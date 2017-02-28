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опубликовано редакцией на Переводике 28.02.17 21:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Тереза Мэй: США и Британия больше не будут захватывать иностранные государства, "чтобы переделывать их по своему образу и подобию"

Британский премьер-министр обещает никогда не повторять "провальную политику прошлого", что является заметным разрывом с принципом "либеральной интервенции" Тони Блэра 

Люси Паша-Робинсон

 

Тереза Мэй также выступила со строгим предупреждением для г-на Трампа в отношении России, заявив: "Что касается президента Путина, то мой совет - контактируйте, но остерегайтесь".

PA

Британия и США никогда не больше станут вторгаться в иностранные государства "в попытке переделать мир по своему подобию", - сказала Тереза Мэй политическому руководству республиканцев в Филадельфии.

Премьер-министр пообещала никогда не повторять "провальную политику прошлого", имея ввиду западное военное вторжение в Ирак и Афганистан, порвав с принципом "либеральной интервенции", установленным Тони Блэром. 

Касаясь "особых отношений" между Британией и США, Мэй также подчеркнула важность сотрудничества между двумя странами, чтобы выполнить их "обязательства лидеров" и "отстаивать наши интересы".  

"Это в наших интересах - общих интересах Британии и Америки - выступать единым фронтом для защиты наших ценностей, наших интересов и тех идей, в которые мы верим", - сказала она.

"Это не может означать возвращение к провальной политике прошлого. Времена, когда Британия и Америка проводили интервенции в суверенных странах в попытке переделать мир по своему подобию, прошли".

Однако она призвала к "сильным, умным и расчетливым" действиям, чтобы отстаивать западные принципы, добавив: "Мы также не можем позволить себе сидеть сложа руки, когда угроза является реальной и когда это в наших собственных интересах - вмешаться".

Она также пообещала поддержку г-ну Трампу в продолжающейся борьбе против "новых врагов запада и наших ценностей".

Г-жа Мэй сказала, что является "приоритетом" дать отпор агрессивным усилиям Ирана по увеличению его "дуги влияния от Тегерана и до Средиземноморья". Однако она поддержала ядерную сделку, заключенную при посредничестве Барака Обамы, несмотря на угрозы г-на Трампа, что он разорвет соглашение, сказав, что оно с успехом нейтрализовало потенциальную угрозу. 

Она также выступила со строгим предупреждением для г-на Трампа в отношении России, сказав: "Что касается президента Путина, то мой совет - контактируйте, но остерегайтесь".

За речью, с которой премьер-министр выступила на первом этапе ее визита в США, последует встреча с глазу на глаз с г-ном Трампом в пятницу в Вашингтоне, что является частью решительных энергичных усилий премьер-министра, чтобы добиться обязательств США по торговому соглашению, когда Британия выйдет из ЕС.  

Союзники президента сказали команде премьер-министра, что они могут "заключить торговое соглашение за неделю" - при условии, что оно будет заключено на выгодных условиях.

Но г-н Трамп занял крайне протекционистскую позицию и Британия рискует разжечь напряженность в отношениях с ЕС, если она нарушит правила ведения переговоров по новым соглашениям, пока она является членом ЕС.  

Г-жа Мэй станет первым иностранным лидером, который встретится с президентом после инаугурации на прошлой неделе.

Оба политика, как ожидают, проведут совместную пресс-конференцию из Белого дома после встречи. 


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теги: США, Великобритания  
   
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