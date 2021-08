архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.08.21 06:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Глобальная сеть

"The Truth about the Soviet Gulag - Surprisingly Revealed by the CIA" The Stalinist Katyusha Правда о советском ГУЛАГе - неожиданно раскрытая ЦРУ











Вступление «Гуманитарная» ложь служит для промывания мозгов населению, заставляя его поддерживать империалистические войны. Поддерживаемые ультраправой пропагандой и финансируемые ЦРУ, основные «новостные» СМИ описывают советские трудовые лагеря, также известные как «ГУЛАГ», как средство Сталина для подавления продемократических диссидентов и порабощения советских масс. Однако то же самое ЦРУ, которое , чтобы способствовать антисоветской дезинформации (Tracy 2018), с помощью операции «Пересмешник» предоставило военным США почти полный контроль над основной прессой, недавно опубликовало рассекреченные документы, которые опровергают клевету вокруг ГУЛАГа. Нельзя сказать, что ЦРУ, которое проводило различные антисоветские операции на протяжении почти пяти десятилетий и сотрудники которого стремились получить точную информацию о СССР, имеет какое-либо предубеждение в пользу СССР. Поэтому следующие рассекреченные файлы ЦРУ, которые на удивление «говорят в пользу» Советского Союза, особенно ценны. Признавая суровые условия, существовавшие в ГУЛАГе, как и в любой пенитенциарной системе в мире, цель этой статьи - пролить свет на следующие факты: (1) суровость тюрем была преувеличена западной прессой; (2) статистические данные о населении ГУЛАГа были преувеличены, (3) [В СССР] предпринимались реальные усилия по улучшению условий содержания в тюрьмах, когда была возможность, и (4) тюремные стандарты были намного выше чем во многих капиталистических странах. Условия содержания в тюрьмах Документ ЦРУ 1957 года под названием «Исправительно-трудовые лагеря в СССР: перевод заключенных из лагеря», на страницах со второй по шестую, раскрывает следующую информацию о советском ГУЛАГе: 1. До 1952 года заключенным предоставлялось гарантированное количество еды, плюс дополнительное питание за перевыполнение норм. 2. С 1952 года система ГУЛАГа действовала на основе «экономического расчета», так что чем больше заключенные работали, тем больше им платили. 3. За перевыполнение нормативов на 105% один день заключения засчитывался как два, что сокращало время нахождения в ГУЛАГе на один день. 4. Кроме того, когда в результате послевоенного социалистического восстановления у Советского правительства появилось больше средств, и оно увеличило нормы продовольствия для заключенных. 5. До 1954 года заключенные работали по 10 часов в день, в то время как свободные рабочие работали по 8 часов в день. С 1954 года и заключенные, и свободные рабочие работали по 8 часов в день. 6. Исследование ЦРУ выборки по стандартному лагерю показало, что 95% заключенных были обычными преступниками. 7. В 1953 году, 70% «обычных преступников» выборочного лагеря, изученного ЦРУ была объявлена ​​амнистия. В течение следующих 3 месяцев большинство из них были повторно арестованы за совершение новых преступлений. Ниже приведены выдержки из документа ЦРУ, подчеркнутые и сведенные вместе для удобства читателя: Эти факты опровергают рассказ о том, что заключенным ГУЛАГа не платили. Работа действительно была принудительной; однако были предусмотрены материальные награды. С 1952 года, заключенные получали зарплату, а до 1952 года получали вознаграждение в виде еды. Согласно буржуазным фантазиям, советский «режим» стремился умышленно морить голодом население ГУЛАГа. Однако на самом деле после Второй мировой войны Советский Союз действительно прилагал усилия для увеличения продовольственного снабжения заключенных. Тот факт, что рабочий день был всего на два часа больше, чем у свободных рабочих до 1954 года, а с 1954 года равнялся рабочему дню свободного рабочего, является яркой демонстрацией эгалитарных тенденций Советского государства. При этом примечателен тот факт, что в ГУЛАГ отправляли преступников, а не «демократических революционеров». Как и во всех системах правосудия, здесь, безусловно, были ошибки, и некоторые невиновные люди были отправлены в тюрьмы; дело, однако, в том, что этот факт был преувеличен имперской прессой. Давайте сравним советскую систему с американской. 13-я поправка разрешает тюремное рабство, когда многие заключенные становятся жертвами расового профилирования. Даже у династии Клинтонов были рабы в провинции Арканзас (News 2017). Численность Согласно четвертой странице другого документа ЦРУ (1989 г.), озаглавленного «Советская система труда: обновленная информация», количество заключенных ГУЛАГа во времена Сталина «выросло примерно до 2 миллионов». Эти цифры совпадают и с советской статистикой из рассекреченных советских документов. Ниже приводится рассекреченный советский архивный документ 1954 года (Пыхалов), отрывок из которого переведен на английский язык: «За период с 1921 года по настоящее время за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, в том числе к смертной казни - 642 980 человек, в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже - 2 369 220 человек; в ссылку и высылку - 765 190 человек. «Из общего числа осужденных ориентировочно осуждено: 2 900 000 человек - Коллегией ОГПУ, НКВД и тройками Особых собраний и 877 000 человек - судами при военных трибуналах и Спецколлегией и Военной коллегией. «Следует отметить… установленное Постановлением… 3 ноября 1934 года Особое совещание НКВД, которое действовало до 1 сентября 1953 года - осуждено 442 531 человек, в том числе к смертной казни - 10 101 человек к заключению - 360 921 человек к ссылке и высылке. (внутри страны) - 57 539 человек и другие наказания (зачет сроков содержания под стражей, депортация за границу, принудительное лечение) - 3970 человек… Генеральный прокурор Руденко Р. Министр внутренних дел С. Круглов Министра юстиции К. Горшенина " Советские архивы оставались рассекреченными в течение десятилетий, но доступ к ним стал свободным только во время распада Советского Союза или после него. Кроме того, после смерти Сталина глава НКВД (МВД СССР) Лаврентий Берия был казнен Хрущевым, стойким антисталинистом (История за час 2010). Эти факты делают маловероятным, что данные советских спецслужб имели бы просталинский уклон. Итало-американский историк Майкл Паренти (1997, с. 79-80) далее анализирует данные, предоставленные из советских архивов: «В 1993 году впервые несколько историков получили доступ к ранее секретным архивам советской полиции и смогли установить хорошо задокументированные оценки численности заключенных и трудовых лагерей. Они обнаружили, что общая численность населения ГУЛАГа по состоянию на январь 1939 г. ближе к концу Больших чисток их было 2 022 976 человек. Примерно в то время началась “чистка чистильщиков”, в том числе многих сотрудников разведки и секретной полиции (НКВД), а также членов судебных органов и других следственных комитетов, которые внезапно были признаны ответственными за крайности террора, несмотря на их клятвы в верности режиму. «Советские трудовые лагеря не были лагерями смерти, как те, что строили нацисты по всей Европе. Не было систематического уничтожения заключенных, не было газовых камер или крематориев для утилизации миллионов тел… [T] подавляющее большинство обитателей ГУЛАГа выжили и в конце концов вернулись. обществу после амнистии или по истечении срока их заключения. Согласно архивным записям, в любой конкретный год от 20 до 40 процентов заключенных выходили на свободу. Не обращая внимания на эти факты, московский корреспондент New York Times (7/31 / 96) продолжает описывать ГУЛАГ как «крупнейшую систему лагерей смерти в современной истории». «Почти миллион заключенных ГУЛАГа были освобождены во время Второй мировой войны для службы в вооруженных силах. Архивы показывают, что более половины всех смертей в ГУЛАГе за период 1934-53 годов произошло в годы войны (1941-45), в основном из-за недоедания. когда тяжелые лишения были общим уделом всего советского населения (на войне погибло около 22 миллионов советских граждан). В 1944, например, смертность в трудовых лагерях составляла 92 на 1000. К 1953 году, с послевоенным восстановлением, смертность в лагерях снизилась до 3 на 1000. «Должны ли все заключенные ГУЛАГа считаться невинными жертвами красных репрессий? Вопреки тому, что нас заставили верить, арестованные за политические преступления («контрреволюционные правонарушения») составляли от 12 до 33 процентов заключенных, меняясь из года в год. . Подавляющему большинству заключенных были предъявлены обвинения в неполитических преступлениях: убийстве, нападении, краже, бандитизме, контрабанде, мошенничестве и других нарушениях, наказуемых в любом обществе». Так, по данным ЦРУ, примерно два миллиона человек были отправлены в ГУЛАГ в 1930-х годах, тогда как согласно рассекреченным советским архивам - 2369 220 человек вплоть до 1954 года. Если сравнивать с населением СССР в то время, а также статистикой В такой стране, как Соединенные Штаты, процент населения ГУЛАГа в СССР на протяжении всей ее истории был ниже, чем в Соединенных Штатах сегодня или с 1990-х годов. Фактически, согласно исследованию Соузы (1998), в США был больший процент заключенных (относительно всего населения), чем когда-либо в СССР: «В небольшом новостном сообщении, появившемся в газетах за август 1997 года, информационное агентство FLT-AP сообщило, что в США никогда раньше не было так много людей содержащихся в тюрьмах, как в 1996 году - 5,5 миллиона человек. Это представляет собой прирост 200 000 человек с 1995 года и означает, что количество преступников в США составляет 2,8% взрослого населения. Эти данные доступны всем, кто работает в североамериканском департаменте юстиции…. Количество осужденных в США сегодня на 3 миллиона больше, чем максимальное количество, когда-либо содержащееся в Советском Союзе! В Советском Союзе за свои преступления в тюрьмах находилось не более 2,4% взрослого населения, а в США этот показатель составляет 2,8% и продолжает расти! Согласно пресс-релизу, выпущенному Министерством юстиции США 18 января 1998 г., количество осужденных в США в 1997 г. увеличилось на 96100 человек. Вывод Считая СССР серьезным идеологическим вызовом, западная имперская буржуазия демонизировала Сталина и Советский Союз. Тем не менее, после десятилетий пропаганды рассекреченные архивы США и СССР вместе опровергают эту антисоветскую клевету. 