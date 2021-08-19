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дата публикации 19.08.21 00:35 Уважаемые читатели Переводики В связи со сложившимися жизненными обстоятельствами вынужден прервать свою кипучую деятельность на Переводике. У меня всё нормально, просто так получается что ближайшие полгода у меня не будет времени ни на что кроме своего дома, у меня его уже сейчас нет))), вот скроил 5 минут на коленке за 3 дня)))

Огромное вам спасибо что приходили, читали, комментировали. Был очень рад быть вам полезным)))

Дай вам Бог счастья, здоровья, удачи, всех и всяческих благ

Всего наилучшего

И.Л.



статью прочитали: 57 человек Комментарии ﻿

В связи со сложившимися жизненными обстоятельствами вынужден прервать свою кипучую деятельность на Переводике. У меня всё нормально, просто так получается что ближайшие полгода у меня не будет времени ни на что кроме своего дома, у меня его уже сейчас нет))), вот скроил 5 минут на коленке за 3 дня)))Огромное вам спасибо что приходили, читали, комментировали. Был очень рад быть вам полезным)))Дай вам Бог счастья, здоровья, удачи, всех и всяческих благВсего наилучшегоИ.Л.