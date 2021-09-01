Почему я не вернусь в Азербайджан: моя история

Я родилась и выросла в Азербайджане, но уже четвертый год учусь в немецком университете. Сейчас я хочу рассказать о том, как меняется моя родная страна и почему мне не осталось в ней места. Может быть, кому-то будет интересно. Тут не будет каких-то политических лозунгов и требований. Тут будет про бытовую сторону жизни человека.



Каждый год я приезжала в свой родной Азербайджан на каникулы. В 2020 году из-за пандемии с этим было сложно. Но в 2021 году мне удалось выбраться к своей семье. И неожиданно для себя я обнаружила, что моя семья стала сильно религиозной, хотя никаких предпосылок для этого ранее не наблюдалось... Конечно, и раньше в нашей семье мужчины ходили в мечеть, следовали обычаям и традициям, молодежь даже иногда соблюдала пост. Но вера была больше в душе, чем напоказ. Сейчас же я обнаружила что моя мама одела на постоянной основе хиджаб, а на улицу иногда выходит даже в никабе. И это женщина, которая учила меня краситься и подбирать одежду, которая будет украшать, а не скрывать все на свете. Меня тоже в первый же день нарядили во все это((( Братья рьяно следили за тем, как и с кем я общаюсь. Отец грозился не выпустить меня обратно на учебу в Германию, так как для женщины образование не так уж и важно.

В общем, я попала в другой мир, из которого поспешила вырваться как можно скорее. Это мне удалось, я уехала обратно в Германию. Денег на дорогу и оплату обучения мне хватило, так как раньше отец считал, что у женщины должны быть собственные деньги и регулярно снабжал меня ими.

Но перед отъездом-бегством я выяснила в чем причина таких изменений в моей семье. Все оказалось просто. После войны за Карабах в моем городе увеличилось количество бизнесменов из Турции, с которыми моему отцу приходилось иметь дело. Но турки занимаются в моей стране не только торговлей, но и диктовкой условий жизни моим землякам. Они навязывают теорию о том, что вера должна выставляться на показ, что женщины должны одевать по моде Средневековья, а мужчина быть всегда правым. Кого-то им удается убедить в этом, как мою семью, например. К кому-то применяется давление через бизнес, например, с человеком не заключается давно обещанный контракт, если его жена не носит хиджаб, а кого-то просто запугивают.

Вот так и получилось, что Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом при поддержке Турции, но потерял контроль над религиозной сферой жизни в стране, передав его той же самой Турции. Недалеко то будущее, когда моя страна потеряет статус светского государства, а наша первая леди будет выглядеть как жена турецкого президента. К сожалению, мне и многим другим не по пути с такой страной.

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