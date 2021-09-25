навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
25.09.21   Редакция

Куда можно пожаловаться на микрофинансовую организацию?

(0)

последние за вчера, 24.09.21  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 25.09.21 19:07
скаут: Dima65;
 
 

Куда можно пожаловаться на микрофинансовую организацию?

Микрофинансовые организации могут скрывать реальные условия кредитования, передавать данные третьим лицам, взимать скрытые платежи или использовать незаконные методы взыскания. О том, куда можно сообщить об этих и иных нарушениях со стороны МФО, рассказывает финансовый портал Унозайм.ру.

В первую очередь, вы можете обратиться за помощью в саморегулируемую организацию или Центробанк. Они принимают жалобы на большинство нарушений МФО — выдачу займов без наличия в государственном реестре, скрытые комиссии, изменение договора в одностороннем порядке и другие. При появлении подобной проблемы стоит вначале обратиться в СРО — часто они решаются уже на этом уровне. Если проблема лежит вне компетенции организации — вам подскажут, куда можно обратиться, и помогут правильно это сделать.

С 2020 года жалобы на МФО принимает служба финансового омбудсмена. Она рассматривает только нарушения, которые касаются требований имущественного характера. Вы можете обратиться к управляющему, если, например, займодавец неправильно рассчитал переплату или не засчитал внесенные платежи. Если сумма требования не превышает 500 000 рублей, то обращение будет рассмотрено бесплатно.

Жалобы на неправомерные действия МФО принимают и другие инстанции. Например, сообщить о навязывании платных услуг, отсутствии необходимой информации о займах или не предусмотренных условиями договора штрафах можно в Роспотребнадзор. О компании, нарушающей закон о персональных данных или рассылающей рекламные сообщения при отказе от них — в Роскомнадзор. О компании, не раскрывающей в рекламе полную стоимость кредита или указывающей отличающиеся от реальных условия — в ФАС.

Обжаловать неправомерные действия служб взыскания можно в Федеральной службе судебных приставов. В нее вы можете обратиться, если коллекторы нарушают ограничения на количество и время звонков, или звонят родственникам, несмотря на отказ от взаимодействия. Если взыскатели угрожают вам, шантажируют или вымогают деньги — сообщите об этом в полицию или прокуратуру.

Обратиться в эти инстанции можно в одном из отделений по месту жительства или через интернет-приемную на официальном сайте. Перед этим заранее уточните форму обращения и соберите доказательства, которые подтвердят вашу правоту. Стоит связаться с другими пострадавшими от той же компании и составить коллективное обращение — на них реагируют обычно активнее. Также желательно вначале направить претензию в саму микрофинансовую организацию — она станет дополнительным доказательством наличия проблемы.


статью прочитали: 53 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 