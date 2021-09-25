Куда можно пожаловаться на микрофинансовую организацию?

Микрофинансовые организации могут скрывать реальные условия кредитования, передавать данные третьим лицам, взимать скрытые платежи или использовать незаконные методы взыскания. О том, куда можно сообщить об этих и иных нарушениях со стороны МФО, рассказывает финансовый портал Унозайм.ру .

В первую очередь, вы можете обратиться за помощью в саморегулируемую организацию или Центробанк. Они принимают жалобы на большинство нарушений МФО — выдачу займов без наличия в государственном реестре, скрытые комиссии, изменение договора в одностороннем порядке и другие. При появлении подобной проблемы стоит вначале обратиться в СРО — часто они решаются уже на этом уровне. Если проблема лежит вне компетенции организации — вам подскажут, куда можно обратиться, и помогут правильно это сделать.

С 2020 года жалобы на МФО принимает служба финансового омбудсмена. Она рассматривает только нарушения, которые касаются требований имущественного характера. Вы можете обратиться к управляющему, если, например, займодавец неправильно рассчитал переплату или не засчитал внесенные платежи. Если сумма требования не превышает 500 000 рублей, то обращение будет рассмотрено бесплатно.

Жалобы на неправомерные действия МФО принимают и другие инстанции. Например, сообщить о навязывании платных услуг, отсутствии необходимой информации о займах или не предусмотренных условиями договора штрафах можно в Роспотребнадзор. О компании, нарушающей закон о персональных данных или рассылающей рекламные сообщения при отказе от них — в Роскомнадзор. О компании, не раскрывающей в рекламе полную стоимость кредита или указывающей отличающиеся от реальных условия — в ФАС.

Обжаловать неправомерные действия служб взыскания можно в Федеральной службе судебных приставов. В нее вы можете обратиться, если коллекторы нарушают ограничения на количество и время звонков, или звонят родственникам, несмотря на отказ от взаимодействия. Если взыскатели угрожают вам, шантажируют или вымогают деньги — сообщите об этом в полицию или прокуратуру.

Обратиться в эти инстанции можно в одном из отделений по месту жительства или через интернет-приемную на официальном сайте. Перед этим заранее уточните форму обращения и соберите доказательства, которые подтвердят вашу правоту. Стоит связаться с другими пострадавшими от той же компании и составить коллективное обращение — на них реагируют обычно активнее. Также желательно вначале направить претензию в саму микрофинансовую организацию — она станет дополнительным доказательством наличия проблемы.

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