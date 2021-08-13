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Россия не пустила вице-спикера Сената РП Богдана Борусевича на похороны Сергея Ковалева

 12.08.2021     

Запрет на въезд в Российскую Федерацию спикера Сената РП Богдана Борусевича действует с 2015 года.

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Вице-спикер Сената Богдан Борусевич.Фото: PAP/Wojciech Olkuśnik

Вице-спикер Сената Богдан Борусевич сообщил, что не полетит на похороны российского правозащитника Сергея Ковалева из-за лишения его права на въезд в Российскую Федерацию. Богдан Борусевич должен был представлять на похоронах Сенат. На брифинге вице-спикер Сената добавил, что это не первый случай такого отказа со стороны России. Сотрудники Посольства РФ проинформировали, что запрет на его въезд в Россию действует с 2015 года:

«Сергей Ковалев входил в круг важнейших деятелей демократической оппозиции в России еще с 70-х годов. Когда мы организовывали Комитет защиты рабочих, мы брали пример именно с таких людей, как Андрей Сахаров и Сергей Ковалев. Я удивлен такой ситуацией, она рождает вопрос: неужели российские власти до сих пор борются с теми их противниками, которые уже ушли из жизни?»

Российский диссидент и защитник прав человека Сергей Ковалев скончался 9 августа в возрасте 91 года. В Польше его высоко ценили. За правозащитную деятельность Сергей Ковалев многократно был награжден, в том числе, в 2009 году, Крестом Большого Ордена за Заслуги перед Республикой Польша.

На своей странице в Facebook  Богдан Борусевич написал:

«Меня не пустили на похороны Бориса Немцова в 2015 году, а сейчас я получил сообщение из Польского посольства в Москве, что с того времени я по-прежнему в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации».  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=363837891784211&id=100044740083857


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