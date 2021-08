архив



дата публикации 13.08.21 07:11 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины

СБУ задержала агента военной разведки РФ, собиравшего сведения в зоне ООС 12 АВГУСТА 2021, Анна Рудык СБУ. Фото: СБУ Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала агента военной разведки Российской Федерации, собиравшего сведения в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українські Новини. "Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации", - говорится в сообщении. Также отмечается, что за эту работу он получал денежное вознаграждение. Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное. Шпиона задержали во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. По решению суда он взят под стражу. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК. Как сообщали Українські Новини, СБУ подозревает командира одного из подразделений Национальной гвардии в передаче спецслужбам России сведений в сфере обороны Украины. Также в Кировоградской области задержали агента военной разведки России.

Северный поток-2: как из плохой затеи извлечь максимальную выгоду 12.08.2021 Даже после того, как 21 июля США и Германия опубликовали совместное заявление, призванное снять широко распространенные опасения по поводу газопровода "Северный поток 2", проект продолжает вызывать сопротивление в Вашингтоне, по всей Европе и Украине - и по понятным причинам. На протяжении многих лет президент России Владимир Путин использовал природный газ в качестве политического оружия, особенно против Украины, и «Северный поток — 2», похоже, направлен на расширение этого рычага. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Atlantic Council. На Петербургском международном экономическом форуме в июне Путин сам пригрозил прекратить транзит газа через Украину, если Киев не проявит достаточной «доброй воли». Тем временем Газпром, владелец газопровода, сокращает поставки газа в Европу — что ведет к росту цен — и намекает, что дефицит поставок уменьшится только тогда, когда «Северный поток-2» заработает в полную силу. Неудивительно, что украинцы, поляки, многие немцы, большинство членов Европейского парламента, многие чиновники во всем Европейском союзе (ЕС) и значительное большинство в разделенном на две части Конгрессе США по-прежнему решительно выступают против проекта. Вот почему Германия и США должны упорно и быстро работать над выполнением обещаний, которые они изложили в своем совместном заявлении, чтобы противостоять использованию Россией энергетического оружия. Германия и Соединенные Штаты теперь несут ответственность за последствия, если этот проект побудит Путина к дальнейшему запугиванию Украины или других европейских стран с помощью энергии или других средств. Политические документы, подобные совместному заявлению, несут в себе как риски, так и потенциал. В худшем случае они служат прикрытием для бездействия. Но в лучшем случае они могут мобилизовать правительства на решение проблем. Документ стал большим шагом для Германии, президент которой в начале этого года все еще утверждал, что газопровод является стратегическим мостом к Москве. Если Берлин и Вашингтон имеют в виду то, что они сказали, то их заявление может послужить платформой для того, чтобы хотя бы частично устранить риски «Северного потока — 2» и помешать победе Путина, которой опасаются многие критики. Вот что они должны сделать, исходя из положений совместного заявления: — Опираться на обязательства Германии по принятию мер — включая санкции — против российского экспортного потенциала в Европу в энергетическом секторе или других экономически значимых секторах, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или иным образом усиливать свою агрессию против Украины. Введение санкций против российского экспорта — это новый и потенциально большой шаг. Его реализация может оказаться сложной. Россия экспортирует нефть, газ и другие товары в Европу и в Соединенные Штаты, где Россия является основным источником сырой нефти, и быстрое прекращение экспорта может оказаться непростой задачей. Формулировка «экспортные возможности», однако, может включать набор новых, творческих санкций — например, блокирование определенных инвестиций или доступа к технологиям. В любом случае США, Германии, ЕС и ключевым странам-членам ЕС необходимо быстро провести консультации и подготовить пути реализации этого положения. США и Германия также должны выработать понимание порога, выше которого Россия усиливает агрессию против Украины и использует энергию в качестве оружия. Чем глубже понимание, тем весомее сдерживающее значение обязательств Германии. Соединенные Штаты и Германия не могут позволить себе ждать, пока