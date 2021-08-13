навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
13.08.21   Редакция

Китай взламывает Россию

(0)
 
13.08.21  

РФ для укрепления позиций использует свой киберпотенциал - глава Стратегического командования США

(0)
 
12.08.21   Редакция

Ливийские гастроли ЧВК Вагнера: что хранится в планшете наемника

(0)
 
12.08.21  

На Украину из Швеции привезли «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

(0)
 
11.08.21  

Черные метки для оппозиции в России

(0)
 
11.08.21   Редакция

Путинология применима для понимания России примерно так же как астрология - для понимания науки

(0)

последние за вчера, 12.08.21  
 
20:36   Редакция

Ливийские гастроли ЧВК Вагнера: что хранится в планшете наемника

(0)
 
19:13  

На Украину из Швеции привезли «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

(0)
 
19:00  

Всё понятно - азербайджанские богачи вкладывают в новую родину

(0)
 
18:49  

Заставлять говорить на госязыке на работе — это расизм!

(0)
 
18:08  

«Таджикистан – страна секс-туризма»

(0)
 
07:36  

Казахские националисты называют русскоговорящих гастарбайтерами

(0)
 
07:31  

Грузия выдала России сутенера, скрывавшегося от следствия в Батуми

(0)
 
07:04   Редакция

Египет, море, отдых

(0)
 
06:03   Редакция

The Stalinist Katyusha

(0)
 
05:00   Редакция

Одна только оборона не защитит нас от России и Китая

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 13.08.21 06:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Дипломатический скандал в Тегеране

Russian, British envoys summoned by Iran Foreign Ministry

Послы России и Великобритании вызваны в МИД Ирана

Aug 12, 2021

Russian, British envoys summoned by Iran Foreign Ministry

TEHRAN, Aug. 12 (MNA) – После  опубликования  снимка, на  котором  были  сфотографированы послы  России и Великобритании, посол Российской Федерации в Тегеране, а также посол Великобритании были вызваны в МИД Ирана.

Послы Великобритании и России опубликовали фотографию своей встречи, которая  была  сделана похожей на знаменитую фотографию встречи лидеров трех союзных держав в Тегеране.

Во время встречи посол России Леван Джагарян заявил, что его намерение опубликовать эту фотографию было просто напоминанием о союзе России с Великобританией против нацистской армии во время Второй мировой войне и что за фотографией не было никакого анти-иранского мотива.

Подчеркнув стратегические, а также глубокие и дружеские отношения между Ираном и Россией, российский посол выразил сожаление по поводу того, что эта фотография вызвала непонимание и негодование среди патриотически настроенного народа Ирана.

Выслушав объяснения посла, генеральный директор Евразийского департамента МИД Ирана напомнив о  дружеских  отношениях  между Ираном и Россией, подчеркнул, что публикация этой фотографии, даже без антииранских намерений, неприемлема.

Также было подчеркнуто, что за последние 42 года иранцы неоднократно доказывали, что серьезно защищают свою независимость и национальное достоинство.

Британский посланник также выразил свое уважение Исламской Республике Иран, народу и истории этой страны, сказав: «Я подчеркиваю, что за этим  не стояло никаких злонамеренных мыслей».

Послы хотели напомнить о российско-британском союзе против нацистской армии во время Второй мировой войны, добавил он.

В конце посол Великобритании выразил надежду, что во время своей миссии в Тегеране он сможет способствовать развитию отношений между двумя странами, основанных на завоевании и укреплении взаимного уважения и доверия. 

Controversial Pose at Russian Embassy in Tehran Spurred Diplomatic Reactions

Спорное позирование в посольстве России в Тегеране спровоцировало дипломатическую реакцию

  August 12, 2021  News 

Controversial Pose at Russian Embassy in Tehran Spurred Diplomatic Reactions

[Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад] Зариф резко отреагировал на фотографию Левана Джагаряна и Саймона Шерклиффа, позирующих на исторической сцене, где три деспота встретились после авторитарной оккупации Тегерана.

Встреча посла Левана Джагаряна с  новым послом  британской дипломатической миссии в Иране  Саймоном Шерклиффом на  исторической лестнице [в здании] где в 1943 году проходила Тегеранская конференция

Я сегодня увидел совершенно неприемлемую  фотографию

Нужно  напомнить что сейчас август 2021-го,  а не август  1941-го  или декабрь 1943-го.

Иранский народ  демонстрирует,  в  том числе во  время переговоров по JCPOA,  что  его     [национальное]  достоинство  НИКОГДА не было и не будет  объектом решений  в  иностранных посольствах  или  других держав 

Iranian Speaker Slams Disrespectful Behavior by British, Russian Envoys

Спикер  [парламента]   Ирана осуждает неуважительное поведение британского и российского  послов

August, 12, 2021 

Iranian Speaker Slams Disrespectful Behavior by British, Russian Envoys

TEHRAN (Tasnim) – Спикер иранского парламента осудил «неуважительное» поведение послов России и Великобритании в Тегеране за публикацию “экстравагантной” фотографии и призвал их немедленно извиниться.

Мохаммад Бакер Калибаф в Твиттере осудил фотографию, сделанную в российском посольстве, добавив, что министерству иностранных дел Ирана следует незамедлительно отреагировать на «дипломатически неуважительное и ненадлежащее поведение» послов.

Он подчеркнул, что оба посла должны немедленно извиниться за свое поведение, иначе обязательно  последует решительный дипломатический  ответ.

В среду в Твиттере посольства России в Иране была опубликована фотография нового посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа  и посла  России Левана Джагаряна  сидящих в креслах  на верхней площадке главной лестницы парадного входа в  здание посольства России.

Обстановка и место съемки напоминают саммит 1943-го года  в Тегеране,  когда тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт и тогдашний лидер Советского Союза Джозеф Сталин сидели вместе, чтобы сфотографироваться.

Конференция 1943 года широко известна среди иранцев и рассматривается как агрессия и унижение иранской идентичности и суверенитета.

Фотография подверглась широкой критике со стороны всех слоев общества в иранских СМИ и социальных сетях.

Столкнувшись с гневом в Иране, российское посольство попыталось оправдать встречу на этом конкретном месте еще двумя твитами в четверг и заявило: «Мы хотели бы отметить, что у нее нет никакого  анти-иранского подтекста. Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа».

«Единственный смысл в том, что это фото должно отдать дань совместным усилиям союзных государств в  борьбе  против нацизма во время Второй мировой войны. Иран - наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», - добавили в нем.

Тегеран поддерживает дружественные стратегические отношения с Москвой, поскольку обе стороны разделяют схожие позиции по многим региональным и международным вопросам; тем не менее, после исламской революции Иран снова и снова доказывал, что он не терпит никаких нападок или оскорблений своего суверенитета и независимости - красная линия для нации - ни представителями Запада,  ни представителями Востока.

статью прочитали: 74 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 