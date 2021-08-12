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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.21 07:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Египет, море, отдых

 Саудовская Аравия

Russian tourists delighted with return to Egyptian resorts

Российские туристы в восторге от возвращения на египетские курорты

SALMA AHMED

August 11, 2021      

Russian tourists delighted with return to Egyptian resorts

Российские туристы прибывают в аэропорт Шарм-эль-Шейх, после решения снять почти шестилетний запрет на прямые рейсы на египетские курорты. Запрет был наложен в 2015  году  после взрыва на борту  авиалайнера, в результате которой погибли все  пассажиры и экипаж, Aug. 9, 2021. (Reuters)

  • Россия возобновила полеты на египетские курорты Красного моря, сняв запрет, который длился почти шесть лет после взрыва российского авиалайнера.

  • Прилет  в Шарм-эль-Шейх был встречен церемониальным водным салютом, а российским туристам были вручены цветы.

Обновлено 12 августа 2021 г.

КАИР: Первые за  шесть лет  российские туристы, прибывшие  в Шарм-эль-Шейх, сказали, что они рады вернуться и были впечатлены египетским гостеприимством.

Россия возобновила полеты на египетские курорты Красного моря в понедельник, сняв запрет, который длился почти шесть лет после взрыва российского авиалайнера, в результате которого погибли все 224 человека находившихся  на борту. В понедельник самолет EgyptAir доставил в Хургаду 300 российских туристов.

Рейс во вторник в Шарм-эль-Шейхе при  приземлении был встречен церемониальным водным салютом, а российским туристам были вручены цветы и воздушные шары.

Было видно, что туристы улыбаются и очень хотят  наконец, снова посетить некоторые из своих любимых египетских курортов.

Одна туристка рассказала Arab News, что это ее шестая поездка в Египет, выразив радость по поводу возвращения российского туризма  в  страну.

Она сказала, что любит Хургаду как место отдыха, потому что «люди в Хургаде  замечательные, как и отели».

Она также выразила желание провести свой  следующий отпуск в Хургаде.

Другой турист, который посещал Хургаду с женой и ребенком, сказал, что ему понравилось это место, и что его «поездка была отложена на шесть лет».

Он добавил, что поездка в Хургаду уникальна и не может сравниться с  отдыхом в других местах.

Авиакомпания «Россия» выполняет регулярные рейсы с курортов Красного моря в Москву.

Согласно официальному заявлению, EgyptAir будет выполнять семь еженедельных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Перед тем, как первый российский самолет приземлился в Египте, российская делегация проинспектировала аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, чтобы проверить обеспечение достаточных мер  безопасности и охраны здоровья.

Взрыв 2015 года привел к падению доходов Египта от туризма, которые в 2019 году составили примерно 12 процентов валового внутреннего продукта Египта.

Египетское отделение Даиш заявило, что оно взорвало самолет над Синаем в октябре 2015 года, вскоре после того, как самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха. 

В то время российские официальные лица настаивали на недостаточности процедур безопасности в египетских аэропортах.

До взрыва  2015 года Египет ежегодно принимал в среднем 2,5 миллиона российских туристов.

Правительство Египта заявило, что возобновление туристических рейсов между двумя странами является отражением их крепких дружественных  связей.

Видео  на русском https://www.arabnews.com/node/1909566/middle-east


Египет

Pics: Russian reporters interview tourists in Sharm el-Sheikh upon return of direct flights

Фото: Российские журналисты берут интервью у туристов в Шарм-эль-Шейхе по возобновлении прямых рейсов

BY  Egypt Today staff   Wed, 11 Aug 2021 

-Russian reporters interviewing tourists - Press photo

Российские журналисты берут интервью у туристов - Пресс-фото

CAIRO – 11 August 2021: в среду в Шарм-эль-Шейх прибыла делегация российских СМИ, чтобы рассказать  своим зрителям и читателям  о возобновлении прямых рейсов  на  египетские курорты и  принятых  мерах предосторожности против Covid.

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Члены Управления по туризму курортов  Красного моря  встретили делегацию с цветами, сувенирами и рекламными материалами на русском языке. 

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 Магед Абу Сдейра, глава Главного управления туризма, сказал, что этот визит будет способствовать популяризации Египта как туристического направления среди российских путешественников.

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 Делегация уже взяла интервью у Халеда Фауда, губернатора Южного Синая, и Ахмеда Юсефа, главы Управления по туризму в Шарм-эль-Шейхе.

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 Российские журналисты также посетили несколько отелей и курортов и встретились с представителями этих отелей, чтобы обсудить меры предосторожности для здоровья. Они также побеседовали с российскими туристами в отелях, которые сказали, что рады вернуться в Египет, чтобы насладиться его солнцем и красотой Красного моря.

За пределами гостиниц делегация прогулялась по Шарм-эль-Шейху, посетила достопримечательности и побеседовала с владельцами магазинов и базаров.


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