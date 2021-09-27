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опубликовано редакцией на Переводике 27.09.21 12:06 скаут: marinakarp; переводчик marinakarp;

Ссылка на оригинал "Кидалово по-американски": как США отворачивается от Европы Администрация Байдена продолжает удивлять резкой сменой внешнеполитического вектора. Мир еще не успел отойти от позорного бегства американцев из Афганистана, а Вашингтон уже подготовил новый сюрприз, к которому его главные стратегические союзники из Европы оказались не готовы. На прошлой неделе главы США, Великобритании и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности AUKUS. Официальная цель альянса - поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, однако очевидно, что на самом деле речь идет, в первую очередь, о противостоянии Китаю. Первым и, пожалуй, главным последствием сделки AUKUS стало решение Австралии о разрыве контракта с Францией на поставку двенадцати дизельных подводных лодок. Для Парижа это было не просто соглашение, а, буквально, "контракт века" весом в 56 млрд евро. Кроме того, выяснилось, что переговоры о создании нового альянса велись на протяжении нескольких месяцев в секретной обстановке, а обсуждение и согласование деталей проходило во время июньского саммита "Большой семерки" под носом у президента Макрона. Во французском МИДе охарактеризовали действия заокеанских партнеров "ударом в спину", серьезно подорвавшим доверие между союзниками. Нехило США подставили и самого Макрона, который планировал выложить австралийский заказ в качестве одной из козырных карт на предстоящих президентских выборах. Как следствие, преданная Франция отозвала своих послов из США и Австралии, а также отменила совместное с американцами празднование юбилея Чесапикского сражения.



На этом Вашингтон не остановился и продолжил наносить удары по Франции. Так, на днях Штаты лишили Париж еще одной выгодной сделки: Швейцария отказалась от приобретения французских истребителей Rafale в пользу американских машин F-35.



Понятно, что сложившаяся ситуация не может не напрягать и остальных европейских партнеров США по НАТО, любой из которых может оказаться следующим в списке жертв, принесенных в угоду американским интересам. Вслед за брошенными на произвол судьбы странами Ближнего Востока Вашингтон начал откровенно "кидать" и европейские государства. Непредсказуемость и отказ от следования союзническим принципам со стороны американцев заставляет Европу пересмотреть свои планы относительно дальнейшего сотрудничества со Штатами в рамках НАТО. Еврокомиссия недавно призвала европейские государства создать собственный независимый военный блок, чтобы больше не полагаться на такого ненадежного союзника как Вашингтон, который, судя по всему, продолжит упорно идти по головам партнеров в рамках стратегии "Америка превыше всего". Учитывая все вышесказанное, европейцам действительно следует перестать прогибаться под заокеанских "друзей", которые неоднократно их предавали и подводили, и начать действовать в соответствии со своими интересами, надеясь только на себя. статью прочитали: 2 человек Комментарии ﻿

Администрация Байдена продолжает удивлять резкой сменой внешнеполитического вектора. Мир еще не успел отойти от позорного бегства американцев из Афганистана, а Вашингтон уже подготовил новый сюрприз, к которому его главные стратегические союзники из Европы оказались не готовы. На прошлой неделе главы США, Великобритании и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности AUKUS. Официальная цель альянса - поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, однако очевидно, что на самом деле речь идет, в первую очередь, о противостоянии Китаю. Первым и, пожалуй, главным последствием сделки AUKUS стало решение Австралии о разрыве контракта с Францией на поставку двенадцати дизельных подводных лодок. Для Парижа это было не просто соглашение, а, буквально, "контракт века" весом в 56 млрд евро. Кроме того, выяснилось, что переговоры о создании нового альянса велись на протяжении нескольких месяцев в секретной обстановке, а обсуждение и согласование деталей проходило во время июньского саммита "Большой семерки" под носом у президента Макрона. Во французском МИДе охарактеризовали действия заокеанских партнеров "ударом в спину", серьезно подорвавшим доверие между союзниками. Нехило США подставили и самого Макрона, который планировал выложить австралийский заказ в качестве одной из козырных карт на предстоящих президентских выборах. Как следствие, преданная Франция отозвала своих послов из США и Австралии, а также отменила совместное с американцами празднование юбилея Чесапикского сражения.На этом Вашингтон не остановился и продолжил наносить удары по Франции. Так, на днях Штаты лишили Париж еще одной выгодной сделки: Швейцария отказалась от приобретения французских истребителей Rafale в пользу американских машин F-35.Понятно, что сложившаяся ситуация не может не напрягать и остальных европейских партнеров США по НАТО, любой из которых может оказаться следующим в списке жертв, принесенных в угоду американским интересам. Вслед за брошенными на произвол судьбы странами Ближнего Востока Вашингтон начал откровенно "кидать" и европейские государства. Непредсказуемость и отказ от следования союзническим принципам со стороны американцев заставляет Европу пересмотреть свои планы относительно дальнейшего сотрудничества со Штатами в рамках НАТО. Еврокомиссия недавно призвала европейские государства создать собственный независимый военный блок, чтобы больше не полагаться на такого ненадежного союзника как Вашингтон, который, судя по всему, продолжит упорно идти по головам партнеров в рамках стратегии "Америка превыше всего". Учитывая все вышесказанное, европейцам действительно следует перестать прогибаться под заокеанских "друзей", которые неоднократно их предавали и подводили, и начать действовать в соответствии со своими интересами, надеясь только на себя.