставки альтернативного российскому газу. Выиграла конкурс на разработку газовых месторождений за пределами своей территории (и даже не один), увеличила собственную газодобычу, построила и продолжает строить угольные тепловые электростанции, уменьшила газоёмкость собственной экономики и повысила эффективность использования газа как такового. Благодаря всем этим принятым и реализованным мерам Польша в результате отказалась продлевать транзитный контракт с «Газпромом» после 2023 года», — рассказал «ЭН» эксперт. В то время как в Украине ничего не предпринимают для того, чтобы каким-то образом уменьшить зависимость от России.

По мнению Геннадия Рябцева, непосредственные убытки с началом запуска газопровода Украина почувствует, скорее всего, только после 2024 года. Ведь до этого времени Россия связана контрактом и вынуждена будет платить прописанную в соглашении ежегодную сумму денег. «Контракт в течение 3 лет еще будет работать, и Украина будет получать деньги или непосредственно с 40 млрд. кубометров транзита, или вообще вместо него. Потому что в контракте есть условие «качай или плати»», — говорит он. К тому же Россия бронирует и дополнительные кубометры для транспортировки газа через Украину.

Правда, на июль «Газпром» не стал этого делать. Кроме того, концерн снизил закачку газа в крупнейшие используемые им хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах. Также сократились поставки газа по магистральному газопроводу «Ямал-Европа», проходящему через Беларусь и Польшу в ФРГ, с 84 миллионов кубометров в сутки до 50-60 млн куб. м. По мнению экспертов, «Газпром» таким образом не столько оптимизирует цены и объемы, сколько оказывает давление на Европу с целью обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода Северный поток-2.

08.08.2021

Увлекательное фундаментальное исследование о России рисует яркую картину российской политики, которая с пугающей скоростью приближается к тому, что авторы нового исследования назвали "полномасштабной диктатурой". Трое нероссийских ученых - Ян Матти Доллбаум, Морван Лаллуэ и Бен Нобл - написали увлекательную и своевременную книгу о Навальном - человеке, политике и участнике протестов.

В январе Алексей Навальный сел на самолет в Москву. До того, самый известный российский диссидент провел пять месяцев в Германии, оправляясь от последствий отравления «Новичок». В окружении журналистов, которые путешествовали вместе с ним, он не питал иллюзий относительно того, что произойдет, когда он поменяет Берлин на дом. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Guardian.

Российские власти арестуют его. Он проведет месяцы, годы в тюрьме. Возможно, он никогда не выйдет на свободу. В самолете Навальный отмахнулся от этих опасений со свойственным ему мрачным юмором. «Я не боюсь», — сказал он. Во время полета он смотрел свою любимую передачу — американский мультсериал «Рик и Морти».

Было ли решение Навального противостоять Владимиру Путину актом высшего мужества, современным аналогом обреченного на провал восстания декабристов против самодержавной власти? Или это было самоубийственное безрассудство? В конце концов, Навальный олицетворяет собой лучший шанс на демократические перемены в России со времен распада СССР.

Как и предполагал Навальный, его арест в Москве вызвал масштабные протесты против Кремля. Демонстранты вышли на площади 180 городов и поселков, от оккупированного Крыма до Владивостока. Они требовали его освобождения. Но эта не совсем революция так и не стала реальной угрозой двухдесятилетнему правлению Путина или ослаблению его контроля.

Пока Навальный сидит в тюрьме, Путин, похоже, готов оставаться президентом до 80 лет. Силы безопасности пока подавляют уличные протесты, используя проверенную временем тактику: грубую силу, массовые аресты и усиленное преследование избранных. В настоящее время проводятся новые репрессии. Несогласие, как говорится, чревато неприятными последствиями.

За несколько месяцев власти свернули грозное антикоррупционное движение Навального, запретив его сеть местных отделений по всей стране. Они также закрыли немногие оставшиеся в России независимые СМИ, объявив их «иностранными агентами» и «нежелательными». Свобода слова в опасности.

С пугающей скоростью Россия приближается к тому, что авторы нового исследования называют «полномасштабной диктатурой». Трое нероссийских ученых — Ян Матти Доллбаум, Морван Лаллуэ и Бен Нобл — написали увлекательную и своевременную книгу о Навальном — человеке, политике и участнике протестов.

Его подзаголовок гласит: «Заклятый враг Путина, будущее России?». Никто до конца не знает, действительно ли Навальный — судьба России или трагическая национальная примечательнось, которой суждено быть приконченной той же самой командой неуклюжих агентов ФСБ, которая прошлым летом пыталась убить его в Сибири, отравив его трусы.

В книге убедительно доказывается, что Навальный — самая интересная и значительная фигура, появившаяся в посткоммунистический период. В ней прослеживается его ранняя карьера блогера и активиста до его нынешнего статуса всемирно признанного заклятого врага и основной головной боли Путина.

