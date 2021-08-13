Китай должен объединиться с Россией и Беларусью, двумя странами, граничащими с Литвой, и наказать ее

Редакционная статья Global Times

Published: Aug 11, 2021

Вид на Вильнюс, столицу Литвы Фото: VCG

После того, как Китай объявил об отзыве своего посла в Литве и потребовал, чтобы страна отозвала своего главного посланника из Китая, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для прессы во вторник осудил «ответные действия» Китая. Он сказал: «Мы солидарны с нашим союзником по НАТО Литвой ... Каждая страна должна иметь возможность определять контуры своей собственной политики «одного Китая» без внешнего принуждения».

Набила Массрали, официальный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, также выступила во вторник с заявлением в пользу Литвы, выразив сожаление по поводу этого шага Китая. Ее замечания звучали гораздо мягче, чем у Прайса.

Нет ничего удивительного в том что США поддержали Литву. Эта европейская страна не имеет практически никаких отношений с Тайванем. Причина, по которой она провоцирует Китай по тайваньскому вопросу, состоит в желании угодить США. И она сыграла по сценарию написанному в Вашингтоне.

Однако Литва зашла слишком далеко и затронула самую болезненную точку Восточной Азии. Она могла даже не знать, что делает. Тайваньский вопрос - самая заметная геополитическая красная линия во всей западной части Тихого океана. Речь идет об основных интересах Китая - и Китай никогда не будет сидеть сложа руки, если какая-либо страна попытается коснуться этой красной черты.

Даже опытнейшие специалисты в ведении дел с Китаем, такие как США и Япония, применяют тактику «нарезки салями» с большой осторожностью и не смеют заходить слишком далеко за один раз. США не разрешили Тайбэйскому экономическому и культурному представительству в США изменить название. Поддержка Литвы в разрешении властям Тайваня открыть офис под названием «Тайвань» - это обходной маневр, направленный на предотвращение резкого обострения конфликта.

То, что Литва позволяет властям Тайваня открыть офис под названием «Тайвань», является крайне безрассудным поведением, которое нанесет большой вред китайско-литовским отношениям. С населением менее трех миллионов человек, это самая антироссийская страна в Европе. Возможно, она привыкла проводить провокационную внешнюю политику и теперь направила свой антироссийский импульс в сторону Китая, страны, которая никогда не имела с ней конфликтов. Её невежество поражает.

Китай должен принять решительные меры против Литвы. Если Литва будет настаивать на своем, Китай должен быть готов к разрыву отношений. Кроме того, Китай должен объединиться с Россией и Беларусью, двумя странами, граничащими с Литвой, и наказать ее. Китаю и России необходимо совместно нанести тяжелый удар по одному или двум шавкам США, чтобы предупредить другие страны. Китай не должен позволять союзникам США провоцировать Китай и Россию, нарушая основные принципы международных отношений.

Китайско-российское стратегическое партнерство должно продемонстрировать союзникам США свои средства сдерживания , не позволяя им делать все, что они хотят, против Китая и России просто при поддержке США. Китай и Россия должны использовать все подходящие возможности, чтобы нанести удар по стране, которая потеряла рассудок. Это должно стать новым содержанием и руководством для китайско-российского стратегического сотрудничества.

Литва, одна из стран, которая зашла дальше всех в одновременной провокации Китая и России, должна получить урок от обоих. .

Китай в своей контратаке против Литвы, должен разъяснить ей, что тайваньский вопрос - это красная линия, переходить которую категорически нельзя, и что Китай не позволит Литве стать примером для других стран. Европейским странам не следует думать об использовании тайваньского вопроса в качестве рычага воздействия на Китай. Тайваньский вопрос нельзя использовать в качестве разменной монеты. Это линия высокого напряжения, - водораздел между миром и войной.

Поскольку США начали новый раунд провокаций по поводу острова Тайвань, стоимость решения этого вопроса для Китая соответственно возрастет. Это побудило Китай задуматься о том, не следует ли ему ускорить окончательное решение тайваньского вопроса, полностью исключив возможность того, что некоторые американские пешки будут использовать Тайвань в качестве разменной монеты. Такое стратегическое рассмотрение становится все более актуальным для Китая.

От переводчика: Что-то мне как-то тревожно за Литву)))

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