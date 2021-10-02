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  Игорь Львович
Канада
статей: 15
 
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02.10.21   Название проекта

Продается дом

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дата публикации 02.10.21 17:19
   
 

Продается дом

В  связи  с  выходом  на  пенсию  и  переездом  главного  редактора  продается  дом  в  котором  ещё  совсем  недавно  располагалась  редакция  широко  известного  в  узких  кругах сайта  "Переводика")))
https://www.ojohome.ca/oakville-on/1246-napier-cres-oakville-on-l6h-2a4/pid_cn8yzxfp9x/
На одной  из  фотографий  объявления  вы  можете  увидеть  кабинет  главного  редактора,   идея   организовать  в  нём  мемориальный  музей  поддержки  у  риэлтеров  почему-то  не  получила)))
Возобновление  работы  редакции  ожидается  в марте  2022 года)))
И.Л.

статью прочитали: 35 человек

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