Навальный — это не Нельсон Мандела и не Александр Солженицын, считают авторы. Он просто сам по себе: вдохновляющий, сложный, харизматичный, дерзкий и великолепно владеющий средствами массовой информации. А еще он забавный, его юмор — это дубина, которой он бьет своих врагов. Прежде всего, Навальный — политик, тактически гибкий, противоречивый и многополярный.

Навальный родился в 1976 году, он принадлежит к поколению, выросшему в СССР, но никогда не принадлежавшему к этой эпохе. В 1990-х годах он работал юристом и биржевым брокером. По словам друзей, «панк» правого толка, выступающий за бизнес, он пришел в политику в начале путинской эпохи как сотрудник либеральной партии «Яблоко».

Партия исключила его из своих рядов в 2007 году после того, как он присоединился к маршу русских националистов в Москве. Многие из участников марша были неонацистскими скинхедами. Навальный однажды сравнил чеченских террористов с тараканами и до сих пор выступает за визовый режим для гастарбайтеров из Средней Азии.

Делает ли это его расистом? Навальный никогда полностью не отказывался от своих ранних радикальных взглядов, хотя в настоящее время его платформа — мейнстрим, проевропейский социал-демократ, скорее левый, чем правый. В книге объясняются попытки Навального проявить национализм, цитируется его мнение о том, что оппозиция должна быть очень популярной. Только тогда она может быть эффективной.

Именно кампания Навального против разгула государственной коррупции привлекла к нему внимание. Он исследовал собственность корпораций и частных компаний, таких как нефтетрейдер Gunvor.

В следующем году Навальный выступил на антиправительственных митингах и придумал запоминающийся лозунг для правящей партии «Единая Россия» — «партия жуликов и воров». Он провел впечатляющую кампанию, чтобы стать мэром Москвы, набрав треть голосов. Затем в 2012 году он основал ФБК, антикоррупционный фонд. Это стало его основным политическим инструментом.

Авторы книги прекрасно пишут о том, какую роль играет коррупция в российской политике. Они отмечают, что при Путине воровство из средства, подрывающего государственный контроль, превратилось в инструмент дисциплинирования элиты. Все стали соучастниками. И поэтому уязвимы для карательных уголовных обвинений. «Воровство организовано для укрепления власти», — утверждается в книге.

В ней добавляется, что подъем Навального стал возможен только благодаря интернету. Закрытый от государственного телевидения и оклеветанный кремлевскими СМИ, Навальный обратился к интернету, чтобы донести свои идеи. Он создал свою аудиторию благодаря умным видеороликам на YouTube, ежедневному шоу и каналам в Instagram и Twitter, где у него 2,6 млн. подписчиков. Путин, будучи технодинозавром, не пользуется даже электронной почтой.

В своей борьбе с властями, как кошки-мышки, Навальный использует изобретательную тактику. Его помощники летают на беспилотниках над дворцами продажных руководителей российского КГБ. Расследование ФБК в отношении Дмитрия Медведева, бывшего президента и премьер-министра России, было смелым повествованием и расследованием. Оно началось с тренеров Медведева и закончилось роскошными домами и тосканским виноградником.

Даже критики признают смелость Навального. Его блокбастерное расследование о путинском дворце было опубликовано сразу после его возвращения в Москву. Навальный изображает Путина в уничижительных тонах, как ничтожного бюрократа, который прошел путь от кражи кассетных магнитофонов в качестве младшего шпиона в Восточной Германии до разграбления целой страны. «Маленький воришка в бункере» — такова насмешка Навального.

Авторы книги отмечают, что Кремль серьезно относится к угрозе, исходящей от Навального. Он неоднократно сажал его в тюрьму и возбуждал уголовные дела. В 2017 году Путин не позволил ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. В прошлом году раздраженный Путин отдал секретный приказ убить его, утверждает Навальный. Два российских врача, которые лечили его от отравления «Новичок», умерли загадочной смертью.

До сих пор Путин действовал безжалостно, подавляя конкурентов, но в книге отмечается, что его режим адаптивен и реалистичен. Он прилагает все усилия, чтобы заручиться поддержкой простых россиян и установить с ними эмоциональную связь. Как признает сам Навальный, Путин популярен. Даже при честных выборах и свободных СМИ Путин мог бы победить Навального в опросе «лоб в лоб».

Не факт, что это когда-нибудь произойдет. Навальный бодро рассказывает о своих предыдущих пребываниях за решеткой, говоря, что там он знакомится с людьми из разных слоев общества и имеет возможность читать. Его сторонники убеждены, что в конечном итоге он одержит победу над старшим поколением, одержимым призраками прошлого и советскими геополитическими фантазиями. Возможно. Однако пока его жизнь висит на волоске.

08.08.2021

Далеко не все темы так сильно раздражают Кремль, как западные санкции, направленные против его чиновников и олигархов. При всем своем националистическом позерстве, режим Владимира Путина - столь же коррумпированный, сколь и авторитарный - зависит от сохранения доступа к западным странам, банкам и финансовым рынкам для своих ключевых приближенных.