Путин сделает шаг, чтобы подготовить свои варианты. — Опираться на обязательство Германии соблюдать Третий энергетический пакет ЕС в отношении «Северного потока — 2». Третий энергетический пакет — это набор регулирующих норм, призванных избежать монопольной власти над энергетической системой ЕС, включая такие меры, как разделение собственности, доступ третьих сторон и прозрачные тарифы. Учитывая его закрытый и непрозрачный характер, «Северный поток 2» и «Газпром» плохо вписываются в нормы Третьего энергетического пакета. Строгое применение Третьего энергетического пакета может либо заблокировать «Северный поток 2», либо заставить внести существенные изменения в его эксплуатацию и владение им таким образом, что он станет менее эффективным инструментом для достижения целей Кремля в Украине. Прецедент для его применения тоже имеется: Июльское решение Суда Европейского Союза по делу о трубопроводе OPAL постановило, что «энергетическая солидарность», ключевой принцип Третьего энергетического пакета, является юридическим, а не только политическим принципом. США и Германия, консультируясь с ЕС и заинтересованными европейскими правительствами (включая правительства Польши и Украины), должны определить, как они будут работать с судами и регулирующими органами, чтобы заставить Nord Stream 2 придерживаться европейских норм регулирования, а не полагаться на политическую защиту, чтобы избежать их. — Реализовать меры по поддержке безопасности и модернизации энергетического сектора Украины, включая обязательство Германии (при поддержке США) добиваться продления на десять лет соглашения Украины с Россией о транзите газа до 1 сентября, а также ряд поддерживаемых США и Германией шагов по модернизации энергетической системы Украины, включая интеграцию ее энергосистемы с европейской, что сделает Украину неотъемлемой частью энергетического перехода Европы. Зависимая от российской энергии и являющаяся источником массовой коррупции, энергетическая система Украины долгое время была стратегическим препятствием. Однако Украина добилась значительного прогресса в решении обеих проблем, предоставив как себе, так и Соединенным Штатам и Германии широкие возможности для работы. Продление соглашения о транзите газа и увеличение затрат на то, чтобы Россия вновь прекратила или сократила поставки газа, уменьшит рычаги влияния Путина на Украину (хотя обеспечение его выполнения будет непростой задачей). Реформа энергетического сектора и интеграция с Европой могут иметь значительные долгосрочные последствия, если к ним отнесутся серьезно. Германии и США придется работать быстро, чтобы добиться прогресса в продлении соглашения о транзите газа. Совместное заявление означает, что «Северный поток-2» теперь политически, если не юридически, связан с продлением соглашения о транзите газа, что дает Германии некоторые рычаги влияния, которые она должна использовать. США и Германия также обязались в совместном заявлении оказать финансовую поддержку энергетическому переходу Украины, в том числе путем финансирования разработки водородных технологий и продвижения возобновляемых источников энергии — то, во что обе страны могут внести большой вклад. Наконец, США и Германия могут объединить эти усилия с усилением поддержки Инициативы трех морей, программы инвестиций в инфраструктуру под руководством Центральной Европы, которая включает в себя развитие энергетики. Назначение администрацией Байдена 9 августа Амоса Хохштейна на должность старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности является позитивным событием. Хохштейн занимал аналогичную должность в администрации Обамы, хорошо знает проблемы и игроков и уже давно является противником «Северного потока — 2». Он — именно тот человек, который должен следить за реализацией основных положений совместного заявления. И Хохштайн, и будущий специальный посланник Германии должны действовать быстро. Для контроля за действиями России необходимо создать механизм, включающий специальных посланников и их коллег из правительств других стран, имеющих отношение к данному вопросу, а также сотрудничающий с Энергетическим советом США-ЕС. Этот механизм должен рекомендовать ответные меры, включая санкции и ограничения на Nord Stream 2, на любую вызывающую опасения энергетическую политику России. Не являясь юридически обязательным, совместное заявление, тем не менее, содержит обязательства, которые, в случае их выполнения, могут заставить Россию быть более подотчетной и защитить энергетическую безопасность Европы. Путин и подконтрольные его режиму СМИ с наигранной ухмылкой восприняли недавний прогресс по «Северному потоку-2», но благодаря сотрудничеству и решимости Соединенные Штаты, Германия и Европа, включая Украину, могут изменить ситуацию к лучшему.

