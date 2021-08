архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.08.21 06:31 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Иран Дипломатический скандал в Тегеране Russian, British envoys summoned by Iran Foreign Ministry Послы России и Великобритании вызваны в МИД Ирана Aug 12, 2021 TEHRAN, Aug. 12 (MNA) – После опубликования снимка, на котором были сфотографированы послы России и Великобритании, посол Российской Федерации в Тегеране, а также посол Великобритании были вызваны в МИД Ирана. Послы Великобритании и России опубликовали фотографию своей встречи, которая была сделана похожей на знаменитую фотографию встречи лидеров трех союзных держав в Тегеране. Во время встречи посол России Леван Джагарян заявил, что его намерение опубликовать эту фотографию было просто напоминанием о союзе России с Великобританией против нацистской армии во время Второй мировой войне и что за фотографией не было никакого анти-иранского мотива. Подчеркнув стратегические, а также глубокие и дружеские отношения между Ираном и Россией, российский посол выразил сожаление по поводу того, что эта фотография вызвала непонимание и негодование среди патриотически настроенного народа Ирана. Выслушав объяснения посла, генеральный директор Евразийского департамента МИД Ирана напомнив о дружеских отношениях между Ираном и Россией, подчеркнул, что публикация этой фотографии, даже без антииранских намерений, неприемлема. Также было подчеркнуто, что за последние 42 года иранцы неоднократно доказывали, что серьезно защищают свою независимость и национальное достоинство. Британский посланник также выразил свое уважение Исламской Республике Иран, народу и истории этой страны, сказав: «Я подчеркиваю, что за этим не стояло никаких злонамеренных мыслей». Послы хотели напомнить о российско-британском союзе против нацистской армии во время Второй мировой войны, добавил он. В конце посол Великобритании выразил надежду, что во время своей миссии в Тегеране он сможет способствовать развитию отношений между двумя странами, основанных на завоевании и укреплении взаимного уважения и доверия. Controversial Pose at Russian Embassy in Tehran Spurred Diplomatic Reactions Спорное позирование в посольстве России в Тегеране спровоцировало дипломатическую реакцию August 12, 2021 News [Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад] Зариф резко отреагировал на фотографию Левана Джагаряна и Саймона Шерклиффа, позирующих на исторической сцене, где три деспота встретились после авторитарной оккупации Тегерана. Встреча посла Левана Джагаряна с новым послом британской дипломатической миссии в Иране Саймоном Шерклиффом на исторической лестнице [в здании] где в 1943 году проходила Тегеранская конференция Я сегодня увидел совершенно неприемлемую фотографию Нужно напомнить что сейчас август 2021-го, а не август 1941-го или декабрь 1943-го. Иранский народ демонстрирует, в том числе во время переговоров по JCPOA, что его [национальное] достоинство НИКОГДА не было и не будет объектом решений в иностранных посольствах или других держав Iranian Speaker Slams Disrespectful Behavior by British, Russian Envoys Спикер [парламента] Ирана осуждает неуважительное поведение британского и российского послов August, 12, 2021 TEHRAN (Tasnim) – Спикер иранского парламента осудил «неуважительное» поведение послов России и Великобритании в Тегеране за публикацию “экстравагантной” фотографии и призвал их немедленно извиниться. Мохаммад Бакер Калибаф в Твиттере осудил фотографию, сделанную в российском посольстве, добавив, что министерству иностранных дел Ирана следует незамедлительно отреагировать на «дипломатически неуважительное и ненадлежащее поведение» послов. Он подчеркнул, что оба посла должны немедленно извиниться за свое поведение, иначе обязательно последует решительный дипломатический ответ. В среду в Твиттере посольства России в Иране была опубликована фотография нового посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа и посла России Левана Джагаряна сидящих в креслах на верхней площадке главной лестницы парадного входа в здание посольства России. Обстановка и место съемки напоминают саммит 1943-го года в Тегеране, когда тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт и тогдашний лидер Советского Союза Джозеф Сталин сидели вместе, чтобы сфотографироваться. Конференция 1943 года широко известна среди иранцев и рассматривается как агрессия и унижение иранской идентичности и суверенитета. Фотография подверглась широкой критике со стороны всех слоев общества в иранских СМИ и социальных сетях. Столкнувшись с гневом в Иране, российское посольство попыталось оправдать встречу на этом конкретном месте еще двумя твитами в четверг и заявило: «Мы хотели бы отметить, что у нее нет никакого анти-иранского подтекста. Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа». «Единственный смысл в том, что это фото должно отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран - наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», - добавили в нем. Тегеран поддерживает дружественные стратегические отношения с Москвой, поскольку обе стороны разделяют схожие позиции по многим региональным и международным вопросам; тем не менее, после исламской революции Иран снова и снова доказывал, что он не терпит никаких нападок или оскорблений своего суверенитета и независимости - красная линия для нации - ни представителями Запада, ни представителями Востока.