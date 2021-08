архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.08.21 00:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Financial Post”,

"Opinion: Biden and Trudeau are Putin and Xi’s useful energy idiots " Канада - 11 августа 2021 г. Байден и Трюдо - “полезные идиоты” Путина и Си Администрации Байдена и Трюдо следует сделать паузу, чтобы внимательно подумать о том, сколько веревок Владимир Путин и председатель Си уже продали им. Ron Wallace, Special to Financial Post Publishing date: Aug 11, 2021 Премьер-министр Джастин Трюдо (слева) и президент США Джо Байден. PHOTO BY REUTERS/BLAIR GABLE AND NICHOLAS KAMM/AFP VIA GETTY IMAGES Глядя на мир в основном через двойные линзы углерода и климата, правительства Байдена и Трюдо упускают из виду ключевые основы глобальной энергетической стратегии: безопасность и экономическую эффективность. Будьте уверены, Владимир Путин и Си Цзиньпин - ничего не упускают. Через несколько дней после того как специальный посланник президента по вопросам климата Джон Керри отметил, что «фундаментальным строительным блоком» экономического роста Китая стало «ошеломляющее количество использования ископаемого топлива», и призвал Китай сделать больше для ускорения сокращения выбросов в рамках нового «плана геополитического сотрудничества», китайское правительство объявило о возобновлении работы еще 15 ранее закрытых угольных шахт на севере Китая, а также 38 шахт во Внутренней Монголии. Цены на китайский энергетический уголь резко выросли из-за роста спроса на электроэнергию, и, вопреки просьбам Керри, высокопоставленные китайские политики призвали к смягчению предпринимаемых жестких мер по сдерживанию роста выбросов, предлагая вместо этого «скоординированный, упорядоченный подход» к углеродной нейтральности. Керри, возможно, также упускает из виду свои геополитические ожидания в отношении упорядоченного энергетического перехода в Европе. Европейский Союз переживает стремительный рост цен на газ и электроэнергию. Только в этом году оптовые цены на электроэнергию в Германии выросли более чем на 60 процентов. По всей Европе цены на энергию растут, поскольку планы декарбонизации вынуждают коммунальные предприятия покупать разрешения на загрязнение по рекордным ценам, чтобы компенсировать производство энергии на ископаемом топливе. Наряду с нехваткой природного газа это привело к росту цен на электроэнергию - именно в то время когда мировые лидеры готовятся отправиться в Шотландию для дальнейшего международного обсуждения действий в направлении к «чистому нулю», вероятно, за счет увеличения налогообложения, в том числе для водителей автомашин и коммерческих авиапассажиров. Неудивительно, что некоторые политики ЕС начали противиться планам по сокращению выбросов на 55% по сравнению с уровнями 1990 года к 2030 году, в то время как в Великобритании многие политики ставят серьезные вопросы о вероятности достижения целей Парижского соглашения 2015 года, и тем более о достижении «чистого нуля» Ошеломляющее недавнее заявление администрации Байдена о том, что, несмотря на резкие возражения многих восточноевропейских стран и игнорируя озабоченность Европейского парламента, она согласилась на компромисс относительно завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2» по Балтийскому морю, только усугубило стратегическую неразбериху. Соглашение снимает давние опасения США по поводу безопасности и вместо этого полагается на возможные санкции ЕС, если Россия в будущем будет использовать «энергию как оружие». Подводный газопровод протяженностью 1230 км будет транспортировать российский природный газ напрямую в Германию и почти удвоит годовую пропускную способность существующего газопровода Nord Stream с 55 миллиардов кубометров до 100 миллиардов кубометров. Германия значительно увеличила потребление природного газа, 94% которого она импортирует. Почему? Её решение 2010 года отказаться от производства ядерной энергии к 2022 году было основано на ошибочных предположениях о том, что агрессивное развитие возобновляемых источников энергии может компенсировать потерю генерирующих мощностей. Результат? В настоящее время немецкие потребители платят одни из самых высоких мировых затрат на электроэнергию и зависят от России в обеспечении до 40 процентов их поставок природного газа. Тем временем, вернувшись в Северную Америку, Россия теперь является поставщиком нефти номер два в США, поскольку американские нефтеперерабатывающие предприятия пытаются удовлетворить растущий спрос на моторное топливо. Bloomberg сообщает, что импорт российской нефти и нефтепродуктов вырос на 23% в период с апреля по май и достиг 844 000 баррелей в день (баррелей в сутки). Америка теперь стала крупнейшим покупателем российской тяжелой нефти, потребив почти пятую часть экспорта тяжелой нефти из России в первой половине 2021 года. Канадцы могут вспомнить, что ныне заброшенный трубопровод Keystone XL, который, согласно расчетам, связал бы канадских производителей нефти с южными штатами США мог бы транспортировать 830 000 баррелей в сутки, что немного меньше, чем в настоящее время поступает в США танкерами из России. Все это говорит о том, что любые попытки на Западе успешно «уйти» от ископаемого топлива для достижения того, что может оказаться недостижимой целью - «чистого нуля», могут быть чем угодно, но не упорядоченными и, что еще хуже, будут иметь серьезные непредвиденные последствия, которые только нарастают в пользу таких стран, как Россия и Китай, стандарты защиты окружающей среды которых намного ниже тех, что установлены для Канады в частности и для Запада в целом. Владимир Ленин однажды пошутил насчет «повесим капиталистов на веревке, которую они сами нам продадут». Пока администрации Байдена и Трюдо готовятся к всемирному «саммиту законодателей GLOBE COP26» в Глазго в ноябре, им следует сделать паузу, чтобы тщательно поразмышлять о том, сколько веревок Владимир Путин и председатель Си уже продали им.

Рон Уоллес - исполнительный сотрудник Канадского института глобальных отношений и член правления Canada West Foundation. Он ушел с должности постоянного члена Национального энергетического совета в 2016 году.