Россия пытается паразитировать на международных судах Бессмысленные иски России против Украины свидетельствуют: сегодня для Кремля сам процесс суда и возможность получить здесь трибуну важнее предсказуемых результатов Николай Семена 12 августа, 2021 ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Российская Федерация заявила о подачи против Украины жалобы в Европейский суд по правам человека. Она касается почти всех событий российско-украинского конфликта, начиная с Майдана. Конечно, в «российском виденье». РФ в жалобе требует от ЕСПЧ, по правилу 39 Регламента Суда, «немедленно возобновить снабжение пресной воды в Крым». Основная практическая цель этой межгосударственной жалобы для специалистов очевидна — отсрочить решение ЕСПЧ в межгосударственных правах против РФ и «сгладить» для оккупантов их политические и правовые последствия, считает украинский эксперт по международному праву Борис Бабин. Он также считает, что Россия никогда бы не пошла на такой рискованный для себя шаг без ряда факторов. В последнее время состоялось существенное усиление собственного лобби агрессора в Совете Европы. Также это полный развал «изнутри» российской агентурой за безумные нефтедоллары правоохранительных органов Украины, которые работают по вопросам конфликта, особенно — относительно Крыма, который длился последние четыре года. И отдельный невеселый вопрос — это бесконечная эпопея с выборами судьи ЕСПЧ от Украины. Теперь мы слабы в Совете Европе как никогда, и Россия это знает и много для этого сделала. Отдельных тактических задач, а именно: отсрочки решений по делам против России, этот шаг агрессор действительно может достичь. Но остальное зависит от всех нас. С другой стороны, Россия также подала в Международный суд ООН меморандум по делу «Украина против Российской Федерации». Инициатором по этому делу была украинская сторона, соответствующий иск Украина подала еще в 2017 году. Россия подала в суд ООН в ответ на иск Украины. Как отмечают в российском МИДе, РФ — первая в истории страна, которая обязана дать объяснения по двум претензиям относительно нарушений двух конвенций ООН. В контрмеморандуме российская сторона отрицает финансирование террористов на Донбассе и поставку им оружия. Кроме того, РФ хочет обжаловать доводы Украины о том, что Россия организовывала кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Крыма. «ПЕРЕХОДИМ В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ!» — А ОНО ЗАХЛЕБНУЛОСЬ В Крыму по поводу подачи этих исков торжествуют. Верный идеологический защитник интересов власти, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что «впервые за 7 лет мы не просто подали жалобу, а переходим от обороны к контрнаступлению». Но бессмысленные иски России против Украины в международных судах свидетельствуют о том, что сегодня для России сам процесс суда, а главное — возможность получить трибуну международного суда для высказывания всевозможных бессмыслиц и лжи! — важнее его предсказуемых результатов, потому Россия будет судиться под разными предлогами долго и нудно, параллельно распространяя в мировых СМИ разные побасенки об Украине. Вместе с тем, «контрнаступление» России сразу же захлебнулось, еще даже не начавшись. Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину. Идет речь о требовании к Украине прекратить блокирование поступления пресной воды в Крым и ограничении прав национальных и языковых меньшинств. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина. По его словам, суд отклонил просьбу российского правительства о применении, так называемого, правила 39 — временных обеспечительных мер, которые Россия просила наложить на Украину на время рассмотрения жалобы. Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич назвал российский иск в ЕСПЧ против Украины относительно «водной блокады Крыма» «пропагандистским ходом». Теперь российская власть Крыма заявила, что готовится подать против Украины иск «из-за убытков, причиненных полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял глава российского парламента Крыма Владимир Константинов, прежде чем обращаться в международные инстанции, пойдут иски в российские суды. