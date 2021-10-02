Продается дом
В связи с выходом на пенсию и переездом главного редактора продается дом в котором ещё совсем недавно располагалась редакция широко известного в узких кругах сайта "Переводика")))
https://www.ojohome.ca/oakville-on/1246-napier-cres-oakville-on-l6h-2a4/pid_cn8yzxfp9x/
На одной из фотографий объявления вы можете увидеть кабинет главного редактора, идея организовать в нём мемориальный музей поддержки у риэлтеров почему-то не получила)))
Возобновление работы редакции ожидается в марте 2022 года)))
И.Л.
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