Не секрет, что некоторые из самых дорогих объектов недвижимости в Нью-Йорке, Лондоне и Майами принадлежат тем, кто связан с Кремлем. Частные российские активы за рубежом оцениваются в сумму от 800 миллиардов до 1,3 триллиона долларов, причем большая часть этих денег, вероятно, связана с самим Путиным. «Панамские документы», масштабное журналистское расследование, основанное на утечке документов, позволило отследить $2 млрд. на оффшорных счетах приближенных Путина — вероятно, это лишь маленькая верхушка очень большого айсберга. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционный политик, писатель и историк для The Washington Post.

Поэтому неудивительно, что международные усилия по привлечению к ответственности нарушителей прав человека посредством целевых визовых запретов и замораживания активов вызывают яростную реакцию российских чиновников. Кремлевские контрмеры против тех, кто выступает за такие санкции, варьируются от фиктивных ордеров Интерпола до отравления химическим оружием.

На этой неделе призывы российских граждан к адресным международным санкциям были публично приравнены к «государственной измене» не менее чем Сергеем Нарышкиным, главой Службы внешней разведки России и близким доверенным лицом Путина. «Это предательство своей страны и своего народа», — заявил Нарышкин. Это давняя привычка авторитарных режимов — приравнивать себя к странам, которыми они управляют».

Владимир Соловьев, ведущий кремлевский телепропагандист, который вел интервью, помог назвать имена «предателей», о которых говорил Нарышкин: Владимир Милов и Леонид Волков, два близких соратника находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального и автора этой статьи. У самого Соловьева есть корыстный интерес: Человек, который сделал своим ремеслом ежедневное извержение ненависти к западным демократиям, владеет двумя роскошными виллами на озере Комо в Северной Италии, согласно документам, полученным Фондом борьбы с коррупцией Навального. В газетном интервью Соловьев позже подтвердил, что у него есть дом в Италии.

Отношение Кремля не ново. Что вызывает недоумение, так это продолжающееся нежелание администрации США дать отпор путинскому режиму, используя имеющиеся в ее распоряжении инструменты, а именно: Закон Магнитского и Глобальный закон Магнитского, оба из которых предназначены для целевых санкций против нарушителей прав человека, а последний — также против коррупционеров. Администрация Байдена назвала борьбу с коррупцией «одним из основных интересов национальной безопасности США» и предприняла шаги, направленные против отдельных лиц в самых разных странах — от Украины до Намибии. В то же время она продемонстрировала удивительное нежелание использовать санкции там, где они могли бы работать наиболее эффективно.

До сих пор Вашингтон отвечал на продолжающуюся агрессивность Кремля мерами времен холодной войны, такими как высылка дипломатов (на этой неделе было объявлено о новых мерах). Однако самый эффективный инструмент в его арсенале остается практически неиспользованным. В январе, после ареста Навального, его соратники предложили ввести санкции против ряда высших должностных лиц режима и олигархов. Однако до сих пор большинство из тех, кого они назвали, свободно разгуливают по обе стороны Атлантики. Незадолго до своего ареста сам Навальный заявил, что «санкции не работают, потому что Запад воздерживается от санкций против людей с деньгами».

Одно из возможных объяснений появилось в недавнем докладе в Politico. В статье со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации говорится, что Белый дом воздерживается от использования санкций Магнитского в полном объеме из-за риска «поставить под угрозу потенциальное сотрудничество» с Кремлем и потому, что президент Байден «хочет дать Путину время доказать, может ли он быть конструктивным партнером». Очевидно, некоторые чиновники администрации также опасаются, что падение путинского режима может оказаться «дестабилизирующим».

Эти рассуждения вызывают недоумение. Во-первых, десятки тысяч россиян, выходящих на улицы против правления Путина, — это не фанатики или оголтелые националисты, а городские (и в основном молодые) граждане среднего класса, которые хотят, чтобы Россия стала современной демократической страной. Во-вторых, бессмысленность надежд на новую «перезагрузку» с Кремлем стала очевидной благодаря политике предшественников Байдена. Тиран, чьи репрессии против собственного народа соперничают только с его агрессией по отношению к другим, не может быть «конструктивным партнером».

Адресные санкции обеспечивают персональную ответственность для тех, кто нарушает правила цивилизованного общества у себя дома, пользуясь его благами за рубежом. Они делают это, не наказывая население в целом (главный недостаток общенациональных санкций предыдущих эпох). Не менее важно и то, что внесение злоумышленников в «черный список» положит конец извращенному зрелищу, когда западные демократии фактически поощряют режимы, попирающие те самые ценности, которые, как утверждает Запад, ему дороги.

Борис Немцов, лидер российской оппозиции, убитый перед Кремлем в 2015 году, назвал закон Магнитского «самым пророссийским законом в истории любого иностранного парламента», поскольку он «наконец-то положит конец безнаказанности тех, кто нарушает права и крадет деньги российских граждан».

В распоряжении западных политиков есть мощный и эффективный инструмент. Пришло время начать использовать его должным образом.

статью прочитали: 40 человек