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только после его деоккупации. В то же время мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова «Россия несет основную ответственность за состояние дел в Крыму». ЕЩЕ ОДНА «ЮРИСДИКЦИОННАЯ ЛОВУШКА» Однако подача этих исков свидетельствует, что Россия будет долго цепляться за Украину, потому что без истории Украины, земель, экономики, ресурсов и народа Россия чувствует себя неполноценной. Кандидат юридических наук, эксперт по международному праву Алексей Плотников на сайте «Ассоциация реинтеграции Крыма» заявил, что российские иски в ЕСПЧ — это «юрисдикционная ловушка». Россия давно и активно заявляет о якобы нарушении Украиной международных обязательств относительно прекращения водоснабжения в Крым. Российские деятели обращались к Верховному комиссару ООН по правам человека с заявлениями о том, что Украина якобы лишила крымчан доступа к питьевой воде. Такое обращение выглядело немного странно в свете выводов еще в 2017 году того же Комиссара о том, что именно Россия как государство-оккупант «обязана с помощью всех имеющихся у нее средств обеспечить соблюдение достаточных стандартов гигиены и общественного здравоохранения, а также снабжения населения продовольствием и предоставления ему медицинской помощи». Потерпев неудачу в Женеве, российские посланцы попробовали добиться успеха в Вене. В марте 2021 года представитель РФ в ОБСЕ обвинил Украину в «попытке геноцида» из-за прекращения водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. В той же речи впервые были озвучены статьи Европейской конвенции по правам человека, которые, по утверждению России, нарушила Украина. В немного расширенном виде тот же набор статей вошел в российскую жалобу в Страсбург. В ЕСПЧ существует давняя и богатая практика, в соответствии с которой, в случае, если одно государство контролирует часть территории другого государства, то именно контролирующее государство несет ответственность за соблюдение прав человека на такой контролируемой территории. В таком случае говорят о «экстерриториальной юрисдикции» государства. Так, по делу «Луизида против Турции» ЕСПЧ признал ответственность Турции за действия подконтрольных ею де-факто органов власти Северного Кипра. По делу «Илашку и другие против Молдовы и России» ЕСПЧ отметил, что ответственность государства наступает независимо от того, контролирует ли оно территорию «через вооруженные силы государства-члена, или через подчиненные им местные администрации». Оккупация части территории не снимает с государства, часть территории которой оккупирована, ответственности за состояние соблюдения прав человека на этой территории. Теперь давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами российских заявителей. Принципиальная позиция России заключается в том, что Крым якобы «стал неотъемлемой частью ее суверенной территории» в марте 2014 года в результате так называемого «крымского референдума». Это исключает для России возможность ссылаться в ЕСПЧ на стандарт дела «Илашку», поскольку позитивные обязательства могут существовать у государства лишь относительно собственной неподконтрольной территории, а не относительно территории других государств. Территориальный принцип юрисдикции согласно Конвенции ставит Россию перед выбором: или России следует прямо признать Крым территорией Украины, или Украина каким-то способом осуществляет контроль над Крымом после 2014 года, и этой способ следует доказать. Оба варианта не выглядят реалистичными из-за политических рассуждений власти России. В ООН ЗНАЮТ О НАРУШЕНИИ Российские иски в международные суды — это не средство установления справедливости, а средство защиты России в заранее проигрышных делах. Россия пытается просто паразитировать на международных судах. Честно говоря, России сегодня нужно думать не о «контрнаступлении», а о спасении собственной репутации, которая может быть утрачена многочисленными исками со стороны Украины. Например, как рассказывает эксперт Борис Бабин, в августе 2021 года наша Ассоциация представила ответы на анкету Специального докладчика ООН по вопросам свободы мирных собраний и ассоциаций господину Клеману Ньялетсосси Вуль для его будущего доклада, который будет представлен на 50-й сессии Совета по правам человека. Сообщение было посвящено ситуации со свободой мирных собраний и объединений в Крыму. Ассоциация указала в своем материале, что влияние военных кризисов, таких как российско-украинский конфликт, имеет решающее значение для невозможности реализации права жителей Крыма на мирные собрания и ассоциации. Незаконная попытка аннексии Крыма Россией в рамках российско-украинского конфликта является основным источником негативного влияния на собрания и другие права человека. Украина