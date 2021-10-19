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опубликовано редакцией на Переводике 19.10.21 11:06 скаут: igmetelin; переводчик igmetelin;

Ссылка на оригинал Правозащитники призывают наказать Литву за права мигрантов Правозащитники призывают ЕС наказать Литву за нарушения прав мигрантов

На восточных рубежах ЕС продолжается масштабный миграционный кризис, вызванный резким увеличением наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Основной удар приняла на себя, среди прочих, Литва, которая продемонстрировала полную неспособность обеспечить соответствующий нормам ЕС прием мигрантов. Вместо радушного гостеприимства переполненные надеждами на светлое европейское будущее беженцы сталкиваются с жестокой реальностью: прибывающих ожидают переполненные лагеря с нечеловеческими условиями, дефицит продовольствия, воды, одежды и средств гигиены, отсутствие какой-либо правовой поддержки и невозможность получить своевременную медицинскую помощь. Между тем, среди мигрантов много семей с детьми, а также детей без сопровождения взрослых родственников, пожилых и лиц с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем. Отсутствие безопасных и подобающих условий уже привело к летальным исходам среди находящихся в лагерях на территории Литвы беженцев, и есть все основания полагать, что с приходом зимы ситуация лишь усугубится. Кроме того, сообщается о постоянных нарушениях прав человека со стороны литовских пограничников, которые, мягко говоря, не церемонятся с гостями. Были зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, принудительной высылки и отказа в рассмотрении прошений о предоставлении убежища.

Плачевное положение беженцев в Литве не осталось без внимания международного сообщества. Правозащитники и ООН уже выступили с критикой в адрес литовского правительства, действия которого противоречат международным нормам. Тем временем, представители международной правозащитной организации Human Rights Watch не просто обратили внимания на нарушения со стороны Литвы, а решили действовать решительно и обратились к ЕС с призывом жестко наказать Вильнюс за неподобающее отношение к беженцам, например, с помощью санкций.



Европейские чиновники, разумеется, в курсе положения дел на восточной границе ЕС и даже направили финансовую помощь Литве в размере 37 млн евро для урегулирования миграционного кризиса. Но многочисленные нарушения со стороны Вильнюса до сих пор по какой-то причине остаются в Брюсселе незамеченными, хотя европейское агентство Frontex, ответственное за координацию деятельности национальных пограничных служб, в своих отчетах неоднократно указывало на противоправные действия Литвы в отношении беженцев. Зато европейские начальники не оставляют без внимания нарушения со стороны Польши, которая так же, как и Литва, отказывается соблюдать европейские обязательства по приему и размещению мигрантов. Варшаву традиционно критикуют в ЕС за "неправильную" миграционную политику. Этот раз не стал исключением: на польское правительство тут же посыпались обвинения в жестоком обращении с беженцами и несоблюдении норм европейского и международного права. Так почему к двум равнозначным членам Евросоюза в Брюсселе такое разное отношение? Услышат ли европейские парламентарии призывы правозащитников или продолжат следовать уже привычной для ЕС политике двойных стандартов? Покажет время.



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Правозащитники призывают ЕС наказать Литву за нарушения прав мигрантовНа восточных рубежах ЕС продолжается масштабный миграционный кризис, вызванный резким увеличением наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Основной удар приняла на себя, среди прочих, Литва, которая продемонстрировала полную неспособность обеспечить соответствующий нормам ЕС прием мигрантов. Вместо радушного гостеприимства переполненные надеждами на светлое европейское будущее беженцы сталкиваются с жестокой реальностью: прибывающих ожидают переполненные лагеря с нечеловеческими условиями, дефицит продовольствия, воды, одежды и средств гигиены, отсутствие какой-либо правовой поддержки и невозможность получить своевременную медицинскую помощь. Между тем, среди мигрантов много семей с детьми, а также детей без сопровождения взрослых родственников, пожилых и лиц с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем. Отсутствие безопасных и подобающих условий уже привело к летальным исходам среди находящихся в лагерях на территории Литвы беженцев, и есть все основания полагать, что с приходом зимы ситуация лишь усугубится. Кроме того, сообщается о постоянных нарушениях прав человека со стороны литовских пограничников, которые, мягко говоря, не церемонятся с гостями. Были зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, принудительной высылки и отказа в рассмотрении прошений о предоставлении убежища.Плачевное положение беженцев в Литве не осталось без внимания международного сообщества. Правозащитники и ООН уже выступили с критикой в адрес литовского правительства, действия которого противоречат международным нормам. Тем временем, представители международной правозащитной организации Human Rights Watch не просто обратили внимания на нарушения со стороны Литвы, а решили действовать решительно и обратились к ЕС с призывом жестко наказать Вильнюс за неподобающее отношение к беженцам, например, с помощью санкций.Европейские чиновники, разумеется, в курсе положения дел на восточной границе ЕС и даже направили финансовую помощь Литве в размере 37 млн евро для урегулирования миграционного кризиса. Но многочисленные нарушения со стороны Вильнюса до сих пор по какой-то причине остаются в Брюсселе незамеченными, хотя европейское агентство Frontex, ответственное за координацию деятельности национальных пограничных служб, в своих отчетах неоднократно указывало на противоправные действия Литвы в отношении беженцев. Зато европейские начальники не оставляют без внимания нарушения со стороны Польши, которая так же, как и Литва, отказывается соблюдать европейские обязательства по приему и размещению мигрантов. Варшаву традиционно критикуют в ЕС за "неправильную" миграционную политику. Этот раз не стал исключением: на польское правительство тут же посыпались обвинения в жестоком обращении с беженцами и несоблюдении норм европейского и международного права. Так почему к двум равнозначным членам Евросоюза в Брюсселе такое разное отношение? Услышат ли европейские парламентарии призывы правозащитников или продолжат следовать уже привычной для ЕС политике двойных стандартов? Покажет время.