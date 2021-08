архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.08.21 07:04 Египет Египет, море, отдых Саудовская Аравия

Russian tourists delighted with return to Egyptian resorts Российские туристы в восторге от возвращения на египетские курорты Саудовская Аравия SALMA AHMED August 11, 2021 Российские туристы прибывают в аэропорт Шарм-эль-Шейх, после решения снять почти шестилетний запрет на прямые рейсы на египетские курорты. Запрет был наложен в 2015 году после взрыва на борту авиалайнера, в результате которой погибли все пассажиры и экипаж, Aug. 9, 2021. (Reuters) Россия возобновила полеты на египетские курорты Красного моря, сняв запрет, который длился почти шесть лет после взрыва российского авиалайнера.

Прилет в Шарм-эль-Шейх был встречен церемониальным водным салютом, а российским туристам были вручены цветы. Обновлено 12 августа 2021 г. КАИР: Первые за шесть лет российские туристы, прибывшие в Шарм-эль-Шейх, сказали, что они рады вернуться и были впечатлены египетским гостеприимством. Россия возобновила полеты на египетские курорты Красного моря в понедельник, сняв запрет, который длился почти шесть лет после взрыва российского авиалайнера, в результате которого погибли все 224 человека находившихся на борту. В понедельник самолет EgyptAir доставил в Хургаду 300 российских туристов. Рейс во вторник в Шарм-эль-Шейхе при приземлении был встречен церемониальным водным салютом, а российским туристам были вручены цветы и воздушные шары. Было видно, что туристы улыбаются и очень хотят наконец, снова посетить некоторые из своих любимых египетских курортов. Одна туристка рассказала Arab News, что это ее шестая поездка в Египет, выразив радость по поводу возвращения российского туризма в страну. Она сказала, что любит Хургаду как место отдыха, потому что «люди в Хургаде замечательные, как и отели». Она также выразила желание провести свой следующий отпуск в Хургаде. Другой турист, который посещал Хургаду с женой и ребенком, сказал, что ему понравилось это место, и что его «поездка была отложена на шесть лет». Он добавил, что поездка в Хургаду уникальна и не может сравниться с отдыхом в других местах. Авиакомпания «Россия» выполняет регулярные рейсы с курортов Красного моря в Москву. Согласно официальному заявлению, EgyptAir будет выполнять семь еженедельных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Перед тем, как первый российский самолет приземлился в Египте, российская делегация проинспектировала аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, чтобы проверить обеспечение достаточных мер безопасности и охраны здоровья. Взрыв 2015 года привел к падению доходов Египта от туризма, которые в 2019 году составили примерно 12 процентов валового внутреннего продукта Египта. Египетское отделение Даиш заявило, что оно взорвало самолет над Синаем в октябре 2015 года, вскоре после того, как самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха. В то время российские официальные лица настаивали на недостаточности процедур безопасности в египетских аэропортах. До взрыва 2015 года Египет ежегодно принимал в среднем 2,5 миллиона российских туристов. Правительство Египта заявило, что возобновление туристических рейсов между двумя странами является отражением их крепких дружественных связей. Видео на русском https://www.arabnews.com/node/1909566/middle-east

Египет Pics: Russian reporters interview tourists in Sharm el-Sheikh upon return of direct flights Фото: Российские журналисты берут интервью у туристов в Шарм-эль-Шейхе по возобновлении прямых рейсов BY Egypt Today staff Wed, 11 Aug 2021 - Российские журналисты берут интервью у туристов - Пресс-фото CAIRO – 11 August 2021: в среду в Шарм-эль-Шейх прибыла делегация российских СМИ, чтобы рассказать своим зрителям и читателям о возобновлении прямых рейсов на египетские курорты и принятых мерах предосторожности против Covid. Члены Управления по туризму курортов Красного моря встретили делегацию с цветами, сувенирами и рекламными материалами на русском языке. Магед Абу Сдейра, глава Главного управления туризма, сказал, что этот визит будет способствовать популяризации Египта как туристического направления среди российских путешественников. Делегация уже взяла интервью у Халеда Фауда, губернатора Южного Синая, и Ахмеда Юсефа, главы Управления по туризму в Шарм-эль-Шейхе. Российские журналисты также посетили несколько отелей и курортов и встретились с представителями этих отелей, чтобы обсудить меры предосторожности для здоровья. Они также побеседовали с российскими туристами в отелях, которые сказали, что рады вернуться в Египет, чтобы насладиться его солнцем и красотой Красного моря. За пределами гостиниц делегация прогулялась по Шарм-эль-Шейху, посетила достопримечательности и побеседовала с владельцами магазинов и базаров.