как государство подала соответствующие заявления в Европейский суд по правам человека; украинские неправительственные организации, в том числе наша Ассоциация, оказывают активную помощь жертвам незаконных преследований за мирные собрания и объединения, в том числе членам незаконно запрещенного Меджлиса крымскотатарского народа и местных меджлисов в Европейском суде, а также Украинскому независимому морскому профсоюзу и Фонду исследований и поддержки коренных народов Крыма в судах Украины и в международных структурах. Поскольку Россия незаконно охватила Крым своим собственным законодательством в области собраний и организаций и создала на полуострове собственные «суды» и «полицию», действуя в соответствии с отмеченными «нормами», практическая возможность использования любых механизмов защиты прав человека в современном Крыму отсутствует. Ассоциация указала Докладчику ООН, что ограничение Россией возможности пересекать административную границу между Крымом и материковой частью Украины оказало сильное негативное влияние на право собраний и другие соответствующие права человека. В подаче также отображено негативное влияние наводнения в Крыму, что случилось в июне 2021 года, на право собраний и другие права человека. Мы указали, что данная катастрофа была вызвана слабой и неправильной политикой «власти» России в сфере городского планирования, управления отходами и водными ресурсами, что непосредственно усилило сложность ситуации. Мы напомнили Докладчику ООН, что активизм в сфере климатической справедливости, в том числе мирные собрания и объединения, невозможны в современном Крыму. Ассоциация указала в заявлении, что распространенными способами ограничения гражданской активности в Крыму стали полный запрет собраний и общественных организаций, незаконные штрафы против их участников и организаторов, а также притеснения, включая аресты, рейды и «уголовные дела» против общественных активистов и блогеров, которые призывают к действиям в вопросах изменения климата и водного кризиса. В 2020 году ялтинская общественная активистка Людвика Пападопулу «заработала» несколько «полицейских» рейдов в ее квартиру, связанных с ее экологическими и правозащитными публикациями. В 2021 году «власть» России заявила об «уголовном деле» относительно «международного терроризма» и «экстремизма» против некоторых украинских активистов и блогеров, в том числе членов нашей Ассоциации, которые освещали негативное влияние политики России на водный кризис в Крыму. Коренной крымскотатарский народ имеет в Крыму представительский орган — Меджлис с системой местных меджлисов. Все они были запрещены «властью» России в 2016 году как «экстремистские структуры», и теперь у этого коренного народа нет никакой практической возможности оказывать любое влияние на промышленную, социальную и военную политику России, которая вызвала водный кризис в Крыму, в ситуации изменения климата. Мы проинформировали Докладчика о том, что российская «власть» в Крыму не приняла мер относительно предотвращения или прекращения расовой дискриминации, языка вражды, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, с которыми сталкиваются лица, перемещенные в Крым и из Крыма. Расовая дискриминация этнических украинцев и коренных крымских татар в Крыму, в том числе внутренне перемещенных лиц, теперь подлежит рассмотрению в Международном суде ООН. Мы напомнили сотрудникам ООН в заявлении, что «власть» России потратила «бюджетные деньги» якобы в поддержку «национально-культурных автономий» в Крыму, но эти средства полностью разворовываются через фальшивые «общественные организации», такие как «Союзы казаков» или «национальные автономии» некоторых лояльных к России и контролируемых Россией диаспор. Но коренные народы Крыма, этнические украинцы и традиционные этнические меньшинства в Крыму не имеют практического влияния на планирование и реализацию «бюджетных ассигнований» и не получают соответствующего финансирования. Ассоциация напомнила Специальному докладчику ООН, что его визит в Украину, включая и Крым, будет способствовать сбору информации и позволит Докладчику с первых рук получить представление о ситуации с правами на свободу мирных собраний и ассоциаций в этом регионе. Также мы рекомендовали Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине активнее отслеживать проблемы в Крыму и нарушения прав человека, которые осуществляются «властью» России в связи с этим вопросом, говорит Борис Бабин.



