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дата публикации 19.08.21 00:35
 
 

Уважаемые читатели Переводики

В  связи со сложившимися жизненными обстоятельствами вынужден прервать свою кипучую деятельность на Переводике. У меня всё нормально, просто так получается  что  ближайшие  полгода  у  меня не  будет  времени  ни   на  что  кроме  своего дома,  у  меня  его  уже  сейчас  нет))),  вот  скроил  5 минут  на  коленке за 3 дня)))
Огромное вам спасибо что приходили,  читали,  комментировали.  Был очень  рад  быть  вам полезным)))
Дай вам  Бог  счастья, здоровья, удачи,  всех и всяческих  благ
Всего  наилучшего
И.Л.

статью прочитали: 57 человек

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