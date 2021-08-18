Как имя болгарского города Варна оказалось в далеком космосе

Пожалуй, из славян, самыми близкими к России можно назвать двух «непримиримых» православных соседей по Балканам сербов и болгар. Несмотря на непростые взаимные отношения, два этих славянских народа можно в полной мере назвать искренними русофилами, вне зависимости от политики правительств. К тому же в обеих странах Сербии и Болгарии живет немало русских эмигрантов и их потомков. Все это, вместе с исторической памятью помощи России создало теплую атмосферу реально доброго братского отношения к русским у этих народов. И должен отметить, что русские отвечают им взаимностью.



В связи со всем вышесказанным я искренне радуюсь любому достижению, появляющемуся у болгар или сербов, даже в такой далекой сфере как космос.





И вот уютный город-порт на побережье Черного моря, тот самый на территории которого находятся останки древнегреческого города «Одессос», предтечи удивительной Южной Пальмиры Одессы, неожиданно порадовал. Преподаватель и школьница-энтузиастка нашли целый новый астероид , и назвали его, из любви к родному городу – «Варна».





Расскажем подробнее.





Астероид с болгарским названием был замечен с помощью астрономических изображений, сделанных 24 ноября 2011 года телескопом Pan-STARRS 1, который находится в обсерватории Халеакала на Гавайях. Его первооткрыватели - доцент Веселка Радева из Морской астрономической обсерватории ВВМУ-Варна и Ани Фукита из средней школы четвертого языка «Фр. Ж. Кюри». Космическое тело было замечено 10 лет назад во время исследовательской работы студенческих групп под руководством профессора Радевой в рамках Международной программы слежения за астероидами и поиска.





Большие телескопы Гавайев предоставляют изображения болгарским астрономическим группам, которые, в свою очередь, обрабатывают их с помощью профессионального программного обеспечения для астрометрии, открывают новые объекты и определяют их координаты. Когда вся информация собрана, отчеты отправляются в Гарвардский центр малых планет.





Таким образом, к 2021 году на космическом объекте Варна проведено 179 наблюдений и уточнена орбита небесного тела. Профессор Патрик Миллер, руководитель международной программы, приглашает первооткрывателей к предложению имени. Студенты под руководством доцента Радевой открыли более 300 новых астероидов. На данный момент у 10 из них указаны параметры орбиты, и ожидается, что они получат болгарские имена.





Рабочая группа по присвоению имен малым телам в Солнечной системе Международного астрономического союза решает, предлагать ли предложенные имена или нет.





Первоначально название «Варна» было плохо воспринято учеными из-за его сходства с названием индийского астероида Варанаси. Однако это факт, поскольку астероид, названный в честь морской столицы Болгарии, фигурирует в их последнем бюллетене.





Новость поступает накануне городского праздника - 15 августа, и вызывает радость как у жителей, так и у всей страны.





Итак, «Варна» - это имя Международный астрономический союз принял для астероида с номером 510466! Небесное тело было обнаружено командой из Варны 10 лет назад и не представляет опасности для Земли.





Ряд исследований показывает, что Варна обращается вокруг Солнца за 2 года и 9 месяцев по почти круговой орбите. Он находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ближайшее расстояние к Солнцу составляет 1,8 астрономических единицы, что составляет около 271 миллиона километров.





Ежегодно болгарские студенты проводят около 14 наблюдательных миссий. В настоящее время болгарскими астрономами открыто более 80 астероидов. Они носят названия местных географических объектов, великих исторических личностей и городов, в том числе: Левски, Ботев, Климент Охридский, Георгий Димитров, Кирил и Методи и Рожен Шипка, Рожен, Плиска., Шумен, Габрово, Пловдив, а с этого года Варна!





Нам остается только радоваться успехам болгарской молодежи и студентов в деле изучения космоса и гордится тем, что это - наши братья-славяне!