В глобальном киберпространстве начинается необъявленная война — The Washington Post 12 августа, 2021, Вопрос кибербезопасности становится все более актуальным. Если перейти на сайт Агентства национальной безопасности США, то можно увидеть страницу с «Центром сотрудничества по кибербезопасности» для обмена идеями с технологическими компаниями о прекращении кибератак. Эта открытость является четким свидетельством того, насколько серьезной стала киберугроза. Администрация президента США Джо Байдена решила, что опасность хакерских атак со стороны России, Китая и других стран настолько серьезная, что она мобилизует все части правительства, включая организацию, которая когда-то была исключительно секретной. Возможно это новая эпоха кибервойны, пишет The Washington Post. Вопрос киберугроз стал важным для президента Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Они приняли то, что называют необъявленной войной в киберпространстве. Салливан начал концентрироваться на этом вопросе еще в конце ноября. Кибератаки на США обострились с момента вступления Байдена в должность. Нападение российских хакеров в мае повредило трубопровод Colonial Pipeline. В марте китайская шпионская служба атаковала программное обеспечение Microsoft Exchange Server, которое используется тысячами компаний. Сейчас Соединенные Штаты готовятся отбиваться. За последние семь месяцев Байден совершил ряд действий для мобилизации реакции правительственного и частного сектора. Эту «мобилизацию» возглавляет «ветеран» АНБ Энн Нойбергер, проработавшая 10 лет на должности директора по кибербезопасности, прежде чем Салливан принял ее в Белый дом заместителем советника по национальной безопасности. Контрмеры выглядят «бюрократическими», но они имеют свой вес. Исполнительный приказ с мая предусматривал улучшение стандартов коммерческой безопасности в течение шести месяцев и создал Совет по проверке кибербезопасности для оценки атак вредоносного программного обеспечения. Белый дом реагирует на нарушения с помощью Единой координационной группы, включающей частные компании, а также государственные учреждения. АНБ, ФБР и Департамент национальной безопасности публикуют ряд публичных советов, которые объясняют, как уменьшить уязвимые места, например, о защите беспроводных устройств в общественных местах. Россия - особая угроза. Байден предупредил главу Кремля Владимира Путина о кибератаках на встрече в Женеве и требовал от Москвы остановить преступных хакеров, действующих на ее территории. Он также предложил соглашение о том, что 16 аспектов жизненно важной инфраструктуры не могут быть объектами для хакерских нападений, как это касается больниц соответствии с Женевскими конвенциями. О действиях России трудно судить, но Кремль, похоже, отреагировал «положительно». «Мы будем работать вместе над поиском хакеров и надеяться на взаимность», сказал через две недели после саммита руководитель ФСБ России Александр Бортников. АНБ и другие спецслужбы также публично намекнули на возможность жесткого ответа США в случае кибератак. Через две недели после того, как Colonial Pipeline выплатила выкуп российской хакерской группе под названием DarkSide, Министерство юстиции объявило об изъятии около 64 биткоинов стоимостью около 2,3 млн долларов из скрытого кошелька для криптовалюты. «Возвращение выкупа было замечательным ходом, который следует повторять», - утверждал французский эксперт по кибербезопасности Жан-Луи Жергорен. Жергорен считает, что ФСБ сдерживала некоторые российские атаки как часть «неявного соглашения между Россией и США». Последние кибератаки Китая были такими же «наглыми», как и российские. В марте Microsoft обнаружила, что безопасность ее широко используемого программного обеспечения Exchange была нарушена, что поставило под удар десятки тысяч сетей во всем мире. В июле администрация Байдена обнаружила, что эта разрушительная хакерская атака была организована Министерством государственной безопасности Китая, которое работало через сеть киберпреступников. К критике такого «безответственного поведения» Китая присоединились Европейский Союз, Великобритания и НАТО. Как показала атака на Exchange, кибервойна ведется на территории, которая является преимущественно «частной». Частью реакции администрации Байдена стало более тесное сотрудничество с технологическими компаниями частного сектора, чтобы лучше реагировать на хакерские атаки и предотвращать новые киберугрозы. После хакерской атаки Китая Белый дом связался с президентом Microsoft Брэдом Смитом, и компания быстро разработала механизмы защиты уязвимого программного обеспечения. Агентство национальной безопасности, присоединившись к другим спецслужбам, опубликовало отчет с объяснениями тактики, техники и процедур, которые Китай использовал для проникновения в частные сети. Теперь вопрос кибербезопасности становится все менее секретным и более актуальным, резюмирует издание. Сегодня три страны мира соревнуются в области кибербезопасности. Это США, Китай и Россия, которые имеют наибольший потенциал, а новым стратегическим видением является то, что все больше стран развивают собственные кибервозможности для защиты и атак, пишет Лукаш Олейник для польского издания Dziennik Gazeta Prawna. Автор отмечает, что сегодня приоритетом является развитие кибервойск. И в этих соревнованиях уже есть несколько десятков стран. Но впереди США, Китай и Россия, у которых наибольший потенциал. Далее следуют Франция, Нидерланды, Великобритания.

