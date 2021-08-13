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РФ для укрепления позиций использует свой киберпотенциал - глава Стратегического командования США

Этот контент был опубликован 12 августа 2021 года 

Вашингтон. 12 августа. ИНТЕРФАКС - РФ для усиления своей международной роли избегает прямой конфронтации, но прибегает к давлению в отношении других стран и к кибероперациям, заявил в четверг глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.

"Россия продолжает использовать широкий спектр возможностей, которые лежат ниже уровня конфликта, такие как спонсируемое государством принуждение в отношении других стран и (воздействие - ИФ) в киберпространстве", - говорится в заявлении Пентагона.

По словам адмирала, Москва добивается модернизации оснащенных обычным вооружением войск и стратегических войск, причем Россия, для которой ядерное оружие все так же играет основополагающую роль, провела переоснащение свыше 80% стратегических ядерных сил. Также Россия активно развивает гиперзвуковое оружие и другие типы ракет, уточнил командующий.

Говоря о КНР, он отметил, что "мы являемся свидетелями стратегического прорыва Китая. Взрывной рост и модернизация его ядерных и обычных войск может быть лишь тем, что я назову захватывающим. И честно говоря, слово "захватывающий" может быть недостаточным".

По его словам, Китай, в частности, занимается баллистическими ракетами средней дальности, баллистическими ракетами на мобильных установках, ядерными баллистическими ракетами, запускаемыми с подводных лодок, а также гиперзвуковым оружием. Адмирал подчеркнул, что подобное оружие трудно засекать и отслеживать имеющимися у США техническими средствами - на Земле и в космосе.

Согласно оценкам Ричарда, в 2019 году Китай провел больше испытаний баллистических ракет, чем остальные страны мира вместе взятые.

"У них (Китая - ИФ) - самый большой флот в мире, и у них третьи по величине ВВС в мире", - цитирует Пентагона слова адмирала.

Он считает, что США для сдерживания РФ и КНР нужно модернизировать всю ядерную триаду, причем инвестиции должны предназначаться и для систем командования и управления ядерными силами с целью выдерживать кибератаки. Также США нужно уделять внимание гиперзвуковому оружию и высокоэнергетическому лазерному оружию, добавил он.

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